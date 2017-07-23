18:30 23 июля

В Румынии при десантировании получили травмы 12 американских военнослужащих

При парашютной высадке в ходе учения Swift Response 17-1, которое проходит в Румынии, получили травмы 12 американских десантников, передает РИА Новости сообщение агентства mediafax.ro.

В Румынии при десантировании получили травмы 12 американских военнослужащих


Инцидент произошел на базе Кымпия Турзий. Американских военных, получивших травмы, доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. По словам начальника медучреждения Дойны Балтару, «в основном у военнослужащих диагностированы растяжения».


Одиннадцать военнослужащих выписаны в воскресенье. Госпитализирован лишь один человек с ушибом позвоночника, но перелома нет. Пока ему нужно находиться в больнице. Но, возможно уже в понедельник или во вторник его выпишут,
сказала Балтару.

Как заявил представитель американского командования Брент Уильямс, «подобные учения представляют определенный риск».

Он отметил, что командование США «достаточно серьезно рассматривает каждое происшествие даже самое незначительное». Однако, по его словам, сам факт, что из 500 десантников пострадали только 12, говорит о достаточно высокой подготовке военных. Такой результат можно считать удовлетворительным, добавил Уильямс.

Учение началось в пятницу в 23:00. Пятьсот военнослужащих были десантированы возле Кымпия Турзий, где затем прошла отработка других упражнений. Ночью самолеты Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а в 4 часа утра был отработан этап «нападение», предполагающий окружение и захват авиабазы.

Учение Swift Response 17-1 является частью многонациональных маневров Saber Guardian 2017.

Использованы фотографии: molbuk.ua
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Комментарии 6

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  1. Дуплет Сегодня, 18:23
    Почему так мало?!
    Дуплет
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:27
      Цитата: Дуплет
      Почему так мало?!

      потому что не все "враскоряку" приземляются... lol
      Mystery12345
    2. Подрезчик Сегодня, 18:28
      Из 500 двенадцать! Это хороший показатель, показывающий высокую степень подготовки? Это лучшая армия мира? Вояки компьютерные...
      Подрезчик
  2. новичок Сегодня, 18:27
    нее!!! даже дракуле не по душе янки. это он лично перекусал, перепугал, скомкал парашюты на бреющем полёте. laughing дракула_ наш главный резидент в тылу нато, глубоко сидящий и высоко летающий. laughing
    новичок
  3. svp67 Сегодня, 18:27
    В Румынии при десантировании получили травмы 12 американских военнослужащих
    И теперь они на всю жизнь запомнят, что земля НЕ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ.
    svp67
  4. Olegater Сегодня, 18:28
    Учение началось в пятницу в 23:00. Пятьсот военнослужащих были десантированы возле Кымпия Турзий, где затем прошла отработка других упражнений. Ночью самолеты Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а в 4 часа утра был отработан этап «нападение», предполагающий окружение и захват авиабазы.
    Я например обратил внимание на этот абзац. По поводу пострадавших да и хрен с ними. То есть идет планомерная тренировка по захвату аэродромов. А интересно посмотреть весь список отрабатываемых тренировок. И проанализировав его можно уже примерно знать направление учений нападение или оборона. Хотя оборона как то не совсем точно я выразился.
    Olegater
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