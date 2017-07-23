Израиль проводит «превентивную кампанию» в отношении ХАМАС

В рамках совместной операции ШАБАК и Армии обороны Израиля 25 активистов ХАМАС были задержаны минувшей ночью. Задержания, в том числе ряда высокопоставленных фигур ХАМАС, стали частью превентивной кампании… против террористических организаций, проводимой последнюю неделю на фоне обострения ситуации вокруг Храмовой горы,

В ночь на воскресенье израильские силовики задержали 25 сторонников ХАМАС, включая высокопоставленных представителей главной исламистской организации в Палестине, передает РИА Новости Задержания на Западном берегу реки Иордан израильтяне называют «частью превентивной кампании», которая проводится на фоне массовых протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.говорится в релизе антитеррористической спецслужбы ШАБАК.ХАМАС, (признан в Израиле террористической организацией), контролирует сектор Газа и выступает в оппозиции к Палестинской национальной администрации, правящей на Западном берегу.«Палестинцы требуют от Израиля убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и отказываются проходить через их рамки к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Считая новые меры безопасности посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман, тысячи верующих прямо на иерусалимских улицах проводят молитвы, регулярно перерастающие в стычки с полицией», – напоминает агентство. Массовые митинги и шествия протеста проходят также на Западном берегу и в секторе Газа.В пятницу вооруженный ножом молодой палестинец пробрался в одно из израильских поселений, нашел незапертую дверь и убил трех израильтян – пожилого мужчину и 2-х его взрослых детей. Его жена с тяжелыми ранениями доставлена в больницу. Свои действия преступник объяснил ситуацией вокруг Храмовой горы.