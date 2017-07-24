Британские СМИ напомнили Москве о «союзе с Гитлером»

Зачем русские хотят забыть обо всём этом грязном деле – понятно, но вот что странно, так это то, что об этом также не помнит столько британцев. Пакт между нацистами и СССР действовал 22 месяца. Мы же помним, что в одиночку противостояли Гитлеру, но забываем, что противостояли также и Сталину,

Газету The Daily Telegraph возмутила реакция российского посольства в Лондоне на релиз нового фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»: дипломаты заметили, что Дюнкеркская операция, которой посвящена кинолента, стала результатом политики умиротворения в отношении фашистской Германии со стороны Британии.«Художественный фильм "Дюнкерк" британского режиссёра Кристофера Нолана, повествующий о знаменитой эвакуационной операции союзных войск 1940 года, снискал восторженные отзывы критиков и зрителей в родной Великобритании», – приводит статью канал RT Между тем, в других странах к ленте отнеслись критичнее: так, французские обозреватели обратили внимание на то, что «в фильме практически не уделяется внимания роли, сыгранной в Дюнкеркской операции армией Франции», а в США удивились тому, что в фильме есть «лишь пара женских персонажей, а в главных ролях не задействовано ни единого цветного актёра».Однако самой странной реакцией на новую картину Нолана отметилось российское посольство в Великобритании, отмечает автор.«За Дюнкеркской операцией стояла политика умиротворения, против которой выступал Черчилль. Последней же стадией этой политики стала "странная война". А что думаете вы?», – цитирует он сообщение российских дипломатов, опубликованное в «Твиттере».Далее пользователям было предложено проголосовать за один из предложенных вариантов.«Из 1 765 пользователей Twitter, принявших участие в опросе, 32% выбрали ответ "Ничего об этом не знаю", 30% – "Элиты были разгневаны большевизмом", ещё 30% – "Дожидались вторжения Гитлера в СССР", и 8% – "Не видели альтернативного режима для Германии"», – пишет газета.Между тем, по мнению журналиста, британцам «не лишним было бы помнить, что на момент Дюнкеркской операции, Сталин и Гитлер в сущности были союзниками».«В соответствии с условиями пакта Молотова Риббентропа, они разделили между собой Польшу, Прибалтику и Румынию. А когда их армии встретились в Брест-Литовске, был организован совместный парад, в конце которого советский командующий пригласил немцев навестить его в Москве "после победы над капиталистическим Альбионом"», – продолжает автор.СССР и Германия торговали друг с другом нефтью и военными припасами и «сотрудничали в том деле, которое, как надеялись обе страны, в итоге обернется падением западного либерализма». Кроме того, первый британский подданный, приговоренный к смертной казни за государственную измену в 1940 году, был «матросом торгового флота с коммунистическими взглядами, по указаниям из Москвы передавшим разведданные немецким агентам в Бостоне», рассказывает газета.пишет журналист.В Британии до сих пор не принято «помещать коммунизм в ту же моральную категорию, что и нацизм – несмотря на уничтоженные им 100 миллионов человек», с сожалением отмечает автор. Вместе с тем, самым популярным вариантом ответа в предложенном российским посольством опросе было «Ничего об этом не знаю», напоминает он.«Быть может, именно подобное невежество объясняет, почему через 75 лет после тех событий британские политики могут называть себя марксистами и при этом побеждать на выборах», – в заключение иронизирует обозреватель газеты.