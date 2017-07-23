15:17 23 июля

МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС

В связи с тем, что Турция всё больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять более четкую позицию по отношению к Анкаре, передает ТАСС заявление главы австрийского МИД Себастьяна Курца.

МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС


Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается. Я буду и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС,
сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.


Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней. Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции,
добавил Курц.

По его словам, «важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы».

Дипломат также осудил «волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча» в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил глава германского МИД Зигмар Габриэль. А «еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме», заметил Курц.

На этой неделе Габриэль заявил, что Германия пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической области.

Последний инцидент, еще более обостривший двусторонние отношения, касается задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался подданный ФРГ Петер Штойдтнер. Всех их обвиняют в содействии террористическим организациям.

Использованы фотографии: Евгений Биятов / РИА Новости
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Комментарии 28

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:49
    МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС
    Фух.Родили.Этого хлопца что на фото ещё в проекте поди ещё не было как Турция начала вступать в Европу.Мне ещё без малого двадцать лет назад немцы хвастались как турков развели на НАТО.Но в Европу ни,ни.
    Наблюдатель2014
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:56
      Этого хлопца что на фото ещё в проекте поди ещё не было как Турция начала вступать в Европу.

      ... кажется самый молодой в гейропе министр инодел...
      a.s.zzz888
      1. pjastolov Сегодня, 12:00
        Брюссель должен занять более четкую позицию по отношению к Анкаре,
        правильно - Эрдогаша открывай ворота арабам в гейропу, пусть поимеют то что имеют laughing
        pjastolov
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
          правильно - Эрдогаша открывай ворота арабам в гейропу, пусть поимеют то что имеют

          ... а иметь гейропа будет много и главное МНОГИХ... laughing
          a.s.zzz888
          1. pjastolov Сегодня, 12:04
            а иметь гейропа будет много и главное МНОГИХ..
            концовочка чуть не правильная "и главное МНОГИЕ" drinks
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:12
              Всем доброго времени! hi
              Турцию никогда не собирались принимать в Е.С. , а теперь подавно ...
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:16
                а теперь подавно ...
                так и я говорю пора шлюзы понимать, для арабской волны laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 12:20
                  Пробьются и без подъема , там такая волна будет. lol
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 12:28
                    там такая волна будет.
                    запасаемся орешками и пивочком laughing
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 12:29
                      Лучше салом и картошкой , одновременно защита. lol
                      cniza
                      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
                        cniza Сегодня, 12:29 ↑
                        Лучше салом и картошкой , одновременно защита.

                        Надо ребят из Белоруссии спросить, как у них урожай с картохой? ... а то может подскочим и подмогнём убирать урожай good
                        a.s.zzz888
                      2. pjastolov Сегодня, 12:38
                        Лучше салом и картошкой
                        не трогай святое laughing drinks
                        pjastolov
              2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
                Всем доброго времени! hi
                Турцию никогда не собирались принимать в Е.С. , а теперь подавно ...

                И Вам не болеть! hi
                ... а Турцию к гейропе не допустят, и путь у них дольше, чем к коммунизму laughing
                a.s.zzz888
            2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
              "и главное МНОГИЕ

              ну пусть будет МНОГИЕ drinks ... опять же нам на радость, в конце концов должен же быть и на нашей улице праздник! good
              a.s.zzz888
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:02
          Молодец Эрдоган , пока все правильно делаешь..! Россия прикроет , если что...
          ОТДЕЛ
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:06
            ОТДЕЛ hi
            Молодец Эрдоган , пока все правильно делаешь..! Россия прикроет , если что...
            Согласен.Лучше Турцию иметь в партнёрах .Чем "братух" кормить на халяву .
            Наблюдатель2014
    2. Монос Сегодня, 12:03
      Я буду и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС,

      Как бы им не пришлось начать переговоры об условиях присоединения Австрии к Турции.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 12:13
        И такой вариант не исключен , привет теска hi
        cniza
        1. Монос Сегодня, 12:22
          Добрый день hi
          Я бы сказал, наиболее вероятен.
          Монос
          1. cniza Сегодня, 12:30
            Похоже Европу ждет очередной передел.
            cniza
    3. 79807420129 Сегодня, 12:22
      Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней

      Ну да более 30 лет с копеечкой,такая ясная позиция laughing
      79807420129
    4. сибиралт Сегодня, 13:14
      Наконец хоть кто-то честно сказал об истинных намерениях ЕС к Турции. Зачем они Турцию 50 лет за нос водили? belay
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
    ... эрдоган, походу, рвёт концы с фрг и иже с ними...
    a.s.zzz888
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:56
    Европа припомнит Турции все. И даже огромное количество турок, живущих и работающих в Германии. А турки это Европе припомнят. Ведь многие - уже граждане!
    Горный стрелок
  4. Простой Сегодня, 12:10
    Цитата: из статьи
    Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней. Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции


    Себастьян Курц и дальше занимается популизмом.

    Правильнее было бы сказать: "Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от политики руководителей Турции "
    Простой
  5. silberwolf88 Сегодня, 12:20
    Турцию и так уже лет эдак 20 водят за нос ... обещания ... ассоциации ... требования ... НО Европа не хочет их принимать и всё тут (несмотря на то что за последнее время туда собрали весь постсоветский мусор из недогосударств) ... и дело даже не в конфликте по разделу Кипра ... или соблюдении "норм" демократии ... дело в разности культур ... в ЕС ещё не принимали мусульманскую страну ... А ТЕПЕРЬ ПРОСТО ПОЯВИЛСЯ ПОВОД ЗАЯВИТЬ ОТКРЫТО ...
    silberwolf88
  6. Jovanni Сегодня, 12:37
    Последний инцидент, еще более обостривший двусторонние отношения, касается задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался подданный ФРГ Петер Штойдтнер. Всех их обвиняют в содействии террористическим организациям.

    А нечего было содействовать путчистам. Эрдик вам не Янык. А вообще эти правозащитники уж очень однобоки, как камбала. Они только вправо защитники, а влево ни-ни.
    Jovanni
  7. Ken71 Сегодня, 13:27
    Разумно раз Турция кладет на все принципы ес то там ей делать нечего.
    Ken71
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