Проект «ЗЗ». Никого, кроме Путина
На Западе не видят альтернативы Путину в России. Навальный или Гиркин в Кремле? Не смешите мои кроссовки «Адидас». В идеи обоих представителей «оппозиции» не верят даже аналитики либерального толка: слишком уж они (идеи) смутны и нереалистичны. Кроме того, несмотря на продолжающиеся санкции, экономика России начала расти, а за нею подросли и доходы россиян. Почти 59% респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ, отметили, что их жизненная ситуация по сравнению с 2015-2016 гг. улучшилась.
Санкции, говорите? Холодная война? Да ведь так было чуть ли не всегда. Советский Союз из санкций почти не вылезал. Гляньте-ка на фотографию, прочтите подпись под нею.
Грег Майр на сайте «National Public Radio» напомнил широкой публике, что ни о каком «прекращении» санкций против России говорить смысла нет. Санкции против России в истории просто меняют форму. Холодная война как шла, так и идёт.
В 1974 году, напоминает аналитик, Дж. Форд поставил подпись под документом, который установил торговые ограничения, касающиеся СССР и ряда «коммунистических государств». Акт получил название поправки Джексона — Вэника. Поправка основывалась на факте нарушения «базовых прав» граждан (в основном права эмигрировать из СССР). Раз у вас нарушаются права человека, вы не можете иметь полноценные деловые отношения с Соединёнными Штатами. И готово — санкции!
Лишь Барак Обама, спустя почти сорок лет, отменил ограничения. Соответствующий закон был подписан в декабре 2012 года. Самое курьёзное, что тот же «отменяющий» закон Обамы (исторически известен как «Акт Магнитского») установил… новые санкции! Вашингтон наказал поимённо некоторых нарушителей прав человека: им запрещался въезд на территорию США.
Затем мистер Обама ввёл другие санкции — после украинского кризиса в 2014 году. Потом были ещё санкции — уже за «вмешательство» России в американские президентские выборы 2016 года.
Сегодня Конгресс США намеревается ввести ещё один пакет санкций против Москвы. Соответствующий законопроект расширяет полномочия Конгресса в вопросе санкций: если проект пройдёт, то президент не будет иметь права в одностороннем порядке отменить действующие санкции. Скорее всего, президенту Трампу этот законопроект придётся подписать, считает автор.
Однако Путин, ехидно замечает аналитик, до сих пор продолжал вести «свою провокационную политику». И санкции ему не помеха!
Мало того, как отмечает в «Bloomberg View» другой обозреватель, Леонид Бершидский, Путин «нехорош», но где ж сыскать ему альтернативу? Нет такого лидера в российской оппозиции, чтобы мог прийти на замену нынешнему кремлёвскому хозяину.
Неудивительно, что даже представить Россию без президента Владимира Путина «очень сложно», полагает автор: самые ярые его противники «не могут предложить альтернативное видение» того, куда дальше пойдёт страна.
На днях состоялась дискуссия, в которой участвовало двое видных оппозиционных деятелей. С «либеральной стороны» был Алексей Навальный, «антикоррупционный крестоносец», объявивший о своей кандидатуре на президентские выборы 2018 года, хоть у него и маловато шансов на реальное противостояние Путину. На «ультранационалистической стороне» находился Игорь Гиркин, a.k.a. Стрелков, тот самый «отставной офицер-националист», который, действуя неофициально, начал войну на востоке Украины в 2014 году, отмечает колумнист. Позднее его оттуда выдавили «кремлёвские эмиссары», которые хотели «большего контроля над пророссийскими повстанцами». С украинской тоски зрения этот человек — террорист и военный преступник. Сейчас он живёт и работает в Москве, где «получает военную пенсию», заявляя, что не имеет политических амбиций. Вместе с тем он известная фигура на правом политическом фланге.
Оба, и Гиркин-Стрелков, и Навальный, — просто «мужчины среднего возраста», не имеющие «какой-либо власти», но претендующие на «сомнительное» политическое будущее. Тем не менее, сотни тысяч россиян смотрели телепередачу с дебатами и ещё около 1,5 миллиона человек просмотрели онлайн-трансляцию (данные на момент написания статьи).
Самое забавное в дебатах, на чём акцентирует внимание колумнист, — это выявление большего сходства у оппонентов, нежели различия. Те, кто ожидал, что Навальный будет настаивать на более современной России, а Стрелков, признанный монархист, будет воспевать имперское прошлое, были разочарованы. Оба попытались сыграть картами, которые «Путин раздал России».
Наиболее разошлись двое в отношении предмета неприятия. Навальному не по душе «доморощенный русский капитализм», который процветал при Ельцине и процветает при Путине. Он хочет наказать тех, кто незаконно обогащается, и «подвергнуть чистке» систему государственных закупок в России (на её долю приходится 37 процентов экономики!). Для Стрелкова «враг» — это Запад, который, по его мнению, сумел разрезать Советский Союз по границам, очерченным большевиками, и убил все российские отрасли промышленности, кроме сырьевых добывающих. Президентов Ельцина и Путина Стрелков-Гиркин считает «западными марионетками», обеспечивающими поток сырой нефти и природного газа в Европу. Также он хочет воссоединить «великую российскую нацию»: русских, украинцев и белорусов, объединить их в одной стране.
Цели обоих «несколько утопичны», отмечает автор далее. Ведь соседние-то страны не желают «воссоединяться». Зависимость же России от экспорта сырья вполне естественным образом «порождает коррупционную монополизацию и централизацию». Любой, кто попытается преодолеть такие препятствия, вероятно, так же огорчится, как мистер Трамп в первые шесть месяцев его пребывания на посту президента США.
Более поразительным оказалось сходство оппонентов. Говоря о некоторых фундаментальных вещах, оба сказали, что администрации Ельцина и Путина — элементы одного режима. Оба согласны: русские — «самый крупный разделённый народ в Европе». Навальный предложил рассматривать присоединение Крыма в 2014 году (в чём участвовал Стрелков) как необратимый процесс. Правда, на вопрос, считал ли он Стрелкова военным преступником, Навальный сказал, что этот вопрос он оставляет на рассмотрение суда.
Кроме того, каждый из оппонентов обвинил противника в том, что он похож на Путина. В этом «оба в некотором смысле были правы», поскольку разделяли понимание Путиным национальных интересов страны, согласно которому Россия является страной, объединяющей людей, чья общность распалась из-за катаклизма.
Всё остальное скорее нюансы: Навальный верит в менее коррумпированную экономику, а Стрелков имеет «более тёмное», «военизированное» видение будущего.
Такого рода смутные сценарии свидетельствуют о победе Путина. Ведь даже Навальный, несмотря на его «неукротимый боевой дух», не подталкивает страну к «более европейскому» будущему. Цели же реакционера Стрелкова «слишком нереалистичны для большинства россиян».
Вывод: ни один политический лидер в России не предлагает видения, столь амбициозного и столь вдохновляющего, чтобы оно составило конкуренцию правлению Путина. Возможно, поэтому он (Путин) с такой лёгкостью «подавляет инакомыслие» и сохраняет власть.
«Видение» Путина действительно вдохновляет. Есть даже иностранное мнение, что положение в России изменилось от «плохого» к «среднему».
Как пишет в журнале «Forbes» Кеннет Рапоза, объём промышленного производства в Российской Федерации в июне вырос на 3,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Добыча полезных ископаемых и производство товаров увеличились соответственно на 5% и 3%. Реальная заработная плата в стране выросла на 2,9%.
Около 59% респондентов в опросе ВЦИОМ сказали, что их личная жизненная ситуация по сравнению с 2015-2016 гг. улучшилась. Число респондентов, оценивавших жизнь так же, в июне 2016 и 2015 гг. составляло только 38% и 46%. Налицо большой рост.
С другой стороны, очередной опрос, проведённый ВЦИОМ, свидетельствует о тревоге, испытываемой многими россиянами.
По данным ВЦИОМ, около 45% из россиян считают, что «худшее ещё впереди». И это невзирая на то, что за последние двенадцать месяцев (по состоянию на май) наблюдался рост экономики на 3,1%. Русских беспокоит рост цен на продукты и обесценивание накопленных сбережений. Меньше беспокоятся россияне по поводу войны с американцами (из-за Сирии или из-за Украины). Тем не менее, число респондентов, опасающихся войны, составило 20%.
Большинство русских людей, если верить опросам, уверено в улучшении своей жизненной ситуации. Трудно допустить, что при таком оптимистическом отношении к жизни большинство захочет пойти против известной «стабильности» и выбрать в президенты, скажем, Стрелкова-Гиркина или Навального. Ни первый, ни второй не имеют ни политического опыта, ни даже реалистичных планов, кроме заявлений об искоренении коррупции и «воссоединении» народов. В сущности, в такие сказки мало кто верит. Несмотря на популярность идей Навального и Гиркина в определённых кругах, оба «кандидата» не могли бы претендовать на большинство голосов. Это видят даже на либеральном демократическом Западе, где многие эксперты раньше питали иллюзии по поводу Навального.
