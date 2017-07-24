Фашисты в юбках

Ирма Грезе

Источники информации:

http://army.armor.kiev.ua/titul/werm_zena.shtml

http://russian7.ru/post/belokurye-chudovishha-kak-zverstvova

http://www.nazireich.net/zhenshchiny/obshchaya-informatsiya/398-308.html

http://rusparty.org/история/467-сколько-женщин-участвовало-во-второй-мировой-войне-на-стороне-iii-рейха.html

Материалы из открытых источников

Существует распространенное мнение о том, что в нацистской Германии женщины якобы не воевали. Основной их функцией, со слов Гитлера, являлись ведение домашнего хозяйства и семья (пресловутое выражение Die Kinder, Die Küche, Die Kirche — дети, кухня, церковь). Но Вторая мировая война внесла в эту германскую концепцию свои собственные коррективы. После захвата большей части Европы, стало очевидно, что дополнительный персонал в виде женских вспомогательных частей просто необходим. Всего в годы Второй мировой войны в различных вспомогательных службах в Германии трудилось порядка 500 тысяч немецких женщин.Женщинами старались заместить те должности, на которых нецелесообразно было держать мужчин — они нужны были на фронте, и которые нельзя было заместить военнопленными. К примеру, из-за особой секретности, незнания системы немецкого делопроизводства, незнания немецкого языка и т.д. При этом женщины, работавшие в Вермахте, не относились ни к военнослужащим, ни к военным чиновникам. Все они входили в состав так называемых Вспомогательных служб. При этом существовали отдельно Вспомогательная служба Сухопутных сил, Вспомогательная служба Люфтваффе и Вспомогательная служба Кригсмарине. Существовала также своя Вспомогательная служба и в СС.Женщины в таких подразделениях имели свои собственные звания. Они работали главным образом в разнообразных канцеляриях, исполняли обязанности телефонисток и телеграфисток на узлах связи, служили наблюдателями в системе противовоздушной обороны Германии. В структуре СС женщины вспомогательной службы также исполняли обязанности надзирателей в различных концентрационных лагерях. В Люфтваффе имелись женщины — пилоты легких транспортных, пассажирских и почтовых самолетов. Они также были включены в состав женской вспомогательной службы. После 1943 года на территории Третьего рейха можно было встретить женщин-служащих Вспомогательной службы, которые трудились водителями грузовых автомобилей.Очень часто за их крайне непритязательную форму женщин из состава различных Вспомогательных служб называли «серыми мышами». При этом не стоит считать, что наличие униформы автоматически приравнивало их к военным чиновникам или военнослужащим. В то время в Германии все граждане, находившиеся на государственной службе или входившие в состав многочисленных общественных организаций, носили униформу и те или иные знаки различия, включая даже почтальонов, шахтеров, водителей трамваев и сотрудников Красного Креста.Первой еще 1 октября 1940 года на основании приказа № 1085 по сухопутным войскам была образована вспомогательная служба связи сухопутных войск (Nachrichtenhelferinnen des Heeres). За все время достаточно короткой истории своего существования она комплектовалась из числа женщин, бывших членами различных женских организаций Германии (например, Красного Креста), а также добровольцев и в самом конце из тех, кто попал на службу по призыву.Вспомогательная служба медицинского и бытового обслуживания (Betreuungshelferinnen). Первоначально все вопросы, касающиеся быта германских солдат, находились в ведении Красного Креста Германии (Deutsches Rotes Kreuz, DRK). Но, начиная с октября 1941 года весь персонал, который работал в данном направлении, был переведен во вспомогательную службу медицинского и бытового обслуживания, контроль над этой службой напрямую осуществлял вермахт.Вспомогательная штабная служба (Stabshelferinnen) была образована в феврале 1942 года. Вспомогательная штабная служба сухопутных войск Германии набиралась из женщин в возрасте от 18 до 40 лет, все они несли службу на административных должностях в качестве служащих. 