Заход на Балтику двух гигантов Северного флота РФ вызвал ажиотаж на Западе
21 июля 2017 года российский тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 прошел Балтийские проливы и вошел в Балтийское море. "Дмитрий Донской" совместно с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" проекта 11442 совершают переход с Северного флота в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота.
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