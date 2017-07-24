МРК "Град Свияжск" прибыл в Баку на соревнования

Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23 июля в Баку прибыли малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательно-буксирное судно СБ-45 Каспийской флотилии ВМФ России.

Согласно информации ТАСС , военное ведомство Азербайджана сообщило о прибытии 23 июля в Баку малого ракетного корабля "Град Свияжск" ( проекта 21630 "Буян" ) Каспийской флотилии в связи с запланированными международными соревнованиями "Кубок моря - 2017".Нахождение МРК в республике предполагается до 12 августа. Днем ранее в Азербайджан прибыли ракетные катера и суда ВМС Ирана и Казахстана."Кубок моря - 2017" с участием военных кораблей из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана пройдет с 1 по 11 августа. Ожидается, что в его рамках состоятся соревнования по боевому и повседневному применению кораблей водоизмещением до 1000 тонн. Запланированы артиллерийские стрельбы по малоразмерным морским и воздушным целям, ликвидация плавающих мин, борьба за живучесть корабля.