11:39 23 июля

СБУ объявила задержанного в Донбассе россиянина Агеева террористом

СБУ квалифицировала деяния задержанного на востоке Украины россиянина Виктора Агеева как терроризм, передает РИА Новости заявление главы ведомства Василия Грицака.



Действия Агеева квалифицируются как терроризм,
сказал Грицак на брифинге, добавив, что следствие по уголовному делу в скором времени будет завершено.


Он также сообщил, что с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына.

Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу,
отметил Грицак.

Ранее в Луганске заявили, что 24 июня в районе Бахмутской трассы украинские диверсанты убили двух ополченцев и четверых похитили. По версии украинских СМИ, среди них был «российский контрактник» Виктор Агеев.

Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского военнослужащего». В ведомстве заявили, что Агеев действительно служил в российских вооруженных силах, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», – подчеркнули в Минобороны.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, Агеев добровольно вступил в ряды ополчения Луганской, где служил в звании ефрейтора.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Genya Savilov
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Комментарии 25

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  1. влад66 Сегодня, 08:58
    Выручать парня надо,замордуют парня у утырков. negative
    влад66
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
      Может нам стоит на Тверской облаву провести и террористок пару тысяч захватить..? Потом на стройках еще несколько тысяч..И обменять? Достали уже свидомые...
      ОТДЕЛ
      1. Алексей7777777 Сегодня, 09:12
        А при чём террористы с Тверской и строек?Они-то там настоящих разведчиков ловят,надо о качестве подготовки подумать,нашей разведки и их...И выводы уже сделать,принять меры по недопущению впредь подобного или,хотя бы,свести к минимуму неудачи и откровенные провалы.
        Алексей7777777
        1. vovanpain Сегодня, 09:21
          Цитата: ОТДЕЛ
          Может нам стоит на Тверской облаву провести и террористок пару тысяч захватить..

          Виталик,какие нахрен террористки с Тверской belay кого они интересуют request Вчера писал еще,менять будем,в республиках ноне тоже хороший урожай киборгов и хэроев наловили.
          Цитата: Алексей7777777
          Они-то там настоящих разведчиков ловят,надо о качестве подготовки подумать,нашей разведки и их.

          Мил человек,эвона как,контрактник Народной Милиции Луганска,пришедший добровольцем,когда успел стать супершпионом и суперразведчиком ГРУ,ФСБ и ОВР.Жгем дальше. wink
          vovanpain
          1. pjastolov Сегодня, 09:53
            Привет Володя hi , если он контрактник, то соответственно военнослужащий какого-то государства, по определению - диверсант, если захвачен на территории противника
            а террорист это
            Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора[1][2][3]. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным[4]. Проблема в том, как ограничить определение терроризма, чтобы под него не попадали деяния легитимных борцов за свободу[5]. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение»[6].

            так они там наконец определятся с терминами, или после разных "амфетаминов" их штыряет не подецки recourse
            pjastolov
            1. vovanpain Сегодня, 10:03
              Цитата: pjastolov
              Привет Володя , если он контрактник, то соответственно военнослужащий какого-то государства, по определению - диверсант, если захвачен на территории противника

              Привет Володя! drinks hi Он гражданин России,но по контракту служит в Народной Милиции Луганской Народной Республики,а не в ВС РФ,это разные вещи.С другой стороны тоже много со всего света набрано в нацбаты и тербаты.
              Цитата: pjastolov
              так они там наконец определятся с терминами, или после разных "амфетаминов" их штыряет не подецки

              Они там из мухи слона сделать могут,тем более в офисе СБУ целый этаж занят ЦРУ и хохолят туда просто не пускают. drinks
              vovanpain
              1. pjastolov Сегодня, 10:05
                Они там из мухи слона сделать могут,тем более в офисе СБУ целый этаж занят ЦРУ
                ну тогда компрессор им в задний проход, для увеличения напыщенности laughing drinks
                pjastolov
            2. jonhr Сегодня, 10:47
              разве Киев признал республики государствами? это вам надо определится с терминами и не выдавать желаемое за действительное.
              jonhr
              1. pjastolov Сегодня, 11:14
                молодой человек изучите новость, она уже давно идет и про республики здесь речь вообще не идет, а по бредить - в другое мест hi
                pjastolov
        2. Смог Сегодня, 09:23
          Цитата: Алексей7777777
          ,свести к минимуму неудачи и откровенные провалы.

