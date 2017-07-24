Новая тактика борьбы с «легкой кавалерией» боевиков
Как сообщает интернет-издание « Известия », с учетом сирийского опыта в программу боевой подготовки российских артиллеристов добавлены специальные упражнения для минометчиков и расчетов гаубиц, призванные обучить личный состав эффективному поражению « джихад-мобилей » — вооруженных джипов-пикапов, которые активно применяют подразделения боевиков на Ближнем Востоке. Задачей артиллеристов является успешная постановка огневых завес на пути их движения с целью пресечения их подхода к дружественным войскам.
На текущий момент новая система осваивается артиллеристами 15-й и 30-й мотострелковых бригад Центрального военного округа. В перспективе предполагается её включение в программу боевой подготовки других артиллерийских подразделений Сухопутных войск, а также ВДВ и морской пехоты.
На вооружении минометной батареи, входящей в состав каждого российского мотострелкового, воздушно-десантного и десантно-штурмового батальона, состоят 82-мм или 120-мм минометы. Кроме того, в полках и бригадах присутствуют 1 – 2 артдивизиона, оснащенных самоходными или буксируемыми 152-мм и 122-мм гаубицами.
«Джихад-мобили», вооруженные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты. В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции. Для этого на их пути создается завеса артиллерийского огня (на военном языке — Неподвижный заградительный огонь — НЗО). Не имея бронирования, пикапы будут не в состоянии преодолеть стену взрывов и осколков.
— полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как считает военный эксперт Антон Лавров, борьба с «джихад-мобилями» очень сложна и затратна.
В этой связи, по его мнению, применение новой тактики российскими артиллеристами является очень эффективным и дешевым способом борьбы с вооруженными пикапами. НЗО не позволит «джихад-мобилям» выйти на ближний бой, реализовав своё преимущество, а на дальней дистанции их не составит особого труда уничтожить.
На текущий момент новая система осваивается артиллеристами 15-й и 30-й мотострелковых бригад Центрального военного округа. В перспективе предполагается её включение в программу боевой подготовки других артиллерийских подразделений Сухопутных войск, а также ВДВ и морской пехоты.
На вооружении минометной батареи, входящей в состав каждого российского мотострелкового, воздушно-десантного и десантно-штурмового батальона, состоят 82-мм или 120-мм минометы. Кроме того, в полках и бригадах присутствуют 1 – 2 артдивизиона, оснащенных самоходными или буксируемыми 152-мм и 122-мм гаубицами.
«Джихад-мобили», вооруженные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты. В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции. Для этого на их пути создается завеса артиллерийского огня (на военном языке — Неподвижный заградительный огонь — НЗО). Не имея бронирования, пикапы будут не в состоянии преодолеть стену взрывов и осколков.
Для российских военных борьба с «тачанками», или, как их еще называют, «джихад-мобилями», актуальна, поскольку эти импровизированные боевые машины активно применяются в Сирии, и подобные типы угроз могут возникнуть на территории ОДКБ.
— полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как считает военный эксперт Антон Лавров, борьба с «джихад-мобилями» очень сложна и затратна.
Вооруженные пикапы очень быстро выходят из-под огня танков и бронемашин и вступают в ближний бой. В Ираке «джихад-мобили» запрещенного в России «Исламского государства» наносили серьезные потери иракским силовикам, вооруженным американскими танками M-1 Abrams. Считается, что самое эффективное средство борьбы с вооруженными пикапами — это штурмовые вертолеты типа Ми-35М, Ми-28, Ка-52 и АН-64 «Апач». Но каждый вылет винтокрылой машины стоит очень дорого, и они не всегда успевают прибыть к месту боя вовремя.
В этой связи, по его мнению, применение новой тактики российскими артиллеристами является очень эффективным и дешевым способом борьбы с вооруженными пикапами. НЗО не позволит «джихад-мобилям» выйти на ближний бой, реализовав своё преимущество, а на дальней дистанции их не составит особого труда уничтожить.
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