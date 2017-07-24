14:26 24 июля

Китай потребовал от Индии «исправить ошибку» на границе

Минобороны КНР потребовало от Индии вывести войска с приграничного участка китайской территории, напомнив о несокрушимости НОАК, передает Интерфакс-АВН .

Китай потребовал от Индии «исправить ошибку» на границе


Мы решительно требуем от индийской стороны предпринять практические действия по исправлению ошибки, прекратить провокации и совместно с Китаем обеспечить защиту мира и спокойствия в районе границы,
заявил представитель военного ведомства У Цянь.


Он предупредил, что возможности НОАК по защите суверенитета и территориальной целостности «постоянно укрепляются», поэтому «Индия не должна бросать ситуацию на произвол судьбы и не питать нереалистичных иллюзий».

Можно сотрясти горы, но невозможно сотрясти Народно-освободительную армию Китая,
добавил Цянь.

Ранее сообщалось, что подразделения индийских пограничников в июне нарушили госграницу между двумя странами и вторглись на территорию китайского района Дунлан, воспрепятствовав проведению там работ по строительству дороги.

Китайское внешнеполитическое ведомство уже выступило с жесткими требованиями о выводе индийской стороной своих военных с территории КНР.

Использованы фотографии: Wei Peiquan / Xinhua
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Комментарии 33

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  1. Беляш Сегодня, 11:59
    На Индию так просто не покричишь. Их тоже не мало.
    Беляш
    1. Tusv Сегодня, 12:03
      Цитата: Беляш
      На Индию так просто не покричишь. Их тоже не мало.

      Так и количество китайских предупреждений величина секретная. А так ВВП звякнет Моди и усё будет исправлено
      Tusv
      1. pjastolov Сегодня, 12:08
        интересно, а с какого перепугу индия поперлась в китай? вроде ж у них нет спорных территорий? recourse
        pjastolov
        1. vovanpain Сегодня, 12:20
          Цитата: pjastolov
          интересно, а с какого перепугу индия поперлась в китай? вроде ж у них нет спорных территорий? recourse

          Володя там у них из-за Тибета терки какие то и уже давно.
          Неразрешенный пограничный вопрос и взаимные претензии на ряд спорных территорий остаются одними из основных раздражителей в отношениях между Нью-Дели и Пекином, а также потенциальным очагом очередного вооруженного противостояния. Предметом раздора стали две территории.Одна из них - безлюдное высокогорное плато Аксайчин в западном секторе границы. Этот практически непригодный для жизни район общей площадью около 38 тыс. кв км расположен на высоте 4,5-7 тыс. метров над уровнем моря и представляет собой цепь ледников посреди необитаемой каменистой пустыни. Однако он имеет стратегическое значение для КНР как форпост, контролирующий пути сообщения Синьцзяна с Тибетом. В 1962 году район был занят китайскими войсками в ходе вооруженного конфликта и находится сейчас под фактическим управлением Пекина, однако Нью-Дели настаивает на том, что Аксайчин - часть индийского района Ладакх (штат Джамму и Кашмир).Восточный участок, наоборот, управляется Индией, но на него претендует Китай, который предъявляет права на значительную часть штатов Аруначал-Прадеш и Сикким - территорию площадью около 150 тыс. кв км.Сторонами предпринимались неоднократные попытки урегулировать свой пограничный спор. Из-за отсутствия между ними договоренности, фиксирующей прохождение линии фактического контроля, с обеих сторон ежегодно происходят сотни нарушений границы, которые порой перерастают в столкновения.Одними из достижений последних лет в процессе урегулирования спора была договоренность об учреждении горячей линии между штабами вооруженных сил, а также специальных контрольных пунктов для проведения встреч пограничников двух стран вдоль линии фактического контроля и решения спорных вопросов непосредственно на местах.
          glav.su/forum/4/16/threads/1097875/ hi
          vovanpain
          1. pjastolov Сегодня, 12:27
            Не знал hi спасибо за информацию drinks
            pjastolov
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:45
              Володя, привет! Не фен шую стоят индусы на границе, тем самым нарушают всеобщую гармонию Поднебесной..... what
              Соломон Кейн
              1. cniza Сегодня, 13:02
                Костя hi , доброго времени ! угу , но фен шую использовали для ритуала захоронения , вначале. lol
                cniza
            2. cniza Сегодня, 12:47
              Приветствую Владимиры! hi там ещё тот узелок и одними требованиями его не разрешить.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:57
                Привет, Виктор hi , привет Константин hi , не ужто они там маленький воееный междусобойчик устроят? feel
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 13:02
                  А он там практически не затихал.
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 13:05
                    с точки зрения ресурсов - возможности у них практически бесконечные
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 13:09
                      Там не так все просто , горы и все происходит по другому.
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 13:10
                        Ну, будем посмотреть, все же союзнички
                        pjastolov
                2. cniza Сегодня, 13:12
                  Цитата: pjastolov
                  Ну, будем посмотреть, все же союзнички


