11:39 23 июля

Заход на Балтику двух гигантов Северного флота РФ вызвал ажиотаж на Западе

21 июля 2017 года российский тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 прошел Балтийские проливы и вошел в Балтийское море. "Дмитрий Донской" совместно с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" проекта 11442 совершают переход с Северного флота в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота.




5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Простой Сегодня, 10:27
    Эффектный ролик.

    За миллион просмотров уйдёт.
    Простой
    1. Сергей-svs Сегодня, 11:19
      Идут конечно красиво, но миллион просмотров на YouTube набирают, только полуголые девки, да всякие котики. yes
      Сергей-svs
Картина дня