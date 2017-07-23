11:38 23 июля

Израиль проводит «превентивную кампанию» в отношении ХАМАС

В ночь на воскресенье израильские силовики задержали 25 сторонников ХАМАС, включая высокопоставленных представителей главной исламистской организации в Палестине, передает РИА Новости .



Задержания на Западном берегу реки Иордан израильтяне называют «частью превентивной кампании», которая проводится на фоне массовых протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.


В рамках совместной операции ШАБАК и Армии обороны Израиля 25 активистов ХАМАС были задержаны минувшей ночью. Задержания, в том числе ряда высокопоставленных фигур ХАМАС, стали частью превентивной кампании… против террористических организаций, проводимой последнюю неделю на фоне обострения ситуации вокруг Храмовой горы,
говорится в релизе антитеррористической спецслужбы ШАБАК.

ХАМАС, (признан в Израиле террористической организацией), контролирует сектор Газа и выступает в оппозиции к Палестинской национальной администрации, правящей на Западном берегу.

«Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией», – напоминает агентство. Массовые митинги и шествия протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.

В пятницу вооруженный ножом молодой палестинец пробрался в одно из израильских поселений, нашел незапертую дверь и убил трех израильтян – пожилого мужчину и 2-х его взрослых детей. Его жена с тяжелыми ранениями доставлена в больницу. Свои действия преступник объяснил ситуацией вокруг Храмовой горы.

Использованы фотографии: AP Photo / Nasser Shiyoukhi
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Комментарии 44

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  1. новичок Сегодня, 10:03
    лучше бы израиль проводил превентивные операции против игил, это с одной стороны. с другой же подобные убийства мирных людей не имеют оправдания никакими храмами и горами. очень жаль эту семью.
    новичок
    1. pjastolov Сегодня, 10:09
      Да заварили они там кашу, не скоро расхлебаешь, может Нетаньяху с Путиным встретиться, разрурили же ситуацию в чечне?
      pjastolov
      1. новичок Сегодня, 10:16
        у меня впечатление, что руководство израиля не хочет ничего решать, а идут в колие политики янки. если бы хотели мира, то давно бы договорились с палестиной и не имели бы потенциальную возможность иметь под боком исламистское гос.во., это я про удары по армии сирии в поддержку игил. да и сравнение с чечнёй немного неккоректно, разные ситуации.
        новичок
        1. pjastolov Сегодня, 10:21
          сравнение с чечнёй немного неккоректно, разные ситуации.
          разные, но не совсем, государства палестина то нет, как нет государства чечня hi
          pjastolov
          1. новичок Сегодня, 10:25
            коллега, в чечне мы наводили конституционный порядок, здесь же фактическая оккупация.
            новичок
            1. pjastolov Сегодня, 10:29
              так я с формулировками не спорю, но договорится то можно, правда, если есть желание hi
              pjastolov
              1. новичок Сегодня, 10:32
                ну естественно.
                новичок
            2. Лопатов Сегодня, 10:57
              С позиции "самостийного чеченца" действия Москвы тоже оккупация. И они тоже считают Чечню в нынешних границах- несправедливой ситуацией. Часть Дагестана, Ингушетия, Пригородный район Сев. Осетии, Владикавказ- по их мнению это территория государства вайнахов. Присвоенная соседями.
              Лопатов
              1. новичок Сегодня, 11:06
                ну, коллега, с точки зренния скакуна из любого региона центр не прав. вот только порядок мы наводили на своей земле. а вот по поводу мотоциклов и прочего, ну коллега, подобные доводы можно привести и с обратной стороны. не хочу просто размениваться по пустякам. жёстче, ну куда уж жёстче то? а вот то, что поддерживаемые израилем игиловцы, взрыаают ситуацию в самом израиле и в отношениях с палестиной, по моему уже давно понятно.
                новичок
        2. Лопатов Сегодня, 10:53
          Цитата: новичок
          то давно бы договорились с палестиной

