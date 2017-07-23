Власти Катара предложили Доху как платформу для переговоров по САР

Я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность. Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение на этом треке,

Мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры, и Россия могла бы возглавлять этот процесс,

Мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт,