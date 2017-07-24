09:34 24 июля

Британские СМИ напомнили Москве о «союзе с Гитлером»

Газету The Daily Telegraph возмутила реакция российского посольства в Лондоне на релиз нового фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»: дипломаты заметили, что Дюнкеркская операция, которой посвящена кинолента, стала результатом политики умиротворения в отношении фашистской Германии со стороны Британии.



«Художественный фильм "Дюнкерк" британского режиссёра Кристофера Нолана, повествующий о знаменитой эвакуационной операции союзных войск 1940 года, снискал восторженные отзывы критиков и зрителей в родной Великобритании», – приводит статью канал RT .


Между тем, в других странах к ленте отнеслись критичнее: так, французские обозреватели обратили внимание на то, что «в фильме практически не уделяется внимания роли, сыгранной в Дюнкеркской операции армией Франции», а в США удивились тому, что в фильме есть «лишь пара женских персонажей, а в главных ролях не задействовано ни единого цветного актёра».

Однако самой странной реакцией на новую картину Нолана отметилось российское посольство в Великобритании, отмечает автор.

«За Дюнкеркской операцией стояла политика умиротворения, против которой выступал Черчилль. Последней же стадией этой политики стала "странная война". А что думаете вы?», – цитирует он сообщение российских дипломатов, опубликованное в «Твиттере».

Далее пользователям было предложено проголосовать за один из предложенных вариантов.

«Из 1 765 пользователей Twitter, принявших участие в опросе, 32% выбрали ответ "Ничего об этом не знаю", 30% – "Элиты были разгневаны большевизмом", ещё 30% – "Дожидались вторжения Гитлера в СССР", и 8% – "Не видели альтернативного режима для Германии"», – пишет газета.

Между тем, по мнению журналиста, британцам «не лишним было бы помнить, что на момент Дюнкеркской операции, Сталин и Гитлер в сущности были союзниками».

«В соответствии с условиями пакта Молотова Риббентропа, они разделили между собой Польшу, Прибалтику и Румынию. А когда их армии встретились в Брест-Литовске, был организован совместный парад, в конце которого советский командующий пригласил немцев навестить его в Москве "после победы над капиталистическим Альбионом"», – продолжает автор.

СССР и Германия торговали друг с другом нефтью и военными припасами и «сотрудничали в том деле, которое, как надеялись обе страны, в итоге обернется падением западного либерализма». Кроме того, первый британский подданный, приговоренный к смертной казни за государственную измену в 1940 году, был «матросом торгового флота с коммунистическими взглядами, по указаниям из Москвы передавшим разведданные немецким агентам в Бостоне», рассказывает газета.

Зачем русские хотят забыть обо всём этом грязном деле – понятно, но вот что странно, так это то, что об этом также не помнит столько британцев. Пакт между нацистами и СССР действовал 22 месяца. Мы же помним, что в одиночку противостояли Гитлеру, но забываем, что противостояли также и Сталину,
пишет журналист.

В Британии до сих пор не принято «помещать коммунизм в ту же моральную категорию, что и нацизм – несмотря на уничтоженные им 100 миллионов человек», с сожалением отмечает автор. Вместе с тем, самым популярным вариантом ответа в предложенном российским посольством опросе было «Ничего об этом не знаю», напоминает он.

«Быть может, именно подобное невежество объясняет, почему через 75 лет после тех событий британские политики могут называть себя марксистами и при этом побеждать на выборах», – в заключение иронизирует обозреватель газеты.

Использованы фотографии: https://www.haikudeck.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Беляш Сегодня, 08:52
    Что было того из истории не выкинешь(
    Беляш
    1. Злой543 Сегодня, 08:56
      Им стоит напомнить что немцы не остановились в Севастополе, так как сделали во Франции.
      Злой543
      1. Serg65 Сегодня, 09:08
        Цитата: Злой543
        Им стоит напомнить что немцы не остановились в Севастополе, так как сделали во Франции.

