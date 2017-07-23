Власти Катара предложили Доху как платформу для переговоров по САР
В Катаре выразили надежду на прогресс в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в ближайшие две недели, передает РИА Новости заявление катарского посла в Москве Фахада аль-Аттыйя.
Кроме того, правительство Катара предложило столицу эмирата как платформу для переговоров по САР для всех заинтересованных сторон.
Причем сам Катар, в интересах дела, может принять участие в любых возможных переговорах по Сирии.
Я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность. Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение на этом треке,сказал дипломат агентству.
Кроме того, правительство Катара предложило столицу эмирата как платформу для переговоров по САР для всех заинтересованных сторон.
Мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры, и Россия могла бы возглавлять этот процесс,сказал аль-Аттыйя.
Причем сам Катар, в интересах дела, может принять участие в любых возможных переговорах по Сирии.
Мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт,добавил дипломат.
Использованы фотографии: РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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