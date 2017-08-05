Большой противолодочный корабль проекта 1134Б "Керчь". Инфографика

«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта 1134Б. Назван в честь города-героя Керчь. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Решением начальника Генерального штаба 18 августа 2015 года БПК «Керчь» выведен из боевого состава Черноморского флота и помещен в разряд военного имущества, с последующим расположением в нем военного музея Черноморского флота.