Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» захватила сирийский Идлиб
Боевики «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ), ранее связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), взяли под контроль сирийский город Идлиб, вытеснив оттуда группировку-конкурента, сообщает Взгляд со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Группировка ХТШ «в которой доминирует бывший филиал "Аль-Каиды", обеспечила себе контроль над городом Идлиб» – центром одноименной провинции на севере Сирии, говорится в сообщении катарского телеканала.
Журналисты ссылаются на информацию «Сирийской обсерватории по правам человека», находящуюся в Лондоне.
В репортаже сообщается, что ранее «город покинули боевики из конкурирующей салафитской группировки «Ахрар аш-Шам», находящейся в союзе одновременно с бывшей «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и группами «Сирийской свободной армии». Канал отмечает, что эта группировка пользуется поддержкой Турции и нескольких стран Персидского залива.
Сообщается, что «ХТШ и "Ахрар аш-Шам" в течение недели вели перестрелки в Идлибе, жертвами которых стали по меньшей мере 90 человек, в том числе 15 гражданских лиц». В городе также был проведен ряд террористических атак, нацеленных на объекты ХТШ.
Бои закончились перемирием, после которого «сотни боевиков покинули город на десятках машин».
В своем комментарии представитель «обсерватории» Абдель Рахман отметил, что влияние ХТШ в провинции Идлиб заметно снизилось. Этим воспользовалась группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», которая пытается установить свой контроль в южных районах провинции.
Группировка ХТШ «в которой доминирует бывший филиал "Аль-Каиды", обеспечила себе контроль над городом Идлиб» – центром одноименной провинции на севере Сирии, говорится в сообщении катарского телеканала.
Журналисты ссылаются на информацию «Сирийской обсерватории по правам человека», находящуюся в Лондоне.
В репортаже сообщается, что ранее «город покинули боевики из конкурирующей салафитской группировки «Ахрар аш-Шам», находящейся в союзе одновременно с бывшей «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и группами «Сирийской свободной армии». Канал отмечает, что эта группировка пользуется поддержкой Турции и нескольких стран Персидского залива.
Сообщается, что «ХТШ и "Ахрар аш-Шам" в течение недели вели перестрелки в Идлибе, жертвами которых стали по меньшей мере 90 человек, в том числе 15 гражданских лиц». В городе также был проведен ряд террористических атак, нацеленных на объекты ХТШ.
Бои закончились перемирием, после которого «сотни боевиков покинули город на десятках машин».
В своем комментарии представитель «обсерватории» Абдель Рахман отметил, что влияние ХТШ в провинции Идлиб заметно снизилось. Этим воспользовалась группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», которая пытается установить свой контроль в южных районах провинции.
Использованы фотографии: AFP
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