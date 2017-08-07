Транспортно-боевой вертолёт Ми-35. Инфографика

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» как на экспорт, так и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.