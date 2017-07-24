18:41 24 июля

Арки Крымского моста собраны на 90 %

Арки железнодорожной и автомобильной части Крымского моста собраны и снабжены необходимым оборудованием более чем на 90 процентов, передает РИА Новости сообщение генподрядчика строительства.



Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%
, говорится в релизе.


Сообщается, что «обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне, укрупнительная сборка арок завершена». Они оборудуются эксплуатационными элементами и будут защищены антикоррозийным покрытием.

«Протяженность каждого арочного пролета – 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок – 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста», – рассказали в пресс-службе.

Высота фарватерных опор практически достигла проектной отметки в 35 метров, и в настоящее время их готовят к установке арочных пролетов.

«После монтажа ригелей фарватерные опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ригели – это «металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов».

В настоящее время готовится монтаж ригелей на опорах, которые примут на себя автодорожную арку. Их масса и габариты еще больше – каждый ригель весит 400 тон.

Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, будет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 километров.

Использованы фотографии: информационный сайт строительства Крымского моста
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Комментарии 36

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  1. cniza Сегодня, 14:43
    Красивый получается мост , на зависть всем злопыхателям.
    cniza
    1. vch Сегодня, 14:45
      Скорей бы сдали..... Сколько сразу проблем отпадет. Мост воистину - "дорога жизни". Ну а укропы пусть воют от зависти в сторонке..... Сколько вони было!
      vch
      1. Страшный_Л. Сегодня, 15:07
        жди, Мост, авось скоро я по тебе прокачусь до моря smile
        Страшный_Л.
        1. cniza Сегодня, 15:29
          Все хотим поскорее проехаться...
          cniza
        2. 210окв Сегодня, 15:33
          В следующем году.Работы идут с опережением графика.Я думаю что возможно к следующему сезону автомобильную часть сдадут в эксплуатацию..
          Цитата: Страшный_Л.
          жди, Мост, авось скоро я по тебе прокачусь до моря smile
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 16:13
            Грандиозная стройка, в духе СССР первой половины прошлого века! good
            Джедай
    2. oleg-gr Сегодня, 14:46
      Скоро, уже скоро. Близится время, когда это чудо начнет функционировать.
      oleg-gr
    3. Алексей7777777 Сегодня, 14:47
      Красивый,дорогой только...Красоту эту за 200 лярдов уже оценивают,как бы с "Зенит Ареной" не вышла та же история...А так да-красота,что говорить...И нужная красота.
      Алексей7777777
      1. vch Сегодня, 14:56
        Конечно дорогой..... Такие мосты дешевыми не бывают. Тем более, с какой скоростью его строят....
        vch
      2. Hog Сегодня, 17:05
        В отличии от "зенит арены", от моста толку в 100 раз больше и он действительно необходим.
        Hog
    4. avt Сегодня, 15:25
      Цитата: cniza
      Красивый получается мост , на зависть всем злопыхателям.

      Мосфи-и-и-ильм ! bully
      avt
      1. cniza Сегодня, 15:30
        Угу , и голливудский сценарий... lol
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 15:40
          А вот сценарий то кремлевский..Я правда не ожидал что на "Мосфильмовской такие декорации"..
          210окв
          1. cniza Сегодня, 15:42
            Голливудский , поскольку для скакунов другого нельзя...
            cniza
            1. 210окв Сегодня, 18:16
              Ну мост он не для скакунмов а для нас....
              Цитата: cniza
              Голливудский , поскольку для скакунов другого нельзя...
              210окв
          2. Paranoid50 Сегодня, 16:14
            Цитата: 210окв
            Я правда не ожидал что на "Мосфильмовской такие декорации".

            Такие "декорации" есть у нас, в Питере. laughing На берегу Невы,уже около 30 лет стоят два пролёта старого Володарского моста, железобетон. Всё не могут решить их судьбу, ибо разбор встанет в семь раз дороже возможного дохода.
            Paranoid50
  2. Altona Сегодня, 14:57
    К Керченскому или Крымскому(название утвердили?) мосту добавится "Турецкий поток" и "Северный поток-2" и Украина окажется полностью отрезанной как транзитная страна в транспортном отношении.
    Altona
    1. Dimal777 Сегодня, 15:07
      а вы думаете что сейчас идет транзит через Украины в Крым?
      Dimal777
    2. Морм Сегодня, 15:08
      Цитата: Altona
      К Керченскому или Крымскому(название утвердили?) мосту добавится "Турецкий поток" и "Северный поток-2" и Украина окажется полностью отрезанной как транзитная страна в транспортном отношении.

