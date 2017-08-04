09:52 04 августа

Проект сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-444. Инфографика

Ту-444 — отменённый проект российского сверхзвукового пассажирского самолёта деловой авиации разработки ОАО «Туполев». Пришёл на смену проекту Ту-344 и конкурент проекту ОКБ Сухого SSBJ.

Проектировка Ту-444 началась в начале 2000-х годов, в 2004 году началась эскизная проработка проекта. Разработке предшествовали просчет наиболее выгодных технических характеристик для самолета такого класса. Так, было установлено, что дальности в 7500 километров хватает для покрытия основных деловых центров мира, а оптимальной является длина разбега в 1800 метров. Потенциальный рынок оценивался в 400-700 самолетов, первый полет по плану должен был состояться в 2015.

Проект сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-444. Инфографика

Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 1

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  1. Сергей-svs Сегодня, 08:16
    Да и не велика потеря, воздушная членовозка для власть имущих, их детишек и олигархов! yes В принципе абсолютно бессмысленный самолётик с точки зрения рядового пассажира! request
    Сергей-svs
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