Иран и Ирак намерены активно взаимодействовать в области обороны

Подписание меморандума установит базу для будущего сотрудничества, мы надеемся, что оно подготовит почву для серьезных и эффективных мер.

Согласно информации РИА Новости , телеканал Press TV сообщает о подписании 23 июля Ираном и Ираком протокола по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом.Новое соглашение было подписано министрами обороны стран в рамках визита главы военного ведомства Ирака Ирфана аль-Хаяли в Тегеран. В соответствии с ним, государства активизируют сотрудничество, в том числе наладят обмен опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.При этом в Иране надеются на более интенсивное взаимодействие с Багдадом в перспективе, не ограниченное достигнутыми на сегодняшний день договоренностями.Как полагает глава военного ведомства Ирана, в целях предотвращения распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе в целом следует наладить более серьезное сотрудничество.— заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.