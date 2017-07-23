Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно
Басманный суд российской столицы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Юноны Царевой.
Он уточнила, что Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
В Следственном комитете РФ уточнили, что по делу о незаконном уголовном преследовании командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко судом выданы санкции на арест в общей сложности четверых украинских правоохранителей.
Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, «по ходатайству следствия суд заочно арестовал должностных лиц компетентных органов Украины, незаконно инициировавших уголовное преследование гражданина России».
По данным СМИ, военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок также расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме того, Кравченко является руководителем группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно,сказала Царева агентству.
Он уточнила, что Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
В Следственном комитете РФ уточнили, что по делу о незаконном уголовном преследовании командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко судом выданы санкции на арест в общей сложности четверых украинских правоохранителей.
Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, «по ходатайству следствия суд заочно арестовал должностных лиц компетентных органов Украины, незаконно инициировавших уголовное преследование гражданина России».
По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам. В частности, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью,рассказал представитель Следственного комитета.
По данным СМИ, военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок также расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме того, Кравченко является руководителем группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Использованы фотографии: http://басманный-суд.рф
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