        У них будет ответ...
        самым популярным вариантом ответа в предложенном российским посольством опросе было «Ничего об этом не знаю»

        и если вы, британцам расскажите о великом стояние немецких танков перед Дюнкерком, у них просто крыша поедет!!!
        Serg65
    2. Подрезчик Сегодня, 09:01
      Это кто это "...в одиночку противостоял Гитлеру..."? Может напомнить островитянам о знаменитом "стоп-приказе" Гитлера, после чего они смогли хотя бы эвакуировать своих солдат из Дюнкерка, бросив ВСЮ технику? И чего это Гитлер так расчувствовался?
      Подрезчик
      1. nizhegorodec Сегодня, 09:09
        Цитата: Подрезчик
        И чего это Гитлер так расчувствовался?

        и почему?
        nizhegorodec
    3. 79807420129 Сегодня, 09:02
      Цитата: Беляш
      Что было того из истории не выкинешь(

      Слов из песни не выкинешь,но изнахратить песню можно до не узнаваемости.
      79807420129
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
        Переписывание Истории на новый лад продолжается . Ничего нового , господа ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:08
          Вот на что великобриты расчитывают , что мы не знаем истории ? похоже все наоборот.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Меряют нас по себе - в этом ошибка Запада . soldier
            bouncyhunter
      2. maratenok Сегодня, 09:08
        но он же последний же был))
        maratenok
      3. Teberii Сегодня, 09:18
        Всё просто ,мы единственные кто раскрыл тайные части договора.
        Teberii
    4. Angor Сегодня, 09:02
      Молодежь уже книжки не читают,будут кино смотреть и историю учить. smile
      Angor
    5. Serg65 Сегодня, 09:03
      Цитата: Беляш
      Что было того из истории не выкинешь(

      А кто то собирается выкидывать? Или некоторые умники пытаются переписать историю под себя?
      Serg65
    6. сибиралт Сегодня, 09:04
      Не напади Гитлер на СССР, сейчас бы вся Англия говорила по немецки и не было никакого Израиля. laughing
      сибиралт
      1. Басарев Сегодня, 09:09
        И главное - зачем Гитлер напал на СССР? Он и Францию не переварил - только кусочек вошёл непосредственно в Рейх. Как немцы думали Союз переваривать?
        Басарев
        1. Околоточный Сегодня, 09:22
          Резуна (Суворова) почитайте и "правда" вам откроется. Вы кому эти вопросы задаёте? Гитлеру?
          Околоточный
      2. nizhegorodec Сегодня, 09:15
        Цитата: сибиралт
        Не напади Гитлер на СССР, сейчас бы вся Англия говорила по немецки

        Гитлер напал на СССР в 1941-м, а в 1940 он напал на Британию, причём, при поддержке СССР..... англичане и полмира до сих пор говорят по-английски )))
        nizhegorodec
        1. Serg65 Сегодня, 09:31
          Цитата: nizhegorodec
          в 1940 он напал на Британию, причём, при поддержке СССР

          И как СССР поддерживал нападение на Британию?
          Serg65
    7. ИмПерц Сегодня, 09:07
      Цитата: Беляш
      Что было того из истории не выкинешь(

      ИмПерц
    8. hohol95 Сегодня, 09:12
      А почему такие вещи "выкидываются из ИСТОРИИ" -
      Англо-германская декларация — совместная декларация Чемберлена и Гитлера подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе Чемберлена.
      В декларации заявлялось о том что подписанное ими накануне Мюнхенское соглашение, а также англо-германское морское соглашение «символизируют волю обоих народов никогда более не воевать друг с другом» а также будут «обсуждать и консультироваться по вопросам, имеющим жизненное значение для Великобритании и Германии, улаживать все разногласия и таким образом способствовать сохранению европейского мира…»
      В качестве очередного шага к политическому сближению с гитлеровской Германией, 15 марта 1939 года было подписано «Дюссельдорфское соглашение».
      Совместное заявление «Имперской промышленной группы» и «Федерации британской промышленности» («Дюссельдорфское соглашение») — соглашение, подписанное в Дюссельдорфе 15 марта 1939 года, которое оговаривало экономический раздел Европы между монополиями Германии и Англии.
      ?????
      А ответ прост - «Ничего об этом не знаю»............................................
      ..................
      hohol95
    9. истопник Сегодня, 09:16
      Цитата: Беляш
      Что было того из истории не выкинешь(