16 сентября 1942 года на основании специального приказа также была создана вспомогательная служба Верховного командования вермахта (Oberkommando der Wermacht).Объездчицы лошадей (Bereiterinnen). Хотя кавалерия располагала собственным резервом лошадей, а также сооружениями и персоналом для их обучения, сухопутные войска нацистской Германии постоянно ощущали нехватку в квалифицированных специалистах для служб, в которых приходилось использовать лошадей. Впервые, начиная с 1943 года, немецких женщин всех возрастов, обладающих требуемой квалификацией, начали привлекать для объездки лошадей при разных тренировочных школах верховой езды.Приказом от 29 ноября 1944 года все женские вспомогательные подразделения различных служб вооруженных сил Германии объединялись в единую вспомогательную службу (Wehrmachthelferinnen). Для Третьего рейха это было знаковым событием, которое окончательно признавало женщин составной частью вооруженных сил и еще одним вкладом в реализацию концепции «тотальной войны». Гитлеровский режим вынужден был фактически пойти на этот шаг, так как для возмещения все больших потерь на фронтах необходимо было очень большое количество мужчин призывного возраста. После объединения в единую службу сотрудницы различных вспомогательных служб продолжали носить каждый свою форму, но при этом наконец-то была введена единая система знаков отличия и званий.Теперь женщины должны были соблюдать воинскую дисциплину и подчиняться всем воинским уставам, не имея при этом официального статуса солдат. Верховное командование вермахта очень четко придерживалось полученной ранее принципиальной установки о том, что женщин не следует использовать в «боевых ситуациях» или в боевых действиях. Хотя в действительности от этой установки в определенных ситуациях могли отходить. К примеру, очень большое количество немецких женщин несли службу в частях ПВО рейха, в той или иной мере они принимали участие в боевых действиях. К тому же некоторые немки за пределами Германии несли службу в качестве связистов фронтовых подразделений.В составе Люфтваффе существовала вспомогательная служба воздушного наблюдения. Женщины, служившие в этой вспомогательной службе, входили в состав расчетов пунктов прослушивания и передающих станций, радарных станций. До появления в феврале 1941 года вспомогательной женской службы связи люфтваффе, в которую вошло данное подразделение, она считалась независимой. Женщины данной службы работали также в качестве радиооператоров, телефонисток, работниц коммуникационных центров, шифровальщиц, операторов телетайпа и телеграфисток. Всего же более 200 тысяч немецких женщин были наблюдателями постов ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), бойцами отрядов ПВО и пожарными. Также в составе Люфтваффе действовали: Вспомогательная штабная служба; Вспомогательная служба оповещения; Вспомогательная зенитная служба и Подразделения предупреждения воздушных налетов (с 1944 года).Первый по-настоящему крупный призыв немецких женщин для сугубо военных целей на флоте был инициирован 10 апреля 1941 года вместе с созданием вспомогательной службы ВМС воздушного наблюдения (Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine). Комплектование происходило путем простого перевода женщин из службы воздушного наблюдения (weibliche Flugmeldedientstpersonal) в военно-морской флот.В середине 1942 года в составе Кригсмарине была сформирована вспомогательная служба военно-морского флота (Marinehelferinnen), также комплектовавшаяся главным образом женщинами. Приказ о наборе женских вспомогательных подразделений на флот был издан 7 июля 1942 года. И до, и после этой даты немки поступали на флот в качестве связисток из состава сухопутных войск.А в 1943 году на немецком флоте создали собственную женскую вспомогательную зенитную службу (Marine Flakhelferinnen). Зенитная вспомогательная служба флота состояла из немецких женщин, которых использовали главным образом в подразделениях заградительных аэростатов, подразделениях по обслуживанию прожекторов и т.д. в непосредственной близости или вместе с собственными зенитными расчетами. При этом женщины вспомогательной службы не включались в состав орудийных боевых расчетов, по крайней мере, на начальном этапе существования службы.