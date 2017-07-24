Ситуация в Сирии
Курдские отряды освободили 45 % территории города Ракка, САА наносит удары по базам группировки ИГ (запрещена в РФ) в одноименной провинции и в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории провинции Дамаск продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Сегодня в районе населенного пункта Эрбин в пригороде Дамаска боевики обстреляли из минометов и автоматов бронетехнику правительственных войск.
Провинция Алеппо охвачена волной протестных акций. В городе аль-Атариб мирные жители вышли на митинг против группировки «Тахрир аш-Шам». Масштабная акция против турецкого вторжения и контроля проходит в городе Африн на севере провинции. Артиллерия турецкой армии обстреляла позиции курдов недалеко от населенного пункта Шехба и Африн. Под обстрел попали мирные поселения, десятки снарядов обрушились на дома мирных жителей. Обстрел продолжается, о жертвах пока не сообщается.
В Хомсе продолжается противостояние сирийской армии и террористов ИГ. Утром САА отбила у группировки несколько контрольных пунктов на северо-западных подступах к городу Сухна. Правительственные войска продвигаются сразу по нескольким осям к газовому месторождению Дубайят на востоке Хомса.
В столице провинции Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между САА и формированиями ИГ. В эпицентре противостояния находятся районы аль-Рашидия и аль-Хувайка. ВВС Сирии совместно с ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов в провинции.
ВВС Сирии нанесли также удары по объектам террористов в районе населенного пункта Аль-Сабха к востоку от Ракки. Ранее сообщалось, что подраздеоения «Тигров» и проправительственных ополченческих отрядов продвинулись в регионе более чем на 30 километров вглубь удерживаемых ИГ территорий и освободили два населенных пункта к востоку от стратегического города Ресафа.
Одновременно с этим, пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) заявил, что курдские формирования получили контроль над 45% города Ракка.
Сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГ в населенных пунктах Кулейб аль-Сур и Абу Ханая на востоке провинции Хама.
На территории провинции Дамаск продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Сегодня в районе населенного пункта Эрбин в пригороде Дамаска боевики обстреляли из минометов и автоматов бронетехнику правительственных войск.
Провинция Алеппо охвачена волной протестных акций. В городе аль-Атариб мирные жители вышли на митинг против группировки «Тахрир аш-Шам». Масштабная акция против турецкого вторжения и контроля проходит в городе Африн на севере провинции. Артиллерия турецкой армии обстреляла позиции курдов недалеко от населенного пункта Шехба и Африн. Под обстрел попали мирные поселения, десятки снарядов обрушились на дома мирных жителей. Обстрел продолжается, о жертвах пока не сообщается.
В Хомсе продолжается противостояние сирийской армии и террористов ИГ. Утром САА отбила у группировки несколько контрольных пунктов на северо-западных подступах к городу Сухна. Правительственные войска продвигаются сразу по нескольким осям к газовому месторождению Дубайят на востоке Хомса.
В столице провинции Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между САА и формированиями ИГ. В эпицентре противостояния находятся районы аль-Рашидия и аль-Хувайка. ВВС Сирии совместно с ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов в провинции.
ВВС Сирии нанесли также удары по объектам террористов в районе населенного пункта Аль-Сабха к востоку от Ракки. Ранее сообщалось, что подраздеоения «Тигров» и проправительственных ополченческих отрядов продвинулись в регионе более чем на 30 километров вглубь удерживаемых ИГ территорий и освободили два населенных пункта к востоку от стратегического города Ресафа.
Одновременно с этим, пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) заявил, что курдские формирования получили контроль над 45% города Ракка.
Сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГ в населенных пунктах Кулейб аль-Сур и Абу Ханая на востоке провинции Хама.
Использованы фотографии: JM ЛОПЕС / AFP
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