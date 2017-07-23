15:17 23 июля

Армия САР освободила от террористов поселение и газовое поле южнее Ракки

Правительственная армия Сирии взяла под контроль поселение Дахиля и газовое поле Ас-Сабхави в 30-ти километрах к югу от города Ракка, передает РИА Новости сообщение военного источника.

Освобожденный пригород Ракки

По его словам, «отбитые у террористов районы позволяют армии в кратчайшие сроки выйти к берегу реки Евфрат и продолжить наступление в направлении Ракки», которая ранее была провозглашена террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) своей столицей.


Собеседник также сообщил, что в ходе наступления САА уничтожила большое количество боевиков ИГ.

Агентство отмечает, что только за прошедший месяц войска под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана в провинции Ракка и на западе провинции Дейр-эз-Зор сумели вернуть около 20-ти нефтяных колодцев, несколько газовых и нефтяных полей. От террористов освобождены десятки деревень.

Напомним, в настоящее время бои за город Ракку при поддержке сил западной коалиции ведут курдские формирования. Как сообщал представитель командования коалиции, курды прорвали оборону боевиков и уже ведут сражение в старой части города.

Использованы фотографии: Sputnik / Мохаммед Мааруф
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Комментарии 18

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:51
    Постепенно выдавливают террористов из Сирии , только желательно при выдавливании их передавить .
    Spartanez300
    1. poquello Сегодня, 13:01
      Цитата: Spartanez300
      Постепенно выдавливают террористов из Сирии , только желательно при выдавливании их передавить .

      вчера читал что на Ефрат вышли, х.з. эти новости
      poquello
    2. сибиралт Сегодня, 13:04
      Таки, о какой армии речь, о САР или САА? belay
      сибиралт
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:41
        САР - Сирийская Арабская Республика
        САА - Сирийская Арабская Армия

        В контексте смотрите сами "войска России" или "российская армия".
        Владыка Ситх
        1. сибиралт Сегодня, 15:04
          Тогда СА - просто сирийская армия? belay
          Почему её так и не называть? Или существует не арабская сирийская?
          сибиралт
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:15
      Сирия давай дави чертей! Русские поддержат однозначно! soldier
      ОТДЕЛ
    4. 210окв Сегодня, 13:24
      А дальше что?В результате войны организовались политико-этнические группировки которые в итоге разорвут Сирию на части.
      Цитата: Spartanez300
      Постепенно выдавливают террористов из Сирии , только желательно при выдавливании их передавить .
      210окв
  2. RASKAT Сегодня, 12:51
    Неплохая новость, так держать.
    Попалось свежее видео с бомбардировками. С каждым разом все точнее и точнее, руку видать набили, причем все. Да и СВП подкрутили походу, уж больно точно, прям глаз радует. Так смотришь и Калибры с Ониксами больше не пригодятся.
    А так выглядят продвижения СА в Республике Ракка за последние пару недель.
    RASKAT
    1. 210окв Сегодня, 13:27
      Поясните,что такое Республика Ракка?Игиловская республика?Или просто очепятка?
      Цитата: RASKAT
      Неплохая новость, так держать.
      Попалось свежее видео с бомбардировками. С каждым разом все точнее и точнее, руку видать набили, причем все. Да и СВП подкрутили походу, уж больно точно, прям глаз радует. Так смотришь и Калибры с Ониксами больше не пригодятся.
      А так выглядят продвижения СА в Республике Ракка за последние пару недель.
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
    ... чего-то о мерикатосах в Сирии стало заметнее меньше инфы... или по-тихой "съезжают с темы"? bully
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 13:29
      Это просто меньше стали говорить-цензура..А самих их меньше не стало.Куда зайдут-ломом не вышибешь..Одними вьетнамцами что ли..
      Цитата: a.s.zzz888
      ... чего-то о мерикатосах в Сирии стало заметнее меньше инфы... или по-тихой "съезжают с темы"? bully
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:32
        Это просто меньше стали говорить-цензура..А самих их меньше не стало.Куда зайдут-ломом не вышибешь..Одними вьетнамцами что ли..

        ... может и цензура, но какая то пауза наступила... и как на фронте - это не к добру, очередную пакость готовят bully
        a.s.zzz888
  4. pjastolov Сегодня, 12:52
    Агентство отмечает, что только за прошедший месяц войска под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана в провинции Ракка и на западе провинции Дейр-эз-Зор сумели вернуть около 20-ти нефтяных колодцев, несколько газовых и нефтяных полей.
    по финансированию бармалеев удар - облом полосатики, теперь только за свой счет good
    pjastolov
  5. silberwolf88 Сегодня, 12:57
    Приятно ... наши инструкторы и штабисты научили воевать сирийцев ... подняли уровень тактики и стратегии ... налицо качественный рост проводимых операций ...
    silberwolf88
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:58
    Сирия показала всему миру, что Российская армия "живее всех живых". И именно с этим связана и антироссийская истерия с санкциями наперевес. Страх, банальный страх. laughing
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
      Горный стрелок Страх, банальный страх. laughing

      ... пусть даже во сне зубами стучат... bully
      a.s.zzz888
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 14:31
    отлично,перекрыли курдам дорогу по правому берегу Евфрата на Дейр эз Зор
    Хаджи Мурат
  8. Толстоевский Сегодня, 15:11
    Работайте, братья!
    Толстоевский
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