На МАКС представили проекты грузового экранолета и гибридного двигателя для авиации
Предприятия, входящие в научно-исследовательский центр «Институт им. Н. Е. Жуковского» представили на авиасалоне МАКС-2017 проекты тяжелого транспортного экранолета и гибридной силовой установки для самолетов нового поколения, передает ТАСС .
Концепт-проект тяжелого транспортного экранолета, в котором сочетаются достоинства самолета и экраноплана, привез на авиасалон Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
«Построенная по интегральной схеме машина, сможет базироваться на обычных аэродромах и перевозить грузы массой до 500 тонн со скоростью 500 км/ч на расстояние до 6 тысяч километров. Потолок в самолетном режиме составит 3 километра, тогда как режим экраноплана предусматривает полет на высоте от 3 до 12 метров, в качестве топлива планируется использовать сжиженный природный газ. Экипаж будет состоять всего из двух-трех человек», – пишет агентство со ссылкой на разработчиков.
По этой тематике у ЦАГИ заключен контракт с Минпромторгом, рассчитанный до 2019 года. К 2020 году специалисты должны разработать техническое задание на демонстратор с размахом крыла 23 метра и двигателями-имитаторами. На нем отработают системы управления и криогенную систему, необходимую для использования сжиженного природного газа. В случае успеха проект можно будет рекомендовать к реализации.
Работа над силовыми установками для электрического самолета идет сейчас Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ). На первом этапе рассматривается вариант гибридного двигателя, модель которого была показана на МАКС.
«Гибридная силовая установка предполагает, что винт вращает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора, установленного на валу газотурбинного или поршневого двигателя» – пояснили в институте.
Сообщается, что «электромотор, генератор и провода этой гибридной установки работают с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости, при создании электрооборудования применяется специальный материал, у которого при охлаждении жидким азотом (минус 196 градусов по Цельсию) отсутствует сопротивление».
Это позволяет добиться легкости и компактности, а также высокого КПД двигателя. При этом, отмечают специалисты, «жидкий азот совершенно безопасен и дешев в эксплуатации».
Концепт-проект тяжелого транспортного экранолета, в котором сочетаются достоинства самолета и экраноплана, привез на авиасалон Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
«Построенная по интегральной схеме машина, сможет базироваться на обычных аэродромах и перевозить грузы массой до 500 тонн со скоростью 500 км/ч на расстояние до 6 тысяч километров. Потолок в самолетном режиме составит 3 километра, тогда как режим экраноплана предусматривает полет на высоте от 3 до 12 метров, в качестве топлива планируется использовать сжиженный природный газ. Экипаж будет состоять всего из двух-трех человек», – пишет агентство со ссылкой на разработчиков.
Мы сделали несколько вариантов, выбрали наиболее перспективный. Начнем "продувать" модель в 2018 году, исследовать ее прочность и прочие характеристики,рассказали в институте.
По этой тематике у ЦАГИ заключен контракт с Минпромторгом, рассчитанный до 2019 года. К 2020 году специалисты должны разработать техническое задание на демонстратор с размахом крыла 23 метра и двигателями-имитаторами. На нем отработают системы управления и криогенную систему, необходимую для использования сжиженного природного газа. В случае успеха проект можно будет рекомендовать к реализации.
Работа над силовыми установками для электрического самолета идет сейчас Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ). На первом этапе рассматривается вариант гибридного двигателя, модель которого была показана на МАКС.
«Гибридная силовая установка предполагает, что винт вращает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора, установленного на валу газотурбинного или поршневого двигателя» – пояснили в институте.
Сообщается, что «электромотор, генератор и провода этой гибридной установки работают с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости, при создании электрооборудования применяется специальный материал, у которого при охлаждении жидким азотом (минус 196 градусов по Цельсию) отсутствует сопротивление».
Это позволяет добиться легкости и компактности, а также высокого КПД двигателя. При этом, отмечают специалисты, «жидкий азот совершенно безопасен и дешев в эксплуатации».
Конечная цель этой работы – летающая лаборатория с опытной гибридно-электрической силовой установкой мощностью 500 кВт. Сначала будут наземные испытания при разных температурах и давлении, а потом перейдем к созданию летающей лаборатории,рассказал представитель ЦИАМ на авиасалоне.
Использованы фотографии: www.ciam.ru
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