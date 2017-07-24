14:27 24 июля

Ситуация в Сирии

Курдские отряды освободили 45 % территории города Ракка, САА наносит удары по базам группировки ИГ (запрещена в РФ) в одноименной провинции и в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории провинции Дамаск продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Сегодня в районе населенного пункта Эрбин в пригороде Дамаска боевики обстреляли из минометов и автоматов бронетехнику правительственных войск.


Провинция Алеппо охвачена волной протестных акций. В городе аль-Атариб мирные жители вышли на митинг против группировки «Тахрир аш-Шам». Масштабная акция против турецкого вторжения и контроля проходит в городе Африн на севере провинции. Артиллерия турецкой армии обстреляла позиции курдов недалеко от населенного пункта Шехба и Африн. Под обстрел попали мирные поселения, десятки снарядов обрушились на дома мирных жителей. Обстрел продолжается, о жертвах пока не сообщается.

В Хомсе продолжается противостояние сирийской армии и террористов ИГ. Утром САА отбила у группировки несколько контрольных пунктов на северо-западных подступах к городу Сухна. Правительственные войска продвигаются сразу по нескольким осям к газовому месторождению Дубайят на востоке Хомса.

В столице провинции Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между САА и формированиями ИГ. В эпицентре противостояния находятся районы аль-Рашидия и аль-Хувайка. ВВС Сирии совместно с ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов в провинции.

ВВС Сирии нанесли также удары по объектам террористов в районе населенного пункта Аль-Сабха к востоку от Ракки. Ранее сообщалось, что подраздеоения «Тигров» и проправительственных ополченческих отрядов продвинулись в регионе более чем на 30 километров вглубь удерживаемых ИГ территорий и освободили два населенных пункта к востоку от стратегического города Ресафа.

Одновременно с этим, пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) заявил, что курдские формирования получили контроль над 45% города Ракка.

Сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГ в населенных пунктах Кулейб аль-Сур и Абу Ханая на востоке провинции Хама.

Использованы фотографии: JM ЛОПЕС / AFP
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Комментарии 3

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:16
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. профессор Сегодня, 11:05
      Цитата: Толстоевский
      как это мило

      профессор
      1. VadimSt Сегодня, 13:49
        Это точно, мило! ХАМАС явно ошибся, когда, находящийся под его контролем суд в Газе, отправил в марте текущего года, троих террористов из салафитской ячейки, на шесть месяцев в тюрьму, за обстрел израильской территории. Они ведь, в сравнении с ястребами Израиля, как твой зайчик. Нужно срочно их отпустить на волю, - пусть щиплют израильскую травку.
        VadimSt
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