Контрбатарейная схватка «убийц артиллерии»: русский «Зоопарк-1М» против штатовского AN/TPQ-47. Стоит ли обольщаться?

Контрбатарейные РЛС артиллерийской разведки 1Л260 «Зоопарк-1М» (слева) и AN/TPQ-47 (справа)

РЛС артиллерийской разведки 1Л219М «Зоопарк-1»

Многофункциональная РЛС AN/TPS-80 G/ATOR станет информационной основой Корпуса морской пехоты США как в контрбатарейных, так и в противовоздушных/противоракетных задачах

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/news/na-maks-pokazali-ubiycu-artillerii

http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/an-tpq-47.htm

https://marinecorpsconceptsandprograms.com/programs/aviation/antps-80-groundair-task-oriented-radar-gator

В предыдущих работах мы несколько раз возвращались к сравнительному обзору различных типов отечественных радиолокационных комплексов Радиотехнических войск России с их американскими аналогами. В итоге выяснилось, что высокие технические показатели наших станций в совокупности с гораздо большей их номенклатурой определяют существенный отрыв от штатовских изделий, которые никакими уникальными функциями похвастаться не могут. Отчётливее всего этот контраст просматривается в сравнении штатной обзорной РЛС дециметрового диапазона AN/TPS-75 «Tipsy» c российской многофункциональной РЛС сантиметрового диапазона 64Л6 «Гамма-С1» или всевысотного радиолокационного обнаружителя AN/TPS-59 с отечественным межвидовым РЛК 55Ж6М «Небо-М». Если список функций американских станций весьма ограничен (управление воздушным движением и целеуказание для зенитно-ракетных батарей), то наши комплексы (благодаря своей многодиапазонности) могут быть аппаратным и программным методами адаптированы под прямое целеуказание для зенитных ракет во время выполнения перехвата вражеских целей.Не могут похвастаться ВВС США и такими специализированными инструментами, как высокоэнергетический низковысотный обнаружитель (НВО) 48Я6-К1 «Подлёт-К1», способный обнаруживать малозаметные крылатые ракеты на удалении до 35 км. Тем не менее, радиолокаторы для работы по воздушно-космическим космическим объектам — это ещё далеко не полный перечень РЛ-средств для парирования угрозы со стороны наступательно-оборонительных видов вооружения противника. Свою нишу в списке радиолокационных комплексов нового поколения сегодня занимают контрбатарейные РЛС артиллерийской разведки, предназначенные для вскрытия огневых позиций противника по траекториям полёта артиллерийских снарядов, неуправляемых и управляемых реактивных снарядов и оперативно-тактических баллистических ракет. Принципы работы данных станций задают достаточно высокие требования к вычислительным средствам радиоэлектронного оборудования, а также к энергетическим возможностям антенных постов на базе ПФАР/АФАР. К примеру, если для уверенного определения позиции вылета 120-мм мины или 122-мм неуправляемого снаряда достаточно кратковременно «просветить» его траекторию с помощью луча диаграммы направленности в любом секторе восходящего участка, то для определения позиций пуска корректируемого реактивного снаряда типа XM30 GUMLRS или выстрела артиллерийского М982 «Excalibur» необходимо «зафиксировать» начальный отрезок их траектории, ведь в 5 и более километрах их могут перенацелить на более приоритетную цель, после чего точно определить координаты активной артиллерийской батареи будет практически невозможно.Именно поэтому в ходе проектирования контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки основной акцент делается на стабильность работы в режиме так называемого «нижнего луча», когда зона обзора в угломестной плоскости колеблется от 0 до 10 градусов. Для примера: угломестный сектор обзора американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 «Firefinder/II» варьируется от 0 до 7/7,5º соответственно. Это почти в 5 раз меньше, нежели у отечественного комплекса артиллерийской разведки 1Л219М «Зоопарк-1». Тем не менее, выбор в пользу «нижнего луча» ведёт к другим заметным недостаткам. В частности, «Файрфайндеры» модификаций AN/TPQ-36/37 не имеют возможности обнаружения мин, а также реактивных и артиллерийских снарядов, восходящая или нисходящая ветви траектории превышают вышеуказанный сектор обзора. Следовательно эти радары не могут точно рассчитать точки падения снарядов за несколько десятков секунд, а это значит, что отсутствует способность своевременного оповещения дружественных подразделений грядущем артиллерийском ударе. Именно этим недостатком и могут похвалиться переданные украинским формированиям РЛС AN/TPQ-36 «Firefinder». Время не стоит на месте, и программы разработки радиолокаторов артиллерийской разведки продолжают совершенствоваться, перенимая все необходимые черты радаров воздушно-космического назначения.