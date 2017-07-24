Корабли проекта 22160 оснастят транспортно-боевыми вертолетами Ка-29

При охране российских территориальных вод и исключительной экономической зоны, а также во время противопиратских операций экипажам патрульных кораблей будет необходимо досматривать различные суда и плавсредства. А в случае необходимости брать их на абордаж. Ка-27ПС и ПЛ с такими задачами справляться достаточно трудно. Особенно если противник оказывает вооруженное сопротивление. В отличие от Ка-29 у этих машин нет вооружения, а также брони. Благодаря «двадцать девятым» новые патрульные корабли станут уникальными платформами для проведения специальных операций, диверсионных действий и борьбы с плавсредствами противника в прибрежной зоне. Ка-29 смогут скрытно забрасывать и эвакуировать группы спецназа. В случае необходимости они поддержат диверсантов огнем бортового вооружения.

Как сообщает интернет-издание « Известия », ВМФ РФ принял решение об оснащении новейших российских патрульных кораблей проекта 22160 транспортно-боевыми вертолетами Ка-29 . Ранее они размещались только на наземных аэродромах, палубах больших десантных кораблей и авианосце «Адмирал Кузнецов».Данные машины несут на борту управляемое и неуправляемое ракетное оружие, бомбы и авиационные пушки, транспортируют 16 морских пехотинцев в полной экипировке.Выбор указанных вертолетов соответствует назначению кораблей данного типа, которые планируется использовать для охраны территориальных вод, пресечения контрабанды, борьбы с пиратством и оказания помощи терпящим бедствие. Для этих целей в наибольшей мере подходят транспортно-боевые Ка-29, а не традиционные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.Согласно принятому решению, в проект строительства кораблей внесены необходимые изменения, предполагающие создание мест для хранения авиационного вооружения и взаимодействие корабельных электронных систем с бортовой навигационной системой Ка-29.На текущий момент на российских крейсерах, эсминцах, фрегатах и корветах располагаются два типа вертолетов – противолодочные Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС, которые не имеют ракетного и пушечного вооружения и не способны перевозить десант.— пояснил военный эксперт Прохор Тебин.Вертолет Ка-29 был разработан и принят на вооружение в начале 1980-х годов. Всего было выпущено более 60 машин. При скорости 235 км/ч боевой радиус вертолета около 600 км. На четырех узлах подвески Ка-29 может нести противотанковые сверхзвуковые ракеты «Атака», блоки неуправляемых ракет С-8. Также на борту установлен скорострельный пулемет. В начале 2000-х годов практически все Ка-29 были поставлены на хранение. Но уже в 2014-м ВМФ решил вернуть их в строй. Были проведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта и двигателей вертолетов.