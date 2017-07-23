СБУ объявила задержанного в Донбассе россиянина Агеева террористом
СБУ квалифицировала деяния задержанного на востоке Украины россиянина Виктора Агеева как терроризм, передает РИА Новости заявление главы ведомства Василия Грицака.
Он также сообщил, что с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына.
Ранее в Луганске заявили, что 24 июня в районе Бахмутской трассы украинские диверсанты убили двух ополченцев и четверых похитили. По версии украинских СМИ, среди них был «российский контрактник» Виктор Агеев.
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского военнослужащего». В ведомстве заявили, что Агеев действительно служил в российских вооруженных силах, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал.
«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», – подчеркнули в Минобороны.
По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, Агеев добровольно вступил в ряды ополчения Луганской, где служил в звании ефрейтора.
Действия Агеева квалифицируются как терроризм,сказал Грицак на брифинге, добавив, что следствие по уголовному делу в скором времени будет завершено.
Он также сообщил, что с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына.
Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу,отметил Грицак.
Ранее в Луганске заявили, что 24 июня в районе Бахмутской трассы украинские диверсанты убили двух ополченцев и четверых похитили. По версии украинских СМИ, среди них был «российский контрактник» Виктор Агеев.
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского военнослужащего». В ведомстве заявили, что Агеев действительно служил в российских вооруженных силах, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал.
«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», – подчеркнули в Минобороны.
По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, Агеев добровольно вступил в ряды ополчения Луганской, где служил в звании ефрейтора.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Genya Savilov
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