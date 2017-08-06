10:49 06 августа

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Инфографика

Ту-22М3 – стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец - бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника, являющийся глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями.

Разработка машины ОКБ А.Н. Туполева велась с 1974 года, и 20 июня 1977 года состоялся первый испытательный полет. На вооружение в ВВС машина поступила в 1978 году и выпускалась до 1993 года Казанским авиационно –производственным объединением(КАПО). Выпуск Ту-22М3 был ограничен рамками соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 и за весь период было выпущено 268 единиц техники.


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 08:37
    Удивительно грациозный самолет. Можно сказать, что это лучший боевой самолет спроектированный в КБ Туполева, под руководством сына "деда" и очень бы хотелось увидеть новые. современные самолеты семейства Ту-22М. У него еще далеко не исчерпан потенциал, для модернизаций

    svp67
    1. andr327 Сегодня, 08:52
      Жаль дозаправку для него запретили
      andr327
      1. svp67 Сегодня, 08:59
        Цитата: andr327
        Жаль дозаправку для него запретили

        Да жаль, но современное оружие и установка современных двигателей может этот вопрос сделать менее актуальным
        svp67
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:14
        andr327
        Жаль дозаправку для него запретили
        Скоро разрешат.Так с американцами дальше будет смонтируют и дозаправку.
        Наблюдатель2014
  2. Helicopter122 Сегодня, 09:16
    В 90-е годы одна американская компания выходила с предложением к руководству завода, сделать на основе Ту-22м3 гражданский бизнес-джет. Поскольку Конкорд и Ту-144 уже приказали долго жить, конкурентов у него бы не было. Но озвучивать это наверх даже не стали.
    Helicopter122
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