      Где вы и где история?
      Ознакомьтесь лучше с историей сионизма и его "песен".
      истопник
    10. Spartanez300 Сегодня, 09:19
      Мнение У. Черчиля на пакт о не нападении между Германией и СССР :

      В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских калёным железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, ещё не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время первой войны. Им нужно было силой или обманом оккупировать прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодно расчётливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной.
      — Черчилль У. Вторая мировая война.

      А это мнение И.Сталина :

      Могут спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии — если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.
      — И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза.



      Слева: раздел сфер интересов в Восточной Европе по дополнительному протоколу.
      Справа: фактические территориальные изменения к 1941 году.
      Оранжевым цветом изображены территории, отходящие и отошедшие к СССР, голубым — территории, отошедшие к рейху, фиолетовым — территории, оккупированные Германией (Варшавское генерал-губернаторство, Норвегия и протекторат Богемия и Моравия)
      Spartanez300
    11. Околоточный Сегодня, 09:20
      Ну да. Не выкинуть даже того, что многие компании (даже с еврейским капиталом) продолжали сотрудничать с нацисткой Германией.
      Околоточный
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:54
    Шифер едет.Изнахричивают правду.Пора утопить островок.Шваль подчиняется сильным.Или мы не являемся такими?Точно-нет.Так и будем по харе лица постоянно принимать.Или им новый "Дюнкерк"-или мы слишком нерешительны.
    ВЕРЕСК
  3. Teberii Сегодня, 08:58
    История повествует о попытках СССР,создать общий фронт борьбы с фашизмом.И наш договор был заключен после точно таких же Европейских стран с Германией.Сам Черчиль говорил ,что войны эвакуацией не выигрываются.Позор возведенный в ранг подвига,так что вы молчите о защитника Сталинграда.Ценой своих жизней,перевозивших войска с одного берега на другой на своих лодках и баржах. Под обстрелами всего ,что может стрелять и бомбить.
    Teberii
    1. nizhegorodec Сегодня, 09:17
      Цитата: Teberii
      Позор возведенный в ранг подвига,так что вы молчите о защитника Сталинграда.

      Чего тут кричать, смешивая всё в одну кучу? Вы это вопрос адресуйте нашим кинематографистам. Читатели ВО тут причём?
      nizhegorodec
  4. Комментарий был удален.
  5. von schlosser Сегодня, 09:02
    Каждый хотел натравить папочку Адика в другую сторону))) дядюшка Джо делал всё правильно
    von schlosser
  6. hhhhhhh Сегодня, 09:03
    Капитализм гораздо больше быть в одном ряду с фашизмом. В 21 веке убивает только капитализм.
    hhhhhhh
  7. silberwolf88 Сегодня, 09:04
    Сплошная подтасовка фактов и подведения козла к бороде ...
    Это всё стало возможным после Мюнхенского сговора ... когда Британия и Франция (Ллойд Джорж и Даладье) сдали Европу (не меньше) нацистам ... остальное следствия ...
    Пакт о ненападении ... не являлся договором о союзничестве ... к тому же СССР заключил его самым последним ... когда все уже имели подобные договоры (даже Польша) ...
    Это нацисты использовали патенты США на производство синтетического бензина ... есть целая подборка (можно порыться в Яндексе ну или Гугле кому как нравиться) о сотрудничестве корпораций США и нацистов ... снабжении через Испанию и прочее ...
    Я уже не говорю постоянные поиски предательства во время войны ... попытки сепаратных сговоров и прочее ...
    Дюнкерк ... это чисто их позорище ... игра в поддавки ... неспособность и нежелание противостоять нацизму с помощью которого и пытались удушить СССР ... НЕ ВЫШЛО ... ВОТ И ЗЛОСТЬ И КЛЕВЕТА ОТСЮДА ...
    silberwolf88
    1. nizhegorodec Сегодня, 09:21
      Цитата: silberwolf88
      Это нацисты использовали патенты США на производство синтетического бензина ... есть целая подборка (можно порыться в Яндексе ну или Гугле кому как нравиться) о сотрудничестве корпораций США и нацистов ... снабжении через Испанию и прочее ...

