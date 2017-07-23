21:20 23 июля

На МАКС представили проекты грузового экранолета и гибридного двигателя для авиации

Предприятия, входящие в научно-исследовательский центр «Институт им. Н. Е. Жуковского» представили на авиасалоне МАКС-2017 проекты тяжелого транспортного экранолета и гибридной силовой установки для самолетов нового поколения, передает ТАСС .



Концепт-проект тяжелого транспортного экранолета, в котором сочетаются достоинства самолета и экраноплана, привез на авиасалон Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).


«Построенная по интегральной схеме машина, сможет базироваться на обычных аэродромах и перевозить грузы массой до 500 тонн со скоростью 500 км/ч на расстояние до 6 тысяч километров. Потолок в самолетном режиме составит 3 километра, тогда как режим экраноплана предусматривает полет на высоте от 3 до 12 метров, в качестве топлива планируется использовать сжиженный природный газ. Экипаж будет состоять всего из двух-трех человек», – пишет агентство со ссылкой на разработчиков.

Мы сделали несколько вариантов, выбрали наиболее перспективный. Начнем "продувать" модель в 2018 году, исследовать ее прочность и прочие характеристики,
рассказали в институте.

По этой тематике у ЦАГИ заключен контракт с Минпромторгом, рассчитанный до 2019 года. К 2020 году специалисты должны разработать техническое задание на демонстратор с размахом крыла 23 метра и двигателями-имитаторами. На нем отработают системы управления и криогенную систему, необходимую для использования сжиженного природного газа. В случае успеха проект можно будет рекомендовать к реализации.

Работа над силовыми установками для электрического самолета идет сейчас Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ). На первом этапе рассматривается вариант гибридного двигателя, модель которого была показана на МАКС.

«Гибридная силовая установка предполагает, что винт вращает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора, установленного на валу газотурбинного или поршневого двигателя» – пояснили в институте.

Сообщается, что «электромотор, генератор и провода этой гибридной установки работают с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости, при создании электрооборудования применяется специальный материал, у которого при охлаждении жидким азотом (минус 196 градусов по Цельсию) отсутствует сопротивление».

Это позволяет добиться легкости и компактности, а также высокого КПД двигателя. При этом, отмечают специалисты, «жидкий азот совершенно безопасен и дешев в эксплуатации».

Конечная цель этой работы – летающая лаборатория с опытной гибридно-электрической силовой установкой мощностью 500 кВт. Сначала будут наземные испытания при разных температурах и давлении, а потом перейдем к созданию летающей лаборатории,
рассказал представитель ЦИАМ на авиасалоне.

Использованы фотографии: www.ciam.ru
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Комментарии 26

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  1. Olegater Сегодня, 19:51
    Начинаем немного развиваться! Ну может в этот раз удастся совершить научно технический прорыв.
    Olegater
    1. хрыч Сегодня, 20:00
      Цитата: Olegater
      Ну может в этот раз удастся совершить научно технический прорыв.

      Звучит красиво, но сверхпроводники, так сказать, снизят потери КПД при передаче энергии с генератора на двигатель. Подать энергию на винт сразу, как старый-добрый авиадвигатель, всегда будет выигрышней в смысле КПД. Закон сохранения энергии никто не отменял. А тут городить криосистемы, опять же имеющие вес, допстоимость и пр. Запас жидкого азота, тоже дополнительный вес и пр. Ладно там сам источник энергии на сверхпроводнике, а это лишь передача энергии... Ересь, короче smile
      хрыч
      1. Монос Сегодня, 20:37
        Модель экранолёта ТТС-ИС:

        В аэродинамической трубе.

        Как-то он неуклюже выглядит.
        Монос
      2. Юра Сегодня, 21:20
        Цитата: хрыч
        Подать энергию на винт сразу, как старый-добрый авиадвигатель, всегда будет выигрышней в смысле КПД
        Наверное это так, но у них есть ещё вариант когда эл. двигатель питается от аккумулятора, тогда здесь посыл имеет смысл. А вообще лично для меня новость приятная, экраноплан и экранолёт вещь на мой взгляд очень сильно недооценённая и до конца не осмысленная. Тема эта моя любимая мозоль.
        Юра
    2. Fei_Wong Сегодня, 20:07
      Цитата: Olegater
      Начинаем немного развиваться! Ну может в этот раз удастся совершить научно технический прорыв.

      Немножко разочарую: это всё - продолжения наработок СССР, о которых ещё тогда рассказывалось в технических журналах, которые я пацаном читал. Просто старые проекты размораживают. Хотя и это уже неплохо.
      Fei_Wong
      1. Zibelew Сегодня, 20:15
        Цитата: Fei_Wong
        это всё - продолжения наработок СССР

        Сегодня над Казанью пролетел ТУ 160 и ТУ 95. С удовольствие на них посмотрел. Чего-то прям за душу взяло...Спасибо всем кто в авиации
        Zibelew
      2. Простой Сегодня, 20:17
        Цитата: Fei_Wong
        это всё - продолжения наработок СССР,



        Вертолёты тоже с нуля не разрабатывали.


        Простой
        1. Fei_Wong Сегодня, 20:23
          Лол. Нерабочие фантазии Леонардо? Как же, как же.
          Уж лучше бы картинку с автожиром запостили - уж там-то преемственность уже реальная имеется.
          Fei_Wong
          1. Простой Сегодня, 20:35
            Вы там что то за преемственность обмолвились?

