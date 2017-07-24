Китай потребовал от Индии «исправить ошибку» на границе
Минобороны КНР потребовало от Индии вывести войска с приграничного участка китайской территории, напомнив о несокрушимости НОАК, передает Интерфакс-АВН .
Он предупредил, что возможности НОАК по защите суверенитета и территориальной целостности «постоянно укрепляются», поэтому «Индия не должна бросать ситуацию на произвол судьбы и не питать нереалистичных иллюзий».
Ранее сообщалось, что подразделения индийских пограничников в июне нарушили госграницу между двумя странами и вторглись на территорию китайского района Дунлан, воспрепятствовав проведению там работ по строительству дороги.
Китайское внешнеполитическое ведомство уже выступило с жесткими требованиями о выводе индийской стороной своих военных с территории КНР.
Мы решительно требуем от индийской стороны предпринять практические действия по исправлению ошибки, прекратить провокации и совместно с Китаем обеспечить защиту мира и спокойствия в районе границы,заявил представитель военного ведомства У Цянь.
Он предупредил, что возможности НОАК по защите суверенитета и территориальной целостности «постоянно укрепляются», поэтому «Индия не должна бросать ситуацию на произвол судьбы и не питать нереалистичных иллюзий».
Можно сотрясти горы, но невозможно сотрясти Народно-освободительную армию Китая,добавил Цянь.
Ранее сообщалось, что подразделения индийских пограничников в июне нарушили госграницу между двумя странами и вторглись на территорию китайского района Дунлан, воспрепятствовав проведению там работ по строительству дороги.
Китайское внешнеполитическое ведомство уже выступило с жесткими требованиями о выводе индийской стороной своих военных с территории КНР.
Использованы фотографии: Wei Peiquan / Xinhua
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