          А Вы попробуйте договориться с теми, кто трупы своих политических противников таскает на тросах за мотоциклами....
          Палестине недоговороспособна абсолютно. По умолчанию

          Цитата: новичок
          руководство израиля не хочет ничего решать, а идут в колие политики янки

          Прежде всего- Европа. И тамошние любители террористов. Их соратники из США ушли из Белого Дома при смене администрации.
          Израилю следует намного жёстче поступать, незачем приносить жизни собственных граждан в угоду "общечеловеческим ценностям" вроде права убивать мирных обывателей.
          Лопатов
        3. dauria Сегодня, 11:06
          то давно бы договорились с палестиной


          Наши в Хасавюрте тоже "договорились". У Израиля только один путь - ужесточение оккупационного режима и выдавливание арабов к чертовой матери. Без иллюзий - только так жертв будет меньше и у евреев ,и у арабов. Создать многоэтническое и многорелигиозное государство в Израиле немыслимо , так и будет незатухающий костёр.
          dauria
      2. Монос Сегодня, 11:00
        Цитата: pjastolov
        Да заварили они там кашу, не скоро расхлебаешь, может Нетаньяху с Путиным встретиться, разрурили же ситуацию в чечне?

        Перед евреями не стоит задача примирения. Только подавление и доминирование. Всё по канонам Пятикнижия, обременённых комплексами, связанными с бесправием и унижением двухтысячелетнего рассеяния и холокостом.
        Монос
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 10:13
      Цитата: новичок
      лучше бы израиль проводил превентивные операции против игил

      Ох и скользкая же эта "израильская тема"! Думаю, Израиль проводит превентивные операции против того, кто для него представляет сейчас главную опасность. В праве защищаться от экстремистов им отказать никто не имеет права. Тут я целиком на израильской стороне.
      СРЦ П-15
      1. новичок Сегодня, 10:29
        коллега есть у них право защищять мирных граждан, кто ж спорит. вопрос в другом: они защищяют своих граждан путём уничтожения соседнего государства, имея все шансы заиметь в соседях иг?!
        новичок
        1. Ursus Сегодня, 10:36
          Цитата: новичок
          они защищяют своих граждан путём уничтожения соседнего государства


          сдается мне, что именно так и происходит
          Ursus
          1. новичок Сегодня, 10:38
            в таком случае, я сочувствую гражданам израиля.
            новичок
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 10:38
          Цитата: новичок
          коллега есть у них право защищять мирных граждан, кто ж спорит. вопрос в другом: они защищяют своих граждан путём уничтожения соседнего государства, имея все шансы заиметь в соседях иг?!

          Дело в том, что они, в данный момент, защищают не только своих граждан, но и всех палестинцев, которые посещают Храмовую гору. Оставив в стороне распри Израиля с Палестиной, встаёт вопрос: почему палестинцы против их же защиты от экстремистов?
          СРЦ П-15
          1. новичок Сегодня, 10:43
            в этом вопросе я с вами полностью согласен. создаётся впечатление, что кому то внутри комфликта, или извне крайне важно происходящее вокруг храмовой горы.
            новичок
    3. ватник Сегодня, 10:13
      А чему тут удивляться? Данная ситуация (как и все предыдущие которым нет оправдания) в основном вызваны тем что израильский режим оккупировал а затем и аннексировал арабское государство Палестина и в частности Восточный Иерусалим оставив без Родины миллионы арабов тем самым он породил "волну" насилия которая "вспыхнула" в регионе так что основная вина за происходящие лежит именно на режиме Тель-Авива.
      Палестина: УКРАДЕННАЯ ЗЕМЛЯ, оккупированная сионистами


      Вот так уменьшалась территория арабской Палестины в следствии её оккупации израильскими евреями

