В Румынии при десантировании получили травмы 12 американских военнослужащих

Одиннадцать военнослужащих выписаны в воскресенье. Госпитализирован лишь один человек с ушибом позвоночника, но перелома нет. Пока ему нужно находиться в больнице. Но, возможно уже в понедельник или во вторник его выпишут,

При парашютной высадке в ходе учения Swift Response 17-1, которое проходит в Румынии, получили травмы 12 американских десантников, передает РИА Новости сообщение агентства mediafax.ro.Инцидент произошел на базе Кымпия Турзий. Американских военных, получивших травмы, доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. По словам начальника медучреждения Дойны Балтару, «в основном у военнослужащих диагностированы растяжения».сказала Балтару.Как заявил представитель американского командования Брент Уильямс, «подобные учения представляют определенный риск».Он отметил, что командование США «достаточно серьезно рассматривает каждое происшествие даже самое незначительное». Однако, по его словам, сам факт, что из 500 десантников пострадали только 12, говорит о достаточно высокой подготовке военных. Такой результат можно считать удовлетворительным, добавил Уильямс.Учение началось в пятницу в 23:00. Пятьсот военнослужащих были десантированы возле Кымпия Турзий, где затем прошла отработка других упражнений. Ночью самолеты Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а в 4 часа утра был отработан этап «нападение», предполагающий окружение и захват авиабазы.Учение Swift Response 17-1 является частью многонациональных маневров Saber Guardian 2017.