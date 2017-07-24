14:28 24 июля

Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» захватила сирийский Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ), ранее связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), взяли под контроль сирийский город Идлиб, вытеснив оттуда группировку-конкурента, сообщает Взгляд со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» захватила сирийский Идлиб


Группировка ХТШ «в которой доминирует бывший филиал "Аль-Каиды", обеспечила себе контроль над городом Идлиб» – центром одноименной провинции на севере Сирии, говорится в сообщении катарского телеканала.


Журналисты ссылаются на информацию «Сирийской обсерватории по правам человека», находящуюся в Лондоне.

В репортаже сообщается, что ранее «город покинули боевики из конкурирующей салафитской группировки «Ахрар аш-Шам», находящейся в союзе одновременно с бывшей «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и группами «Сирийской свободной армии». Канал отмечает, что эта группировка пользуется поддержкой Турции и нескольких стран Персидского залива.

Сообщается, что «ХТШ и "Ахрар аш-Шам" в течение недели вели перестрелки в Идлибе, жертвами которых стали по меньшей мере 90 человек, в том числе 15 гражданских лиц». В городе также был проведен ряд террористических атак, нацеленных на объекты ХТШ.

Бои закончились перемирием, после которого «сотни боевиков покинули город на десятках машин».

В своем комментарии представитель «обсерватории» Абдель Рахман отметил, что влияние ХТШ в провинции Идлиб заметно снизилось. Этим воспользовалась группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», которая пытается установить свой контроль в южных районах провинции.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 12

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 12:29
    САА с ВКС и Ираном работы меньше.Хотя,с таким притоком боевиков-"отряд не заметит потери бойца"-даже нескольких десятков потери не заметит...
    Алексей7777777
    1. donavi49 Сегодня, 12:36
      Ахрар - уважаемые партнеры, которых трогать нельзя и они во всяких перемириях участвуют.
      Хайят Тахрир аль-Шам - это Нусрачи, по которым есть ООНовское решение, утилизировать под любой вывеской.

      Так что - с этой точки зрения, изгнание Ахрара это плюс для САА и ВКС.
      donavi49
      1. cniza Сегодня, 12:43
        Одни бармалеии отвоевали у других бармалеев , баланс практически не изменился.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 13:01
          баланс практически не изменился.
          баланс все-таки изменился - бармалеев меньше стало laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 13:07
            Если так то да , а по территории нет. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 13:11
              Пусть сами поубиваются, легче зачищать будет hi
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 13:14
                Так все и не против , наблюдают. good
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 14:22
                  я орешки уже закупил, теперь надо пивком затариться, и проводить время с удовольствием drinks
                  pjastolov
      2. Алексей7777777 Сегодня, 12:45
        «Ахрар аш-Шам», находящейся в союзе одновременно с бывшей «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и группами «Сирийской свободной армии». Канал отмечает, что эта группировка пользуется поддержкой Турции и нескольких стран Персидского залива.
        Простите-это уважаемый партнёр?
        Алексей7777777
        1. donavi49 Сегодня, 12:56
          Ахрар не пропихнули в решение ООН. Поэтому они уважаемые партнеры.
          Нусрачей пропихнули - причем уничтожать под любой вывеской. Сейчас это Хайят Тахрир аль-Шам.

          Ахрар - он например сейчас поддерживает перемирие. А раньше вместе с Нусрой в Алеппо воевал и на Хаму шел. Сейчас же разругались и воюют.
          donavi49
  2. soroKING Сегодня, 12:35
    это та обсер-ватория, что состоит из одного сирийца уголовника?
    soroKING
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Развязывают руки нашим ВКС для утилизации. wassat Алеппо освободили, неужели с этими не разберутся?
    Горный стрелок
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