15:16 23 июля

Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно

Басманный суд российской столицы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Юноны Царевой.



По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно,
сказала Царева агентству.


Он уточнила, что Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Следственном комитете РФ уточнили, что по делу о незаконном уголовном преследовании командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко судом выданы санкции на арест в общей сложности четверых украинских правоохранителей.

Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, «по ходатайству следствия суд заочно арестовал должностных лиц компетентных органов Украины, незаконно инициировавших уголовное преследование гражданина России».

По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам. В частности, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью,
рассказал представитель Следственного комитета.

По данным СМИ, военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок также расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме того, Кравченко является руководителем группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Использованы фотографии: http://басманный-суд.рф
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Комментарии 46

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:57
    Заочно-то как?И пороша-непонятные твои потуги,страна Великая.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:06
      Что позорятся то..? Друг друга арестовывать..хе хе..Балбесы!
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 14:11
        Нужно направить спецов. Пусть выкрадут! Чтобы не быть голословными. Тогда наших судов все будут боятся...
        Logall
        1. Комментарий был удален.
        2. Pirogov Сегодня, 14:23
          Цитата: Logall
          Нужно направить спецов. Пусть выкрадут! Чтобы не быть голословными. Тогда наших судов все будут боятся...

          Размечтались .максимум лавров сделает очередное ,,,озабоченное,,,заявление и на этом всё.
          Pirogov
          1. Александр 3 Сегодня, 14:46
            Сколько возле дурдома не ори через забор,что они балбесы,сидельцы дурдома всё одно ничего не поймут.Так и с бандеростаном.
            Александр 3
      2. sabakina Сегодня, 14:49
        Виталий с Димычем, заочный арест, это больше политика конечно, но у него есть свои сильные стороны.
        sabakina
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
          Тс-с.Это-рука Москвы.Крайний в окраине всегда найдётся.И с русским паспортом.Без проблем.
          ВЕРЕСК
    2. сибиралт Сегодня, 14:24
      Прежде чем возбуждать дела подобной категории, сначала наш (или другой) суд должен рассмотреть тоже самое уголовное дело и вынести оправдательный приговор. Других законный оснований для возбуждения уголовного дела такого рода нет и быть не может. А так, муть сплошная и политика. Непонятно, для чего позорится то так. belay
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 14:51
        Цитата: сибиралт
        Прежде чем возбуждать дела подобной категории, сначала наш (или другой) суд должен рассмотреть тоже самое уголовное дело и вынести оправдательный приговор. Других законный оснований для возбуждения уголовного дела такого рода нет и быть не может.

        Олег, Вы сами то поняли то, что щас написали?
        sabakina
  2. Монос Сегодня, 13:58
    по ходатайству следствия суд заочно арестовал должностных лиц компетентных органов Украины, незаконно инициировавших уголовное преследование гражданина России».

    laughing А этот "арест" будет зачтён потом, когда их реально посадят?
    Монос
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:10
      Цитата: Монос
      А этот "арест" будет зачтён потом, когда их реально посадят?

      Э нет...Их просто отстреливать будут и никаких судов и пленов..! ТАК ПОЛОЖЕНО!..
      ОТДЕЛ
      1. сибиралт Сегодня, 14:49
        Это, смотря кто на кого положил и какой толщины. laughing
        А вообще то, призыв к насилию и разжигание межнациональной розни карается по российскому уголовному законодательству (в том числе и на интернет форумах). hi
        сибиралт
    2. pjastolov Сегодня, 14:13
      когда их реально посадят?
      а без виз то уже не действует, laughing для них, мелочь, но приятно hi
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 14:18
        Джентльмены, hi доброго дня! А что командующего ЧФ уголовно преследовали, и за что? Им там делать нечего! fool
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 14:20
          командующего ЧФ уголовно преследовали, и за что?
          ну так черное море они выкопали, а флота их там нет - обидно, да? laughing
          pjastolov
          1. Монос Сегодня, 14:27
            Цитата: pjastolov
            ну так черное море они выкопали, а флота их там нет - обидно, да?

            Есть флот! Правда, на него надо по верёвочной лестнице с пирса спускаться, но "це таке...".
            Монос
            1. pjastolov Сегодня, 14:38
              Есть флот
              конечно есть, это мы проста с плохим зрением laughing
              pjastolov
              1. Подрезчик Сегодня, 14:42
                Володя, допускаю что обидно, но это не основание преследовать адмирала (командующего!) другой страны! Больные они!!! fool
                Подрезчик
                1. pjastolov Сегодня, 15:12
                  но это не основание преследовать адмирала

                  его и никто не трогает
                  Басманный суд российской столицы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока
                  pjastolov
    3. сибиралт Сегодня, 14:48
      Съест то он съест, да кто ж ему даст! laughing
      сибиралт
    4. sabakina Сегодня, 14:54
      Виктор, время "отсидки" исчисляется с момента реального ареста. Здесь суд выдал право на арест.
      sabakina
      1. Монос Сегодня, 15:12
        Вячеслав, доброго дня hi
        Цитата: sabakina
        Виктор, время "отсидки" исчисляется с момента реального ареста. Здесь суд выдал право на арест.

        Ну хоть один человек дал ответ по существу, без всякого стёба. Мне, ведь, действительно интересно. Как говорит молодёжь, респект и уважуха. smile hi
        Монос
  3. VadimSt Сегодня, 14:01
    Что это дает с позиции международного права? Перетягивание каната с укропией - кто дурнее!
    VadimSt
    1. sabakina Сегодня, 14:55
      Цитата: VadimSt
      Что это дает с позиции международного права?
      Право на арест.
      sabakina
  4. Кащенко Сегодня, 14:02
    Бред какой то.. Театр абсурда.. А ведь на это уходят бюджетные деньги... А времени сколько потраченно....
    Кащенко
    1. 79807420129 Сегодня, 14:57
      Цитата: Кащенко
      Бред какой то.. Театр абсурда.. А ведь на это уходят бюджетные деньги... А времени сколько потраченно....