          Да уж! Совсем у нас ГРУ разучилось работать. Беда. Ой, беда.
          Цитата: Алексей7777777
          Они-то там настоящих разведчиков ловят

          Причем глубоко законспирированных........., очень глубоко...... И что самое интересное. Все с паспортами граждан РФ в кармане. Ну в сам деле- настоящие палковники....., а может даже и хенералы.......- майоры.
          Смог
          1. pjastolov Сегодня, 09:58
            Костя ПРивет!! hi
            Причем глубоко законспирированных........., очень глубоко...... И что самое интересное. Все с паспортами граждан РФ в кармане.
            вчера в минск ехал, так за 1 час 2 украинских автобуса обогнал на трассе Е30, вот за Красным надо поставить ФСБ и террористов сопредельного государства с паспортами в кармане будет не меряно laughing
            pjastolov
        3. Смог Сегодня, 09:38
          Цитата: Алексей7777777
          Алексей7777777

          Кораблик то на профиле можно и сменить. А то какие то сомненья смутные одолевают.
          Смог
    2. сибиралт Сегодня, 09:20
      Если Россия "открестилась" от Агеева, то зачем тогда так бурно пылить о его судьбе? Мало ли кого вна Украине признали террористом? belay Не то получается по пословице про шапку горящую на голове.
      сибиралт
    3. alekc73 Сегодня, 11:06
      обмен нужен.уверен менять есть на кого
      alekc73
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:05
    Робяты!Давайте жить дружно.Мы-ж всё видим.
    ВЕРЕСК
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:12
    То, что наши добровольцы едут на Донбасс - это никому доказывать не надо. Выдавать такого добровольца за русского контрактника - дохлая позиция. Воровать людей за линией соприкосновения - у ВСУ получается, но значит, и линия там - "дырявая" как дуршлаг. Все таки что то там "не совсем" так, как должно быть. Зачем наши пацаны, причём "желторотики", едут на Донбасс наниматься в ополчение? Своих не хватает, местных?
    Горный стрелок
    1. vital.33 Сегодня, 09:35
      Дык местные все в России, работают))). Если Россияне в Донбассе надо же работать кому-то в России..))))
      vital.33
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 09:15
    Когда уже эти упыри типа Грицака, Полтарака, Турчинова и еже с ними поменяются с нашими ребятами местами и оденут тюремную робу!
    Ретвизан 8
    1. jonhr Сегодня, 10:50
      они делают свою работу. а вы как я понимаю ещё и чемодан денег Агееву бы дали на месте Грицака
      jonhr
  5. samarin1969 Сегодня, 09:17
    Какая разница "имеет ли МО "РФ" к Агееву отношение" или нет. Он гражданин РФ похищенный с угрозой жизни враждебными спецподразделениями. Его надо ЗАЩИЩАТЬ..... Сотни граждан "РФ" уже убиты или томятся в застенках СБУ.
    У "РФ" есть дело до чужих террористов, пенсионеров, землетрясений, взорванных памятников, пожаров, несбалансированных бюджетов. У "РФ" абсолютно нет дела для лучшего, что осталось от России - пассионарных людей. В этом плане молчание дипломатов и военных "РФ" - это одобрение акций СБУ и ВСУ.
    п.с. По неоднократно пленённым на Перекопе, Донбассе у СМИ "РФ" два ответа: либо - сами виноваты, либо - авантюристы. Сама постановка вопроса ущербная (военнослужащий или "не в составе ВС "РФ"). Он гражданин РФ, и его надо защищать всеми средствами. Иначе скоро на "миротворце" прайс введут за граждан "РФ". А правда в этом деле не нужна даже судьям и политикам.
    samarin1969
    1. Екатерина II Сегодня, 09:38
      Цитата: samarin1969
      Иначе скоро на "миротворце" прайс введут за граждан "РФ".

