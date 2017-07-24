14:27 24 июля

Трамп: Москва и демократы смеются, глядя на расследование по «российскому вмешательству»

Президент Дональд Трамп считает, что Россия и представители Демократической партии потешаются над тем, как в США проходит «охота на ведьм», передает ТАСС .

Трамп: Москва и демократы смеются, глядя на расследование по «российскому вмешательству»


По словам президента США, в стране «продолжается сфабрикованная русская охота на ведьм», суть которой – найти некое влияние на выборы со стороны РФ.


Трамп подчеркнул, что в действительности «речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах». По его мнению, «это вызывает смех у двух групп – демократов и русских».

Американский лидер также назвал «очень грустной» ситуацию, при которой республиканцы, в том числе и те, которым он оказывал значительную поддержку, «прикладывают очень мало усилий, чтобы защитить своего президента».

Напомним, расследование в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы ведут в США ФБР и спецкомитеты Конгресса по разведке. Сам парламент контролируется республиканцами. Президент часто критикует данное расследование, называя его «охотой на ведьм».

Использованы фотографии: EPA/LUKAS BARTH
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:15
    Сложно найти в темной комнате черную кошку , особенно если ее там нет .
    Spartanez300
    1. dorz Сегодня, 13:17
      Москва и демократы смеются

      Нужно плакать, а не смеяться.
      dorz
    2. Монос Сегодня, 13:22
      ... республиканцы...прикладывают очень мало усилий, чтобы защитить своего президента

      А мне либералы рассказывают, что в Америке президент является президентом ВСЕХ граждан Америки. smile А оно, вона как...
      Монос
    3. Морм Сегодня, 13:30
      Трампу следовало бы молчать и не шевелиться- даже его сынок,Трампуля-младший,признался,что во время избирательной компании в США примчался на встречу с русскими,предлагающими им компромат на Клинтон.Другое дело,что ,по словам сынули Трампа,таких бумаг русские с собой не имели м начали продавливать вопрос с отменой акта Магнитского.То есть представители Трампа были готовы принять от представителей страны,с которой США были в открытой конфронтации,компромат на ведущего кандидата противоположного лагеря
      Морм
    4. nik-karata Сегодня, 13:48
      Да пусть не тужатся)))) Русские и сами в шоке от результатов Амерзских выборов))) laughing
      nik-karata
  2. pjastolov Сегодня, 13:15
    Напомним, расследование в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы ведут в США ФБР и спецкомитеты Конгресса по разведке. Сам парламент контролируется республиканцами. Президент часто критикует данное расследование, называя его «охотой на ведьм».
    пускай по дольше возятся в своей песочнице, меньше пакостей будет laughing
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 13:17
      Они как слоны в посудной лавке , крушат и все вокруг.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 13:24
        Да уже как умалишенные с этим "вмешательством"...Забот что ли больше нет?
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 13:55
          Так удобно , все проблемы списывать на вмешательство России и пока пипл хавает , они будут это двигать.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 14:24
            они будут это двигать.
            пусть двигают, глядишь - матрасную лавку и развалят laughing
            pjastolov
  3. Антон Болдаков Сегодня, 13:16
    Можно подумать это что-то плохое - смеяться над "охотой на ведьм"...
    Антон Болдаков
  4. soroKING Сегодня, 13:22
    всем 58ю статью и в Нью Магадан на Аляску wassat good
    soroKING
  5. лысова Сегодня, 13:32
    Демократам не смешно, просто бесятся. Ну а нам, коль такой цирк устроить ... .
    лысова
    1. Masya Masya Сегодня, 13:49
      Над клоунами, что не посмеятся то... wink
      Masya Masya
  6. 1536 Сегодня, 13:33
    В год столетия Великой Русской революции надо поговорить о ее влиянии на все мировые процессы, государства и территории в течение XX века и в начале века XXI. Поскольку никаких "тектонических" сдвигов в США за это время не происходило, никаких революций и т.п., то, следовательно эта страна, как и все остальные, естественно находилась под влиянием России и того, что она делает. С этим США надо смириться. А они не хотят. Тупиковая политика. И смеяться тут нечему.
    1536
  7. Altona Сегодня, 13:50
    Цитата: Морм
    Трампу следовало бы молчать и не шевелиться

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    Президент в стране выбирается для принятия оперативных решений. Связывать собственного президента угрозой импичмента, расследованием связей с кем то да и просто катить на него всего бочки-это как минимум неразумно и как максимум разрушает собственную государственность. Впрочем, тупым карьеристам, либералам и просто продажной журналистской и артистической братии этого никогда не понять.
    Altona
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