      Ситуация в Иерусалиме сейчас


      ватник
      1. ватник Сегодня, 10:19
        Израильские солдаты хотят "закрыть рот" российским ко респондентам RT которые стремятся "донести" правду о том что творится при массовых разгонах демонстраций палестинцев в Иерусалиме (впрочем нападения израильских солдат на наших корреспондентов это уже не первый случай ведь израильские евреи всеми силами стремятся скрыть правду о своих мягко говоря диких методах разгона палестинских манифестантов)
        В Иерусалиме нападению израильских солдат подверглась корреспондент RT
        ватник
        1. новичок Сегодня, 10:22
          а вот за это надо жёстко спрашивать с израильтян.
          новичок
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:20
        Тут зачистку вчера провели четкую...Шо опять проверка, сколько нас осталось.? negative Мужики головы из окопов не высовывать, кто жив остался ! soldier Наше главное оружие ВАТНИК пошел в атаку.!Наблюдаем, но и по мере возможностей поддерживаем..Израиль зверствует!
        ОТДЕЛ
      3. Арон Заави Сегодня, 11:00
        Цитата: ватник
        А чему тут удивляться? Данная ситуация (как и все предыдущие которым нет оправдания) в основном вызваны тем что израильский режим оккупировал а затем и аннексировал арабское государство Палестина и в частности Восточный Иерусалим

        Ватник ,скажи а кто был руководителем государства "Палестина" в 1967 году? Где распологались его правительство и парламент в 67 году? Что представляли его вооруженные силы в 67 году и кто ими руководил. Какая валюта была в этом государстве до 67 года?Ну если мы говорим об оккупации то до нее что то должно было что то существовать, что символизировало бы собой государство "Палестина".
        Арон Заави
        1. профессор Сегодня, 11:12
          Зачем ты его кормишь? Пусть показывает на публике свою безграмотность. Даже школьник знает, что никакого Фылыстынского государства никто не оккупировал за отсутвием оного. Никакой аннексии вообще нет. Территория Иудеи и Самарии (или как там они по арабски) не являются территорией Израиля, там не действуют израильские законы. И самое главное: какое такое государство Фылыстын если арабы до сих пор не приняли ООНовский план раздела подмандатной Палестины? Повторяю, АРАБЫ до сих пор не приняли план ООН подразумевающий создания АРАБСКОГО государства. Занавес.
          Не корми ты "ватника". Пусть поголодает. wink
          профессор
    4. Маз Сегодня, 11:18
      Я ж предупреждал - Земля круглая, имеет форму шара, а сила действия на Россию и её союзников всегда гораздо менее сил ответного противодествия, коии возникают с неожиданной стороны и в непредсказуемых масштабах для навредившей стороны - второй исторический закон завоевателей.
      Маз
  2. Алексей7777777 Сегодня, 10:06
    попыткой ограничить там права мусульман,
    Интересно,что это за права такие-оружие под одеждой носить?Правильно Израиль в данном случае поступает,хоть и редко разделяю их позицию по разным вопросам.
    Алексей7777777
    1. профессор Сегодня, 10:57
      Установка металодетекторов на входе на Храмовую гору (или как там она по арабски) не имеет ничего общего с нынешними беспорядками. Кто был в Ватикане может подтвердить как там обыскивают на входе. У меня забрали даже пластиковую полу литровую бутылку с водой. Обыскивали и на входе в Голубую мечеть в Стамбуле. И на входе в мечеть в Дели тоже обыскивали. Усиленные меры безопасности и в Мекке, но никаких волнений по этому поводу. Нынешняя ситуация в Иудеи и Самарии (или как там они по арабски) связана исключительно с финансами. Как и накануне предыдущей интифады у фылыстынского руководства элементарно кончились деньги. В прошлый раз Евросоюз решил послать аудиторов дабы проверить куда пошли европейские сотни миллионов евро. Вдруг началась интифада и списала всё. Сейчас сами арабы начинают задавать вопросы почему нет зарплат и (о чудо!!!) начинается интифада и естественно деньги будут списаны. Такой вот расклад.

