09:33 24 июля

«Дюнкерк»: как из фильма высосать информационный повод…

В прокат выходит очередной фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Вроде бы рядовое событие, но впереди 2018 «выборочный» год. А так как нелицензионная версия «тимуровцев» в исполнении малолеток Навального себя не оправдала, а бесконечные митинги стали порядком раздражать, демшиза, исполняя свою обязанность прививать народу комплекс неполноценности, взялась за картину мёртвой хваткой. Паломники псевдоисториков потянулись на дождливые телеканалы и радиостанции. Плакальщицы и плакальщики устали натирать глаза луком, любуясь на творение Нолана.

Нет, претензий к режиссёру у меня нет. Фильм художественный, с изрядной долей пафоса и слезоточивости, которую Нолан взял на вооружение со времен «Интерстеллара», когда герой МакКонахи чуть не утопил космический корабль в слезах во время сеанса связи с дочерью. И уж тем более у меня нет и доли подозрения, что режиссёр мог даже предполагать, какие орды тараканов бегают в головах российской оппозиции. Правда стоит отметить, что у знатоков истории «дюнкеркского чуда» возникнет не один десяток вопросов по поводу историчности киноленты.

Сначала о самой картине. Союзные войска драпают из Европы. Добежав до французского Дюнкерка, группировка войск численностью около 400 тыс. человек рассыпалась по песчаному побережью, как вооружённые пингвины на льдине. Даже только из трейлера этой картины создаётся стойкое впечатление, что, по сравнению с британской армией, советский пионерский отряд образец военной выдержки и дисциплины. Но надо дожимать драматизм.




Скрин с трейлера фильма "Дюнкерк". Дана команда "воздух", наверное.



Под Сталинградом советские снайперы исполняют роль ПВО.

Узнав, в какой ситуации оказались их солдаты, англичане, что водят шаланды полные кефали, устремились через пролив Па-де-Кале на выручку. Несмотря на операцию «Динамо» (эвакуация войск из Франции) и тот факт, что многие необходимые суда просто реквизировались, английские «мореходы», геройски преодолевая волны, идут в Дюнкерк. Драматично…

В самой картине как-то обходят вопрос, что только благодаря приказу Гитлера союзников не сбросили в море (войска немцев стояли в 10 км от хаотично разбросанных по Дюнкерку союзников). Что саму операцию эвакуации назвать успешной нельзя (правда в ленте это и не утверждается). Что на побережье Па-де-Кале остались 2 500 единиц артиллерии, около 60 000 автомашин, 100 000 единиц стрелкового оружия, более 400 танков и т.д. и т.п. Это не считая людские потери. И, конечно, не считая брошенных британским флотом французов, что прикрывали отход англичан. Далее рассказывать читателям «Военного обозрения» об операции «Динамо» и её результатах считаю верхом неуважения.

«Дюнкерк»: как из фильма высосать информационный повод…


В реальности сразу после операции западные СМИ окрестили эвакуацию «дюнкеркским чудом», даже пошли далее, раскручивая ситуацию как триумф Британии. Всё это довели до такой точки апофеоза, что сам Уинстон Черчилль решил охладить горячие головы словами: «Войны не выигрываются эвакуациями».



Но нашим доморощенным сектантам либерализма такие тонкости не интересны. Им и сама картина не особо интересна. К примеру, на «Эхе» Дмитрий Прокофьев заявил: «Да. Ну, и Дюнкерк – это Дюнкеркская операция, это такая очень героическая страница». После сладких признаний в любви понесся ещё больший сюрреализм. Впрочем, ожидать другого было бы наивно. Тем более, когда я попытался чуть больше узнать об этом «историке», меня ждал ещё один сюрприз. Товарищ, как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец: историк, экономист, публицист, преподавал в 5 ВУЗах (!), а ещё редактор-эксперт…





Без комментариев



Не преминули проехаться и по Советскому Союзу

И, что самое интересное, эта же публика захлёбывалась от желчи, комментируя фильм «28 панфиловцев». Ведь основная задача этих граждан культивировать в России комплекс вины. Превознесение даже самой бездарной операции Запада всего лишь один из методов. А главное, что прямо на наших глазах происходит спекуляция человеческими жизнями, утраченными жизнями. Признаюсь в эгоизме, если бы эти карточные шулера от истории копошились только в английских потерях (а также французских, нидерландских, бельгийских), то на здоровье. Но, когда ради сиюминутной политической выгоды начинают тасовать наших погибших солдат и их историю, словно колоду, тут рука тянется к маузеру.



Учитывая же полнейшую информационную ситуативность любой деятельности наших оппозиционных «коллег», нас вскоре ожидает рождение новой тотемной игрушки «Дюнкерк». Ведь они самостоятельно не способны родить информационный повод для бурления, кроме периодического появления в кадре в «зелёнке» или же в менее «приятных» жидкостях.
Автор: Восточный ветер


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. василий50 Сегодня, 06:17
    Ну для истинных либералов-демократов плюнуть в сограждан и собственных предков, ради *идеи*, само собой разумеющееся дело, тем более когда это хорошо оплачивается.
    василий50
  2. faiver Сегодня, 06:18
    фильм не понравился....
    faiver
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:31
      Цитата: faiver
      фильм не понравился....