            Без этих "нерабочих фантазий" до сих пор бы, образно говоря, при свечках сидели.
            Простой
            1. Fei_Wong Сегодня, 20:40
              Фантазия Лео - НЕ вертолёт. Никоим образом. Вас подводит богатое воображение и стремление увидеть желаемое. Ну или провести чисто визуальную аналогию на что-то знакомое.
              Вы ещё скажите, что конная повозка Вольтера - это танк (на самом деле - это максимум тянет на бронеавтомобиль, кстати напомню, что их изобрели намного раньше, чем собственно танки, которые вообще изначально воспринимались военными, как "сухопутные линкоры", т.е. - имели в своей основе "корабельное" происхождение).
              Fei_Wong
              1. Простой Сегодня, 20:51
                Я говорю о том что ничто не изобретается с нуля.

                Главное в моём первом комменте был посыл о инспирирование изобретателя идеями таких выдающихся мыслителей как Леонардо да Винчи. Вы не поняли. Забудте.
                Простой
                1. Fei_Wong Сегодня, 21:10
                  Ну а я говорил лишь про то, что в данной новости опять же продолжаем научно-технический задел СССР растарабанивать. Что, ещё раз повторюсь, уже неплохо, но никаким прорывом и не пахнет (кстати, недавно в другой новости мелькали бодрые заявления о проектировании новых самолётов на водороде - так и это аналогично ещё времён совка проект, даже несколько штук "в железе" сделали). Ну и меня немножко раздражает, что многие до сих пор склонны приписывать изобретение вертолёта аж ещё Да Винчи. Не вертолёт это. Как и арбалет - не винтовка (но по действию на небронированную тушку противника они почти идентичны, впрочем, арбалет и латы пробивал).
                  Мир-дружба-жвачка?
                  Fei_Wong
    3. новичок Сегодня, 20:08
      дай Бог, что б проект довели хоть до испытательного экземпляра. а там и посмотрим, что с ним делать.
      новичок
      1. Fei_Wong Сегодня, 20:18
        Я, например, испытываю большую симпатию к экранолётам и экранопланам (это всё-таки перспективное направление, особенно после всех десятилетий разработки - просто жаль останавливаться на полдороге, особенно до сих пор оставаясь лидером по данной тематике), но считаю, что сейчас нужнее было бы развитие дирижаблей с чечевицеобразным баллоном. Для транспортно-грузовой авиации это полезнее в разы - экономичность, дешевизна производства, массовость.
        Fei_Wong
        1. новичок Сегодня, 20:26
          видите ли, если бы удалось в своё время довести хотя бы треть, или четверть закрытых проектов, то сейчас всё это не звучало бы как фантастика и упомянутые вами дерижабли.
          новичок
          1. Fei_Wong Сегодня, 20:31
            Да просто во главе ответственных ведомств до сих пор - сплошняком юристы-экономисты и прочие "эффективные манагеры", которые совершенно не шарят в той тематике, за которую, по идее, отвечают.
            А вот эти дирижабли хотя бы для гражданки были бы офигенны. Жаль, СССР не успел дожить до развития данной разработки.
            Fei_Wong
            1. новичок Сегодня, 20:37
              посмотрим. я в этом деле оптимист. наш впк набирает обороты, а как известно впк вытаскивает и гражданку.
              новичок
      2. Джедай Сегодня, 20:20
        Россия - не Украина. Это там любят трубить о "супер-пупер" разработках. А дальше картонной модели дело не движется. lol
        Джедай
        1. Басарев Сегодня, 21:00
          Характеристики экраноплана почти повторяют таковые у корабля-макета, антиквариата шестидесятых. На прорыв не тянет.
          Басарев
          1. Джедай Сегодня, 21:01
            Но ведь не просто так к такому проекту обратили свои взоры разработчики?
            Джедай
  2. БВС Сегодня, 19:55
    Цитата: Olegater
    Начинаем немного развиваться! Ну может в этот раз удастся совершить научно технический прорыв.

    Научная или ненаучная фантастика, ибо когда, за какие деньги, кто построит?
    БВС
  3. изя топ Сегодня, 20:00
    гибридной силовой установки
    я бы это слово поосторожней употреблял feel его белководец запатентовал yes
    изя топ
    1. ватник Сегодня, 20:47
      А компания "Волго-Днепр" основной эксплуататор Ан-124-100 представило своё виденье его замены.



      Смена "Руслану"
      http://www.ato.ru/content/smena-ruslanu
      ватник
      1. новичок Сегодня, 20:57
        а что, красавец_ и в эстетическом плане и по ттх. слушайте, а это случайно не проект “слон“?
        новичок
        1. ватник Сегодня, 21:12
          Цитата: новичок
          а это случайно не проект “слон“?

          Нет "Слон" это почти копия "Руслана"

          Из российского "Руслана" сделают "Слона"
          http://www.segodnya.ua/world/russia/iz-rossiyskog
          o-ruslana-sdelayut-slona-1040819.html
          ватник
      2. Вадим237 Сегодня, 21:16
        Мне больше Касатка нравится
        Вадим237
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