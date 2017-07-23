Армия САР освободила от террористов поселение и газовое поле южнее Ракки
Правительственная армия Сирии взяла под контроль поселение Дахиля и газовое поле Ас-Сабхави в 30-ти километрах к югу от города Ракка, передает РИА Новости сообщение военного источника.
По его словам, «отбитые у террористов районы позволяют армии в кратчайшие сроки выйти к берегу реки Евфрат и продолжить наступление в направлении Ракки», которая ранее была провозглашена террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) своей столицей.
Собеседник также сообщил, что в ходе наступления САА уничтожила большое количество боевиков ИГ.
Агентство отмечает, что только за прошедший месяц войска под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана в провинции Ракка и на западе провинции Дейр-эз-Зор сумели вернуть около 20-ти нефтяных колодцев, несколько газовых и нефтяных полей. От террористов освобождены десятки деревень.
Напомним, в настоящее время бои за город Ракку при поддержке сил западной коалиции ведут курдские формирования. Как сообщал представитель командования коалиции, курды прорвали оборону боевиков и уже ведут сражение в старой части города.
По его словам, «отбитые у террористов районы позволяют армии в кратчайшие сроки выйти к берегу реки Евфрат и продолжить наступление в направлении Ракки», которая ранее была провозглашена террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) своей столицей.
Собеседник также сообщил, что в ходе наступления САА уничтожила большое количество боевиков ИГ.
Агентство отмечает, что только за прошедший месяц войска под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана в провинции Ракка и на западе провинции Дейр-эз-Зор сумели вернуть около 20-ти нефтяных колодцев, несколько газовых и нефтяных полей. От террористов освобождены десятки деревень.
Напомним, в настоящее время бои за город Ракку при поддержке сил западной коалиции ведут курдские формирования. Как сообщал представитель командования коалиции, курды прорвали оборону боевиков и уже ведут сражение в старой части города.
Использованы фотографии: Sputnik / Мохаммед Мааруф
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