В Египте создана крупнейшая на Ближнем Востоке военная база
В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси торжественно открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу, расположенную на побережье Средиземного моря в провинции Матрух, передает РИА Новости .
Во время церемонии ас-Сиси поднял в присутствии зарубежных гостей государственный флаг и принял парад выпускников различных военных вузов.
База названа в честь первого президента страны Мухаммеда Нагиба. По данным Минобороны, она предназначена для «усиления охраны территории к западу от Александрии» – второго по величине египетского города.
В зону ответственности военнослужащих попала, в том числе, первая в Египте АЭС (местечко Эд-Дабба), строительство которой будет осуществляться в сотрудничестве с российскими специалистами. В зоне ответственности также находятся крупные нефтяные месторождения и морской порт.
Согласно информации, на территории базы насчитывается более тысячи сооружений. В их числе казармы, жилье для офицеров и их семей, спортивные объекты, полигоны и пр. Всего на территории базы планируется расквартировать около 20 тысяч военнослужащих.
Еще одна база открыта близ ливийской границы в районе города Сиди Баррани. Ее главная цель – защита границы от проникновения террористов, контрабанды наркотиков и оружия.
Во время церемонии ас-Сиси поднял в присутствии зарубежных гостей государственный флаг и принял парад выпускников различных военных вузов.
База названа в честь первого президента страны Мухаммеда Нагиба. По данным Минобороны, она предназначена для «усиления охраны территории к западу от Александрии» – второго по величине египетского города.
В зону ответственности военнослужащих попала, в том числе, первая в Египте АЭС (местечко Эд-Дабба), строительство которой будет осуществляться в сотрудничестве с российскими специалистами. В зоне ответственности также находятся крупные нефтяные месторождения и морской порт.
Согласно информации, на территории базы насчитывается более тысячи сооружений. В их числе казармы, жилье для офицеров и их семей, спортивные объекты, полигоны и пр. Всего на территории базы планируется расквартировать около 20 тысяч военнослужащих.
Еще одна база открыта близ ливийской границы в районе города Сиди Баррани. Ее главная цель – защита границы от проникновения террористов, контрабанды наркотиков и оружия.
Использованы фотографии: аккаунт Вооруженных сил Египта в сети Facebook
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