11:40 05 августа

Большой противолодочный корабль проекта 1134Б "Керчь". Инфографика

«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта 1134Б. Назван в честь города-героя Керчь. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Решением начальника Генерального штаба 18 августа 2015 года БПК «Керчь» выведен из боевого состава Черноморского флота и помещен в разряд военного имущества, с последующим расположением в нем военного музея Черноморского флота.


Первоисточник: https://www.belpressa.ru/


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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 09:53
    Интересный выбор корабля для инфографики...хотя стоит согласится, что корабль заслуженный и хотелось бы видеть его в качестве корабля-памятника, в Севастополе...
    svp67
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