12:27 07 августа

Транспортно-боевой вертолёт Ми-35. Инфографика

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» как на экспорт, так и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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Комментарии 1

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 08:07
    меня всегда завораживала его красота
    ВАЗ2106
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