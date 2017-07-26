10:05 26 июля

Контрбатарейная схватка «убийц артиллерии»: русский «Зоопарк-1М» против штатовского AN/TPQ-47. Стоит ли обольщаться?


Контрбатарейные РЛС артиллерийской разведки 1Л260 «Зоопарк-1М» (слева) и AN/TPQ-47 (справа)


В предыдущих работах мы несколько раз возвращались к сравнительному обзору различных типов отечественных радиолокационных комплексов Радиотехнических войск России с их американскими аналогами. В итоге выяснилось, что высокие технические показатели наших станций в совокупности с гораздо большей их номенклатурой определяют существенный отрыв от штатовских изделий, которые никакими уникальными функциями похвастаться не могут. Отчётливее всего этот контраст просматривается в сравнении штатной обзорной РЛС дециметрового диапазона AN/TPS-75 «Tipsy» c российской многофункциональной РЛС сантиметрового диапазона 64Л6 «Гамма-С1» или всевысотного радиолокационного обнаружителя AN/TPS-59 с отечественным межвидовым РЛК 55Ж6М «Небо-М». Если список функций американских станций весьма ограничен (управление воздушным движением и целеуказание для зенитно-ракетных батарей), то наши комплексы (благодаря своей многодиапазонности) могут быть аппаратным и программным методами адаптированы под прямое целеуказание для зенитных ракет во время выполнения перехвата вражеских целей.

Не могут похвастаться ВВС США и такими специализированными инструментами, как высокоэнергетический низковысотный обнаружитель (НВО) 48Я6-К1 «Подлёт-К1», способный обнаруживать малозаметные крылатые ракеты на удалении до 35 км. Тем не менее, радиолокаторы для работы по воздушно-космическим космическим объектам — это ещё далеко не полный перечень РЛ-средств для парирования угрозы со стороны наступательно-оборонительных видов вооружения противника. Свою нишу в списке радиолокационных комплексов нового поколения сегодня занимают контрбатарейные РЛС артиллерийской разведки, предназначенные для вскрытия огневых позиций противника по траекториям полёта артиллерийских снарядов, неуправляемых и управляемых реактивных снарядов и оперативно-тактических баллистических ракет. Принципы работы данных станций задают достаточно высокие требования к вычислительным средствам радиоэлектронного оборудования, а также к энергетическим возможностям антенных постов на базе ПФАР/АФАР. К примеру, если для уверенного определения позиции вылета 120-мм мины или 122-мм неуправляемого снаряда достаточно кратковременно «просветить» его траекторию с помощью луча диаграммы направленности в любом секторе восходящего участка, то для определения позиций пуска корректируемого реактивного снаряда типа XM30 GUMLRS или выстрела артиллерийского М982 «Excalibur» необходимо «зафиксировать» начальный отрезок их траектории, ведь в 5 и более километрах их могут перенацелить на более приоритетную цель, после чего точно определить координаты активной артиллерийской батареи будет практически невозможно.


Именно поэтому в ходе проектирования контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки основной акцент делается на стабильность работы в режиме так называемого «нижнего луча», когда зона обзора в угломестной плоскости колеблется от 0 до 10 градусов. Для примера: угломестный сектор обзора американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 «Firefinder/II» варьируется от 0 до 7/7,5º соответственно. Это почти в 5 раз меньше, нежели у отечественного комплекса артиллерийской разведки 1Л219М «Зоопарк-1». Тем не менее, выбор в пользу «нижнего луча» ведёт к другим заметным недостаткам. В частности, «Файрфайндеры» модификаций AN/TPQ-36/37 не имеют возможности обнаружения мин, а также реактивных и артиллерийских снарядов, восходящая или нисходящая ветви траектории превышают вышеуказанный сектор обзора. Следовательно эти радары не могут точно рассчитать точки падения снарядов за несколько десятков секунд, а это значит, что отсутствует способность своевременного оповещения дружественных подразделений грядущем артиллерийском ударе. Именно этим недостатком и могут похвалиться переданные украинским формированиям РЛС AN/TPQ-36 «Firefinder». Время не стоит на месте, и программы разработки радиолокаторов артиллерийской разведки продолжают совершенствоваться, перенимая все необходимые черты радаров воздушно-космического назначения.

