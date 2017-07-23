Британские водолазы нашли на затонувшем немецком корабле 4 тонны золота
Водолазы британской компании Advanced Marine Services при обследовании затонувшего немецкого корабля времен Второй мировой войны нашли увесистый ящик с золотом, которое принадлежало нацистам, передает РИА Новости .
Согласно информации Daily Mail, золото обнаружено на грузовом корабле SS Minden. Предположительно, оно было взято нацистами из южноамериканских банков. Общий вес золотых слитков – 4 тонны, их стоимость может составить до 100 млн. фунтов стерлингов.
По данным английской газеты, в сентябре 1939 году корабль направлялся из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии. Сообщается, что сам Адольф Гитлер приказал затопить судно, кода оно было замечено британским флотом.
После обнаружения золота Морская служба обратилась к правительству Исландии с просьбой проделать в борту отверстие, необходимое для изъятия груза. Британская команда хочет вывезти слитки к себе на родину.
Газета отмечает, что ранее береговая охрана Исландии обвинила участников экспедиции в том, что они ищут затонувший корабль без соответствующего разрешения местных властей.
Согласно информации Daily Mail, золото обнаружено на грузовом корабле SS Minden. Предположительно, оно было взято нацистами из южноамериканских банков. Общий вес золотых слитков – 4 тонны, их стоимость может составить до 100 млн. фунтов стерлингов.
По данным английской газеты, в сентябре 1939 году корабль направлялся из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии. Сообщается, что сам Адольф Гитлер приказал затопить судно, кода оно было замечено британским флотом.
После обнаружения золота Морская служба обратилась к правительству Исландии с просьбой проделать в борту отверстие, необходимое для изъятия груза. Британская команда хочет вывезти слитки к себе на родину.
Газета отмечает, что ранее береговая охрана Исландии обвинила участников экспедиции в том, что они ищут затонувший корабль без соответствующего разрешения местных властей.
Использованы фотографии: https://hochuzoloto.com
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