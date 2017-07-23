МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС
В связи с тем, что Турция всё больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять более четкую позицию по отношению к Анкаре, передает ТАСС заявление главы австрийского МИД Себастьяна Курца.
По его словам, «важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы».
Дипломат также осудил «волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча» в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил глава германского МИД Зигмар Габриэль. А «еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме», заметил Курц.
На этой неделе Габриэль заявил, что Германия пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической области.
Последний инцидент, еще более обостривший двусторонние отношения, касается задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался подданный ФРГ Петер Штойдтнер. Всех их обвиняют в содействии террористическим организациям.
Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается. Я буду и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС,сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней. Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции,добавил Курц.
По его словам, «важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы».
Дипломат также осудил «волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча» в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил глава германского МИД Зигмар Габриэль. А «еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме», заметил Курц.
На этой неделе Габриэль заявил, что Германия пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической области.
Последний инцидент, еще более обостривший двусторонние отношения, касается задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался подданный ФРГ Петер Штойдтнер. Всех их обвиняют в содействии террористическим организациям.
Использованы фотографии: Евгений Биятов / РИА Новости
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