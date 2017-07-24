МВФ прогнозирует дальнейший рост экономики РФ

Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом.

Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла 42,8 в 2016 году. Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 в 2017 году и 52 в 2018 году.

Среди развивающихся стран с низкими доходами экспортерам биржевых товаров в основном требуются значительные корректировки для устранения макроэкономических дисбалансов, а для экспортеров топлива эта задача усложняется долговременным снижением цен на нефть.