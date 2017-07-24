14:27 24 июля

В порт Одессы зашли два натовских корабля

Два корабля постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с визитом в порт Одессы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВМС Украины.



В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM,
говорится в релизе.


По данным пресс-службы, «программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи их командования с руководством ВМС Украины».

Также запланированы встречи военнослужащих НАТО с украинскими моряками. Кроме того, для жителей Одессы будет открыт доступ на боевые корабли альянса.

Визит продлится три дня.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе завершилось военно-морское учение Sea Breeze-2017, в котором принимали участие 17 стран, в том числе Турция и Великобритания.

Использованы фотографии: пресс-служба командования Военно-морских сил ВС Украины
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Комментарии 28

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  1. Беляш Сегодня, 12:48
    НАТО наступает(
    Беляш
    1. cniza Сегодня, 12:51
      Всё шастают и вынюхивают , а наступают они себе на одно место.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 12:55
        Виктор hi , а вот интересно украинские корабли (ну хоть катерок!) зайдут когда-нибудь в натовский порт с визитом вежливости (встретиться с командованием, пообщаться матросам, пригласить жителей)? lol
        Подрезчик
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:58
          А в гавань заходили корабли.
          Большие корабли из океана.


          Добрый день,Славяне!


          Они пришли туда,
          Где можно без труда
          Достать себе и женщин и вина,
          Соломон Кейн
          1. Подрезчик Сегодня, 13:07
            Цитата: Соломон Кейн
            А в гавань заходили корабли, корабли.
            Большие корабли из океана.
            Добрый лень,Славяне!

            Константин hi , и мы тебя приветствуем! Вот Виктор придумал для украинского флота компьютерный заход в порты дружественных стран-членов НАТО!!! laughing laughing laughing
            Подрезчик
        2. cniza Сегодня, 12:59
          Александр hi , если только вертуально , хотя Болгария , Румыния и Турция рядом.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 13:03
            Почему виртуально? Они буквально на днях отрабатывали бросок на веслах wink
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 13:04
              Весел хватило ? laughing
              cniza
              1. Zibelew Сегодня, 13:07
                А тем временем внутри фрегата
                Zibelew
              2. pvv113 Сегодня, 14:24
                Вот про это в прессе ничего не было recourse
                pvv113
          2. Соломон Кейн Сегодня, 13:20
            Да, Вить, это не Петр Великий с Дмитрием Донским в Балтике, которые жути навели на гейропейцев...... lol lol
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 13:23
              Ничего , зато от кашля излечились. laughing
              cniza
        3. Zibelew Сегодня, 13:01
          Александр hi В марте 2016 флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" и судно размагничивания "Балта" прибыли из Одессы в Стамбул за снаряжением для Вооруженных сил Украины. Грандиозный "дальний" поход флагмана "флота" войдет в историю Юкрейни. Это вам не шутка, целых 383 мили!
          Zibelew
          1. Подрезчик Сегодня, 13:13
            Цитата: Zibelew
            Александр hi В марте 2016 флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" и судно размагничивания "Балта" прибыли из Одессы в Стамбул за снаряжением для Вооруженных сил Украины. Грандиозный "дальний" поход флагмана "флота" войдет в историю Юкрейни. Это вам не шутка, целых 383 мили!

            Тагирьян, а в трюме те, кто "косил" от АТО? Жестоко, дорогой, Виктор придумал им "щадящий" режим за компом! Мили пролетают моментально!!! laughing
            Подрезчик
            1. Zibelew Сегодня, 13:18
              Виртуально им не интересно. Вот например почти весь 2014 год укровермахт реконструировал Бундсвер на Донбассе
              Zibelew
              1. tamnun Сегодня, 13:25
                Цитата: Zibelew
                Виртуально им не интересно. Вот например почти весь 2014 год укровермахт реконструировал Бундсвер на Донбассе

                я не совсем вижу , надпись на украинском или русском ?
                tamnun
              2. Подрезчик Сегодня, 13:28
                А вот за эту надпись (тем более безграмотную!) я бы расстреливал при взятии в плен!!!
                Подрезчик
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:06
      Как в родную гавань уже заходят , совсем одесситы слились в стан врагов России .
      Spartanez300
    3. Морм Сегодня, 13:19
      Цитата: Беляш
      НАТО наступает(

      Не правильно ,ух,очень даже неправильно поступают украинцы- прежде чем кого- то приглашать в гости,украинцам нужно спросить Москву о целесообразности такого шага,а то Москва "осерчает, и может вспомнить 2014 год. laughing
      Как известно- русские в гневе страшны своей не предсказуемостью.Нужно за каждый чих обращаться в Москву,как это делает верный союзник русских-саркисяновская Армения.Даже для установки памятника в Армении нужно обращаться в Россию,год назад вот серж саркисян по собственному почину разрешил установку памятника Нжде,сам пришел на открывие этого памятника и чуть было не попал в списки русофобов- МИД России выразил протест данному действу в лице Захаровой.Так что,дорогие украинцы- прямо в Москву,каждый чих согласовывайте с ней и будут там вас любить так,как саркисяновскую Армению,где на установку памятника нужно согласие из Москвы.
      Морм
    4. Сергей-svs Сегодня, 14:19
      НАТО наступает(

      НАТО - это ерунда! no Вот реальная сила. Только лесбухи спасут Нэньку! yes laughing
      Сергей-svs
  2. Ingvar0401 Сегодня, 12:52
    А почему на фото тральщик?
    Ingvar0401
  3. Вздринчер Сегодня, 12:55
    Одесса уже не та. Сломали ее в Доме Профсоюзов к сожалению
    Вздринчер
  4. anjey Сегодня, 12:56
    интервенты в Одессе уже как дома???
    anjey
    1. роман66 Сегодня, 13:02
      русские уже там как в гостях( или в подполье)
      роман66
  5. Комментарий был удален.
  6. Masya Masya Сегодня, 13:12
    Кроме того, для жителей Одессы будет открыт доступ на боевые корабли альянса.

    Покажут как корабли выглядят? А то украинцы уже подзабыли поди...
    Masya Masya
    1. лысова Сегодня, 13:22
      Что нибудь интересное увидят - стянут, за борт выкинут, потом доставать будут. Ну а потом кому нибудь впарят.
      лысова
  7. soroKING Сегодня, 13:16
    украинских моряков хоть покатают? wassat
    soroKING
  8. Екатерина II Сегодня, 13:42
    будничный день..посетителей будет немного....
    Эскадренный миноносец типа 45, HMS «Duncan», бортовой номер D37
    стоять будет на Морвокзале до 27 июля..а побывать можно будет на британце до 25..
    Екатерина II
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