      Утихомирим мы их. Это не вопрос. Спонсеры (включая Россию) снова выделят бабло для восстановления Фылыстыны. и так по кругу. До следующего раза.
      профессор
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:03
        профессор
        Спонсеры (включая Россию) снова выделят бабло для восстановления Фылыстыны. и так по кругу. До следующего раза.
        Дык шо поделать.Как не выделить.В тонусе народы держать нужно.Чтобы не расслаблялись.А то не дай Бог какой народ сильно спокойно заживёт.Ну кроме USA пока Вот и не поверь во всемирный заговор feel Всё идёт по плану.Вы нам .Мы вам.
        Наблюдатель2014
      2. stalkerwalker Сегодня, 11:10
        Цитата: профессор
        Утихомирим мы их. Это не вопрос

        Согласен. Еврейский орднунг завсегда будет крепче и сильнее муслимской бестолковости в вопросах координации действий - там всяк себя главным потомком Моххамада считает, со всеми отсюда вытекающими.
        stalkerwalker
      3. Маз Сегодня, 11:23
        Думаю установка металлодетекторов, есть косвенное следствие семи подтвержденных и "несанкционированных" нападений Израильских ВВС и обстрелов по Сирийской территории со стороны ХАХАЛА, где находились поблизости военнослужащие МО РФ. Связи конечно никакой нет - никакой нет. Совершенно. Просто, вдруг, Израилю стало чем заняться внутри страны , а не за её пределами. И никто у нас под ногами в Сирии не мешается, не шарахается и не летает. Хотели проблем - получите. Лавров предупреждал, МИД уговаривал, Генштаб намекал. Теперь жрите по полной.
        Маз
      4. sabakina Сегодня, 11:31
        Профессор, я стесняюсь спросить, полу литровую-это сколько в граммах?
        sabakina
  3. sabakina Сегодня, 10:49
    Мдя....Посмотрел фото и вспомнилась мне одна фотка времён Великой Отечественной....Жаль, быстро не найду её в инете.
    sabakina
    1. новичок Сегодня, 10:57
      да , действительно. сходство практически один в один. я как то проморгал этот момент.
      новичок
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:53
    Израиль проводит «превентивную кампанию» в отношении ХАМАС
    Вот смотрю на карту Израиля.И в голове вертится один вопрос.Как вы там умещаетесь все? По очереди спите что ли laughing А по поводу новости.Дык эта песня без конца.И без края.До момента когда "Умрёт" Америка.Не важно как .Политически или экономически.Умрёт и Израиль буквально.Боже храни Америку! : Наш Биробиджан не вывезет laughing
    Наблюдатель2014
    1. faridg7 Сегодня, 11:12
      Ага, счазз. Поедут они в Биробиджан, ждите. Скорее юг России подомнут
      faridg7
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:14
        faridg7
        Ага, счазз. Поедут они в Биробиджан, ждите. Скорее юг России подомнут
        Ага щаззз! bully Мы тут с местными армянами ждём уже который год laughing
        Наблюдатель2014
        1. faridg7 Сегодня, 11:16
          Вы им не проблема. Они опять взвоют про геноцид и им всё дадут
          faridg7
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:22
            faridg7 hi
            Вы им не проблема. Они опять взвоют про геноцид и им всё дадут
            Нифига подобного.Местные армяне тоже потерпевшие не меньше.Так что .Не нужно нам ля-ля.Биробиджан на ДВ.А тут места на юге РФ самим не хватает. bully
            Наблюдатель2014
          2. sabakina Сегодня, 11:34
            Цитата: faridg7
            Вы им не проблема. Они опять взвоют про геноцид и им всё дадут

            Фарид Габидуллович, В своём предложении Вы не поставили точку. Если Вы уберёте точки над "е", то всё встанет на свои места. wink
            sabakina
  5. Бродяга1812 Сегодня, 11:11
    Цитата: Монос
    Цитата: pjastolov
    Да заварили они там кашу, не скоро расхлебаешь, может Нетаньяху с Путиным встретиться, разрурили же ситуацию в чечне?

    Перед евреями не стоит задача примирения. Только подавление и доминирование. Всё по канонам Пятикнижия, обременённых комплексами, связанными с бесправием и унижением двухтысячелетнего рассеяния и холокостом.

    И как иллюстрация сказанного вами - процветание христианской и мусульманской общин Израиля. Израиль ведёт борьбу с террористами. А они понимают только язык подавления и доминирования.
    Бродяга1812
    1. Маз Сегодня, 11:30
      Вы эту басню только с припиской " для тех кто ни разу не был в Израиле" озвучивайте. Так вот там не всё так сладко, вспомним хотя бы русское подворье, затем закон о не еврейских браках, выдавливание любого не евреского бизнеса, ортодоксальное давление в кнессете, стеклянные потолки для "русских" и наконец дискриминацию по национальному признаку - 600 страниц текста отчета государственного контролера Израиля - стопроцентного иудея. Ничо так с процветанием. Добавим, что треть населения Израиля официально употребляет коноплю-марихуану. Для начала хватит. Хотя есть ещё 20 000 заявлений туристов-украинцев и 17 000 заявлений туристов-грузин на предоставление убежища в стране. Там вообще смех и грех. Не знают как отбиваться. А насчет демократии я потом продолжу.
      Маз
  6. alta Сегодня, 11:23
    Цитата: новичок
    лучше бы израиль проводил превентивные операции против игил,.

    Хамас такая же террористическая организация, как ИГ ...
    Террористами Хамас признаны ЕС, США, Канадой, Японией .. запрещен в Египте, Иордании ...
    Несколько лет тому Хамас осуществил теракт на детской дискотеке, тогда погибло около 20 детей ... это были дети русскоязычных родителей, в т.ч. дети рабочих из России и Украины ...
    alta
    1. профессор Сегодня, 11:28
      Цитата: alta
      Несколько лет тому Хамас осуществил теракт на детской дискотеке, тогда погибло около 20 детей ... это были дети русскоязычных родителей, в т.ч. дети рабочих из России и Украины ...

      Не было там детей гастарбайтеров. Погибли подростки родители которых привезли их в Израиль. Большинство подростков являлись российскими гражданами. Список погибших от рук хамасовского террориста:
      Мария Тагильцева — 14 лет
      Евгения Дорфман — 15 лет
      Раиса Немировская — 15 лет
      Юлия Скляник — 15 лет
      Анна Казачкова — 15 лет
      Катерин Кастаньяда — 15 лет
      Ирина Непомнящая — 16 лет
      Марьяна Медведенко — 16 лет
      Лиана Саакян — 16 лет
      Марина Берковская — 17 лет
      Симона Рудина — 17 лет
      Юлия Налимова — 16 лет
      Елена Налимова — 18 лет
      Ирина Осадчая — 18 лет
      Алексей Лупало — 17 лет
      Илья Гутман — 19 лет
      Сергей Панченко — 20 лет
      Роман Джанашвили — 21 год
      Диаз Нурманов — 21 год
      Ян Блум — 25 лет

      ПС
      Дискотеку он взорвал во Всемирный день защиты детей.
      Его не обыскивали, так как не имели на это права, но и не пустили. Тогда самоубийца подорвал себя в гуще толпы на входе в дискотеку. 21 человек погиб[4], 120 было ранено, некоторые стали инвалидами.

      Семья террориста получила пособие от официального руководства Палестинской автономии[1].
      профессор
    2. новичок Сегодня, 11:36
      alta, вы с такой разносторонностью защищаете/прикрываете свою поддержку игил хамасовским вопросом, что не вольно становится не интересно. всегда не нравились те, которые выривают из контекста отрывки комментариев и комментируют. до конца процитируйте, уж пожалуйста мой коммент. может прочитав лишний раз поймёте что там написано.
      новичок
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