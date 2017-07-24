«Дюнкерк»: как из фильма высосать информационный повод…

В прокат выходит очередной фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Вроде бы рядовое событие, но впереди 2018 «выборочный» год. А так как нелицензионная версия «тимуровцев» в исполнении малолеток Навального себя не оправдала, а бесконечные митинги стали порядком раздражать, демшиза, исполняя свою обязанность прививать народу комплекс неполноценности, взялась за картину мёртвой хваткой. Паломники псевдоисториков потянулись на дождливые телеканалы и радиостанции. Плакальщицы и плакальщики устали натирать глаза луком, любуясь на творение Нолана.Нет, претензий к режиссёру у меня нет. Фильм художественный, с изрядной долей пафоса и слезоточивости, которую Нолан взял на вооружение со времен «Интерстеллара», когда герой МакКонахи чуть не утопил космический корабль в слезах во время сеанса связи с дочерью. И уж тем более у меня нет и доли подозрения, что режиссёр мог даже предполагать, какие орды тараканов бегают в головах российской оппозиции. Правда стоит отметить, что у знатоков истории «дюнкеркского чуда» возникнет не один десяток вопросов по поводу историчности киноленты.Сначала о самой картине. Союзные войска драпают из Европы. Добежав до французского Дюнкерка, группировка войск численностью около 400 тыс. человек рассыпалась по песчаному побережью, как вооружённые пингвины на льдине. Даже только из трейлера этой картины создаётся стойкое впечатление, что, по сравнению с британской армией, советский пионерский отряд образец военной выдержки и дисциплины. Но надо дожимать драматизм.Узнав, в какой ситуации оказались их солдаты, англичане, что водят шаланды полные кефали, устремились через пролив Па-де-Кале на выручку. Несмотря на операцию «Динамо» (эвакуация войск из Франции) и тот факт, что многие необходимые суда просто реквизировались, английские «мореходы», геройски преодолевая волны, идут в Дюнкерк. Драматично…В самой картине как-то обходят вопрос, что только благодаря приказу Гитлера союзников не сбросили в море (войска немцев стояли в 10 км от хаотично разбросанных по Дюнкерку союзников). Что саму операцию эвакуации назвать успешной нельзя (правда в ленте это и не утверждается). Что на побережье Па-де-Кале остались 2 500 единиц артиллерии, около 60 000 автомашин, 100 000 единиц стрелкового оружия, более 400 танков и т.д. и т.п. Это не считая людские потери. И, конечно, не считая брошенных британским флотом французов, что прикрывали отход англичан. Далее рассказывать читателям «Военного обозрения» об операции «Динамо» и её результатах считаю верхом неуважения.В реальности сразу после операции западные СМИ окрестили эвакуацию «дюнкеркским чудом», даже пошли далее, раскручивая ситуацию как триумф Британии. Всё это довели до такой точки апофеоза, что сам Уинстон Черчилль решил охладить горячие головы словами: «Войны не выигрываются эвакуациями».Но нашим доморощенным сектантам либерализма такие тонкости не интересны. Им и сама картина не особо интересна. К примеру, на «Эхе» Дмитрий Прокофьев заявил: «Да. Ну, и Дюнкерк – это Дюнкеркская операция, это такая очень героическая страница». После сладких признаний в любви понесся ещё больший сюрреализм. Впрочем, ожидать другого было бы наивно. Тем более, когда я попытался чуть больше узнать об этом «историке», меня ждал ещё один сюрприз. Товарищ, как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец: историк, экономист, публицист, преподавал в 5 ВУЗах (!), а ещё редактор-эксперт…И, что самое интересное, эта же публика захлёбывалась от желчи, комментируя фильм «28 панфиловцев». Ведь основная задача этих граждан культивировать в России комплекс вины. Превознесение даже самой бездарной операции Запада всего лишь один из методов. А главное, что прямо на наших глазах происходит спекуляция человеческими жизнями, утраченными жизнями. Признаюсь в эгоизме, если бы эти карточные шулера от истории копошились только в английских потерях (а также французских, нидерландских, бельгийских), то на здоровье. Но, когда ради сиюминутной политической выгоды начинают тасовать наших погибших солдат и их историю, словно колоду, тут рука тянется к маузеру.Учитывая же полнейшую информационную ситуативность любой деятельности наших оппозиционных «коллег», нас вскоре ожидает рождение новой тотемной игрушки «Дюнкерк». Ведь они самостоятельно не способны родить информационный повод для бурления, кроме периодического появления в кадре в «зелёнке» или же в менее «приятных» жидкостях.