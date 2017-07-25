ПВО страны Суоми (часть 4)

Финские 152 м орудия береговой обороны

75-мм зенитное орудие M / 97-14 Puteaux

76 ItK / 31

76-мм орудие образца 1931 года в Финском музее

88 ItK / 39/43 ss

FuMG 62 Wurtzberg 39

88 ItK /37 в музее зенитной артиллерии Туусула

FuMG 450 Freya

37 ItK / 37 в походном положении

Финский расчёт перекатывает 20 ItK / 35, Breda

20 ItK / 40 VKT

7,62 ItKk DA2

7,62 ItKk / 38 ss Shkas

7,62 ItKk / 09-31

8,00 ItKk / 36

L-33

По материалам:

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm

http://www.visittuusulanjarvi.fi/en/see-and-do/culture-and-museums/anti-aircraft-museum

http://www.virtualpilots.fi/hist/WW2History-NightOfTheBombers.html

К моменту начала боевых действий против СССР (25 июня 1941 года) в Финляндии не было специализированных зенитных орудий калибра более 76 мм. По этой причине предпринимались попытки приспособить для стрельбы по самолётам противника орудия береговой обороны: 105-мм Bofors и 152-мм Сanеt. Для этого финнам пришлось вносить изменения в конструкцию орудий с целью увеличения угла возвышения и создавать дистанционные взрыватели для снарядов.В 1918 году в Финляндии осталось около сотни 152-мм орудий «Канэ», в конце 30-х годов часть их модернизировали, изменив противооткатные устройства и увеличив угол возвышения до 49 градусов, что дало возможность ведения зенитного огня. Также орудия получили броневые щиты для защиты расчётов от осколков. Осколочный снаряд с дистанционным взрывателем, покинувший ствол со скоростью 830 м/с, мог поражать воздушные цели на дальности более 10000 метров. Боевая скорострельность составляла 4—5 выстрелов в мин. Для управления зенитным огнём использовались шведские дальномеры и механические вычислительные машины. Согласно финским данным, береговым батареям удалось сбить несколько советских бомбардировщиков и один истребитель.Наиболее современными зенитками среднего калибра являлись поставленные из Швеции 75-мм орудия М29 и М30. Большая часть этих орудий, сведенных в 4-6 орудийные зенитные батареи, имела приборы управления огнём шведского или британского производства. В войне-продолжении налёты советской авиации отражали более сотни шведских зениток. Часть их была установлена на побережье и орудия могли использоваться для стрельбы по морским целям.В 1941 году основным поставщиком зенитных орудий стала Германия. Но это были не немецкие современные зенитки, а трофеи, захваченные в других странах. В июне в Финляндию поступило 24 французские 75-мм зенитки M / 97-14 Puteaux.Зенитное орудие, созданное на базе 75-мм полевой пушки Шнейдера обр. 1897 года, устарело уже к началу 30-х годов. Французская система управления огнём Aufiere была неудобна в эксплуатации и не могла обстреливать цели, летящие быстрей 340 км/ч. Пушки «Пюто» при начальной скорости 6,25 кг снаряда 530 м/с имели эффективную дальность не более 4000 метров. Скорострельность — до 15 выстр./мин. Низкая скорость полёта снаряда даже в пределах досягаемости по дальности и высоте не позволяла эффективно бороться со скоростными боевыми самолётами. И основным режимом огня французских зениток был заградительный огонь.В дополнение к устаревшим французским зениткам немцы продали 20 орудий фирмы «Шкода» 7,5 cm Kanon PL corner. 37 и 5 приборов управления огнём, захваченных в Чехословакии. Также финны получили 56 000 снарядов. По своим характеристикам это орудие было близко к шведским пушкам М29 и М30. При начальной скорости 775 м/с осколочный снаряд массой 5,5 кг мог достичь высоты 9000 метров. Практическая скорострельность 10-12 выстр./мин.Но французские и чешские зенитки противовоздушную оборону Финляндии заметно не усилили. Основным пополнением финских подразделений ПВО в начальный период войны стали советские 76-мм орудия образца 1931 года (3-К) и образца 1938 года. В Финляндии они получили обозначение 76 ItK / 31 и 76 ItK / 31-40. Во второй половине 1941 года финские войска захватили 46 76-мм советских зенитных орудий(42 обр. 1931г. и 4 обр. 1938г.) и ещё 72 пушки поступили от немцев.Для своего времени это были вполне современные и эффективные зенитки, не уступающие по боевым характеристикам 75 мм орудиям «Бофорс» и «Шкода». При боевой скорострельности 15 выстр./мин орудие 3-К могло обстреливать воздушные цели на высоте до 9000 метров.