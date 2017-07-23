МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС

Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается. Я буду и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС,

Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней. Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции,