Китай потребовал от Индии «исправить ошибку» на границе

Мы решительно требуем от индийской стороны предпринять практические действия по исправлению ошибки, прекратить провокации и совместно с Китаем обеспечить защиту мира и спокойствия в районе границы,

Можно сотрясти горы, но невозможно сотрясти Народно-освободительную армию Китая,