Для управления огнём советских 76-мм зениток в Финляндии использовались штатные советские ПУАЗО или чехословацкие М / 37 Skoda T7. После окончания Второй мировой бывшие советские 76-мм зенитные орудия передали в береговую оборону, где они служили до середины 80-х годов.В 1941 году финская армия на полуострове Ханко захватила два зенитных 85-мм орудия образца 1939 года. Но, так как приборов управления огнём для этих зениток не было, они могли вести только заградительный огонь. В первой половине 1944 года Финляндия купила 18 советских 85-мм орудий, калибр которых в Германии увеличили до 88 мм. Бывшие советские пушки получили в финских вооруженных силах обозначение 88 ItK / 39/43 ss. Модифицированные 88-мм зенитные орудия, согласно таблицам стрельбы могли обстреливать воздушные цели на дальности до 10500 метров. Практическая скорострельность — 15 выстр./мин.Орудия с демонтированными колёсами сведённые в шестиорудийные батареи устанавливались на долговременных позициях. Для управления огнём использовалась французская аппаратура ПУАЗО Aufiere. После войны 88 ItK / 39/43 ss передали в береговую артиллерию, где они стояли на вооружении до 1977 года.С весны 1943 года в Финляндию начались поставки немецких зенитных 88 мм орудий Flak 37. От более ранних моделей Flak 18 и Flak 36 эта пушка отличалась конструкцией лафета и технологией изготовления ствола разработанного фирмой Rheinmetall. Важным усовершенствованием в конструкции пушки было изготовление ствола из нескольких частей, что позволяло заменять его изношенные фрагменты прямо в полевых условиях. Орудия поставлялись в двух вариантах, первая партия включала в себя 18 зениток на колёсном лафете, ещё 72 пушки, полученные в июне 1944 года, предназначались для монтажа на стационарных бетонированных основаниях.В отличие от более ранних моделей «восемь-восемь», орудия Flak 37 были оборудованы системой автоматической наводки Ubertransunger 37, по данным, передаваемым по кабелю с аппаратуры управления огнём зенитной батареи. Благодаря этому увеличились скорость и точность наводки. В Финляндии эти зенитки получили местное обозначение 88 ItK /37. Одновременно с первой партией Flak 37, немцы предоставили 6 радаров управления огнём FuMG 62 Wurtzberg 39.Радиолокатор с параболической антенной диаметром 3 метра, с длиной волны 53 см и мощностью в импульсе до 11 кВт мог корректировать огонь зенитной артиллерии на дальности до 29 км. На расстоянии 10 км погрешность при сопровождении воздушной цели составляла 30-40 метров. На экране радиолокатора отображались не только воздушные цели, но и разрывы зенитных снарядов.Немецкие 88-мм зенитки первой партии были размещены в трёх шести орудийных батареях в окрестностях Хельсинки. Тридцать шесть стационарных орудий второй партии также усилили ПВО финской столицы. Остальные разместили вокруг городов Турку, Тампере и Котки.Финским «ноу-хау» стала добавка в зенитные снаряды порошкообразной смеси магния и алюминия. При разрывах такие снаряды слепили экипажи бомбардировщиков и облегчали корректировку огня. В отличие от немецкой армии, финские 88-мм зенитки никогда не использовались в противотанковой обороне, а служили только в ПВО. Их активная эксплуатация продолжалась до 1967 года, после чего орудия распределили по частям береговой обороны, где они находились до начала 90-х годов.В феврале 1944 года, когда наземный сегмент системы ПВО Финляндии находился на пике своей эффективности, район Хельсинки защищали 77 зенитных орудий калибра 75-88 мм, 41 зенитный автомат калибра 40 мм, 36 прожекторов, 13 звукоулавливателей и два немецких радара FuMG 450 Freya.После начала массовых налётов советских бомбардировщиков на объекты в глубине территории Финляндии стало абсолютно очевидно, что имеющиеся силы ПВО не в состоянии этому воспрепятствовать или хотя бы нанести противнику серьёзные потери. Действия финской истребительной авиации в ночное время были, как правило, неэффективны. Сказывалось нехватка зенитных орудий и прожекторов. Как показала практика, имеющиеся звукоулавливатели в северных условиях оказались не слишком надёжным средством обнаружения приближающихся самолётов. В этих условиях большим подспорьем были немецкие обзорные РЛС. Радиолокатор кругового обзора мощностью 20 кВт, работающий в частотном диапазоне 162-200 МГц, мог обнаружить приближающиеся бомбардировщики на дальности 200 км. Всего Финляндия получила два немецких радиолокатора «Фрея».