Наиболее современным отечественным концептом такого радиолокационного комплекса является 1Л260 «Зоопарк-1М», разработанный тульским научно-производственным объединением «Стрела», входящим в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Ещё в 2013-м году появилась информация о начале фазы войсковых испытаний обновлённого «Зоопарка»; в этом же году, на авиакосмическом салоне МАКС-2013, на широкое обозрение публики был выставлен и прототип комплекса с приведенными основными тактико-техническими характеристиками. Этот же прототип был представлен и на МАКС-2017, о чём со ссылкой на «Вестник Мордовии» сообщила информационно-новостная система rbase.new-factoria.ru («Ракетная техника»).

В источнике указывается, что 1Л260, представленный АФАР, способен обнаруживать: 155-мм снаряды САУ M109A6 «Paladin» на удалении 23 км, неуправляемые/управляемые реактивные снаряды M26A2/XM30 — 45 км и оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-164B «ATACMS Block IIA» — 65 км. Также указывается, что угломестная зона сканирования составляет 0 — 40º. Это говорит о том, что вычислительный терминал «Зоопарка-1М» может с лёгкостью определять позиции артиллерийских подразделений противника по траекториям неуправляемых снарядов на ещё больших дальностях. Для этого достаточно отследить 5—10-километровый нисходящий участок траектории. В частности, координаты батареи «Паладинов», стреляющих простыми или активно-реактивными снарядами, могут быть вычислены на удалении порядка 50 — 55 км, позиции пусковых установок M270 РСЗО MLRS могут быть вычислены на удалении порядка 75 км. Стоит отметить, что аналогичная методика будет абсолютно бесполезной применительно к управляемым ОТБР и корректируемым реактивным снарядам, поскольку начальный и средний участки траектории (находящийся вне энергетического потенциала «Зоопарка») могут значительно изменяться в зависимости от полётного алгоритма, загруженного ИНС снаряда.

Как видите, благодаря большому угломестному сектору сканирования контрбатарейная РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М» по функциональности заметно опередила штатовские AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. Помимо того, что станция способна вычислять огневые позиции противника, места падения снарядов, а также корректировать огонь дружественных средств контрбатарейной борьбы, в список её задач теперь входит ещё и обзор воздушного пространства на предмет угрожающих элементов высокоточного оружия. Как заявляют разработчики и специалисты, «Зоопарк-1М» способна выдавать целеуказание на операторские терминалы зенитно-ракетных комплексов малой дальности (очевидно, что идёт речь о «Панцирь-С1», «Тор-М1/2») в сетецентрической системе современной войсковой противовоздушной обороны. Вполне логично, что для подобной увязки потребуется использование промежуточного звена — унифицированного батарейного командного пункта типа 9С737 «Ранжир» с некоторыми аппаратными «наворотами», но об этом пока умалчивается. Учитывая, что станция «Зоопарк-1М» способна «завязывать трассы» столь малоразмерных объектов, как 82-мм мины, расчётная минимальная ЭПР может быть на уровне 0,008 — 0,01 м2: могут обнаруживаться малоразмерные БПЛА и тактические ракеты, в конструкции которых присутствуют радиопоглощающие и композиционные материалы.


