14:27 24 июля

В ЮВО привлечены к тренировкам по боеготовности около 16 тысяч военнослужащих

В общевойсковых соединениях и воинских частях 58 общевойсковой армии Южного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Южной Осетии, начались тренировки по боевой готовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.

В ЮВО привлечены к тренировкам по боеготовности около 16 тысяч военнослужащих


К занятиям привлечено около 16 тыс. военнослужащих и свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники,
сказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.


По его словам, «военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения, где, в свою очередь, основное внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению».

Офицеры на практике изучат перспективные направления по совершенствованию боевой готовности подразделений с учетом новых руководящих документов,
добавил представитель округа.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка «единых для всех воинских частей требований по боеготовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств», заключил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Беляш Сегодня, 12:00
    Интересная форма на фото, это костюм Ратник?
    Беляш
  2. Подрезчик Сегодня, 12:51
    Вот и радует, что ни день-тренировки, учения, подьем по тревоге у наших соседей! Так и должно быть в мирное время, тем более рядом грузовоины с учебными центрами НАТО! Успехов!!! hi
    Подрезчик
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