      СССР тоже использовал много патентов нацистов и что? К тому же патенты были проданы нацистам задолго до начала второй мировой. И не путайте сотрудничество отдельных корпораций (кстати, каких?) с нацистами с политикой государства (которое, кстати безвозмездно помогало СССР в борьбе с нацизмом)
      nizhegorodec
  8. Altona Сегодня, 09:06
    Трейлеры к фильму показывают, что сейчас в ранг подвига уже возводится и такое позорное бегство, откровенное британское палево, когда две могучие армии сдались и одна из армий позорно свалила за Ла-Манш. Благо, как говорят, Гитлер пожалел горючего в своих танках для того , чтобы раздавить союзное воинство и не дать ему спокойно уплыть на остров. Видимо в Европе сейчас создают пропагандистский образ жертвы Гитлера и Сталина. Гитлер и нацисты же были инопланетянами. Сам фильм смотреть не буду, говорят, что там показаны два часа позора беспомощных британцев, которые стадом бегут на свои корабли.
    P.S. Насчет "союза с Гитлером", то прочнее союза, нежели союз Британского и Рейхсбанка и не было. Именно с подачи Британского банка и началось создание Тысячелетнего Райха. Британский банк имел шефство над немецкими финансами до войны. Британские историки стыдливо умалчивают о симпатиях британцев нацистам. А уж старинное 1930-з годов фото зигующей королевской семейки недавно опубликованное повергло весь мир в шок.
    Altona
    1. stalkerwalker Сегодня, 09:17
      Цитата: Altona
      Трейлеры к фильму показывают, что сейчас в ранг подвига уже возводится и такое позорное бегство, откровенное британское палево, когда две могучие армии сдались и одна из армий позорно свалила за Ла-Манш

      Надо снять предысторию "Дюнкерка", о событиях на границе Франции и Германии с 3 сентября 1939-го до мая 1940-го "Странные войны. Эпизод IV".
      stalkerwalker
  9. ИмПерц Сегодня, 09:06
    «Из 1 765 пользователей Twitter, принявших участие в опросе, 32% выбрали ответ "Ничего об этом не знаю", 30% – "Элиты были разгневаны большевизмом", ещё 30% – "Дожидались вторжения Гитлера в СССР", и 8% – "Не видели альтернативного режима для Германии"»

    Ожидал худшего.
    И не ожидал другой реакции на твит от газеты...
    ИмПерц
  10. рядовой61 Сегодня, 09:07
    Бриты скажите спасибо адику, что он вас всех не перебил а ждал когда вы свалите на свои острова. Договориться хотел о перемирии... Герои...
    рядовой61
  11. Nix1986 Сегодня, 09:11
    Я думаю если британцам начать напоминать об их косяках то и всего времени этого фильма не хватит. А договор с Германий формально да, сотрудничество, в т.ч. в торговой сфере, но по факту этот договор нужен был, чтобы дать нам время для подготовки к войне и все это понимали.
    Nix1986
  12. vladimirvn Сегодня, 09:16
    Главное кино по красочнее снять. А уж в нем можно излагать события как угодно. Кого играет раскрученный артист, тот и главный герой, за тем и правда. Примитивные лайкоеды.
    vladimirvn
  13. pvv113 Сегодня, 09:29
    Между тем, по мнению журналиста, британцам «не лишним было бы помнить, что на момент Дюнкеркской операции, Сталин и Гитлер в сущности были союзниками».

    А еще англосаксам нужно напомнить, благодаря кому Гитлер пришел к власти hi
    pvv113
  14. sailor52 Сегодня, 09:32
    Цитата: Беляш
    Что было того из истории не выкинешь(


    А то!

    sailor52
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