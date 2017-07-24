МВФ прогнозирует дальнейший рост экономики РФ
Согласно информации ТАСС , Международный валютный фонд (МВФ) выпустил очередной, июльский, бюллетень " Перспективы развития мировой экономики ", в котором подтвердил свой апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году.
- заявляется в документе.
Отмечается, что базовая инфляция "в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась".
Эксперты МВФ полагают, что в текущем году (как и в следующем) Россию ожидает реальный рост ВВП на уровне 1,4%. В качестве основы данной тенденции называются стабилизация цен на нефть и смягчение финансовых условий. Более позитивная динамика, по их мнению, будет зависеть от роста цен на нефть, восстановления реальных зарплат, стабилизации банковской системы и увеличения прибыли предприятий.
При этом МВФ снизил свой прогноз цен на нефть в 2017 – 2018 гг. до 51,9 и 52 долл., объяснив это высокими уровнями запаса ресурсов в США.
Ранее считалось, что в 2017 – 2018 годах цены на нефть сохранятся на уровне примерно 55 долл. за баррель. При этом дальнейшее падение стоимости, по мнению специалистов, в наибольшей мере отразится на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане.
В целом, рассматривая мировую конъюнктуру, МВФ констатирует продолжение ускорения роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году при 3,2% в прошлом году.
Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом.
- заявляется в документе.
Отмечается, что базовая инфляция "в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась".
Эксперты МВФ полагают, что в текущем году (как и в следующем) Россию ожидает реальный рост ВВП на уровне 1,4%. В качестве основы данной тенденции называются стабилизация цен на нефть и смягчение финансовых условий. Более позитивная динамика, по их мнению, будет зависеть от роста цен на нефть, восстановления реальных зарплат, стабилизации банковской системы и увеличения прибыли предприятий.
При этом МВФ снизил свой прогноз цен на нефть в 2017 – 2018 гг. до 51,9 и 52 долл., объяснив это высокими уровнями запаса ресурсов в США.
Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла 42,8 в 2016 году. Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 в 2017 году и 52 в 2018 году.
Ранее считалось, что в 2017 – 2018 годах цены на нефть сохранятся на уровне примерно 55 долл. за баррель. При этом дальнейшее падение стоимости, по мнению специалистов, в наибольшей мере отразится на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане.
Среди развивающихся стран с низкими доходами экспортерам биржевых товаров в основном требуются значительные корректировки для устранения макроэкономических дисбалансов, а для экспортеров топлива эта задача усложняется долговременным снижением цен на нефть.
В целом, рассматривая мировую конъюнктуру, МВФ констатирует продолжение ускорения роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году при 3,2% в прошлом году.
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