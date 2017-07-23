Белый дом: Х.Клинтон - сама ходячий компромат на саму себя

Я была менеджером президентской кампании (Дональда Трампа). Если говорить о компромате на Хиллари Клинтон, то мне не нужно было смотреть куда-то, кроме как на саму Хиллари. В ней самой и содержалась вся негативная информация о ней. Это просто ходящий концентратор негативной информации. Сокровище для конкурентов.

Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй прокомментировала истерию, которая не снижает обороты среди представителей американских средств массовой информации и политических элит. Речь зашла о "компромате" на Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки. По словам Конуэй, во время президентской кампании ни сам Дональд Трамп, ни его штаб не нуждались в компромате на г-жу Клинтон, так как "она сама стала концентратором негатива о самой себе".Из заявления представительницы Белого дома:При этом Конуэй ни слова не сказала о "руке Москвы", "вездесущих русских хакерах и шпионах". Теперь представители бывшего штаба бывшего же кандидата в президенты США, вероятно, и в заявлениях советника Дональда Трампа найдут "связь с Кремлём". Ведь не признают же они тот факт, что Клинтон провалила выборы сама - на основании самой же допущенной череды фатальных для её президентской кампании ошибок.Ранее в США завели разговор о том, что Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы имела некий компромат на Х.Клинтон. И сын президента США, и сама Весельницкая опровергли информацию о том, что встреча была посвящена именно "компромату".