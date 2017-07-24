Проект «ЗЗ». Никого, кроме Путина

Фото: «Ассошиэйтед пресс». Президент Джеральд Форд пожимает руку советскому лидеру Леониду Брежневу. Эта встреча во Владивостоке состоялась 24 ноября 1974 года. Пройдёт всего несколько недель, и мистер Форд подпишет закон, который введёт ограничения на советскую торговлю с США. Ограничения будут действовать почти четыре десятилетия!

Он знает: не бывать ему президентом! Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

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