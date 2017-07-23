07:26 23 июля

Белый дом: Х.Клинтон - сама ходячий компромат на саму себя

Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй прокомментировала истерию, которая не снижает обороты среди представителей американских средств массовой информации и политических элит. Речь зашла о "компромате" на Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки. По словам Конуэй, во время президентской кампании ни сам Дональд Трамп, ни его штаб не нуждались в компромате на г-жу Клинтон, так как "она сама стала концентратором негатива о самой себе".

Белый дом: Х.Клинтон - сама ходячий компромат на саму себя


Из заявления представительницы Белого дома:


Я была менеджером президентской кампании (Дональда Трампа). Если говорить о компромате на Хиллари Клинтон, то мне не нужно было смотреть куда-то, кроме как на саму Хиллари. В ней самой и содержалась вся негативная информация о ней. Это просто ходящий концентратор негативной информации. Сокровище для конкурентов.


При этом Конуэй ни слова не сказала о "руке Москвы", "вездесущих русских хакерах и шпионах". Теперь представители бывшего штаба бывшего же кандидата в президенты США, вероятно, и в заявлениях советника Дональда Трампа найдут "связь с Кремлём". Ведь не признают же они тот факт, что Клинтон провалила выборы сама - на основании самой же допущенной череды фатальных для её президентской кампании ошибок.

Ранее в США завели разговор о том, что Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы имела некий компромат на Х.Клинтон. И сын президента США, и сама Весельницкая опровергли информацию о том, что встреча была посвящена именно "компромату".

Использованы фотографии: FoxNews
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Комментарии 17

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  1. Logall Сегодня, 06:22
    Тема в США изъедена! А Хилари всё смириться не может. Пусть готовит аладушки Биллу. Ну и ещё что-нибудь...
    Logall
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:53
      Хилари натурально больной человек с психическими отклонениями , стоит только посмотреть со стороны на ее поведение .
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 07:03
        Цитата: Spartanez300
        Хилари натурально больной человек с психическими отклонениями , стоит только посмотреть со стороны на ее поведение .

        А ваше фото лучше подходит к словам: ''Моника, я научилась!''
        Logall
        1. vovanpain Сегодня, 07:12
          Цитата: Logall
          А ваше фото лучше подходит к словам: ''Моника, я научилась!''

          Да эта ведьма квалификацию никогда и не теряла. laughing
          vovanpain
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:33
    Белый дом: Х.Клинтон - сама ходячий компромат на саму себя

    "После 80 лет - возраст расцвета политика". Кажется Мюллер крупно подставил США. Они же как дети, всему верят.
    Mavrikiy
  3. soroKING Сегодня, 06:33
    Весельницкая или Висельницкая? wassat
    soroKING
  4. victorsh Сегодня, 06:36
    Многие из нас смотрели фильм"Спецназ".Помните кадры,когда наши "помножили на 0"злодеев перевозивших ПЗРК?Армейский цинизм был.Но"ВАУ" с радостью на лице(и это в худ.фильме)нет!А ЭТО было счастливо после убийства лидера страны!В прямом эфире!Тут надо психиатрам разбираться-психологи не помогут.
    victorsh
  5. изя топ Сегодня, 06:38
    ну так заприте её в психушку request ну,или в гуантаномо recourse
    изя топ
  6. Злодей Сегодня, 06:42
    По словам Конуэй, во время президентской кампании ни сам Дональд Трамп, ни его штаб не нуждались в компромате на г-жу Клинтон, так как "она сама стала концентратором негатива о самой себе".

    Вот как, а то Русские хакеры им всё жить мешали. А с Хиллари можно поделиться и старой нашей мудростью:
    1. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя оборотиться?
    2. Нечего на зеркало менять, коли рожа Криса.
    Злодей
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 06:56
    Да уж старушку Хиллари прокатили по полной...Помнится они в штабе даже ящики элитного шампанского закупили , уверенные в победе..Представляю ее выражение лица.!
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 06:59
      Доброе утро Виталий. Что там представлять? Это выражение в статье на фото.
      Шокированное зомби...
      Logall
  8. Б.Т.В. Сегодня, 07:02
    Старушке не помогло даже вмешательство Украины, хотя Порошенко и Ко, так " старались".
    Б.Т.В.
    1. изя топ Сегодня, 07:03
      Цитата: Б.Т.В.
      Старушке не помогло даже вмешательство Украины, хотя Порошенко и Ко, так " старались".

      Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Путин поручил Суркову за $3000 устраивать провокации в Киеве - передает РБК Украина.
      нормально. не дорого. есть предложение скинуться и СБУ пошатать. bully
      изя топ
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:10
        Цитата: изя топ
        Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Путин поручил Суркову за $3000 устраивать провокации в Киеве


        Так новый " смотрящий" едет с инспекцией на Донбасс, надо же внимание как- то отвлечь, вот и " стараются".
        Б.Т.В.
  9. Pinchanin Сегодня, 07:04
    Бедная старая (именно старая, а не пожилая) женщина. Все тебя пинают, пожалеть некому. Ох, беда-беда.
    Pinchanin
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 07:10
    Говорили-же!Не ругайся на дядю Вову.
    ВЕРЕСК
  11. vfqjh Сегодня, 07:17
    Болтун - находка для шпиЁна !!!
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