Фото: «Ассошиэйтед пресс». Президент Джеральд Форд пожимает руку советскому лидеру Леониду Брежневу. Эта встреча во Владивостоке состоялась 24 ноября 1974 года. Пройдёт всего несколько недель, и мистер Форд подпишет закон, который введёт ограничения на советскую торговлю с США. Ограничения будут действовать почти четыре десятилетия!
Санкции, говорите? Холодная война? Да ведь так было чуть ли не всегда. Советский Союз из санкций почти не вылезал. Гляньте-ка на фотографию, прочтите подпись под нею.
Грег Майр на сайте «National Public Radio» напомнил широкой публике, что ни о каком «прекращении» санкций против России говорить смысла нет. Санкции против России в истории просто меняют форму. Холодная война как шла, так и идёт.
В 1974 году, напоминает аналитик, Дж. Форд поставил подпись под документом, который установил торговые ограничения, касающиеся СССР и ряда «коммунистических государств». Акт получил название поправки Джексона — Вэника. Поправка основывалась на факте нарушения «базовых прав» граждан (в основном права эмигрировать из СССР). Раз у вас нарушаются права человека, вы не можете иметь полноценные деловые отношения с Соединёнными Штатами. И готово — санкции!
Лишь Барак Обама, спустя почти сорок лет, отменил ограничения. Соответствующий закон был подписан в декабре 2012 года. Самое курьёзное, что тот же «отменяющий» закон Обамы (исторически известен как «Акт Магнитского») установил… новые санкции! Вашингтон наказал поимённо некоторых нарушителей прав человека: им запрещался въезд на территорию США.
Затем мистер Обама ввёл другие санкции — после украинского кризиса в 2014 году. Потом были ещё санкции — уже за «вмешательство» России в американские президентские выборы 2016 года.
Сегодня Конгресс США намеревается ввести ещё один пакет санкций против Москвы. Соответствующий законопроект расширяет полномочия Конгресса в вопросе санкций: если проект пройдёт, то президент не будет иметь права в одностороннем порядке отменить действующие санкции. Скорее всего, президенту Трампу этот законопроект придётся подписать, считает автор.
Однако Путин, ехидно замечает аналитик, до сих пор продолжал вести «свою провокационную политику». И санкции ему не помеха!
Мало того, как отмечает в «Bloomberg View» другой обозреватель, Леонид Бершидский, Путин «нехорош», но где ж сыскать ему альтернативу? Нет такого лидера в российской оппозиции, чтобы мог прийти на замену нынешнему кремлёвскому хозяину.
Он знает: не бывать ему президентом! Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images
Неудивительно, что даже представить Россию без президента Владимира Путина «очень сложно», полагает автор: самые ярые его противники «не могут предложить альтернативное видение» того, куда дальше пойдёт страна.
На днях состоялась дискуссия, в которой участвовало двое видных оппозиционных деятелей. С «либеральной стороны» был Алексей Навальный, «антикоррупционный крестоносец», объявивший о своей кандидатуре на президентские выборы 2018 года, хоть у него и маловато шансов на реальное противостояние Путину. На «ультранационалистической стороне» находился Игорь Гиркин, a.k.a. Стрелков, тот самый «отставной офицер-националист», который, действуя неофициально, начал войну на востоке Украины в 2014 году, отмечает колумнист. Позднее его оттуда выдавили «кремлёвские эмиссары», которые хотели «большего контроля над пророссийскими повстанцами». С украинской тоски зрения этот человек — террорист и военный преступник. Сейчас он живёт и работает в Москве, где «получает военную пенсию», заявляя, что не имеет политических амбиций. Вместе с тем он известная фигура на правом политическом фланге.
Оба, и Гиркин-Стрелков, и Навальный, — просто «мужчины среднего возраста», не имеющие «какой-либо власти», но претендующие на «сомнительное» политическое будущее. Тем не менее, сотни тысяч россиян смотрели телепередачу с дебатами и ещё около 1,5 миллиона человек просмотрели онлайн-трансляцию (данные на момент написания статьи).
Самое забавное в дебатах, на чём акцентирует внимание колумнист, — это выявление большего сходства у оппонентов, нежели различия. Те, кто ожидал, что Навальный будет настаивать на более современной России, а Стрелков, признанный монархист, будет воспевать имперское прошлое, были разочарованы. Оба попытались сыграть картами, которые «Путин раздал России».
