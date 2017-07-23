11:39 23 июля

Трампа возмутила новая утечка разведданных

Президент Дональд Трамп выразил возмущение, появившейся в газете The Washington Post информацией о том, российский посол в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне генпрокурором страны, передает РИА Новости .

Трампа возмутила новая утечка разведданных


Ранее газета, ссылаясь на некие источники в спецслужбах, заявила, что Кисляк обсуждал «по существу» с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.


Новая утечка разведданных от Amazon (и) Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки (…) должны прекратиться!
написал президент в своем «Твиттере».

В частности, речь якобы шла о позициях Трампа в отношении Москвы и о перспективах развития отношений между двумя странами.

Кроме того, по данным газеты, разговор касался важных для России направлений политики будущего хозяина Белого дома.

Между тем, телеканал АВС сообщил, что Сешнс не собирается покидать пост генпрокурора из-за газетной публикации – он уйдет со своего поста только в случае, если будет уволен президентом Соединенных Штатов.

Агентство напоминает, что The Washington Post и крупнейший в стране интернет-магазин Amazon принадлежат одному человеку – предпринимателю Джеффу Безосу, состояние которого оценивается более чем в $85 млрд. Сам Безос утверждает, что «никак не влияет на редакционную политику газеты».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
    ссылаясь на некие источники в спецслужбах, заявила, что Кисляк обсуждал «по существу» с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.

    ... у мерикатосов скоро будет как в анектодическом случае - сосед спрашивает соседа " А почему твой петух на мою собаку, вот так посмотрел!" округляя при этом глаза... laughing
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
      Серёга , привет ! hi У меня создаётся впечатление , что этот цирк в Матрасии никогда не закончится . Вполне допускаю , что многим участникам он уже надоел , но остановиться не могут . fool
      bouncyhunter
      1. влад66 Сегодня, 08:54
        Цитата: bouncyhunter
        что этот цирк в Матрасии никогда не закончится . Вполне допускаю , что многим участникам он уже надоел

        Этот цирк надоел всему миру,эти сами с собой разобраться не могут,но лезут поучать других. yes А виноваты у них всегда и в их бардаке конечно русские. negative
        влад66
      2. pjastolov Сегодня, 10:41
        Паша привет! hi
        Между тем, телеканал АВС сообщил, что Сешнс не собирается покидать пост генпрокурора из-за газетной публикации – он уйдет со своего поста только в случае, если будет уволен президентом Соединенных Штатов.
        надо просто забить болт на команду кклинтонихи, а Трампу подать в суд за оскорбления и провокацию, и думаю миллиардные штрафы поставят всех на место, другого они не понимают negative
        pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 09:24
      Трамп уже полгода не перестаёт удивляться тому, куда он попал! laughing Спрашивается, а на кой ты туда вообще полез? belay
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:25
    Еслиб политики слушали хорошую музыку-то,тогда бы небыло проблем.
    ВЕРЕСК
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Это хорошо, что в стае противника - грызня и неразбериха. Стало быть, не смогут навалиться со всех сторон. Да и союзники смотрят на "гегемона" со все большей опаской...
    Горный стрелок
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:15
    Русофобия хорошо оплачивается некоторыми мировыми структурами...Из русских делают страшных монстров и хитрых бестий..(я даже в зеркало в последнее время смотреть перестал, жутко боюсь себя..)))))А с другой стороны приятно такое читать про нас .. hi
    Всегда читая такие статьи эта песня в голове...
    ОТДЕЛ
    1. pjastolov Сегодня, 10:47
      Класс!!! hi но один вопрос есть, Виталь а брешься как? laughing
      pjastolov
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 09:42
    Ну,Михан! hi Счас мне точно по башке АДмины настучат.
    ВЕРЕСК
    1. pjastolov Сегодня, 11:10
      Есть в новом поколении патриоты
      pjastolov
  6. medwed1976 Сегодня, 09:44
    А вот еще из утечек:" КРЫМ. Администрация президента США сообщила о включении данного мероприятия в план главы государства после того, как турбины Siemens, поставленные для Севастопольской и Симферопольской ТЭС, были заменены на турбины General Electric, производимые в России. Запускать электростанцию Трамп будет вместе с Президентом России Владимиром Путиным.

    Российские энергетики смогли оперативно отреагировать на конфликт с ЕС, возникший из-за поставок турбин Siemens в Крым. В среду авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», обеспечив дымовую завесу, пришвартовался в порту Севастополя, где люди в камуфляже осуществили выгрузку нового оборудования. Затем колонна грузовиков проследовала в сторону строящихся энергоблоков.

    «Мы оперативно
    связались
    с Владимиром и вместе посмеялись над тем, как спалился немецкий концерн, – приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома. – Это определенно позволит нашим производителям извлечь выгоду из сложившийся ситуации, а значит США будут возвращать статус великой промышленной державы, как я и обещал избирателям».

    По данным источников , турбины Siemens были ночью во вторник вывезены со строительной площадки, погружены на баржу и выкинуты к хуям в воду посреди Черного моря. Пресс-служба Siemens не ответила на запрос прокомментировать ситуацию." laughing http://www.yaplakal.com/forum7/topic1632728.html?
    utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    medwed1976
  7. Altona Сегодня, 10:24
    Ничего такого сверхъестественного посол не обсуждал, это часть его работы. А вообще, выкладывать секретную информацию в прессу, чтобы насолить действующему президенту-это за гранью добра и зла. Получается, что у США тоже не всё в порядке с суверенитетом и со всем остальным. А демократией называется то, что полезно демократической партии.
    Altona
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