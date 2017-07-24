Британские СМИ напомнили Москве о «союзе с Гитлером»
Газету The Daily Telegraph возмутила реакция российского посольства в Лондоне на релиз нового фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»: дипломаты заметили, что Дюнкеркская операция, которой посвящена кинолента, стала результатом политики умиротворения в отношении фашистской Германии со стороны Британии.
«Художественный фильм "Дюнкерк" британского режиссёра Кристофера Нолана, повествующий о знаменитой эвакуационной операции союзных войск 1940 года, снискал восторженные отзывы критиков и зрителей в родной Великобритании», – приводит статью канал RT .
Между тем, в других странах к ленте отнеслись критичнее: так, французские обозреватели обратили внимание на то, что «в фильме практически не уделяется внимания роли, сыгранной в Дюнкеркской операции армией Франции», а в США удивились тому, что в фильме есть «лишь пара женских персонажей, а в главных ролях не задействовано ни единого цветного актёра».
Однако самой странной реакцией на новую картину Нолана отметилось российское посольство в Великобритании, отмечает автор.
«За Дюнкеркской операцией стояла политика умиротворения, против которой выступал Черчилль. Последней же стадией этой политики стала "странная война". А что думаете вы?», – цитирует он сообщение российских дипломатов, опубликованное в «Твиттере».
Далее пользователям было предложено проголосовать за один из предложенных вариантов.
«Из 1 765 пользователей Twitter, принявших участие в опросе, 32% выбрали ответ "Ничего об этом не знаю", 30% – "Элиты были разгневаны большевизмом", ещё 30% – "Дожидались вторжения Гитлера в СССР", и 8% – "Не видели альтернативного режима для Германии"», – пишет газета.
Между тем, по мнению журналиста, британцам «не лишним было бы помнить, что на момент Дюнкеркской операции, Сталин и Гитлер в сущности были союзниками».
«В соответствии с условиями пакта Молотова Риббентропа, они разделили между собой Польшу, Прибалтику и Румынию. А когда их армии встретились в Брест-Литовске, был организован совместный парад, в конце которого советский командующий пригласил немцев навестить его в Москве "после победы над капиталистическим Альбионом"», – продолжает автор.
СССР и Германия торговали друг с другом нефтью и военными припасами и «сотрудничали в том деле, которое, как надеялись обе страны, в итоге обернется падением западного либерализма». Кроме того, первый британский подданный, приговоренный к смертной казни за государственную измену в 1940 году, был «матросом торгового флота с коммунистическими взглядами, по указаниям из Москвы передавшим разведданные немецким агентам в Бостоне», рассказывает газета.
В Британии до сих пор не принято «помещать коммунизм в ту же моральную категорию, что и нацизм – несмотря на уничтоженные им 100 миллионов человек», с сожалением отмечает автор. Вместе с тем, самым популярным вариантом ответа в предложенном российским посольством опросе было «Ничего об этом не знаю», напоминает он.
«Быть может, именно подобное невежество объясняет, почему через 75 лет после тех событий британские политики могут называть себя марксистами и при этом побеждать на выборах», – в заключение иронизирует обозреватель газеты.
«Художественный фильм "Дюнкерк" британского режиссёра Кристофера Нолана, повествующий о знаменитой эвакуационной операции союзных войск 1940 года, снискал восторженные отзывы критиков и зрителей в родной Великобритании», – приводит статью канал RT .
Между тем, в других странах к ленте отнеслись критичнее: так, французские обозреватели обратили внимание на то, что «в фильме практически не уделяется внимания роли, сыгранной в Дюнкеркской операции армией Франции», а в США удивились тому, что в фильме есть «лишь пара женских персонажей, а в главных ролях не задействовано ни единого цветного актёра».
Однако самой странной реакцией на новую картину Нолана отметилось российское посольство в Великобритании, отмечает автор.
«За Дюнкеркской операцией стояла политика умиротворения, против которой выступал Черчилль. Последней же стадией этой политики стала "странная война". А что думаете вы?», – цитирует он сообщение российских дипломатов, опубликованное в «Твиттере».
Далее пользователям было предложено проголосовать за один из предложенных вариантов.
«Из 1 765 пользователей Twitter, принявших участие в опросе, 32% выбрали ответ "Ничего об этом не знаю", 30% – "Элиты были разгневаны большевизмом", ещё 30% – "Дожидались вторжения Гитлера в СССР", и 8% – "Не видели альтернативного режима для Германии"», – пишет газета.
Между тем, по мнению журналиста, британцам «не лишним было бы помнить, что на момент Дюнкеркской операции, Сталин и Гитлер в сущности были союзниками».
«В соответствии с условиями пакта Молотова Риббентропа, они разделили между собой Польшу, Прибалтику и Румынию. А когда их армии встретились в Брест-Литовске, был организован совместный парад, в конце которого советский командующий пригласил немцев навестить его в Москве "после победы над капиталистическим Альбионом"», – продолжает автор.
СССР и Германия торговали друг с другом нефтью и военными припасами и «сотрудничали в том деле, которое, как надеялись обе страны, в итоге обернется падением западного либерализма». Кроме того, первый британский подданный, приговоренный к смертной казни за государственную измену в 1940 году, был «матросом торгового флота с коммунистическими взглядами, по указаниям из Москвы передавшим разведданные немецким агентам в Бостоне», рассказывает газета.
Зачем русские хотят забыть обо всём этом грязном деле – понятно, но вот что странно, так это то, что об этом также не помнит столько британцев. Пакт между нацистами и СССР действовал 22 месяца. Мы же помним, что в одиночку противостояли Гитлеру, но забываем, что противостояли также и Сталину,пишет журналист.
В Британии до сих пор не принято «помещать коммунизм в ту же моральную категорию, что и нацизм – несмотря на уничтоженные им 100 миллионов человек», с сожалением отмечает автор. Вместе с тем, самым популярным вариантом ответа в предложенном российским посольством опросе было «Ничего об этом не знаю», напоминает он.
«Быть может, именно подобное невежество объясняет, почему через 75 лет после тех событий британские политики могут называть себя марксистами и при этом побеждать на выборах», – в заключение иронизирует обозреватель газеты.
Использованы фотографии: https://www.haikudeck.com
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