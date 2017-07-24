09:33 24 июля

Корабли проекта 22160 оснастят транспортно-боевыми вертолетами Ка-29

Как сообщает интернет-издание « Известия », ВМФ РФ принял решение об оснащении новейших российских патрульных кораблей проекта 22160 транспортно-боевыми вертолетами Ка-29 . Ранее они размещались только на наземных аэродромах, палубах больших десантных кораблей и авианосце «Адмирал Кузнецов».

Данные машины несут на борту управляемое и неуправляемое ракетное оружие, бомбы и авиационные пушки, транспортируют 16 морских пехотинцев в полной экипировке.

Корабли проекта 22160 оснастят транспортно-боевыми вертолетами Ка-29



Выбор указанных вертолетов соответствует назначению кораблей данного типа, которые планируется использовать для охраны территориальных вод, пресечения контрабанды, борьбы с пиратством и оказания помощи терпящим бедствие. Для этих целей в наибольшей мере подходят транспортно-боевые Ка-29, а не традиционные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.

Согласно принятому решению, в проект строительства кораблей внесены необходимые изменения, предполагающие создание мест для хранения авиационного вооружения и взаимодействие корабельных электронных систем с бортовой навигационной системой Ка-29.
На текущий момент на российских крейсерах, эсминцах, фрегатах и корветах располагаются два типа вертолетов – противолодочные Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС, которые не имеют ракетного и пушечного вооружения и не способны перевозить десант.

При охране российских территориальных вод и исключительной экономической зоны, а также во время противопиратских операций экипажам патрульных кораблей будет необходимо досматривать различные суда и плавсредства. А в случае необходимости брать их на абордаж. Ка-27ПС и ПЛ с такими задачами справляться достаточно трудно. Особенно если противник оказывает вооруженное сопротивление. В отличие от Ка-29 у этих машин нет вооружения, а также брони. Благодаря «двадцать девятым» новые патрульные корабли станут уникальными платформами для проведения специальных операций, диверсионных действий и борьбы с плавсредствами противника в прибрежной зоне. Ка-29 смогут скрытно забрасывать и эвакуировать группы спецназа. В случае необходимости они поддержат диверсантов огнем бортового вооружения.

— пояснил военный эксперт Прохор Тебин.

Вертолет Ка-29 был разработан и принят на вооружение в начале 1980-х годов. Всего было выпущено более 60 машин. При скорости 235 км/ч боевой радиус вертолета около 600 км. На четырех узлах подвески Ка-29 может нести противотанковые сверхзвуковые ракеты «Атака», блоки неуправляемых ракет С-8. Также на борту установлен скорострельный пулемет. В начале 2000-х годов практически все Ка-29 были поставлены на хранение. Но уже в 2014-м ВМФ решил вернуть их в строй. Были проведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта и двигателей вертолетов.


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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    Благодаря «двадцать девятым» новые патрульные корабли станут уникальными платформами для проведения специальных операций, диверсионных действий и борьбы с плавсредствами противника в прибрежной зоне. Ка-29 смогут скрытно забрасывать и эвакуировать группы спецназа. В случае необходимости они поддержат диверсантов огнем бортового вооружения.

    ... хорошее дополнение к вооружению ПК пр.21160... good
    a.s.zzz888
    1. Maksus Сегодня, 07:30
      Один вертолёт сделает корабль "уникальной платформой"? Чудеса в решете прям. У нормальных стран для этого вертолетоносцы есть.
      Maksus
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
        У нормальных стран для этого вертолетоносцы есть.

        ... и что, вертолетоносцы несут службу в "прибрежной зоне"... вот для этого и существует проект патрульного корабля...
        a.s.zzz888
        1. Seaman77 Сегодня, 07:50
          назначению кораблей данного типа, которые планируется использовать для охраны территориальных вод, пресечения контрабанды, борьбы с пиратством и оказания помощи терпящим бедствие

          Вообще-то все эти задачи лежат на кораблях береговой охраны пограничный службы ФСБ. Как по мне, то противолодочный КА-27 этому проекту бы больше подошёл.
          Seaman77
      2. Mik13 Сегодня, 07:53
        Цитата: Maksus
        Один вертолёт сделает корабль "уникальной платформой"? Чудеса в решете прям. У нормальных стран для этого вертолетоносцы есть.

        Хмм.. То есть Россия, по-вашему, "ненормальная страна" ?
        А вот я даже спорить не буду. Идите правила сайта почитайте - там на этот счет все написано.
        Mik13
  2. кобальт Сегодня, 07:40
    Мало ввести в строй вертолеты с хранения, надо делать новые вертолеты, с новыми двигателями, с современным оборудованием, с возможностью действовать ночью, применять современные виды вооружений.
    кобальт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:57
    Сейчас Ка-29 впихивают везде.Только катера не смогли приспособить.
    ВЕРЕСК
    1. pol-smit.smit Сегодня, 08:30
      и много навпихивали везде ?))
      pol-smit.smit
  4. Старый26 Сегодня, 08:26
    Цитата: a.s.zzz888
    У нормальных стран для этого вертолетоносцы есть.

    ... и что, вертолетоносцы несут службу в "прибрежной зоне"... вот для этого и существует проект патрульного корабля...

    Но тогда встречный вопрос. А куда они собираются диверсантов высаживать, если патрулируют "прибрежную зону", причем свою, а не врага?
    Старый26
    1. Seaman77 Сегодня, 08:31
      Цитата: Старый26
      А куда они собираются диверсантов высаживать, если патрулируют "прибрежную зону", причем свою, а не врага?

      А ещё, меня терзают смутные сомнения в возможности "скрытной высадки" на Ка-29...
      Seaman77
    2. Комментарий был удален.
    3. Burbon Сегодня, 09:10
      Цитата: Старый26
      если патрулируют "прибрежную зону", причем свою, а не врага?

      wassat fool где сказано что свою??....а Сомали кто будет патрулировать...а у Сирии??.....и т.д..
      Burbon
      1. donavi49 Сегодня, 09:23
        А тут кстати есть подводный камень. С одним вертолетом - стремно. Ну вот сломается/сядет/подобьют до состояния не взлететь. Что дальше делать? Если вертолетов несколько - то можно подобрать и уйти. Один - это большой риск. Опять же - прикрытия нет.
        donavi49
  5. faiver Сегодня, 09:22
    я канеш не спец, но по моим ощущениям ка-29 на данном корабле кажется избыточным....
    faiver
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