РЛС артиллерийской разведки 1Л219М «Зоопарк-1»


Пропускная способность РЛС контрбатарейной борьбы 1Л260 достигает примерно 12 одновременно сопровождаемых на проходе целей, в то время как за минуту может быть «проведено» до 70 — 75 артиллерийских и реактивных снарядов. Определение траектории, а также координат запуска и падения снарядов занимает около 15 — 17 с. Элементная база (включая вычислительную) контрбатарейной РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М» имеет большое сходство с «начинкой» предыдущей модификации 1Л219М «Зоопарк-1». Построена она вокруг современной БЦВМ семейства «Багет». Основное же отличие состоит в применении совершенно новой активной фазированной антенной решётки 1Л261, суммарная мощность приёмо-передающих модулей которой достигает 70 кВт (на Л219М «Зоопарк-1» применяется 3-хкоординатная моноимпульсная пассивная ФАР 1Л259 с вынесенным рупорным облучателем мощностью всего 30 кВт). Благодаря этому наблюдается 70 — 80%-е увеличение эффективной дальности действия. Более того, в сравнении с первым «Зоопарком», новая версия имеет в десятки раз большую живучесть и ресурс работы: выход из строя нескольких десятков ППМ лишь незначительно отразится на выполнении основного списка задач.

Единственный параметр, по которому американский контрбатарейный радар AN/TPQ-37 незначительно опережает 1Л260 «Зоопарк-1М» — эффективная дальность обнаружения. Американское изделие способно обнаруживать 152-мм артиллерийские снаряды на расстоянии 30 км, в то время как неуправляемые реактивные снаряды засекаются в 50 км, что в 1,3 раза больше, чем у обновлённого «Зоопарка». Тем не менее, это лишь капля в море на фоне ошибки определения координат ствольной артиллерии у AN/TPQ-36/37, которая колеблется в пределах 60 — 80 м. У «алмазовского» «контрбатарейника» этот параметр не превышает 40 м!

Между тем, обольщаться в связи с превосходством «Зоопарка-1М» над вышеуказанными контрбатарейными РЛС артиллерийской разведки пока не стоит, поскольку у американских компаний «Raytheon» и «Northrop Grumman» существует два запасных проекта контрбатарейных/многофункциональных РЛС, возможности которых не только не уступают, но и частично опережают все известные модификации «Зоопарка». Первый проект представлен высокопотенциальным РЛК AN/TPQ-47 (или AN/TPQ-37 P3I Block II). Использование дециметрового S-диапазона не обеспечивает радару прироста разрешения и точности определения траектории снарядов, зато позволяет реализовать в 1,5 — 2 раза большую дальность действия. В частности, AN/TPQ-47 способен обнаружить: 82-мм мины на удалении 20 км, 120-мм мины на удалении 30 км, 152-мм артиллерийские снаряды на расстоянии 60 км, неуправляемые и управляемые реактивные снаряды — 80 — 100 км. Эти показатели являются одними из лучших в мире. Оперативно-тактические баллистические ракеты на восходящей ветви траектории AN/TPQ-47 может «увидеть» на дистанции 300 км! Данный радар также предназначен для обнаружения различных типов воздушных объектов, включая летательные аппараты, использующие технологию «стелс», благодаря чему возможна интеграция в системы противовоздушной/противоракетной обороны.

Как сообщает американский информационный ресурс globalsecurity.org, пункт боевого управления контрбатарейной РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-47 оснащается терминалом сетецентрической системы распределения огня полевой артиллерии AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System). Вычисленные AN/TPQ-47 координаты огневых позиций противника немедленно передаются на терминал AFATDS, который, основываясь на информации расположения дружественных артиллерийских батарей (включая типы используемых САУ и РСЗО), осуществляет выбор орудий, способных с наибольшей эффективностью подавить артиллерию противника. Из всего делаем вывод, что несмотря на схожие с «Зоопарком-1М» сетецентрические характеристики, AN/TPQ-47 обладает в 3 раза лучшими дальностными показателями. Это даёт возможность проявить весь свой контрбатарейный потенциал 155-мм САУ, использующим корректируемый снаряд «Экскалибур» (так называемый «интеллектуальный выстрел» M982), высокоточным модификациям РСЗО MLRS/HIMARS, применяющим управляемые реактивные снаряды типа XM30 GUMLRS с дальностью более 80 км, а также комплексам ATACMS с дальностью до 300 км.


