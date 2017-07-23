Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно

По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно,

По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам. В частности, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью,