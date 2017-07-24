14:27 24 июля

МВФ прогнозирует дальнейший рост экономики РФ

Согласно информации ТАСС , Международный валютный фонд (МВФ) выпустил очередной, июльский, бюллетень " Перспективы развития мировой экономики ", в котором подтвердил свой апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году.

Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом.

- заявляется в документе.




Отмечается, что базовая инфляция "в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась".

Эксперты МВФ полагают, что в текущем году (как и в следующем) Россию ожидает реальный рост ВВП на уровне 1,4%. В качестве основы данной тенденции называются стабилизация цен на нефть и смягчение финансовых условий. Более позитивная динамика, по их мнению, будет зависеть от роста цен на нефть, восстановления реальных зарплат, стабилизации банковской системы и увеличения прибыли предприятий.

При этом МВФ снизил свой прогноз цен на нефть в 2017 – 2018 гг. до 51,9 и 52 долл., объяснив это высокими уровнями запаса ресурсов в США.

Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла 42,8 в 2016 году. Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 в 2017 году и 52 в 2018 году.


Ранее считалось, что в 2017 – 2018 годах цены на нефть сохранятся на уровне примерно 55 долл. за баррель. При этом дальнейшее падение стоимости, по мнению специалистов, в наибольшей мере отразится на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане.

Среди развивающихся стран с низкими доходами экспортерам биржевых товаров в основном требуются значительные корректировки для устранения макроэкономических дисбалансов, а для экспортеров топлива эта задача усложняется долговременным снижением цен на нефть.


В целом, рассматривая мировую конъюнктуру, МВФ констатирует продолжение ускорения роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году при 3,2% в прошлом году.


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Комментарии 46

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 10:38
    Опять только нефть?Вот и не соглашайся с их оценкой страны как "бензоколонка",а если не согласны,зачем с открытым ртом слушать МВФы и Мудис всякие?
    Алексей7777777
    1. 210окв Сегодня, 11:38
      Можете и согласится.Кстати.а как с тем что экономика разорвана в клочья?МВФ на санкции нарывается?Я тоже считаю что кроме как некоторым ростом сельхозпродукции и военным комплексом нам отметится вроде и нечем.
      Цитата: Алексей7777777
      Опять только нефть?Вот и не соглашайся с их оценкой страны как "бензоколонка",а если не согласны,зачем с открытым ртом слушать МВФы и Мудис всякие?
      210окв
      1. arlekin Сегодня, 12:55
        Цитата: 210окв
        Я тоже считаю что кроме как некоторым ростом сельхозпродукции и военным комплексом нам отметится вроде и нечем.

        А у нас и с/х не поднимается. crying
        "По данным Росстата, в 2016 году Хабаровский край попал в список регионов с худшими экономическими показателями.
        Хабаровский край вошел в 11 субъектов РФ, где был зафиксирован спад в четырех из пяти основных секторов экономики. В числе рассмотренных были сектора сельского хозяйства, промышленности, строительства, розничной торговли и платных услуг населению.
        Наибольший спад, на 7,3%, произошел в сельском хозяйстве региона. На 3,3% ослабел краевой сектор строительства. Незначительно пострадал сектор розничной торговли — на 0,9%, и слегка просел сектор платных услуг населению — на 0,4%."
        https://news.mail.ru/economics/28879160/?frommail
        =1
        arlekin
  2. Кент0001 Сегодня, 10:39
    1,4% это конечно лучше чем 0 или вообще минус, а так это все не о чем, с учетом наших потерь в предыдущий период и состоянием пенсионных дел. Вот что инфляция замедлилась это есть гуд, но еще не вечер, и за океаном про нас не забыли.
    Кент0001
    1. tamnun Сегодня, 10:56
      Цитата: Кент0001
      1,4% это конечно лучше чем 0 или вообще минус, а так это все не о чем, с учетом наших потерь в предыдущий период и состоянием пенсионных дел. Вот что инфляция замедлилась это есть гуд, но еще не вечер, и за океаном про нас не забыли.

      Россия с точки зрения экономики относится к развивающимся странам.
      Для России рост экономики меньше 5-6 % в год -- это продолжение отставания от западных экономик .
      Конечно понятно . что после падения с 2014 г 1.4 % годовых лучше чем минус. но -- в названиии статьи кроется некоторая двусмысленность.Рост от каких величин ? До кризисных или вроде как оттолкнулись ото дна ?
      МВФ прогнозирует дальнейший рост экономики РФ

      ??на фоне
      В целом, рассматривая мировую конъюнктуру, МВФ констатирует продолжение ускорения роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году при 3,2% в прошлом году

      это не рост . а отставание.
      tamnun
      1. Stas157 Сегодня, 12:12
        Цитата: tamnun
        это не рост . а отставание.

        Это реальный рост +1,4% по отношению к ВВП 2016 года, когда было падение. Другое дело, что рост незначительный. Это для развитых стран такие показатели еще терпимо. А после нашего падения это слёзы. С таким вялым ростом мы никого никогда не догоним, в хвосте окажемся. За такой рост в шею правительство нужно.
        Stas157
      2. Сухов Сегодня, 12:41
        Цитата: tamnun
        До кризисных или вроде как оттолкнулись ото дна ?

        Один "водяной" который искал дно, уже сидит.
        Я ни на что не намекают, но всё-таки...
        Следует быть осторожней, при поиске дна кризиса в России. smile
        Сухов
        1. Вадим237 Сегодня, 14:26
          Да водяной сидит - дома.
          Вадим237
  3. Дуплет Сегодня, 10:48
    Да наша экономика всё растет, а пенсионеры самые нищие в мире! Если точнее, то по уровню жизни пенсионеров мы занимаем 5 место с конца среди всего мира.
    Дуплет
    1. shans2 Сегодня, 11:25
      ага, "новость" с укараинского цензор.нет, не иначе
      shans2
      1. Дуплет Сегодня, 11:37
        http://www.vestifinance.ru/articles/88477
        Дуплет
    2. злой партизан Сегодня, 11:29
      Цитата: Дуплет
      а пенсионеры самые нищие в мире!

      Это с какого такого перепугу?? Моей маме 81 год. пенсия - 23 000 руб. Нищей себя не считает.
      злой партизан
      1. Дуплет Сегодня, 11:38
        http://www.vestifinance.ru/articles/88477 Рад за вашу маму, а моя, когда была жива, год назад, 11 т. получала и таких 99%
        Дуплет
      2. shans2 Сегодня, 11:43
        Так вы посмотрите тот липовый "рейтинг" составленный какими-то грандоотливными европейскими соросами, там 40 стран заявлено, причем приводятся приблизительно только первая десятка, страны липа Люксембурга и Норвегии с Данией, карлики планеты). Остальные вообще неизвестны, пиши , что хочешь, не проверить. Почему-то не приводятся остальные 200 стран), не говоря про такие страны, как США...
        shans2
        1. Дуплет Сегодня, 11:47
          Цитата: shans2
          Так вы посмотрите тот липовый "рейтинг" составленный какими-то грандоотливными европейскими соросами, там 40 стран заявлено, причем приводятся приблизительно только первая десятка, страны липа Люксембурга и Норвегии с Данией, карлики планеты). Остальные вообще неизвестны, пиши , что хочешь, не проверить. Почему-то не приводятся остальные 200 стран), не говоря про такие страны, как США...

          Конечно липовый)) просто вы в Россию то съездите, поживите среди простых людей)) Вы согласны с тем, что средние пенсии в России 11т.р? А стем, что за ЖКХ в среднем нужно платить 4-5 руб?, а стем, что лекарства, если пойти в аптеку дешевле 350р не купишь? Вот прибавьте теперь минимальные затраты и отнимите от пенсии. Вот и весь рейтинг.
          Дуплет
          1. shans2 Сегодня, 11:49
            У меня родители оба пенсионеры, таки получше чем в ЕС "счастливой" Болгарии и Румынии в пересчете на ППС, намного получше... в этой Болгарии вся пенсия на ЖКХ уйдет... Да и обычные пенсы Германии получают по 900 евро, если работали обычными квалифицированными рабочими, т. е выживают с трудом...
            shans2
            1. Дуплет Сегодня, 11:52
              Цитата: shans2
              У меня родители оба пенсионеры, таки получше чем в ЕС "счастливой" Болгарии и Румынии в пересчете на ППС, намного получше... в этой Болгарии вся пенсия на ЖКХ уйдет... Да и обычные пенсы Германии получают по 900 евро, если работали обычными квалифицированными рабочими, т. е выживают с трудом...

              Хахаха, то то и видно, что пенсионеры германские по всему миру путешествуют, на свою нищенскую пенсию, а наши питаться нормально не могут..
              Дуплет
              1. shans2 Сегодня, 11:55
                все с тобой понятно), щас, тебе прямо все германские пенсионеры путешествуют, тебе сколько лет то? в такие сказки не только верить но и писать, тут не Соросы сидят, прекрасно знают, какие пенсы путешествуют - которые работали топами в компаниях да свой бизнес имели-имеют, и платят за поездку легко по 20 тыс евро, вон за речной Круизик в Золотому кольцу на люкстеплоходе плавают за бешенные деньги... конечно это те, кто работал за 2-3 тысячи евро, конечно, ))) это даже на наив)) это уже методичка писать такую чушь про повсеместно путешествующих немецких пенсов)) ты б посмотрел как люди там живут). Но к слову. пенсу легче в Тайланде зимой жить, чем в Германии, потому как в Германии только за жкх зимой он заплатит 300-400 евро... Вот и живут на 700-900 евро по камбоджам да таиландам, снимая лачуги..
                shans2
                1. Дуплет Сегодня, 12:02
                  Цитата: shans2
                  Вот и живут на 700-900 евро по камбоджам да таиландам, снимая лачуги..

                  Ваша логика, очень логична) хахха, вы меня веселите, за что спасибо! Сынок ты про тайланд только нашим пенсионерам не рассказывай, а то еще те остались, которые воевали, еще и люлей дадут..
                  Дуплет
                2. tamnun Сегодня, 12:38
                  Цитата: shans2
                  Вот и живут на 700-900 евро по камбоджам да таиландам, снимая лачуги..

                  Хахаха -- ну и бред
                  tamnun
        2. tamnun Сегодня, 11:51
          Цитата: shans2
          Так вы посмотрите тот липовый "рейтинг"

          Что бы понять липовый он или нет , достаточно съездить в эти страны .
          В какой из выше названных стран Вы были ?
          Цитата: shans2
          траны липа Люксембурга и Норвегии с Данией, карлики планеты)

          Величина страны не имеет значения - разговор идёт о пенсионерах и их благосотоянии.
          tamnun
          1. Antonio_Mariarti Сегодня, 14:05
            Цитата: tamnun
            Цитата: shans2
            Так вы посмотрите тот липовый "рейтинг"

            Что бы понять липовый он или нет , достаточно съездить в эти страны .
            В какой из выше названных стран Вы были ?
            Цитата: shans2
            траны липа Люксембурга и Норвегии с Данией, карлики планеты)

            Величина страны не имеет значения - разговор идёт о пенсионерах и их благосотоянии.
            Ок, только у них на одного пенсионера приходиться 5 , а то и 6 рабочих людей, а у нас 1.5 и то,в лучшем случаи. Вот почему у них всё хорошо, если бы каждый из нас платит налоги и пенсию, то ок. А так, 20 лямов людей ничего не платят и работают в теневой экономике, а потом ахуют, чё пенсии малые у них или вообще нет. Т
            Antonio_Mariarti
            1. tamnun Сегодня, 14:14
              Цитата: Antonio_Mariarti
              Ок, только у них на одного пенсионера приходиться 5 , а то и 6 рабочих людей, а у нас 1.5

              у них то же не 5-6 , но Вы поймите , роли это не играет.
              Никто не говорит о причинах . почему пенсионеры в России находятся на таком месте в рейтинге и поверьте , количество рабочих на пенсионера это тошько одна из огромной череды проблем.
              Рейтинг говрит - пенсионеры находятся по уровню благосотояния на таком то месте . а уж как вы себя будете убеждать , почему и отчего - в общем никого не касается и врядли улучшит материальное положение пенсионеров.
              Цитата: Antonio_Mariarti
              . Вот почему у них всё хорошо, если бы каждый из нас платит налоги и пенсию, то ок.

              Хорошо у них не из за этого и 5-6 человек работающих на одного пенсионера нет в ниодной развитой странею
              Вы сами пишите -- если бы каждый платил , а у них платят . почему 7
              потому , что в пенсионные кассы верят и государство с пенсиями их не обманывало.

              Цитата: Antonio_Mariarti
              А так, 20 лямов людей ничего не платят и работают в теневой экономике, а потом ахуют, чё пенсии малые у них или вообще нет

              Так чья это проблема ? помоему это то же частично объясняет место врейтинге.
              платить надо.
              tamnun
            2. Дуплет Сегодня, 14:22
              Цитата: Antonio_Mariarti
              Ок, только у них на одного пенсионера приходиться 5 , а то и 6 рабочих людей, а у нас 1.5

              А почему наши женщины не рожают? Не задумывались?
              Цитата: Antonio_Mariarti
              А так, 20 лямов людей ничего не платят и работают в теневой экономике, а потом ахуют, чё пенсии малые у них или вообще нет. Т

              А почему у нас 20 лям в теневой экономике? Что мешает вывести в свет? Не задумывались? А может это кому то не нужно? Вы обозначали только малую часть проблем, которую наше правительство не хочет решать.
              Дуплет
    3. Горный стрелок Сегодня, 12:12
      Ссылку в студию, пожалуйста! И напомню, мимоходом, что например, в Китае, пенсионного обеспечения вообще нет! Только для госслужащих и военных.
      Горный стрелок
      1. tamnun Сегодня, 12:35
        Цитата: Горный стрелок
        Ссылку в студию, пожалуйста! И напомню, мимоходом, что например, в Китае, пенсионного обеспечения вообще нет! Только для госслужащих и военных.

        http://gtmarket.ru/news/2015/09/28/7245
        tamnun
    4. domnich Сегодня, 12:49
      В каких странах практически или полностью нет пенсии
      1. Китай. Пенсии выплачиваются бывшим работникам госслужб. Ни работники частных фирм и компаний, ни крестьяне на такие привилегии не претендуют – для них попросту нет обязательных выплат. В Китае принято самостоятельно заботиться о престарелых родителях.
      2. Индия. Большинство граждан этой страны не получают пенсии по старости – они предусмотрены только для государственных служащих. Что касается остальных жителей – они находятся на обеспечении своих семей либо социально ориентированных программ, а также других фондов (частные, религиозные).

      Наиболее же комфортные условия для жизни стариков вовсе не в самых развитых странах - это Эквадор, Камбоджа, Панама, Мексика и Испания. Объяснение простое - низкий уровень цен и льготы.
      domnich
      1. Дуплет Сегодня, 13:00
        Ага давайте равняться на эти страны. Правильно зачем на передовые смотреть, пусть лучше чинуши наши карманы набивают.. Вы к чему это выложили, типо есть страны, где еще хуже. Так поезжайте в Индию и Китай и живите там. А я хотел бы жить в своей стране, самой большой и богатой в мире. Правда еще и самой вороватой, к сожалению. Самая богатая страна в мире занимает 54 место в мире по потреблению на душу населения. Имеет самых нищих пенсионеров в мире. Как такое возможно? Можете не отвечать, понятно, что мудрейшее руководство ведет страну в светлое будущее, оочень тернистым путем, как рабы на галерах работают, беспрестанно думают, как бы жизнь народа улучшить. Да только почему то сами богатеют, а народ нищает.
        Дуплет
        1. domnich Сегодня, 13:08
          Это я к тому, что в нашей стране тоже всегда было принято заботиться о своих родителях, а уровни цен, льготы и пенсии в различных регионах сильно отличаются.
          domnich
        2. Antonio_Mariarti Сегодня, 14:07
          А почему на на них не равняться? У них население больше, чем у нас. А у Норвегии во сколько раз население меньше, чем у нас, м? Это тоже самое, что взрослый равнял на рёбёнка Самой богатой, кто тебе такой сказал? Да, у нас много ресурсов, но и население огромной для таких ресурсов. Давай посмотрим на Нигерию, где точно так же добывают огромные количество нефти и продают. Да, только у нас 60 процентов доход от ресурсов остаётся в стране, а не продаём. Ну так шо, сравни с Нигерией. У них нефть и газ есть.
          Цитата: Дуплет
          Ага давайте равняться на эти страны. Правильно зачем на передовые смотреть, пусть лучше чинуши наши карманы набивают.. Вы к чему это выложили, типо есть страны, где еще хуже. Так поезжайте в Индию и Китай и живите там. А я хотел бы жить в своей стране, самой большой и богатой в мире. Правда еще и самой вороватой, к сожалению. Самая богатая страна в мире занимает 54 место в мире по потреблению на душу населения. Имеет самых нищих пенсионеров в мире. Как такое возможно? Можете не отвечать, понятно, что мудрейшее руководство ведет страну в светлое будущее, очень тернистым путем, как рабы на галерах работают, беспрестанно думают, как бы жизнь народа улучшить. Да только почему то сами богатеют, а народ нищает.
          Antonio_Mariarti
          1. tamnun Сегодня, 14:27
            Цитата: Antonio_Mariarti
            А почему на на них не равняться? У них население больше, чем у нас. А у Норвегии во сколько раз население меньше, чем у нас, м?

            А в Штатах ? В Германии ?Японии ?
            как там с населением ? Кстати я германию и японию специально привёл , проигравшие в ВОВ страны
            Цитата: Antonio_Mariarti
            Это тоже самое, что взрослый равнял на рёбёнка

            Не корректно.
            большая страна - больше возможностей.
            Цитата: Antonio_Mariarti
            Давай посмотрим на Нигерию, где точно так же добывают огромные количество нефти и продаю

            достойный пример для подражания , с такими примерами и равнением на такие страны Россия точно всегда будет в шоколаде ---СТАТИСТИЧЕСКИ wink
            tamnun
        3. Antonio_Mariarti Сегодня, 14:08
          Ты хоть знаешь, что из 13трл бюджета 7 трл идёт только на пенсии. Вопрос, где деньги взять? Урезать социалку? Военку? Образование?
          Цитата: Дуплет
          Ага давайте равняться на эти страны. Правильно зачем на передовые смотреть, пусть лучше чинуши наши карманы набивают.. Вы к чему это выложили, типо есть страны, где еще хуже. Так поезжайте в Индию и Китай и живите там. А я хотел бы жить в своей стране, самой большой и богатой в мире. Правда еще и самой вороватой, к сожалению. Самая богатая страна в мире занимает 54 место в мире по потреблению на душу населения. Имеет самых нищих пенсионеров в мире. Как такое возможно? Можете не отвечать, понятно, что мудрейшее руководство ведет страну в светлое будущее, оочень тернистым путем, как рабы на галерах работают, беспрестанно думают, как бы жизнь народа улучшить. Да только почему то сами богатеют, а народ нищает.
          Antonio_Mariarti
  4. san4es Сегодня, 10:55
    МВФ: "Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом."
    - заявляется в документе.

    ...Вашими "молитвами"...Thank you за санкции yes
    san4es
  5. pvv113 Сегодня, 10:58
    Эксперты МВФ полагают, что в текущем году (как и в следующем) Россию ожидает реальный рост ВВП на уровне 1,4%.

    Дайте еще санкций!!! laughing
    pvv113
  6. shans2 Сегодня, 11:23
    Адепты Навального извинятся за это перед Западом? Ну там, всякая школота, иудеи и прочий его электорат?
    shans2
    1. Гардамир Сегодня, 11:43
      Адепты Путина присоединятся к адептам Навального и дадут Западу. Ух дадут! Ещё несколько миллиардов Америке дадут.
      Гардамир
  7. УАЗ 452 Сегодня, 11:43
    Рост ВВП РФ - 1,4%, всего мира - 3,5%. То есть отставание не только не уменьшится, но будет увеличиваться. После какого слова нужно аплодировать?
    УАЗ 452
    1. НасРать Сегодня, 12:06
      Цитата: УАЗ 452
      Рост ВВП РФ - 1,4%, всего мира - 3,5%. То есть отставание не только не уменьшится, но будет увеличиваться.

