09:33 24 июля

Новая тактика борьбы с «легкой кавалерией» боевиков

Как сообщает интернет-издание « Известия », с учетом сирийского опыта в программу боевой подготовки российских артиллеристов добавлены специальные упражнения для минометчиков и расчетов гаубиц, призванные обучить личный состав эффективному поражению « джихад-мобилей » — вооруженных джипов-пикапов, которые активно применяют подразделения боевиков на Ближнем Востоке. Задачей артиллеристов является успешная постановка огневых завес на пути их движения с целью пресечения их подхода к дружественным войскам.

Новая тактика борьбы с «легкой кавалерией» боевиков


На текущий момент новая система осваивается артиллеристами 15-й и 30-й мотострелковых бригад Центрального военного округа. В перспективе предполагается её включение в программу боевой подготовки других артиллерийских подразделений Сухопутных войск, а также ВДВ и морской пехоты.


На вооружении минометной батареи, входящей в состав каждого российского мотострелкового, воздушно-десантного и десантно-штурмового батальона, состоят 82-мм или 120-мм минометы. Кроме того, в полках и бригадах присутствуют 1 – 2 артдивизиона, оснащенных самоходными или буксируемыми 152-мм и 122-мм гаубицами.

«Джихад-мобили», вооруженные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты. В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции. Для этого на их пути создается завеса артиллерийского огня (на военном языке — Неподвижный заградительный огонь — НЗО). Не имея бронирования, пикапы будут не в состоянии преодолеть стену взрывов и осколков.

Для российских военных борьба с «тачанками», или, как их еще называют, «джихад-мобилями», актуальна, поскольку эти импровизированные боевые машины активно применяются в Сирии, и подобные типы угроз могут возникнуть на территории ОДКБ.

— полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как считает военный эксперт Антон Лавров, борьба с «джихад-мобилями» очень сложна и затратна.

Вооруженные пикапы очень быстро выходят из-под огня танков и бронемашин и вступают в ближний бой. В Ираке «джихад-мобили» запрещенного в России «Исламского государства» наносили серьезные потери иракским силовикам, вооруженным американскими танками M-1 Abrams. Считается, что самое эффективное средство борьбы с вооруженными пикапами — это штурмовые вертолеты типа Ми-35М, Ми-28, Ка-52 и АН-64 «Апач». Но каждый вылет винтокрылой машины стоит очень дорого, и они не всегда успевают прибыть к месту боя вовремя.




В этой связи, по его мнению, применение новой тактики российскими артиллеристами является очень эффективным и дешевым способом борьбы с вооруженными пикапами. НЗО не позволит «джихад-мобилям» выйти на ближний бой, реализовав своё преимущество, а на дальней дистанции их не составит особого труда уничтожить.


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Комментарии 16

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  1. Teberii Сегодня, 08:50
    Предполагает развитую и оперативную работу разведки,включительно дронов.
    Teberii
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
      Для борьбы с джихад-мобилями весьма пригодились бы ударные БПЛА , ИМХО .
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 08:58
        причем вооруженных большим количеством ствололов, чтобы накрывать " веником "
        роман66
        1. cniza Сегодня, 09:01
          Цитата: bouncyhunter
          Для борьбы с джихад-мобилями весьма пригодились бы ударные БПЛА , ИМХО .


          Одна беда , у нас нет ударников...
          cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:02
          Не обязательно ощетиниваться стволами . Вполне подойдёт что-то скорострельное , обладающее соответствующей зоной поражения боеприпаса .
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 09:05
            все-таки это легковушки, и шустрые, 3-4 ствола 12.7. создадут сплошную зону поражения, а один, даже скорострельный( особенно скорострельный!) вряд ли
            роман66
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
            обладающее соответствующей зоной поражения боеприпаса .

            ... вот и я говорю,что шрапнель - милое дело для бармалеевских тачанок laughing
            a.s.zzz888
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
        bouncyhunter Для борьбы с джихад-мобилями весьма пригодились бы ударные БПЛА , ИМХО .

        ... полить чего нибудь с них на легковушки,типа напалма - сами будут взрываться, а для верности шрапнелью присыпать ... Паша, привет! hi
        a.s.zzz888
    2. сибиралт Сегодня, 08:59
      А если ли применять спарки типа "Шилки"?
      сибиралт
  2. Pivot Сегодня, 08:52
    Агс17 в помощь
    Pivot
  3. Blue Fox Сегодня, 08:53
    Конечно, эффект от такого противодействия будет хоть какой-то прежде всего на открытой местности. Интересно, в чём заключаются упражнения? Создание рубежей НЗО это и так один из классических артиллерийских приёмов. Скорее всего нормативы более жёсткие и вводные по направлению и дальности зависят от значительной скорости передвижения цели. Думается, не лишним будет практиковаться в стрельбе картечью.
    Blue Fox
    1. роман66 Сегодня, 09:07
      я как-то далек от артиллерии - а у нас стоят на вооружении картечные снаряды? если да, то сам бог велел
      роман66
  4. роман66 Сегодня, 08:57
    да это ж какой темп стрельбы надо держать? ни снарядов ни стволов не хватит, да и артиллеристов жалко
    роман66
  5. Altona Сегодня, 08:58
    Интересно, а комплексы ПВО ближнего действия типа "Панцирь" эффективны в борьбе с такой угрозой? Они же и по наземным целям работать могут. Также и "Шилки" и "Тунгуски", способные плотным огнем своих орудий изрешетить эту напасть.
    Altona
  6. sivuch Сегодня, 09:12
    Так бородатые тоже не стоят на месте .Уже практикуется использование танков и БМП в качестве джихадмобилей ,причем в сочетании с теми же тачанками
    sivuch
  7. vladimirvn Сегодня, 09:28
    А если это в населенном пункте? А если под прикрытием гражданской колонны?
    vladimirvn
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