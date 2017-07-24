В ЮВО привлечены к тренировкам по боеготовности около 16 тысяч военнослужащих
В общевойсковых соединениях и воинских частях 58 общевойсковой армии Южного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Южной Осетии, начались тренировки по боевой готовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.
По его словам, «военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения, где, в свою очередь, основное внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению».
Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка «единых для всех воинских частей требований по боеготовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств», заключил он.
К занятиям привлечено около 16 тыс. военнослужащих и свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники,сказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.
По его словам, «военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения, где, в свою очередь, основное внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению».
Офицеры на практике изучат перспективные направления по совершенствованию боевой готовности подразделений с учетом новых руководящих документов,добавил представитель округа.
Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка «единых для всех воинских частей требований по боеготовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств», заключил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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