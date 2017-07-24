Трамп: Москва и демократы смеются, глядя на расследование по «российскому вмешательству»
Президент Дональд Трамп считает, что Россия и представители Демократической партии потешаются над тем, как в США проходит «охота на ведьм», передает ТАСС .
По словам президента США, в стране «продолжается сфабрикованная русская охота на ведьм», суть которой – найти некое влияние на выборы со стороны РФ.
Трамп подчеркнул, что в действительности «речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах». По его мнению, «это вызывает смех у двух групп – демократов и русских».
Американский лидер также назвал «очень грустной» ситуацию, при которой республиканцы, в том числе и те, которым он оказывал значительную поддержку, «прикладывают очень мало усилий, чтобы защитить своего президента».
Напомним, расследование в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы ведут в США ФБР и спецкомитеты Конгресса по разведке. Сам парламент контролируется республиканцами. Президент часто критикует данное расследование, называя его «охотой на ведьм».
По словам президента США, в стране «продолжается сфабрикованная русская охота на ведьм», суть которой – найти некое влияние на выборы со стороны РФ.
Трамп подчеркнул, что в действительности «речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах». По его мнению, «это вызывает смех у двух групп – демократов и русских».
Американский лидер также назвал «очень грустной» ситуацию, при которой республиканцы, в том числе и те, которым он оказывал значительную поддержку, «прикладывают очень мало усилий, чтобы защитить своего президента».
Напомним, расследование в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы ведут в США ФБР и спецкомитеты Конгресса по разведке. Сам парламент контролируется республиканцами. Президент часто критикует данное расследование, называя его «охотой на ведьм».
Использованы фотографии: EPA/LUKAS BARTH
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