15:17 23 июля

Власти Катара предложили Доху как платформу для переговоров по САР

В Катаре выразили надежду на прогресс в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в ближайшие две недели, передает РИА Новости заявление катарского посла в Москве Фахада аль-Аттыйя.

Власти Катара предложили Доху как платформу для переговоров по САР


Я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность. Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение на этом треке,
сказал дипломат агентству.


Кроме того, правительство Катара предложило столицу эмирата как платформу для переговоров по САР для всех заинтересованных сторон.

Мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры, и Россия могла бы возглавлять этот процесс,
сказал аль-Аттыйя.

Причем сам Катар, в интересах дела, может принять участие в любых возможных переговорах по Сирии.

Мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт,
добавил дипломат.

Использованы фотографии: РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Комментарии 27

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:17
    Катар амбициозен однако.
    DEZINTO
    1. pjastolov Сегодня, 13:20
      Катар амбициозен однако.
      хочет выскочить из под санкций, и бармалеев сохранить, такой у полосатиков и был план hi
      pjastolov
      1. Logall Сегодня, 13:30
        Цитата: pjastolov
        такой у полосатиков и был план

        Вы знаете планы полосатиков? Поделитесь...
        На мой субъективный взгляд, янки как раз собирались поприжать Катар. Оттуда и бойкот от орабских слуг воли США...
        Logall
        1. tamnun Сегодня, 13:34
          Цитата: Logall
          На мой субъективный взгляд, янки как раз собирались поприжать Катар. Оттуда и бойкот от орабских слуг воли США..

          Это Ваш взгляд и он не соответствует действительности.
          США напряженка между Катаром и Саудами вообще не впёрлась.
          Они пытаются ( США ) найти возможность урегулирования.
          Вообще Катар долго не продержится , найдут компромисс.
          В гордом одиночестве , пусть да же с Турецкими военнослужашими он не продержится.
          Войны не будет - ментально Иран и Турция - это ни те , на кого он может опираться.
          Крыльями помашут и договорятся - обе стороны влезли на через чур высокий забор .
          tamnun
          1. Logall Сегодня, 13:41
            Цитата: tamnun
            Войны не будет - ментально Иран и Турция - это ни те , на кого он может опираться

            На счёт Турции не скажу, но Иран настроен решительно. Прёт почти как Ын на амеров. Они как противовес саудитам в регионе. И кого поддерживают турки там и будет правда.
            Не истина конечно, но правда...
            Logall
            1. tamnun Сегодня, 13:43
              Цитата: Logall
              а счёт Турции не скажу, но Иран настроен решительн

              да хоть 150 раз.
              В Катаре - сунниты
              В Иране - шииты.
              Цитата: Logall
              Прёт почти как Ын на амеров. Они как противовес саудитам в регионе. И кого поддерживают турки там и будет правда.

              Турки ? А что турки могут сделать на аравийском полуострове ?
              Ничего.
              tamnun
              1. Logall Сегодня, 13:50
                Цитата: tamnun
                что турки могут сделать на аравийском по

                На полуострове ничего. Но в регионе поприжмут. Тем более саудиты в горле сидят и у тех и у других. Будут дружить против. Потом разбегутся...
                Logall
                1. tamnun Сегодня, 13:53
                  Цитата: Logall
                  На полуострове ничего. Но в регионе поприжмут

                  Кого ? Катар даёт деньги всем подряд , только бы его не трогали. Кого прижмёт Турция ?
                  Цитата: Logall
                  Тем более саудиты в горле сидят и у тех и у других.

                  Саудия - это доминантная сила как в мусульманском мире , так и на Аравийском полуострове.
                  Турция штаны порвёт.
                  Арабы турков вообще то ненавидят.
                  Помнят как османы их гнобили в империи
                  tamnun
                  1. Logall Сегодня, 13:59
                    Цитата: tamnun
                    Арабы турков вообще то ненавидят.
                    Помнят как османы их гнобили в империи

                    США кто-то любит? Всех гнобят! Союзников бомбят. И ничего...
                    Дружат и шииты и суниты, и католики, и т.д. против России...
                    Logall
                  2. Incvizitor Сегодня, 14:52
                    Только турки вроде как друзья ВВП так что может вписаться, турки конечно того не стоят, но вот саудов порвать-святое а если Иран-Турция-Россия, тогда уже могут многое. Сауды всем надоели, их давно на утилизацию пора.
                    Incvizitor
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:41
            Цитата: tamnun
            Это Ваш взгляд и он не соответствует действительности.
            США напряженка между Катаром и Саудами вообще не впёрлась.
            Они пытаются ( США ) найти возможность урегулирования.
            Вообще Катар долго не продержится , найдут компромисс.