Наиболее современным отечественным концептом такого радиолокационного комплекса является 1Л260 «Зоопарк-1М», разработанный тульским научно-производственным объединением «Стрела», входящим в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Ещё в 2013-м году появилась информация о начале фазы войсковых испытаний обновлённого «Зоопарка»; в этом же году, на авиакосмическом салоне МАКС-2013, на широкое обозрение публики был выставлен и прототип комплекса с приведенными основными тактико-техническими характеристиками. Этот же прототип был представлен и на МАКС-2017, о чём со ссылкой на «Вестник Мордовии» сообщила информационно-новостная система rbase.new-factoria.ru («Ракетная техника»).В источнике указывается, что 1Л260, представленный АФАР, способен обнаруживать: 155-мм снаряды САУ M109A6 «Paladin» на удалении 23 км, неуправляемые/управляемые реактивные снаряды M26A2/XM30 — 45 км и оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-164B «ATACMS Block IIA» — 65 км. Также указывается, что угломестная зона сканирования составляет 0 — 40º. Это говорит о том, что вычислительный терминал «Зоопарка-1М» может с лёгкостью определять позиции артиллерийских подразделений противника по траекториям неуправляемых снарядов на ещё больших дальностях. Для этого достаточно отследить 5—10-километровый нисходящий участок траектории. В частности, координаты батареи «Паладинов», стреляющих простыми или активно-реактивными снарядами, могут быть вычислены на удалении порядка 50 — 55 км, позиции пусковых установок M270 РСЗО MLRS могут быть вычислены на удалении порядка 75 км. Стоит отметить, что аналогичная методика будет абсолютно бесполезной применительно к управляемым ОТБР и корректируемым реактивным снарядам, поскольку начальный и средний участки траектории (находящийся вне энергетического потенциала «Зоопарка») могут значительно изменяться в зависимости от полётного алгоритма, загруженного ИНС снаряда.Как видите, благодаря большому угломестному сектору сканирования контрбатарейная РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М» по функциональности заметно опередила штатовские AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. Помимо того, что станция способна вычислять огневые позиции противника, места падения снарядов, а также корректировать огонь дружественных средств контрбатарейной борьбы, в список её задач теперь входит ещё и обзор воздушного пространства на предмет угрожающих элементов высокоточного оружия. Как заявляют разработчики и специалисты, «Зоопарк-1М» способна выдавать целеуказание на операторские терминалы зенитно-ракетных комплексов малой дальности (очевидно, что идёт речь о «Панцирь-С1», «Тор-М1/2») в сетецентрической системе современной войсковой противовоздушной обороны. Вполне логично, что для подобной увязки потребуется использование промежуточного звена — унифицированного батарейного командного пункта типа 9С737 «Ранжир» с некоторыми аппаратными «наворотами», но об этом пока умалчивается. Учитывая, что станция «Зоопарк-1М» способна «завязывать трассы» столь малоразмерных объектов, как 82-мм мины, расчётная минимальная ЭПР может быть на уровне 0,008 — 0,01 м2: могут обнаруживаться малоразмерные БПЛА и тактические ракеты, в конструкции которых присутствуют радиопоглощающие и композиционные материалы.Пропускная способность РЛС контрбатарейной борьбы 1Л260 достигает примерно 12 одновременно сопровождаемых на проходе целей, в то время как за минуту может быть «проведено» до 70 — 75 артиллерийских и реактивных снарядов. Определение траектории, а также координат запуска и падения снарядов занимает около 15 — 17 с. Элементная база (включая вычислительную) контрбатарейной РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М» имеет большое сходство с «начинкой» предыдущей модификации 1Л219М «Зоопарк-1». Построена она вокруг современной БЦВМ семейства «Багет». Основное же отличие состоит в применении совершенно новой активной фазированной антенной решётки 1Л261, суммарная мощность приёмо-передающих модулей которой достигает 70 кВт (на Л219М «Зоопарк-1» применяется 3-хкоординатная моноимпульсная пассивная ФАР 1Л259 с вынесенным рупорным облучателем мощностью всего 30 кВт). Благодаря этому наблюдается 70 — 80%-е увеличение эффективной дальности действия. Более того, в сравнении с первым «Зоопарком», новая версия имеет в десятки раз большую живучесть и ресурс работы: выход из строя нескольких десятков ППМ лишь незначительно отразится на выполнении основного списка задач.Единственный параметр, по которому американский контрбатарейный радар AN/TPQ-37 незначительно опережает 1Л260 «Зоопарк-1М» — эффективная дальность обнаружения. Американское изделие способно обнаруживать 152-мм артиллерийские снаряды на расстоянии 30 км, в то время как неуправляемые реактивные снаряды засекаются в 50 км, что в 1,3 раза больше, чем у обновлённого «Зоопарка». Тем не менее, это лишь капля в море на фоне ошибки определения координат ствольной артиллерии у AN/TPQ-36/37, которая колеблется в пределах 60 — 80 м. У «алмазовского» «контрбатарейника» этот параметр не превышает 40 м!Между тем, обольщаться в связи с превосходством «Зоопарка-1М» над вышеуказанными контрбатарейными РЛС артиллерийской разведки пока не стоит, поскольку у американских компаний «Raytheon» и «Northrop Grumman» существует два запасных проекта контрбатарейных/многофункциональных РЛС, возможности которых не только не уступают, но и частично опережают все известные модификации «Зоопарка». Первый проект представлен высокопотенциальным РЛК AN/TPQ-47 (или AN/TPQ-37 P3I Block II). Использование дециметрового S-диапазона не обеспечивает радару прироста разрешения и точности определения траектории снарядов, зато позволяет реализовать в 1,5 — 2 раза большую дальность действия. В частности, AN/TPQ-47 способен обнаружить: 82-мм мины на удалении 20 км, 120-мм мины на удалении 30 км, 152-мм артиллерийские снаряды на расстоянии 60 км, неуправляемые и управляемые реактивные снаряды — 80 — 100 км. Эти показатели являются одними из лучших в мире. Оперативно-тактические баллистические ракеты на восходящей ветви траектории AN/TPQ-47 может «увидеть» на дистанции 300 км! Данный радар также предназначен для обнаружения различных типов воздушных объектов, включая летательные аппараты, использующие технологию «стелс», благодаря чему возможна интеграция в системы противовоздушной/противоракетной обороны.Как сообщает американский информационный ресурс globalsecurity.org, пункт боевого управления контрбатарейной РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-47 оснащается терминалом сетецентрической системы распределения огня полевой артиллерии AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System). Вычисленные AN/TPQ-47 координаты огневых позиций противника немедленно передаются на терминал AFATDS, который, основываясь на информации расположения дружественных артиллерийских батарей (включая типы используемых САУ и РСЗО), осуществляет выбор орудий, способных с наибольшей эффективностью подавить артиллерию противника. Из всего делаем вывод, что несмотря на схожие с «Зоопарком-1М» сетецентрические характеристики, AN/TPQ-47 обладает в 3 раза лучшими дальностными показателями. Это даёт возможность проявить весь свой контрбатарейный потенциал 155-мм САУ, использующим корректируемый снаряд «Экскалибур» (так называемый «интеллектуальный выстрел» M982), высокоточным модификациям РСЗО MLRS/HIMARS, применяющим управляемые реактивные снаряды типа XM30 GUMLRS с дальностью более 80 км, а также комплексам ATACMS с дальностью до 300 км.Отечественная РЛС артиллерийской борьбы Л-260 «Зоопарк-1М» даёт возможность проявить потенциал лишь САУ «Мста-С», «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы 40 — 70 км, а также реактивным системам залпового огня 9К58 «Смерч», применяющим реактивные снаряды с дальностью до 70 км (9М55К1 с самонаводящимися боевыми элементами 9Н142 «Мотив-3М» или осколочно-фугасными 9М55Ф). Энергетических и дальностных возможностей для самостоятельной выдачи целеуказания оперативно-тактическим комплексам «Точка-У» или «Искандер-М» на дальности 150 — 300 км у «Зоопарка-1М», к сожалению, нет. В то же время, у американской «Nortrop Grumman» уже почти полностью готова производственная линия для серийного выпуска ещё более многофункциональных радаров с контрбатарейными и противовоздушными способностями типа AN/TPS-80 G/ATOR («Ground/Air Task Oriented Radar»). Последние их модификации получат более энергетически эффективные и износостойкие приёмо-передающие модули на основе нитрида галлия, что увеличит дальность работы примерно в 1,3 раза. Работающие на частотах 2-4 ГГц многофункциональные AN/TPS-80 могут отслеживать как артиллерийские снаряды (с определением координат огневых позиций противника и мест падения снарядов), так и сопровождать воздушные цели на дальностях до 250 — 300 км.По эффективности осуществления воздушного обзора и целеуказания этот радар соответствует таким изделиям, как радиолокационный обнаружитель «Противник-Г» или всевысотный обнаружитель ВВО 96Л6, в то время как контрбатарейнын способности опережают наш «Зоопарк-1М». Можно понадеяться лишь на то, что у нашей оборонки в скором времени появится достойный ответ в виде многофункционального радиолокационного комплекса двойного назначения с повышенным ресурсом работы благодаря внедрению АФАР-технологии с LTCC-подложкой. Ведь исключительно эта технология способна поставить жирную точку в «межвидовой радиолокационной гонке» между Россией и США.