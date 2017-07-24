14:27 24 июля

МРК "Град Свияжск" прибыл в Баку на соревнования

Согласно информации ТАСС , военное ведомство Азербайджана сообщило о прибытии 23 июля в Баку малого ракетного корабля "Град Свияжск" ( проекта 21630 "Буян" ) Каспийской флотилии в связи с запланированными международными соревнованиями "Кубок моря - 2017".

Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23 июля в Баку прибыли малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательно-буксирное судно СБ-45 Каспийской флотилии ВМФ России.


МРК "Град Свияжск" прибыл в Баку на соревнования



Нахождение МРК в республике предполагается до 12 августа. Днем ранее в Азербайджан прибыли ракетные катера и суда ВМС Ирана и Казахстана.

"Кубок моря - 2017" с участием военных кораблей из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана пройдет с 1 по 11 августа. Ожидается, что в его рамках состоятся соревнования по боевому и повседневному применению кораблей водоизмещением до 1000 тонн. Запланированы артиллерийские стрельбы по малоразмерным морским и воздушным целям, ликвидация плавающих мин, борьба за живучесть корабля.


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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    ... вот и на Каспии соревнования пошли!.. good
    a.s.zzz888
    1. злой партизан Сегодня, 10:31
      Цитата: a.s.zzz888
      вот и на Каспии соревнования пошли!

      А судьями, я так понимаю, будут ИГИЛ и прочие бармалеи. lol
      злой партизан
      1. Paranoid50 Сегодня, 11:01
        Цитата: злой партизан
        судьями, я так понимаю, будут ИГИЛ и прочие бармалеи. lol

        Нет, это "реквизит" и "расходные". laughing
        Paranoid50
        1. KUOLEMA Сегодня, 11:07
          надо было баркас отправить весельный как раз наш уровень
          KUOLEMA
          1. Paranoid50 Сегодня, 11:36
            Цитата: KUOLEMA
            баркас отправить весельный как раз наш уровень

            Дык,укропия,вроде,не участвует.... request
            Paranoid50
  2. venik Сегодня, 10:29
    Ох и КРАСИВ, паршивец!!!!!!!! Про вооружение уж и не говорю.....
    venik
  3. kolkulon Сегодня, 10:34
    Мал клоп,да дорог
    kolkulon
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