Многофункциональная РЛС AN/TPS-80 G/ATOR станет информационной основой Корпуса морской пехоты США как в контрбатарейных, так и в противовоздушных/противоракетных задачах


Отечественная РЛС артиллерийской борьбы Л-260 «Зоопарк-1М» даёт возможность проявить потенциал лишь САУ «Мста-С», «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы 40 — 70 км, а также реактивным системам залпового огня 9К58 «Смерч», применяющим реактивные снаряды с дальностью до 70 км (9М55К1 с самонаводящимися боевыми элементами 9Н142 «Мотив-3М» или осколочно-фугасными 9М55Ф). Энергетических и дальностных возможностей для самостоятельной выдачи целеуказания оперативно-тактическим комплексам «Точка-У» или «Искандер-М» на дальности 150 — 300 км у «Зоопарка-1М», к сожалению, нет. В то же время, у американской «Nortrop Grumman» уже почти полностью готова производственная линия для серийного выпуска ещё более многофункциональных радаров с контрбатарейными и противовоздушными способностями типа AN/TPS-80 G/ATOR («Ground/Air Task Oriented Radar»). Последние их модификации получат более энергетически эффективные и износостойкие приёмо-передающие модули на основе нитрида галлия, что увеличит дальность работы примерно в 1,3 раза. Работающие на частотах 2-4 ГГц многофункциональные AN/TPS-80 могут отслеживать как артиллерийские снаряды (с определением координат огневых позиций противника и мест падения снарядов), так и сопровождать воздушные цели на дальностях до 250 — 300 км.

По эффективности осуществления воздушного обзора и целеуказания этот радар соответствует таким изделиям, как радиолокационный обнаружитель «Противник-Г» или всевысотный обнаружитель ВВО 96Л6, в то время как контрбатарейнын способности опережают наш «Зоопарк-1М». Можно понадеяться лишь на то, что у нашей оборонки в скором времени появится достойный ответ в виде многофункционального радиолокационного комплекса двойного назначения с повышенным ресурсом работы благодаря внедрению АФАР-технологии с LTCC-подложкой. Ведь исключительно эта технология способна поставить жирную точку в «межвидовой радиолокационной гонке» между Россией и США.

Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/news/na-maks-pokazali-ubiycu-artillerii
http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/an-tpq-47.htm
https://marinecorpsconceptsandprograms.com/programs/aviation/antps-80-groundair-task-oriented-radar-gator
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 8

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  1. Guerilla Сегодня, 08:16
    Давно хотел спросить, Донбассу такие не нужны? Сколько жизней бы спасли. И упоротых отогнали...
    Guerilla
    1. Лопатов Сегодня, 09:19
      Там точно есть "Аистёнки"
      Лопатов
  2. Pivot Сегодня, 08:32
    Сравнение конечно в духе National Interest, забыли указать количество комплексов в войсках.
    Pivot
    1. Молот 75 Сегодня, 08:42
      Может еще и где дислоцируются доложить! А вообще "Зоопарк" начали делать в СССР, а сейчас серьезно модернизировали, так что ваш запрос надо переадресовать Генштабу.
      Молот 75
  3. Лопатов Сегодня, 09:16
    Ох... Сколько всего понаворочено...

    Во-первых, РЛС определения координат стреляющих орудий отнюдь не конь в вакууме. Сферический. Это- часть системы. На данный момент в систему контрбатарейной кроме активных РЛС входят пассивные звукометрические комплексы и комплексы радиотехнической разведки. На подходе звуко-тепловые (Пенициллин-ОЭМ), в перспективе- тепло-звуко-сейсмические.
    По какой-то причине американцы не развивают никаких компонентов, кроме наиболее уязвимого- РЛС АРСОМ. Хотя имеют успешный опыт применения в Югославии Корпусом морской пехоты британских звукометрических комплексов HALO (Hostile Artillery LOcating)

