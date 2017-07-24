В порт Одессы зашли два натовских корабля
Два корабля постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с визитом в порт Одессы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВМС Украины.
По данным пресс-службы, «программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи их командования с руководством ВМС Украины».
Также запланированы встречи военнослужащих НАТО с украинскими моряками. Кроме того, для жителей Одессы будет открыт доступ на боевые корабли альянса.
Визит продлится три дня.
Агентство напоминает, что на прошлой неделе завершилось военно-морское учение Sea Breeze-2017, в котором принимали участие 17 стран, в том числе Турция и Великобритания.
В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM,говорится в релизе.
По данным пресс-службы, «программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи их командования с руководством ВМС Украины».
Также запланированы встречи военнослужащих НАТО с украинскими моряками. Кроме того, для жителей Одессы будет открыт доступ на боевые корабли альянса.
Визит продлится три дня.
Агентство напоминает, что на прошлой неделе завершилось военно-морское учение Sea Breeze-2017, в котором принимали участие 17 стран, в том числе Турция и Великобритания.
Использованы фотографии: пресс-служба командования Военно-морских сил ВС Украины
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