Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Инфографика

Ту-22М3 – стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец - бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника, являющийся глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями.Разработка машины ОКБ А.Н. Туполева велась с 1974 года, и 20 июня 1977 года состоялся первый испытательный полет. На вооружение в ВВС машина поступила в 1978 году и выпускалась до 1993 года Казанским авиационно –производственным объединением(КАПО). Выпуск Ту-22М3 был ограничен рамками соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 и за весь период было выпущено 268 единиц техники.