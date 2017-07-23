11:38 23 июля

Данфорд: в Сирии химоружие не применялось с апреля месяца

Американское разведсообщество не располагает данными о применении режимом Асада химического оружия, начиная с апреля текущего года, передает ТАСС сообщение главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда на конференции по безопасности штате Колорадо.



На вопрос, как повлиял ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат на дальнейшие действия правительства арабской страны, генерал ответил:


Я не знаю, насколько долгосрочным будет эффект, но мне хочется думать, что (президент Сирии Башар) Асад хорошо понял, что применение химического оружия неприемлемо. Время покажет, с тех пор он не использовал его (химическое оружие).


Он также прокомментировал недавние утверждения Белого дома о том, что Дамаск готовит новую химическую атаку.

Данфорд отметил по этому поводу, что «разведывательное сообщество всегда получает большие объемы информации», и «некоторые данные заслуживают большего доверия, чем другие».

Напомним, 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому в провинции Хомс. По словам представителей американской администрации, это стало ответом на химатаку, якобы проведенную армией САР в городе Хан-Шейхун. Как позднее сообщило Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха боевиков, в которых производились отравляющие вещества.

Использованы фотографии: EPA
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Комментарии 8

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:10
    Я не знаю, насколько долгосрочным будет эффект, но мне хочется думать, что (президент Сирии Башар) Асад хорошо понял, что применение химического оружия неприемлемо. Время покажет, с тех пор он не использовал его (химическое оружие).
    Д()рак думкой богатеет.
    Наблюдатель2014
    1. Монос Сегодня, 11:15
      "Неполживые" американские чиновники переводят вопрос, применения Асадом химоружия, в плоскость установленного, не требующего доказательств, факта. Умеют, [email protected]@нцы, манипулировать.
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 11:18
        Американское разведсообщество не располагает данными о применении режимом Асада химического оружия, начиная с апреля текущего года
        а в апреле - располагает, а чего ж не публикует данные? Привет Виктор hi
        pjastolov
        1. Монос Сегодня, 11:24
          Добрый день, Владимир hi
          Цитата: pjastolov
          а в апреле - располагает, а чего ж не публикует данные?

          А нетути! laughing
          Монос
          1. pjastolov Сегодня, 11:25
            А нетути!
            но как по пузыриться то хочется laughing
            pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:18
      Может в Сирии ЯО разместить.? Имеем право на своих базах ..Как вы думаете товарищи из Израиля..? Уже таки на равных общаться можно..хе хе
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 11:20
        Может в Сирии ЯО разместить.?
        Виталий, азиатский базар - штука тонкая request и продать могут bully
        pjastolov
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:29
    Данфорд: в Сирии химоружие не применялось с апреля месяца Знаток чёртов.
    ВЕРЕСК
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