      Мне "Игра престолов " нравится больше.... Тот же фэнтези.
      lol Но гораздо интереснее...
      stalkerwalker
  3. ИмПерц Сегодня, 06:24
    Схожу завтра, посмотрю...
    А по поводу демшизы...
    Плохому танцору яйца мешают, а либералам неправильный народ...
    ИмПерц
    1. faiver Сегодня, 09:09
      он не стоит денег потраченных на билет...
      faiver
  4. bionik Сегодня, 07:20
    Войска союзников ждут эвакуации на пляже в районе Дюнкерка.

    26 мая — 4 июня 1940 года союзным командованием была проведена операция «Динамо» по эвакуации морем в Великобританию английских, французских и бельгийских частей, блокированных наступающими немецкими войсками на побережье в районе Дюнкерка.
    bionik
  5. bionik Сегодня, 07:22
    Войска союзников эвакуируются на корабли с пляжа в районе Дюнкерка.

    26 мая — 4 июня 1940 года союзным командованием была проведена операция «Динамо» по эвакуации морем в Великобританию английских, французских и бельгийских частей, блокированных наступающими немецкими войсками на побережье в районе Дюнкерка. В спасении союзных войск участвовало 860 кораблей английских и французских ВМФ, рыболовных, транспортных и спортивных судов. Из них 224 было потоплено и примерно столько же повреждено. Всего с материка было вывезено 338 тысяч солдат (из них 215 тысяч англичан, остальные 123 тысячи составляли французы, бельгийцы и военнослужащие других союзных стран).
    bionik
  6. bionik Сегодня, 07:25
    Солдаты войск союзников, эвакуированные из под Дюнкерка в Великобританию (операция «Динамо», Operation Dynamo), позируют в порте Дувра (Dover). Согласно источнику, это солдаты французской армии.

    Источник: Janusz Piekalkiewicz. «Ziel Paris. Der Westfeldzug 1940». F.A. Harbig Verlag. München-Berlin 1986.
    bionik
  7. tomket Сегодня, 07:34
    Как можно из драпа сделать героическую историю? Как позор превратить в "чудо"? Оказывается можно! Как говорится, Какие люди, такие у них и "Чудеса"......
    tomket
  8. parusnik Сегодня, 07:37
    Надо отдать должное им на Западе, они из поражений умеют делать триумф и преподносить..У нас же особенно в последнее время, одно хлопанье себя ушами по щеками...P.S. Фильм смотрел, на "слезу" пробило laughing Но хорошая пропаганда, просто гордость берет за англичан и французов.. Но , если врезать туда эпизод где Гитлер дает приказ не трогать союзников..фильм бы все потерял, весь свой пафос ... laughing
    parusnik
  9. Curious Сегодня, 07:40
    Ничто не ново под луной. 1947 год.Начало холодной войны. Начало борьбы против "голливудской стряпни". Учитывая, что борцы были, в основном никудышние, как автор сегодняшний, борьбу проиграли.
    Curious
  10. нивасандер Сегодня, 08:06
    фото №3 снято на Куршской косе весной 1945 года
    нивасандер
  11. vvvjak Сегодня, 08:17
    Вчера посмотрел фильм. По мне так унылое г,,,но. Но сыну (15 лет) понравился.
    vvvjak
    1. Velizariy Сегодня, 09:21
      Цитата: vvvjak
      Вчера посмотрел фильм. По мне так унылое г,,,но

      Цитата: vvvjak
      унылое г,,,но
      это фильмы НТВ про то как зэки войну "выиграли" или "творение" Бондарчука младшего.
      А Дюнкерк нормальный фильм про то как малодушничали молодые солдаты, про то как гражданские владельцы суденышек пошли на подвиг, под немецкие самолеты, спасать своих солдат, про то как летчики, как могли, прикрывали эвакуацию. Ничего лишнего.
      Velizariy
  12. Ольгович Сегодня, 08:21
    В реальности сразу после операции западные СМИ окрестили эвакуацию «дюнкеркским чудом», даже пошли далее, раскручивая ситуацию как триумф Британии.

    Малоизвестный, но характерный факт: после потерь вооружений в Дюнкерке, в Англии была команда ковать... пики для вооружения....
    Ольгович
    1. faiver Сегодня, 09:11
      да они там много чего ковали после дюнкерка laughing , вплоть до осовременных пво катапульт laughing
      faiver
    2. hohol95 Сегодня, 09:26
      Пики делались из ЗАТОЧЕННЫХ ДЮРАЛЕВЫХ УГОЛКОВ и ими вооружалась обслуга военных аэродромов!
      Упоминание встречал в книге о "Спитфайре" - автор книги утверждал, что видел подобную ПИКУ в одном из британских музеев!
      hohol95
  13. rumpeljschtizhen Сегодня, 09:08
    я смотрю на сайте любят...если про бывших союзников ..то все у них трусы и драпали...(явно перебарщиваем) операция по эвакуации была успешна проведна (победой ни кто ее не считает).
    Вспомним про то как у нас вообще не эвакуировали войска из под севастополя.
    rumpeljschtizhen
  14. Velizariy Сегодня, 09:16
    В самой картине как-то обходят вопрос, что только благодаря приказу Гитлера союзников не сбросили в море
    Нет, не обошли. Там есть фраза о том, что танки остановились. Я, к примеру, сразу понял, что этой фразой сказал режиссер. Или по мнению автора должны были заявить, что Гитлер спас англичан?
    Эвакуация личного состава, как бы там ни было, прошла успешно и более трехсот тысяч англичан были спасены, нужно объективно рассматривать.
    Velizariy
Картина дня