      В целом - не корректное выражение ....
      Как пример:
      ВВП Вьетнама под 7%, а ВВП Китая под 6,5% ..... вывод(исходя из Ваших утверждений) Китай отстаёт в экономическом развитии от Вьетнама? belay
      Но и это не всё......но если честно, нет желания развивать мысль. hi
      НасРать
      1. Дуплет Сегодня, 12:25
        Но и это не всё......но если честно, нет желания развивать мысль. hi [/quote]
        Особенно, когда ее нет)) Ибо против цифр и фактов нужны цифры и факты..
        Дуплет
        1. НасРать Сегодня, 12:45
          Ещё раз повторю - не корректное выражение!

          УАЗ 452
          Рост ВВП РФ - 1,4%, всего мира - 3,5%. То есть отставание не только не уменьшится, но будет увеличиваться          .

          на 17 год - ВВП России прогнозируют -1,4 %, ВВП Великобритании - 1,7%, Вьетнама -7%. - Выходит Великобритания в отстающих, типа России?
          Китай для примера пожертвовал ростом ВВП в пользу реформирования экономики..

          Если хотите подчеркнуть отсталость Российской экономики- используйте другие формулировки, а то что написал УАЗ452 - не корректно.
          НасРать
          1. tamnun Сегодня, 12:50
            Цитата: НасРать
            на 17 год - ВВП России прогнозируют -1,4 %, ВВП Великобритании - 1,7%, Вьетнама -7%. - Выходит Великобритания в отстающих, типа России?

            Цитата: НасРать
            Ещё раз повторю - не корректное выражение!

            сравнивать страны можно только по группе экономического развития в которой она находится.
            Англия относится к развитым странам
            В число экономически развитых стран Международный валютный фонд включает все страны G7, все страны еврозоны и ряд других стран.[4]

            Европа и Ближний Восток
            Австрия,
            Бельгия,
            Великобритания,
            Германия,
            Греция
            Дания,
            Израиль,
            Ирландия,
            Исландия,
            Испания,
            Италия,
            Кипр,
            Люксембург,
            Мальта,
            Нидерланды,
            Норвегия,
            Португалия,
            Сан-Марино
            Словакия
            Словения
            Финляндия
            Франция
            Чехия
            Швейцария
            Швеция
            Эстония
            Австралия, Океания и Дальний Восток
            Австралия,
            Гонконг,
            Новая Зеландия,
            Сингапур,
            Тайвань,
            Южная Корея,
            Япония.
            Северная Америка
            Канада
            США

            как вилите России в этом списке нет.
            она экономический рост можно сравнивать в группе развивающихся стран -- с Вьетнамом в том числе.
            tamnun
            1. НасРать Сегодня, 12:59
              Я об этом же и пишу... если не заметили:

              Цитата: НасРать
              Если хотите подчеркнуть отсталость Российской экономики- используйте другие формулировки, а то что написал УАЗ452 - не корректно.
              НасРать
      2. УАЗ 452 Сегодня, 12:27
        Я в курсе, что такое "эффект низкой базы". Но у нас то явно не тот случай - и база не слишком высокая, и рост ниже общемирового.
        PS А если нет желания развивать мысль - зачем начинать что-то писать? Всем поведать об отсутствии такого желания?
        УАЗ 452
  8. anjey Сегодня, 11:50
    Цитата: Дуплет
    Да наша экономика всё растет, а пенсионеры самые нищие в мире! Если точнее, то по уровню жизни пенсионеров мы занимаем 5 место с конца среди всего мира.

    почему только пенсионеры,хотя есть пенсии в 50 тыс рублей, а рабочий пролетариат -работающий в несырьевой отрасли и не на ВПК ....? как то все вокруг менегеров и чинуш-как будто на них Россия держится....
    anjey
    1. Правда Сегодня, 14:17
      Крохи со стола летят...
      Правда
  9. vladimirvn Сегодня, 13:09
    Буксует экономика страны, слепленная по западным лекалам. Тут как в том анекдоте, осталось или трусы одеть или крестик снять. Если мы крутые и самостоятельные, то надо свое что то строить, с учетом накопленного опыта. А если как все, то в очередь, после румын, болгар, прибалтов и других не братьев, за подачкой в виде льготных кредитов.
    vladimirvn
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