Женщины, добровольно вступившие во вспомогательные подразделения СС (в СС они допущены не были), несли службу в двух основных категориях: как сотрудницы службы связи S — Helferinnen и как сотрудницы вспомогательных подразделений военного времени, выполнявших другие обязанности SS — Kriegshelferinnen. Сотрудниц данных вспомогательных служб набирали из числа женщин в возрасте от 17 до 30 лет и использовали для выполнения тех же задач, которыми занимались их армейские коллеги. Они могли работать операторами связи, наборщиками текстов, телефонистками и т.д. Известно, что они проходили наиболее тщательный набор и хорошее обучение, отмечается, что во вспомогательных службах СС было всего 2375 женщин.Свита СС (SS-Gefolge) еще одно название вспомогательного женского персонала СС в нацистской Германии. В основном в данную категорию включались надзирательницы концентрационных лагерей. Немецкие женщины могли на добровольно основе поступить на службу в концлагеря. Данная возможность использовалась ими не очень активно, хотя вознаграждение было неплохим (оклад — 105 рейхсмарок и 35 рейхсмарок за переработку). Для сравнения в 1938 году средняя заработанная плата немецкого рабочего достигла 145 рейхсмарок.При наборе женщин-надзирательниц предпочтение отдавалось «социально компетентным», не имеющим административных или уголовных взысканий. Помимо этого все они должны были обладать отличным физическим здоровьем, политической благонадежностью. Ограничения по возрасту — от 21 до 45 лет. Все кандидатки должны были представить биографию, фотографии, справку о состоянии здоровья, выписку из полиции, а также направление ответственной службы занятости. Согласно имеющейся статистике в общей сложности с 1942 по 1945 год в женском концентрационном лагере Равенсбрюк прошли государственное финансируемое обучение в качестве надзирательниц 3,5 тысячи немецких женщин.В самом негативном свете «прославились» в годы Второй мировой войны именно женщины-надзирательницы концентрационных лагерей. О зверствах некоторых немецких надзирательниц ходили легенды, именно их в полной мере можно было назвать «белокурыми чудовищами». Больше других на данном поприще смогла прославиться, пожалуй, Ирма Грезе, которая на протяжении трех лет, начиная с 1942 года, была надзирательницей в концентрационных лагерях: Равенсбрюк, Аушвиц (Биркенау) и Берген-Бельзен.Ирму Грезе прозвали «ангелом смерти», «светловолосым дьяволом» и «прекрасным чудовищем». Для пыток над узниками концлагерей она использовала физические и эмоциональные методы воздействия, забивала насмерть женщин и наслаждалась произвольным отстрелом узников. Она специально морила голодом своих собак, для того чтобы затем натравливать их на заключенных, а также лично занималась отбором сотен людей для последующей их отправки в газовые камеры на верную смерть. Ирма Грезе всегда носила тяжелые сапоги, помимо пистолета при ней был также плетеный кнут. 17 апреля 1945 года эта надзирательница была взята в плен англичанами и в ноябре того же года вместе с другими работниками концентрационного лагеря Берген-Бельзен 22-летняя Ирма Грезе была приговорена к смертной казни через повешение.Не менее известной, чем Ильза Грезе, была жена Карла Коха, являвшегося комендантом концентрационных лагерей Бухенвальд и Майданек, по прозвищу «Бухенвальдская ведьма» и «фрау Абажур». Она стала печально известной благодаря жестоким пыткам узников лагерей, а также тому, что занималась изготовлением сувениров, выполненных из человеческой кожи убитых заключенных (что, впрочем, не было доказано в суде). По словам заключенных Бухенвальда, Ильза Кох, прогуливаясь по территории лагеря, избивала встречавшихся узников плеткой, а также натравливала на них овчарку. Ее также обвиняли в том, что она приказывала убивать узников с татуировками, для того чтобы затем делать из их кожи разнообразные поделки (перчатки, переплеты книг, абажуры). В 1941 году Ильза Кох стала старшим надзирателем среди женщин-охранников. 30 июня 1945 года она была арестована американскими войсками и в 1947 году за свои преступления приговорена к пожизненному лишению свободы. 1 сентября 1967 года покончила с собой, повесившись в камере в баварской тюрьме Айхах.