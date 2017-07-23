11:38 23 июля

В Египте создана крупнейшая на Ближнем Востоке военная база

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси торжественно открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу, расположенную на побережье Средиземного моря в провинции Матрух, передает РИА Новости .



Во время церемонии ас-Сиси поднял в присутствии зарубежных гостей государственный флаг и принял парад выпускников различных военных вузов.


База названа в честь первого президента страны Мухаммеда Нагиба. По данным Минобороны, она предназначена для «усиления охраны территории к западу от Александрии» – второго по величине египетского города.



В зону ответственности военнослужащих попала, в том числе, первая в Египте АЭС (местечко Эд-Дабба), строительство которой будет осуществляться в сотрудничестве с российскими специалистами. В зоне ответственности также находятся крупные нефтяные месторождения и морской порт.

Согласно информации, на территории базы насчитывается более тысячи сооружений. В их числе казармы, жилье для офицеров и их семей, спортивные объекты, полигоны и пр. Всего на территории базы планируется расквартировать около 20 тысяч военнослужащих.



Еще одна база открыта близ ливийской границы в районе города Сиди Баррани. Ее главная цель – защита границы от проникновения террористов, контрабанды наркотиков и оружия.

Использованы фотографии: аккаунт Вооруженных сил Египта в сети Facebook
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Комментарии 14

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 10:34
    Всё логично-АЭС,порт,нефть...Лучшего места размещения военных и не придумать-всё это защищать придётся когда-нибудь.Да и просто как сдерживающий фактор...
    Алексей7777777
    1. RASKAT Сегодня, 10:46
      Показуха, ох любят арабы и египтяне все эти танцы с бубнами. Но как показывает практика в этом регионе все кардинальные перемены в политическом строе и т д происходят изнутри. Опять либо фанатики дорвутся до власти, либо армия предаст.
      Хотя база тоже не повредит, что бы избежать Иракско-Ливийский сценарий.
      RASKAT
      1. Монархист Сегодня, 11:06
        Раскатать,я не догоняю как база поможет при Ливийско-*Иракском сценарии? Посудите сами: ВС Джемахерии были одни из самых лучших и имели прекрасные военные городки ( пару лет назад слыщ
        Монархист
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:35
        Цитата: RASKAT
        Хотя база тоже не повредит, что бы избежать Иракско-Ливийский сценарий.

        Сами то верите в это? Если за дело возьмутся знающие дело, то никакая база не поможет...
        DOCTOR ZLO
    2. Куница Сегодня, 10:47
      Всё это одним тактическим зарядом хеггакс! Вся эта база должна сплошь из ПВО состоять, чтобы прикрыть такие цели.
      Куница
      1. tanit Сегодня, 10:52
        Цитата: Куница
        Всё это одним тактическим зарядом хеггакс! Вся эта база должна сплошь из ПВО состоять, чтобы прикрыть такие цели.

        На границе с Ливией?! Тактических зарядов даже у Джамахерии не было, от куда взяться сейчас-то? Ни Каддафи, ни авиации нет. Есть - молящийся на Египет Хафтар. request
        tanit
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:23
          Смешно все это наблюдать...! Ну пусть играются...
          ОТДЕЛ
      2. Монархист Сегодня, 11:27
        Куница, ПВО ещё не гарантирует безопасности той же самой АЭС . Если начнется разбирай как был в Ливии то всемВаши ПВО мертвому припарки
        Монархист
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:34
      Цитата: Алексей7777777
      Всё логично-АЭС,порт,нефть...Лучшего места размещения военных и не придумать-всё это защищать придётся когда-нибудь.Да и просто как сдерживающий фактор...

      А раньше там не было нефти и порта? И Ливия не вчера пала...
      DOCTOR ZLO
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:42
    А мы вчера это не обсуждали?Если нет-тогда у меня с мозгами что-то.
    ВЕРЕСК
    1. san4es Сегодня, 11:06
      Цитата: ВЕРЕСК
      А мы вчера это не обсуждали?Если нет-тогда у меня с мозгами что-то.

      ...Бывает yes
      san4es
    2. Deadушка Сегодня, 11:14
      Цитата: ВЕРЕСК
      А мы вчера это не обсуждали?Если нет-тогда у меня с мозгами что-то.

      Здесь такое часто, я уже давно шапочку из фольги ношу. wassat
      Deadушка
  3. renics Сегодня, 11:30
    А зачем нужны танки Абрамс в деле защиты границы от проникновения всевозможных нарушителей от террористов, до контрабанды наркотиков и оружия. Это чисто наступательное вооружение.
    renics
  4. Монархист Сегодня, 11:38
    Как мне представляется военная база это конечно хорошо,но в государствах с разной этнической и религиозной составляющей это ещё не всё: если встанет племя мумба юмба,а там вздумается бунтовать поклонникам джинов или какая-то религиозноэкстремистская организации начнет и....Полный триндец всем базам
    Монархист
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