      не введут, выше же вы описали что РФ они не нужны.А Украине они тоже особо не нужны(разве что для пиар акций вроде этой)
      повторюсь что судьбой таких людей обычно занимаются родственники(в данном случаи мать) и сами украинцы.Как не печально-но тут против обвинения и суда Украины --простые россияне и украинцы..государство РФ это не волнует...
      обратимся к позиции Украины
      украинская сторона согласилась на встречу задержанного российского контрактника Виктора Агеева с приехавшей к нему из РФ матерью. По словам главы СБУ, в данный момент в Старобельске как раз проходит эта встреча.
      Руководитель СБУ рекомендует Светлане Агеевой после встречи выступить с обращением к российскому президенту и призвать того освободить украинских заложников.
      По словам главы СБУ, в настоящее время в заложниках в ОРДЛО находятся 134 украинца. Кроме того, фактически заложниками стали десятки крымскотатарских активистов и украинцы в российских тюрьмах.

      намек вроде понятный...но обе стороны как волы-упрямы и несговорчивы
      Грицак упоминает
      В оккупированном Крыму — десяток крымскотатарских активистов, а на территории России — Сенцов, Карпюк, Сущенко и другие», — уточнил глава СБУ.

      Грицак проинформировал, что с задержанным В.Агеевым пообщается российский журналист Павел Каныгин («Новая газета»). По его словам, С.Агеева попала в Украину через Беларусь. При этом у СБУ было условие: или Каныгин приезжает с мамой Агеева, или вообще нет.
      видео


      Ну а позиция РФ вот такая
      "Никто из российских представителей за это уже почти месяц, который Виктор находится под стражей, к нему не приходил. Даже российский консул. Хотя в Харькове есть Генконсульство РФ", - добавил Каныгин и напомнил, что мать Агеева обращалась с просьбой о помощи, в т.ч. через СМИ, к российскому руководству - президенту, министру обороны, в МИД.
      Екатерина II
      1. Комментарий был удален.
    2. jonhr Сегодня, 10:51
      самое главное где похищен. если бы на территории РФ то это совсем другое дело, а так по версии Киева он захвачен вооружённый на территории Украины.
      и за таких никогда и никакой МИД не впрягается
      jonhr
  6. samarin1969 Сегодня, 09:53
    Цитата: Екатерина II
    повторюсь что судьбой таких людей обычно занимаются родственники(в данном случаи мать) и сами украинцы.Как не печально-но тут против обвинения и суда Украины --простые россияне и украинцы..государство РФ это не волнует...

    В этом вы несомненно правы и написали верные слова...

    Екатерина II Сегодня, 09:38 ↑
    Цитата: samarin1969
    Иначе скоро на "миротворце" прайс введут за граждан "РФ".
    не введут , выше же вы описали что РФ они не нужны.А Украине они тоже особо не нужны(разве что для пиар акций вроде этой)
    Адвокаты Кремля постоянно твердят о желании Украины спровоцировать широкомасштабный военный конфликт между "РФ" и Украиной. Ради этого ВСУ может довести "провокации" до соответствующего уровня. При нынешних политиках в Киеве и Вашингтоне - война неизбежна через год-два. Кто в ней победит - трудно сказать.
    samarin1969
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 09:57
    Повелся паренек на киношное "своих не бросаем..." а на деле то как в песне из "Ошибка резидента" : - "...Да захочет узнать, во мне Родина-мать одного из пропавших своих сыновей?..."
    Вождь краснокожих
    1. KUOLEMA Сегодня, 10:05
      Да знакомая шляпа)))) солдат слишком мелкий для Своего типичный ихтамнет
      KUOLEMA
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