      И тогда .... наступит конец Украины и украинцев. wassat Бедные украинцы станут массово переходить в Крым и просить у русских хоть корочку черствого хлеба,лишь бы не отойти в мир иной! laughing wassat Тогда уж русские скажут:"Ну что,христопродавцы,приползли к нашим ногам!!!Не помогли вам ваши ляхи!!Вот так вот,иудушки!!Надо было сразу же смириться перед мощью русских как носителей особых скреп,позволяющих им править всем миром!!"
      Морм
      1. tanit Сегодня, 15:35
        Цитата: Морм
        И тогда .... наступит конец Украины и украинцев. Бедные украинцы станут массово переходить в Крым и просить у русских хоть корочку черствого хлеба,лишь бы не отойти в мир иной! Тогда уж русские скажут:"Ну что,христопродавцы,приползли к нашим ногам!!!Не помогли вам ваши ляхи!!Вот так вот,иудушки!!Надо было сразу же смириться перед мощью русских как носителей особых скреп,позволяющих им править всем миром!!"

        Какой забавный дашнак. lol
        tanit
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:40
          Цитата: tanit
          Какой забавный дашнак. lol

          Это местное привидение. Сердитое,но безобидное.Правда, сильно не любит русских и какого-то сержикасаркисяна laughing .
          Paranoid50
      2. marlin1203 Сегодня, 15:37
        Ну как-то так....
        marlin1203
      3. Вас Влад Сегодня, 17:47
        Цитата: Морм
        И тогда .... наступит конец Украины и украинцев.

        Мы не желаем украинцам зла,а то что иногда стебаются наши форумчане, так есть с чего!Нам обидно и жалко за Украину!Я думаю каждый из нас хочет чтобы на Украине не было войны и они жили хорошо и счастливо!
        Вас Влад
    3. vasilev Сегодня, 18:31
      Цитата: Altona
      К Керченскому или Крымскому(название утвердили?)
      Крымский мост есть в Москве на Москва-реке,поэтому лучше Керченский.
      vasilev
  3. Proton Сегодня, 14:58
    Вот еще бы украбратцев со стройки погналибы,что б не финансировать соседнюю хламкраину ,было б по-хозяйски yes
    Proton
    1. 210окв Сегодня, 15:41
      Подчистили их там уже..А были..
      Цитата: Proton
      Вот еще бы украбратцев со стройки погналибы,что б не финансировать соседнюю хламкраину ,было б по-хозяйски yes
      210окв
    2. ПАша Сегодня, 17:30
      наоборот.
      по завершению строительства моста, всем украинцам вручить медаль за Строительство Крымского Моста- именную.
      что бы все поколения будущих украинцем гордились своими предками laughing lol
      ПАша
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:07
    Вот это махина! Когда запустят - столько проблем отпадет...
    Горный стрелок
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 15:13
    Надеюсь доведется по этому мосту прокатиться на машине! С удовольствием скатался бы в Крым, но из Сибири далековато.
    Ретвизан 8
    1. Игорь Половодов Сегодня, 15:30
      Можно на прокат взять в Ялте или ближе!
      Игорь Половодов
      1. ПАша Сегодня, 17:33
        на такое сооружение по любому будут экскурсии и поездки и смотровые площадки на берегу и на катерах...
        ПАша
  6. Nimitz Сегодня, 15:42
    Прекрасно, что все получается. smile
    Вообще по опыту предыдущих годов, можно сказать, что и переправа почти справлялась с потоком (ну разумеется кроме штормовых дней). А вот дороги на полуострове - не справлялись. Хотелось бы что бы под возросшую пропускную способность при введении моста в эксплуатацию, также возвели объездную вокруг г. Керчь и с районом Феодосии тоже бы что решить.
    А то как то ужасно сплошным потоком с парома - двигаться по спящему городу, а затем в пробке постоять в районе Берегового.
    Nimitz
    1. samarin1969 Сегодня, 16:18
      Никогда не видел пробок в районе Берегового, но лучше трассу провести на пару км севернее Золотого пляжа. wink
      samarin1969
  7. Alex Nevs Сегодня, 16:11
    и сыпится эмаль каструлевых
    Alex Nevs
    1. ПАша Сегодня, 17:36
      зато со смотровой площадки моста видно Донецк.
      хороший город- НАШ !!!
      ПАша
  8. vkl.47 Сегодня, 16:16
    Скорей бы уже достроили ато паром это просто АД
    vkl.47
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