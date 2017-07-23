18:29 23 июля

Британские водолазы нашли на затонувшем немецком корабле 4 тонны золота

Водолазы британской компании Advanced Marine Services при обследовании затонувшего немецкого корабля времен Второй мировой войны нашли увесистый ящик с золотом, которое принадлежало нацистам, передает РИА Новости .

Британские водолазы нашли на затонувшем немецком корабле 4 тонны золота


Согласно информации Daily Mail, золото обнаружено на грузовом корабле SS Minden. Предположительно, оно было взято нацистами из южноамериканских банков. Общий вес золотых слитков – 4 тонны, их стоимость может составить до 100 млн. фунтов стерлингов.


По данным английской газеты, в сентябре 1939 году корабль направлялся из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии. Сообщается, что сам Адольф Гитлер приказал затопить судно, кода оно было замечено британским флотом.

После обнаружения золота Морская служба обратилась к правительству Исландии с просьбой проделать в борту отверстие, необходимое для изъятия груза. Британская команда хочет вывезти слитки к себе на родину.

Газета отмечает, что ранее береговая охрана Исландии обвинила участников экспедиции в том, что они ищут затонувший корабль без соответствующего разрешения местных властей.

Использованы фотографии: https://hochuzoloto.com
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Комментарии 48

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:38
    Блин! Почему я не водолаз. ! Сколько у нас в Балтийском море таких кораблей с интересным содержимым!......

    Британская команда хочет вывезти слитки к себе на родину.

    Ахаха Англия в своём репертуаре. А кто сказал что это их золото?
    Как интересно просто по затонувшему кораблю припесали историю о том что он вёз когда-то куда-то.
    "По данным английской газеты, в сентябре 1939 году корабль направлялся из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии".

    По данным советской газеты мы по тем же маршрутам возили тонны золота в Америку! И чё?

    DEZINTO
    1. Mystery12345 Сегодня, 17:28
      Британские водолазы нашли на затонувшем немецком корабле 4 тонны золота


      Цитата: DEZINTO
      Блин! Почему я не водолаз. ! Сколько у нас в Балтийском море таких кораблей с интересным содержимым!.....

      laughing laughing laughing laughing
      Mystery12345
    2. maxim947 Сегодня, 18:06
      Исландии по идеи положен процент
      maxim947
      1. Monster_Fat Сегодня, 18:24
        А вы что не следите за сообщениями? Судя по всему МО занялось военной археологией всерьез. Начались экспедиции с изъятием военных артефактов начиная с Крайнего Севера, Дальнего востока и кончая островами в Финском заливе и глубинами морей вокруг России. Даже в Байкал поисках "золотого эшелона" залезли...
        Monster_Fat
  2. Olegater Сегодня, 16:38
    Вот где будет драка без правил!!!!!!!!!! Посмотрим кто шустрее наглее и более вооружен. делаем ставки - кому достанется
    Olegater
    1. Pirogov Сегодня, 16:49
      Цитата: Olegater
      Вот где будет драка без правил!!!!!!!!!! Посмотрим кто шустрее наглее и более вооружен. делаем ставки - кому достанется

      Тут без ставок ясно ,бриты заберут себе всё. Или Вы забыли чьи законы в мире работают ?
      Pirogov
      1. pjastolov Сегодня, 17:00
        бриты заберут себе всё. Или Вы забыли чьи законы в мире работают ?
        ну, ну
        нашли увесистый ящик с золотом
        это какого размера?, мне по плотности лень считать, свидомые посчитайте размеры энтого ящика laughing
        pjastolov
        1. Seaman77 Сегодня, 17:27
          После обнаружения золота Морская служба обратилась к правительству Исландии с просьбой проделать в борту отверстие, необходимое для изъятия груза.

          Ага. А правительство Исландии сейчас возьмёт и не разрешит отверстие резать. tongue Вдруг это нарушит хрупкую экосистему острова? yes
          Надо было по тихому вытащить и концы в воду. laughing Эти британские водолазы, такие же как британские учёные. ДБ wink
          Seaman77
          1. pjastolov Сегодня, 17:33
            Эти британские водолазы, такие же как британские учёные.
            ну не надо так...... laughing drinks
            pjastolov
            1. Mystery12345 Сегодня, 17:44
              Цитата: Seaman77
              Ага. А правительство Исландии сейчас возьмёт и не разрешит отверстие резать.

              сдаётся мне,эта "дырка" будет ооочень дорогая...Исландия поправит бюджет.
              Mystery12345
              1. pjastolov Сегодня, 18:09
                эта "дырка" будет ооочень дорогая...
                согласен и вазелина может не хватить hi
                pjastolov
        2. dauria Сегодня, 18:17
          , мне по плотности лень считать,