                  Союзники , пока до раздела не дошло.
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 13:13
                    Пока не надо делить, после матрасии только lol
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 13:15
                      США туда никогда свой нос не сунут , прищемят на раз.
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 13:17
                        я про раздел матрасии на суверенные штаты lol
                        pjastolov
                    2. cniza Сегодня, 13:19
                      Цитата: pjastolov
                      я про раздел матрасии на суверенные штаты lol


                      Ну так этот процесс уже не за горами.
                      cniza
    2. Paranoid50 Сегодня, 12:07
      Цитата: Беляш
      На Индию так просто не покричишь.

      Дык,китайцы и не кричат, а вежливо "жёстко требуют". Но "зарубы" не ждите, даже не надейтесь. laughing
      Paranoid50
    3. Алексей7777777 Сегодня, 12:07
      Это да))Там уже они сами наверное запутались-где чья территория.Да всё грозной риторикой и ограничится-не станут же две такие махины с ЯО воевать из-за клочка земли с грудой камней?Вон даже США не решились с КНДР,а тут совсем другие весовые категории стран...
      Алексей7777777
    4. сибиралт Сегодня, 12:40
      Может, китайцы не там дорогу строили? Это вполне в китайском духе.
      сибиралт
      1. KUOLEMA Сегодня, 13:03
        жлобье не то что мы взяли и отдали острова и островки))) есть лес -есть и интерес,нету леса -нет интереса)))
        KUOLEMA
  2. Александр 3 Сегодня, 12:04
    Думаю конфликт уладят.Россия как партнёр Индии и Китая примет участие в разрешении конфликта.
    Александр 3
    1. soroKING Сегодня, 12:17
      ну пацаны! дали друг-другу по роже и разошлись wassat
      soroKING
      1. DEZINTO Сегодня, 12:24
        ну пацаны! дали друг-другу по роже и разошлись


        Мне тоже так кажется. Так уж до кучи. Раз везде в мире бардак напомнили о себе. Что мол у нас тут тоже территориальные тёрки имеются.

        А чего это у него за автомат, очередная китайская поделка?
        DEZINTO
        1. pjastolov Сегодня, 12:33
          А чего это у него за автомат, очередная китайская поделка?
          нет, это их разработка QBZ-95 или какая то модификация, отличаются разперами
          вот статья про него https://topwar.ru/8871-originalnaya-shturmovaya-v
          intovka-qbz-95-sdelano-v-kitae.html
          pjastolov
          1. Tusv Сегодня, 13:07
            Цитата: pjastolov
            нет, это их разработка QBZ-95 или какая то модификация,

            Уж больно похожа на Австралийскую Bushmaster M17S
            Tusv
          2. DEZINTO Сегодня, 13:12
            это их разработка QBZ-95

            Прочитал с интересом
            Спасибо мил человек... hi
            DEZINTO
    2. pvv113 Сегодня, 12:26
      Да, похоже без миссии России не обойдется. Китай и Индия самые большие по населению страны. Вместе представляют более трети всего населения Земли. Не понятно во что может их конфликт вылиться
      pvv113
  3. vladimirvn Сегодня, 13:20
    Вот нам не хватало только конфликтов между этими странами. Хотя...
    vladimirvn
  4. ML-334 Сегодня, 13:27
    Прогресс на лицо-от выражения озабоченности до требования.Этак лет через полста какое ни будь действие применят.От америкосов требовали что ни будь?
    ML-334
  5. Гардамир Сегодня, 14:05
    Вот мы молодцы с Китаем не спорили, а передали в 2005г. 337 квадратных километров и тишина.
    Гардамир
    1. Antonio_Mariarti Сегодня, 14:14
      Цитата: Гардамир
      Вот мы молодцы с Китаем не спорили, а передали в 2005г. 337 квадратных километров и тишина.

      Ты про Даманский? Если да, то это был спорный остров, который не принадлежал ни СССР тогда, ни Китаю. Им никто не владел. РФ просто отказалась от своих право, чтобы наладить отношения с Китаем.
      Antonio_Mariarti
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