Трампа возмутила новая утечка разведданных

Новая утечка разведданных от Amazon (и) Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки (…) должны прекратиться!

Президент Дональд Трамп выразил возмущение, появившейся в газете The Washington Post информацией о том, российский посол в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне генпрокурором страны, передает РИА Новости Ранее газета, ссылаясь на некие источники в спецслужбах, заявила, что Кисляк обсуждал «по существу» с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.написал президент в своем «Твиттере».В частности, речь якобы шла о позициях Трампа в отношении Москвы и о перспективах развития отношений между двумя странами.Кроме того, по данным газеты, разговор касался важных для России направлений политики будущего хозяина Белого дома.Между тем, телеканал АВС сообщил, что Сешнс не собирается покидать пост генпрокурора из-за газетной публикации – он уйдет со своего поста только в случае, если будет уволен президентом Соединенных Штатов.Агентство напоминает, что The Washington Post и крупнейший в стране интернет-магазин Amazon принадлежат одному человеку – предпринимателю Джеффу Безосу, состояние которого оценивается более чем в $85 млрд. Сам Безос утверждает, что «никак не влияет на редакционную политику газеты».