Наиболее разошлись двое в отношении предмета неприятия. Навальному не по душе «доморощенный русский капитализм», который процветал при Ельцине и процветает при Путине. Он хочет наказать тех, кто незаконно обогащается, и «подвергнуть чистке» систему государственных закупок в России (на её долю приходится 37 процентов экономики!). Для Стрелкова «враг» — это Запад, который, по его мнению, сумел разрезать Советский Союз по границам, очерченным большевиками, и убил все российские отрасли промышленности, кроме сырьевых добывающих. Президентов Ельцина и Путина Стрелков-Гиркин считает «западными марионетками», обеспечивающими поток сырой нефти и природного газа в Европу. Также он хочет воссоединить «великую российскую нацию»: русских, украинцев и белорусов, объединить их в одной стране.
Цели обоих «несколько утопичны», отмечает автор далее. Ведь соседние-то страны не желают «воссоединяться». Зависимость же России от экспорта сырья вполне естественным образом «порождает коррупционную монополизацию и централизацию». Любой, кто попытается преодолеть такие препятствия, вероятно, так же огорчится, как мистер Трамп в первые шесть месяцев его пребывания на посту президента США.
Более поразительным оказалось сходство оппонентов. Говоря о некоторых фундаментальных вещах, оба сказали, что администрации Ельцина и Путина — элементы одного режима. Оба согласны: русские — «самый крупный разделённый народ в Европе». Навальный предложил рассматривать присоединение Крыма в 2014 году (в чём участвовал Стрелков) как необратимый процесс. Правда, на вопрос, считал ли он Стрелкова военным преступником, Навальный сказал, что этот вопрос он оставляет на рассмотрение суда.
Кроме того, каждый из оппонентов обвинил противника в том, что он похож на Путина. В этом «оба в некотором смысле были правы», поскольку разделяли понимание Путиным национальных интересов страны, согласно которому Россия является страной, объединяющей людей, чья общность распалась из-за катаклизма.
Всё остальное скорее нюансы: Навальный верит в менее коррумпированную экономику, а Стрелков имеет «более тёмное», «военизированное» видение будущего.
Такого рода смутные сценарии свидетельствуют о победе Путина. Ведь даже Навальный, несмотря на его «неукротимый боевой дух», не подталкивает страну к «более европейскому» будущему. Цели же реакционера Стрелкова «слишком нереалистичны для большинства россиян».
Вывод: ни один политический лидер в России не предлагает видения, столь амбициозного и столь вдохновляющего, чтобы оно составило конкуренцию правлению Путина. Возможно, поэтому он (Путин) с такой лёгкостью «подавляет инакомыслие» и сохраняет власть.
«Видение» Путина действительно вдохновляет. Есть даже иностранное мнение, что положение в России изменилось от «плохого» к «среднему».
Как пишет в журнале «Forbes» Кеннет Рапоза, объём промышленного производства в Российской Федерации в июне вырос на 3,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Добыча полезных ископаемых и производство товаров увеличились соответственно на 5% и 3%. Реальная заработная плата в стране выросла на 2,9%.
Около 59% респондентов в опросе ВЦИОМ сказали, что их личная жизненная ситуация по сравнению с 2015-2016 гг. улучшилась. Число респондентов, оценивавших жизнь так же, в июне 2016 и 2015 гг. составляло только 38% и 46%. Налицо большой рост.
С другой стороны, очередной опрос, проведённый ВЦИОМ, свидетельствует о тревоге, испытываемой многими россиянами.
По данным ВЦИОМ, около 45% из россиян считают, что «худшее ещё впереди». И это невзирая на то, что за последние двенадцать месяцев (по состоянию на май) наблюдался рост экономики на 3,1%. Русских беспокоит рост цен на продукты и обесценивание накопленных сбережений. Меньше беспокоятся россияне по поводу войны с американцами (из-за Сирии или из-за Украины). Тем не менее, число респондентов, опасающихся войны, составило 20%.
* * *
Большинство русских людей, если верить опросам, уверено в улучшении своей жизненной ситуации. Трудно допустить, что при таком оптимистическом отношении к жизни большинство захочет пойти против известной «стабильности» и выбрать в президенты, скажем, Стрелкова-Гиркина или Навального. Ни первый, ни второй не имеют ни политического опыта, ни даже реалистичных планов, кроме заявлений об искоренении коррупции и «воссоединении» народов. В сущности, в такие сказки мало кто верит. Несмотря на популярность идей Навального и Гиркина в определённых кругах, оба «кандидата» не могли бы претендовать на большинство голосов. Это видят даже на либеральном демократическом Западе, где многие эксперты раньше питали иллюзии по поводу Навального.
Автор: Олег Чувакин
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