            Ну вот Израиль свое мнение выразил..! Ну посмотрим , ..Опять покупать собрались? хе хе.. Ну ну..
            ОТДЕЛ
            1. tamnun Сегодня, 13:44
              Цитата: ОТДЕЛ
              Ну вот Израиль свое мнение выразил..

              Я не Израиль - это моё личное мнение
              Цитата: ОТДЕЛ
              .Опять покупать собрались?

              За рыбу гроши laughing
              tamnun
          3. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:38
            tamnun Сегодня, 13:34 ↑ Новый
            Цитата: Logall
            На мой субъективный взгляд, янки как раз собирались поприжать Катар. Оттуда и бойкот от орабских слуг воли США..
            Это Ваш взгляд и он не соответствует действительности.

            Видимо Вы пытаетесь доказать, что Ваш взгляд израильского еврея ближе к истине, а все форумчане вам должны поверить?
            DOCTOR ZLO
        2. pjastolov Сегодня, 13:47
          бойкот от орабских слуг воли США...
          планами делится к ЦРУ
          Соединенные Штаты знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам ИГИЛ.
          Это следует из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, опубликованных сайтом WikiLeaks

          Источник: http://rusvesna.su/news/1496696119
          pjastolov
    2. Logall Сегодня, 13:23
      Цитата: DEZINTO
      Катар амбициозен однако.

      Это не амбиции, но желание выжить. Чем больше на территории Катара будет подобных площадок, тем безопаснее их существование.
      Россия должна поддержать инициативу...
      Logall
    3. tamnun Сегодня, 13:29
      Цитата: DEZINTO
      Катар амбициозен однако.

      Катар прка не разрулит ситуацию с Саудией, Иорданией и Египтом -- говорить не о чем.
      tamnun
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:44
        Цитата: tamnun
        Цитата: DEZINTO
        Катар амбициозен однако.

        Катар прка не разрулит ситуацию с Саудией, Иорданией и Египтом -- говорить не о чем.

        А вдруг Катар вступит в состав России..? Чечены нам помогут....))) bully
        ОТДЕЛ
        1. tamnun Сегодня, 13:50
          Цитата: ОТДЕЛ
          А вдруг Катар вступит в состав России

          Вдруг , Виталий , можно только грохнуться с дивана. wink
          Цитата: ОТДЕЛ
          Чечены нам помогут.

          Родственники Яндарбиева ?
          tamnun
    4. 210окв Сегодня, 13:32
      Они всегда на БВ были затычкой в каждой бочке..
      Цитата: DEZINTO
      Катар амбициозен однако.
      210окв
    5. Андрей К Сегодня, 13:44
      Цитата: DEZINTO
      Катар амбициозен однако.

      ...Власти Катара предложили Доху...

      Власти Катара, в числе прочих ближневосточных монархий, под бдительным оком матрасов, оплатили весь этот бармалеевский беспредел...
      Теперь в пылких чувствах отвергнутой невестушки, решили включить из себя решальщика проблем...
      Подальше от таких "миротворцев", чтобы в каке не испачкаться...
      Какая однако мерзость - это ближневосточное заливное...
      Андрей К
    6. сибиралт Сегодня, 15:09
      А почему катарским принцам не понравилась Астана или Назарбаев? request
      сибиралт
  2. Монос Сегодня, 13:19
    Причем сам Катар, в интересах дела, может принять участие в любых возможных переговорах по Сирии.

    "Галантерейщик и кардинал - это сила!"(с). laughing
    Монос
    1. pjastolov Сегодня, 13:21
      "Бакалейщик и кардинал - это сила!"(
      Виктор - в этом и есть план матрасов, типа он же не наш, но вот что предлагает bully
      pjastolov
      1. Монос Сегодня, 13:23
        Цитата: pjastolov
        Виктор - в этом и есть план матрасов, типа он же не наш, но вот что предлагает

        Ну, кстати, да. Возможно Вы и правы.
        Монос
        1. pjastolov Сегодня, 13:27
          Ну, кстати, да.
          ну это на поверхности лежало, надо же было матрасам как то красиво выходить из ситуации, когда опубликовали документы о поставке оружия бармалеям структурами управляемыми клинтонихой hi
          pjastolov
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:23
    Мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт,
    добавил дипломат.

    ... а где вы раньше были?... хотя и так ясно где...
    a.s.zzz888
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 13:38
    Пора однако. Домой.
    ВЕРЕСК
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