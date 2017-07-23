Данфорд: в Сирии химоружие не применялось с апреля месяца

Я не знаю, насколько долгосрочным будет эффект, но мне хочется думать, что (президент Сирии Башар) Асад хорошо понял, что применение химического оружия неприемлемо. Время покажет, с тех пор он не использовал его (химическое оружие).

Американское разведсообщество не располагает данными о применении режимом Асада химического оружия, начиная с апреля текущего года, передает ТАСС сообщение главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда на конференции по безопасности штате Колорадо.На вопрос, как повлиял ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат на дальнейшие действия правительства арабской страны, генерал ответил:Он также прокомментировал недавние утверждения Белого дома о том, что Дамаск готовит новую химическую атаку.Данфорд отметил по этому поводу, что «разведывательное сообщество всегда получает большие объемы информации», и «некоторые данные заслуживают большего доверия, чем другие».Напомним, 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому в провинции Хомс. По словам представителей американской администрации, это стало ответом на химатаку, якобы проведенную армией САР в городе Хан-Шейхун. Как позднее сообщило Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха боевиков, в которых производились отравляющие вещества.