09:33 24 июля

Иран и Ирак намерены активно взаимодействовать в области обороны

Согласно информации РИА Новости , телеканал Press TV сообщает о подписании 23 июля Ираном и Ираком протокола по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Новое соглашение было подписано министрами обороны стран в рамках визита главы военного ведомства Ирака Ирфана аль-Хаяли в Тегеран. В соответствии с ним, государства активизируют сотрудничество, в том числе наладят обмен опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.

Иран и Ирак намерены активно взаимодействовать в области обороны



При этом в Иране надеются на более интенсивное взаимодействие с Багдадом в перспективе, не ограниченное достигнутыми на сегодняшний день договоренностями.

Как полагает глава военного ведомства Ирана, в целях предотвращения распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе в целом следует наладить более серьезное сотрудничество.

Подписание меморандума установит базу для будущего сотрудничества, мы надеемся, что оно подготовит почву для серьезных и эффективных мер.

— заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.



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Комментарии 8

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  1. Teberii Сегодня, 09:09
    Враг моего врага,мой друг.О когда-то убивали друг дружку.
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 09:10
      Страшный сон Израиля smile
      Враг моего врага,мой друг.О когда-то убивали друг дружку.
      ну в те времена Ираком правили сунниты, сейчас - шииты..
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:13
        Так же как и для США , что будут предпринимать , вот в чем вопрос.
        cniza
      2. Dmitriy69 Сегодня, 09:28
        А где босс в полосатых штанах??? В запое чтоли? Это называется:"кот из дома, мыши в пляс".
        Сейчас очухается и наставит вассала на путь истинный.
        Dmitriy69
    2. Маз Сегодня, 09:28
      Тынц! Шоковое состояние! Как? Мы их ссорили-ссорили , а они мирно жить собираются? Щас Израиль завопит, шо это усиливает нестабильность, шо обе страны сговорившись, набросятся сразу на страну обетованную, Ой-мама-вэй тут ещё и накбой запахло. Сша точно опупело. И франки тут же подтянутся - их регион. Там французско-бельгийского-евронатовского бабла не меньше чем американского вколочено.
      Маз
  2. ИмПерц Сегодня, 09:11
    А вот это уже интересно?!
    Шиитская дуга проявляется всё чётче и чётче!
    ИмПерц
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
    ... таки що - мерикатосам опять зрада?... laughing
    a.s.zzz888
  4. Беляш Сегодня, 09:15
    опытом в области борьбы с терроризмом

    lol

    Одна буква разница в странах, суть одна и та же. Обои террористы.
    Беляш
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