      Причем этот театр абсурда происходит с обеих сторон. yes
      79807420129
  5. katalonec2014 Сегодня, 14:25
    Фарс кокой то,нет бы отстреливать их по тихому,и плевать что там кто скажет,Не МЫ.
    katalonec2014
  6. Olegater Сегодня, 14:27
    Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно
    В чем смысл данного шага? Пропиараститься? Так народ России знает, что из себя представляет суд. Пример полонского не забыли? И если уж на более высоком уровне с этим местом ничего не могут решить - минские соглашения, то что судьям вообще делать нечего, как так себя выпячивать? БРЕД!!!!!!!!!!!!
    Olegater
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:27
    А ведь жили .И всё пучком было.И песни пели вместе.Чтож вы наделали,люди.Точнее-нелюди матрасовские.
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 14:59
      Димыч, не только жили, а и воевали....Грустно теперь вспоминать.
      sabakina
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:00
        Спасибо,Слава! sad
        ВЕРЕСК
      2. pjastolov Сегодня, 15:15
        Грустно теперь вспоминать
        Слава, мы то помним, а они? "Будем жить!"
        pjastolov
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:29
    Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно
    Ну вот и посмотрим что за этим последует! Клоунами будут? Или что-то намечается серьёзное?
    Наблюдатель2014
    1. Olegater Сегодня, 14:30
      Клоуны в мантиях и есть клоуны, ничего не будет - в смысле последствий.
      Olegater
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:33
        Olegater
        Клоуны в мантиях и есть клоуны, ничего не будет - в смысле последствий.
        Посмотрим.А то это как придание анафеме друг друга в разных ветвях одной религии выглядит пока
        Наблюдатель2014
        1. Olegater Сегодня, 14:40
          Не надо переоценивать свои силы этим судьям из басманного суда. Спрашивается - сколько уголовных дел было возбуждено Российскими судами в отношении военных преступников, действующих на территории того места. Сколько привлечено к уголовной ответственности и направлены в места лишения свободы для отбытия наказания? Если ни одного то зачем брать на себя такие обязанности, которые не выполнимы? (про лгбт савченко можно не говорить - смех и презрение кривосудию)
          Olegater
      2. sabakina Сегодня, 15:01
        Цитата: Olegater
        Клоуны в мантиях и есть клоуны, ничего не будет - в смысле последствий.

        У меня товарищ в областном суде, работали вместе в прокуратуре. Очень достойный человек. Не все продажные..
        sabakina
        1. Olegater Сегодня, 15:08
          Да только разрешите несколько уточняющих вопросов. 1 сколько стажа? 2 Когда (в какое время) начинал свою деятельность? И Где сейчас Ваш товарищ? Когда ответите на эти вопросы тогда поймете мой скептицизм в отношении работающих в настоящее время заседателей.
          Olegater
          1. sabakina Сегодня, 15:13
            Цитата: Olegater
            Да только разрешите несколько уточняющих вопросов. 1 сколько стажа? 2 Когда (в какое время) начинал свою деятельность? И Где сейчас Ваш товарищ? Когда ответите на эти вопросы тогда поймете мой скептицизм в отношении работающих в настоящее время заседателей.

            Я пришёл в прокуратуру в 1993 году, Сергей Курохтин где-то...В конце 90-тых годов. Он ушёл в суд с места старшего помощника прокурора в начале 2000-го года. В пятницу видел у суда его машину. (китаец).
            Вру. Мы с ним в Чухлому в командировку ездили на ВАЗ-2106. Значит, 94-95 год.
            sabakina
  9. samarin1969 Сегодня, 14:34
    У Печерского суда в Киеве появился достойный "конкурент" в Москве. laughing
    samarin1969
  10. Влад5307 Сегодня, 14:37
    Цитата: katalonec2014
    Фарс кокой то,нет бы отстреливать их по тихому,и плевать что там кто скажет,Не МЫ.

    Да нет, не фарс - это предупреждение безголовым скакунам,теперь поостерегутся, прежде чем заводить дела на безвинных россиян. Капля камень долбит, времена меняются и тогда кто не спрятался от российского правосудия - сам и виноват! wassat
    Влад5307
  11. Pashhenko Nikolay Сегодня, 14:42
    Сколько уже дел навозбуждали,а задержания когда?
    Pashhenko Nikolay
  12. borys Сегодня, 14:52
    Вообще то никакой российский суд не имеет ни малейшего права арестовывать граждан других государств (в том числе окраины), если они не совершали противоправных действий на территории
    России. Точно так же никакие суды окраины не имеют права арестовывать российских граждан,
    если они не совершали подобных действий на территории окраины. Общий принцип - юрисдик-
    ция одного государства не распостраняется на территорию другого государства.
    borys
  13. Кокос Сегодня, 15:06
    Глупо канечно...он же не тупицо чтоб притащицо в Россию
    Кокос
  14. Толстоевский Сегодня, 15:07
    Иногда, наблюдая за тем, какие посты затираются проворливыми модераторами, а какие русофобские выкидыши услужливо охраняются, создаётся впечатление, что ты не на "Военном обозрении", а на "эхе москвы", или иной либерастической помойке
    Толстоевский
  15. svp67 Сегодня, 15:08
    Чудные времена...когда оба соседних, имеющих ОДНИ корни и долгую историю Государства соревнуются кто у кого больше чиновников пересадит...заочно.
    svp67
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