          4 тонны чистого золота - 0, 207 кубометра ( 1 м х 0,5 м х 0, 41 м ) при плотности 19320 кг на кубометр. Средний чемодан. Удачи при перевозке.
          dauria
  3. сибиралт Сегодня, 16:38
    Может, это то самое золото за Аляску, которое до нас не доплыло? bully
    сибиралт
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:39
    Шугануть британов и забрать наше.
    ВЕРЕСК
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:10
      ....в качестве компенсации Гитлеровской Германии, за разрушенный Сталинград....
      Соломон Кейн
  5. silberwolf88 Сегодня, 16:40
    Интересная тема)) ... а чъё теперь это золото ... вот задачка для международного арбитража ... кого признают владельцем ... Германию??? ... Банки Южной Америки??? ... Исландию (территориальные воды её) ... или Британцев как частников нашедших клад??? ... хорошая тема ...
    silberwolf88
    1. сибиралт Сегодня, 17:33
      Кто нашел, того и золото, пока хозяин не отыщется. А за этим дело не станет. bully
      сибиралт
    2. Orionvit Сегодня, 17:51
      Тема хорошая, но не понятная. Особенно
      направлялся из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии
      Из Бразилии в Германию через Исландию, это как в из Оренбурга в Москву через Махачкалу. И причём здесь разрешение Исландских властей, если до Исландии 190 км? По моему, океан общий.
      Orionvit
    3. ser65 Сегодня, 18:18
      как вы не догадаетесь чье золото? богоизбранного народа.... счас заявятся господа в пейсах.
      ser65
  6. Подрезчик Сегодня, 16:40
    Во, компания и водолазы заработали! Уважаю людей этой профессии, отважные ребята!
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 16:52
      Александр , доброго времени! hi боюсь водолазам перепадут крохи , остальное хапнет Великобритания.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 16:59
        Виктор, hi приветствую! Может достанется, может нет. Это же какие еще законы международные и внутренние Исландии и Англии, да и вообще, согласись, было бы золото-претендентов будет куча!!! wink
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 17:01
          В том то и дело , так и ФРГ ещё потребует своего...
          cniza
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:19
            Да фиг Германии, делить надо на 3-х Бриты, Полосатые и Россия, члены антигитлеровской коалиции. Исландии остается лишь селёдочка.....Но по тому, какой исландцы подняли кипишь, рассчитывают на 50%-ю долю , не меньше....
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 17:21
              Угу , будет драчка ? или маловат кусок , чего там делить.
              cniza
              1. Соломон Кейн Сегодня, 17:24
                Виктор, Салют! Конечно бриты хапнут все. И плевать им на общепринятые международные конвенции...При необходимости и ВМС свои туда подтянут....
                Соломон Кейн
                1. cniza Сегодня, 17:26
                  Приветствую Константин! hi , там могут пойти на принцип из - за "брекзита"...
                  cniza
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 17:31
                    Ага, точно! А с брекзитом они вообще "болт с прикладом" забьют на Исландию и еврогейское сообщество......
                    Соломон Кейн
                    1. cniza Сегодня, 17:35
                      Бабушка Меркель будет биться и Макрошу подтянет.
                      cniza
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:38
                        Дружище! Покуда запахло золотом и не малым,,,бабушка с макаронами
                        побоку....
                        Соломон Кейн
            2. cniza Сегодня, 17:44
              Цитата: Соломон Кейн
              Дружище! Покуда запахло золотом и не малым,,,бабушка с макаронами
              побоку....


              Обиделись они шибко на пуделей , не отстанут.
              cniza
      2. pjastolov Сегодня, 17:03
        остальное хапнет Великобритания.
        а хапать то, что будет? какого размера ящик с 4 т золота, и как понимаю в слитках - воздушное пространство тоже есть laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 17:05
          А вот все и хапнет.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 17:06
            А вот все и хапнет
            воздушную пробку - верю laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 17:09
              Вместе с пробкой и со всеми потрохами. lol
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 17:25
                Вместе с пробкой и со всеми потрохами.
                это зельц? да?
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 17:36
                  Ну да , холодец. laughing drinks
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 18:10
                    холодец.
                    это свиные копытца, зельц - это потроха wink drinks
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 18:17
                      И то и то - хорошая закуска drinks , за такой клад не грех. drinks
                      cniza
  7. МВГ Сегодня, 16:41
    Бабло побеждает зло !!!
    МВГ
  8. Dym71 Сегодня, 16:43
    Британские водолазы покруче британских учёных будут! wassat
    Dym71
  9. GAV-111 Сегодня, 16:45
    Таки всё отдать Израилю и покаяться! smile
    GAV-111
    1. А Нас Рать Сегодня, 17:25
      Цитата: GAV-111
      Таки всё отдать Израилю и покаяться! smile

      Так все и будет. bully
      А Нас Рать
  10. svp67 Сегодня, 16:52
    Предположительно, оно было взято нацистами из южноамериканских банков.
    А если золото русское? Фото находки покажите, интересно же. Да и рад и поздравляю СМЕЛЫХ и очень настойчивых людей в их успехе.
    svp67
  11. Горный стрелок Сегодня, 16:59
    Какое отношение Британия имеет к этому золоту? Или на правах победителя - что моё-то моё, а что твоё - поглядим?
    Горный стрелок
  12. sgazeev Сегодня, 17:23
    Или или,золотишко за Брексит и в расчёте с ЕС.
    sgazeev
  13. Maugli Сегодня, 17:29
    Фрау пусть передадут золотишко,как правоприемнице!!!
    Maugli
  14. апро Сегодня, 17:36
    Что-то часто находят,то в танке,то поезд,то кораблик что задумали хитрые наглы?или обеспечение фунта шатаеться?
    апро
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