Как уже говорилось во второй части обзора, в годы Второй мировой войны в финских подразделениях ПВО имелось несколько сотен 40-мм зенитных автоматов «Бофорс». Это были орудия, закупленные в Швеции и Венгрии, а также захваченные немцами в Австрии, Дании, Норвегии и Польше. Кроме того, около 300 «Бофорсов» произвели на финских предприятиях. При практически одинаковых боевых характеристиках зенитки, выпущенные в разных странах, зачастую имели невзаимозаменяемые части и различные системы управления огнём. Это серьёзно затрудняло обслуживание, ремонт и обучение расчётов. Во время войны-продолжения финскими трофеями стали около десятка 37-мм автоматических зенитных пушек образца 1939 года (61-К).Советское 37-мм орудие было спроектировано на базе шведской 40-мм пушки Bofors L 60, но в нём использовался другой 37-мм боеприпас с весом снаряда 730 г. В 40-мм автомате фирмы «Бофорс» применялся снаряд весом 900 г. При одинаковой начальной скорости более тяжелый снаряд медленней терял скорость на траектории и обладал большим разрушающим эффектом. В тоже время советская зенитка имела несколько большую скорострельность. В финской армии 37-мм орудия 61-К получили обозначение 37 ItK / 39 ss. Конструкция, аналогичная Bofors L 60, была быстро освоена финскими расчётами.Большая часть захваченных в бою зениток имела повреждения, и их пришлось ремонтировать. При этом часть орудий комплектовалась прицелами финского производства. Но, так как приборов управления огнём для советских зениток не было, они зачастую использовались индивидуально на опорных пунктах в качестве системы двойного назначения, обеспечивая противовоздушную оборону и огневую поддержку в обороне. Но век трофейных 37-мм зениток в Финляндии оказался недолог. Эти пушки постоянно испытывали дефицит боеприпасов, снаряды для них в Финляндии никогда не производились. А сами зенитные автоматы, развернутые непосредственно на линии огневого соприкосновения, были весьма уязвимы для артиллерийско-миномётного огня.Одновременно с 88-мм орудиями Flak 37 в Финляндию в виде военной помощи немцы поставили небольшое количество бывших в употреблении 37-мм зенитных автоматов 3,7-см Flak 37. В отличие от шведской Bofors L 60 и советской 61-К, немецкая зенитка имела двухколёсный ход, сходный с 20-мм автоматами. Это серьёзно снижало массу и увеличивало мобильность. Но германская автоматическая пушка, получившая обозначение 37 ItK / 37, имела более слабый боеприпас, чем шведская 40-мм «Бофорс» и советская 37-мм обр. 1939г.После непродолжительного периода службы в рабочем состоянии осталось всего четыре 37-мм автомата, а остальные вышли из строя. Их ремонт затянулся и после окончания боевых действий все немецкие зенитные автоматы быстро списали.Во время Зимней войны финны остро нуждались в малокалиберных зенитках и потому приобретали всё, что могли. В декабре 1939 года финским представителям удалось заключить контракт на поставку 88 итальянских 20-мм зенитных автоматов Canon mitrailleur Breda de 20/65 mod.35. Однако немцы по политическим соображениям на время заблокировали поставку зениток, и они прибыли летом 1940 года. В Финляндии итальянские 20-мм автоматы получили обозначение 20 ItK / 35, Breda.Этот зенитный автомат был создан на базе французского крупнокалиберного 13,2-мм пулемета Hotchkiss Mle 1929 и унаследовав от «Гочкиса» газоотводную автоматику использовал новейший швейцарский боеприпас 20х138В — самый мощный из существовавших 20-мм снарядов. Ствол длиной 1300 мм (65 калибров) обеспечивал снаряду, имевшему на дульном срезе скорость 850 м/с, прекрасную баллистику. Питание осуществлялось из жестких обойм на 12 выстрелов, которые было можно стыковать между собой. На дистанции 200 метров снаряд пробивал 30-мм гомогенную броню. При массе в боевом положении 330 кг и темпе стрельбы 550 выстр./мин, зенитка могла бороться с воздушными целями на дальности до 2200 метров.Оружие рекламировалось, как система двойного назначения, способная, кроме борьбы с воздушными целями, поражать лёгкую бронетехнику. В ходе боевых действий на Карельском фронте 20 ItK / 35 Breda часто использовались для огневой поддержки пехоты и как лёгкое противотанковое средство. Часть автоматов установили на грузовики для зенитного прикрытия транспортных колонн. Так как эти зенитки часто применялись на передовой или в прифронтовой полосе, их потери были выше, чем у других 20-мм систем. Тем не менее, зенитные автоматы «Бреда» состояли на вооружении в финской армии до середины 80-х.Наряду с закупкой зенитного вооружения за границей, в Финляндии велись собственные разработки 20-мм автоматов. На базе противотанкового ружья L-39 конструктором Аймо Лахти была создана двуствольная 20-мм зенитка 20 ItK / 40 VKT. В этом оружии использовались снаряды 20х138 В, такие же, как в немецких и итальянских автоматах.Оружие получилось чрезмерно тяжелым, вес в боевом положении — 652 кг. При суммарном темпе стрельбы двух стволов 700 выстр./мин, боевая скорострельность не превышала 250 выстр./мин. Боепитание осуществлялось из коробчатых магазинов ёмкостью 20 снарядов. Всего финская промышленность выпустила немногим более двух сотен 20 ItK / 40 VKT.Транспортировка спаренного автомата осуществлялась на двухколёсном прицепе. Ввиду небольшого дорожного прицепа и не слишком прочной конструкции, буксировка могла осуществляться только по хорошим дорогам и на скорости не более 30 км/ч. Несмотря на скромные боевые характеристики и низкую мобильность, финские военные оценивали 20 ItK / 40 VKT достаточно высоко. Эти зенитки сохранялись на вооружении до начала 70-х годов прошлого века.По количеству образцов зенитного вооружения используемых в войсках, по всей видимости, Финляндии не было равных. Кроме описанных 20-мм зениток, в войсках имелись малосерийные одинарные и спаренные конструкции Аймо Лахти тумбового типа, представляющие финские версии автоматов Oerlikon L под различные 20-мм боеприпасы. В 1943 году для обеспечения ПВО полевых аэродромов на базе немецкой бикалиберной 15/20-мм авиапушки MG 151/20 было создано несколько полукустарных зенитных установок. Ничуть не лучше дела обстояли с зенитными пулемётными установками. Так как попытки создания 13,2-мм пулемёта провалились, единственными крупнокалиберными пулемётами финской армии были советские 12,7-мм ДШК и авиационный БТ. Турельный крупнокалиберный пулемёт Березина финны установили на основание шкворневого типа и использовали в ПВО аэродромов. ДШК, кроме поражения зенитных целей, применялся на фронте в качестве оружия огневой поддержки и средства борьбы с лёгкими танками. По состоянию на начало 1944 года в финской армии было около полусотни трофейных советских крупнокалиберных пулемётов.С зенитными установками винтовочного калибра дело обстояло примерно так же, как и с зенитной артиллерией. В войсках имелся настоящий зоопарк, кроме уже упоминавшихся во второй части спарок 7,62 ItKk/31 VKT и 7,62 ItKk/31-40 VKT, на вооружении состояли пулемёты «Льюис» на зенитных станках, одинарные и спаренные советские авиационные пулемёты ДА на самостоятельно изготовленных шкворневых установках. Таких установок в ПВО было несколько десятков, они именовались как 7 ,62 ItKk DA и 7,62 ItKk DA2.На финнов очень большое впечатление произвёл советский авиационный пулемёт ШКАС с темпом стрельбы 1800 выстр./мин. Пулемёты, снятые с самолетов, совершивших вынужденную посадку в глубине финской обороны, после установки на вертлюги передавались в подразделения противовоздушной обороны под обозначением 7,62 ItKk / 38 ss Shkass.Однако у высокой скорострельности была оборотная сторона: ШКАС при эксплуатации в полевых условиях оказался весьма требователен к уходу и часто отказывал при запылённости. Кроме того, для надёжной работы автоматики требовались специальные качественные патроны, поставлявшиеся в ВВС РККА. Таких боеприпасов у финнов в достаточном количестве быть не могло.Кроме авиационных ДА и ШКАС, в финской армии имелось некоторое количество одинарных обр. 1928 г. и спаренных зенитных установок обр. 1930 г. пулемётов «Максим», но наиболее многочисленным типом ЗПУ, захваченным у советских войск, стала счетверённая 7,62-мм установка М4 образца 1931 года. В Финляндии счетверённые установки получили обозначение 7,62 ItKk / 09-31 и неофициальное имя «Орган». Всего в войсках имелось более 80 установок 7,62 ItKk / 09-31.Поскольку эксплуатация пулемётов с жидкостным охлаждение в зимнее время оказалась затруднительна, некоторые счетверённые пулемёты переделали под воздушное охлаждение, прорезав в кожухах овальные отверстия. В целом такая модернизация была оправдана, как правило, огонь по маловысотным воздушным целям велся непродолжительное время, и стволы не успевали перегреться. К тому же удалось снизить вес системы в целом.