    Так же невостребованными оказываются, прямо скажем, гигантские наработки израильского ВПК по наиболее перспективным на данное время тепловым комплексам.
    Такое впечатление, что американцы намереваются воевать исключительно с папуасами, не способными ни заглушить, ни уничтожить РЛС определения координат стреляющих орудий.
    Лопатов
  4. Лопатов Сегодня, 09:16
    Во-вторых, дальность. Это распространённая ошибка, считать, что чем больше максимальная дальность стрельбы огневых средств ракетных войск и артиллерии, тем дальше от линии соприкосновения они будут находиться. Нет, они будут оставаться на тех же расстояниях, просто боевой порядок противника будет находиться под огневым воздействиям на большую глубину. Посему, какая разница, какова максимальная дальность засечки для разных комплексов? Это вообще характеристика не особо важная, свидетельствующая скорее не о боевых возможностях РЛС, а вместе с сектором разведки о числе комплексов, необходимых для эффективного прикрытия участка "фронта"
    На первое место выходит характеристика быстродействия комплексов. При разведке, и, что ещё более важно- при обслуживании стрельбы артиллерии. Автор может быть и забыл, но для такого рода РЛС второй, не менее, а то и более важной задачей является пристрелка своих огневых средств артиллерии. Отнюдь не обнаружение БПЛА и прочих крылатых ракет в интересах войскового ПВО.
    Не зря же появляются специализированные РЛС управления огнём для определения характеристик траектории своих снарядов/РС. Можно вспомнить израильские и китайские РСЗО, и РЛС на 2С35 "Коалиции"

    И вот тут быстродействие штука очень важная. Особенно учитывая то, что пристрелка, как таковая, в условиях современного боя практически невозможна. Короткий огневой налёт и покидание позиции. А снаряд летит довольно долго, что увеличивает время нахождения на ОП при применении пристрелки в разы.
    Лопатов
  5. Лопатов Сегодня, 09:17
    В третьих, точность и эффективность. Да, "Экскалибуры" штуковина знатная... Но кто решил, что РЛС определения координат стреляющих орудий определяет оные координаты с достаточной точностью для их применения? А стрелять "Экскалибурами" по площадям квадратно-гнездовым больно накладно. Хотя иного метода скомпенсировать ошибки определения координат РЛС (да и звуковой и радиотехнической разведкой) на данный момент нет, только стрельба по площадям с довольно высоким расходом.
    Высоким расходом- потому что для поражения современной САУ необходимо или прямое попадание, или очень близкий разрыв. Да и буксируемые не далеко от САУ ушли:


    Ну и в общем, возможности РЛС по вскрытию боевого порядка современной артиллерии, оснащённой эффективными АСУНО весьма и весьма низки. "Рассредоточенный" боевой порядок требует фактического перехода от контрбатарейной борьбы к контрорудийной. Мало того, возможность для орудия/установки быстро покинуть огневую (а то и стрельбы в движении, с коротких остановок по ненаблюдаемым целям, как, к примеру, у израильских самоходных миномётов) сильно снижает эффективность огневого поражения. В том числе и снарядами с самоприцеливающимися боевыми элементами. Ведь для их применения надо не только быстро засечь огневую, надо ещё и быстро оценить наиболее вероятный маршрут её покидания, что потребует или участия человека (что долго), или искусственного интеллекта (чего пока нет)

    Наибольшее значение для контрбатарейной против современной артиллерии приобретает радиотехническая разведка. Которая будет засекать узлы управления артиллерийским огнём с последующим уничтожением или радиоэлектронным подавлением, в том числе специализированными снарядами/РС с боевыми частями-глушилками.
    Лопатов
    1. Aleks тв Сегодня, 09:55
      Цитата: Лопатов
      Ведь для их применения надо не только быстро засечь огневую, надо ещё и быстро оценить наиболее вероятный маршрут её покидания, что потребует или участия человека (что долго), или искусственного интеллекта (чего пока нет)

      Это то самое забытое чувство, когда коменты лучше основной статьи.
      Приветствую.
      Спасибо, почитал с интересом все три комента.
      Aleks тв
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