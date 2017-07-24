Новая тактика борьбы с «легкой кавалерией» боевиков

Для российских военных борьба с «тачанками», или, как их еще называют, «джихад-мобилями», актуальна, поскольку эти импровизированные боевые машины активно применяются в Сирии, и подобные типы угроз могут возникнуть на территории ОДКБ.

Вооруженные пикапы очень быстро выходят из-под огня танков и бронемашин и вступают в ближний бой. В Ираке «джихад-мобили» запрещенного в России «Исламского государства» наносили серьезные потери иракским силовикам, вооруженным американскими танками M-1 Abrams. Считается, что самое эффективное средство борьбы с вооруженными пикапами — это штурмовые вертолеты типа Ми-35М, Ми-28, Ка-52 и АН-64 «Апач». Но каждый вылет винтокрылой машины стоит очень дорого, и они не всегда успевают прибыть к месту боя вовремя.