Часть установок разместили на грузовиках для сопровождения транспортных колонн. Счетверённые ЗПУ использовались в Финляндии до 1952 года, после чего их признали устаревшими.Во время Зимней войны шведы поставляли 8-мм спарки М/36. ЗПУ получила в Финляндии официальное обозначение 8,00 ItKk / 36, в некоторых документах это оружие значится как 8 ItKk / 39 CGG — от Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. В шведских пулемётах использовался очень мощный для винтовочного калибра 8 мм патрон с длиной гильзы 63 мм.В конце 1939 года Великобритания пожертвовала 100 пулемётов Vickers Mk 1 калибра 7,7 мм (.303 British). Пулёмёты с водяным охлаждением поставлялись на стандартных пехотных станках, но отражать атаки наступающих советских войск им не довелось. Так как 7,7-мм патроны использовались в ВВС, британские пулемёты установили на подручные станки и применяли в ПВО аэродромов. Точно так же использовались более 40 авиационных «Виккерсов» с воздушным охлаждением.В начале 30-х годов Аймо Лахти получил задание разработать авиационный пулемёт для использования в синхронном и турельном вариантах. В пулемёте известном как L-34 с темпом стрельбы 900 выстр./мин, созданном на базе пехотного L-33 использовался диск на 75 патронов. Этот образец возможно был бы не плох в 20-е годы, но к началу Второй мировой он уже явно устарел. Во время войны-продолжения около 80 пулемётов L-34 защищали финские аэродромы на земле.Часть пехотных пулемётов с дисковыми магазинами снабдили зенитными прицелами и установили на вертлюги. Кроме того, существовали специализированные малосерийные модификации на зенитных станках L-33/36 и L-33/39, которые оставались на вооружении до конца 80-х.Как видно, в финских ЗПУ, различавшихся между собой конструктивно, использовались невзаимозаменяемые патроны различных калибров и производителей. Всё это очень сильно затрудняло эксплуатацию, снабжение и ремонт.До 1944 года налёты советских бомбардировщиков на финские города носили эпизодический беспокоящий характер. В 1941-1943 годах на Хельсинки было 29 налётов, в общёй сложности на город упало приблизительно 260 бомб. Интенсивность бомбардировок резко возросла в феврале 1944 года. Таким образом, советская дальняя авиация выступила в качестве средства политического давления для вывода Финляндии из войны. Согласно финским данным, в трёх налётах произведённых в ночь с 6 на 7, 16 на 17 и 26 на 27 февраля участвовало более 2000 бомбардировщиков: Ил-4, Ли-2, B-25 Mitchell и А-20 Boston, которые сбросили более 16000 фугасных и зажигательных бомб. Финны заявили о том, что огнём зенитной артиллерии было сбито 22 бомбардировщика, ещё на 4 победы претендовали немецкие пилоты летавшие на Bf 109G-6. Эти данные скорей всего завышены, как и боевые счета финских лётчиков-истребителей.В общей сложности во время отражения трёх массированных налётов тяжелые зенитные орудия выпустили около 35 000 снарядов калибра 75-88 мм. При этом следует принимать во внимание, что корректировка зенитного огня осуществлялась по данным радиолокаторов. После первой бомбардировки в ночь с 6 на 7 февраля, которую финская ПВО практически проспала, во время двух следующих части зенитной артиллерии и ночные перехватчики готовились к бою заблаговременно. Немаловажную роль в этом сыграли финские станции радиоперехвата, которые прослушивали радиообмен между экипажами советских бомбардировщиков и пунктами управления на аэродромах. Несмотря на своевременное оповещение и приведение в повышенную боевую готовность системы ПВО, воспрепятствовать бомбардировкам или нанести противнику неприемлемые потери финская зенитная артиллерия и немецкие ночные перехватчики не смогли. Слабая промышленная база, отсутствие необходимого инженерного и конструкторского потенциала и скудность материальных ресурсов не позволили Финляндии организовать действительно эффективную систему противовоздушной обороны, наладить выпуск необходимого зенитного вооружения и истребителей.Ввязавшись в июне 1941 года в войну с Советским Союзом на стороне Германии, финны надеялись на территориальные приобретения, но в итоге были вынуждены заключить унизительный мир. Согласно положениям Парижского мирного договора, заключённого 10 февраля 1947 года, Финляндия выплачивала крупную контрибуцию, а также уступала СССР территорию Петсамо и острова в Финском заливе.