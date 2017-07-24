Арки Крымского моста собраны на 90 %

Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%

Арки железнодорожной и автомобильной части Крымского моста собраны и снабжены необходимым оборудованием более чем на 90 процентов, передает РИА Новости сообщение генподрядчика строительства., говорится в релизе.Сообщается, что «обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне, укрупнительная сборка арок завершена». Они оборудуются эксплуатационными элементами и будут защищены антикоррозийным покрытием.«Протяженность каждого арочного пролета – 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок – 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста», – рассказали в пресс-службе.Высота фарватерных опор практически достигла проектной отметки в 35 метров, и в настоящее время их готовят к установке арочных пролетов.«После монтажа ригелей фарватерные опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды», – говорится в сообщении.Уточняется, что ригели – это «металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов».В настоящее время готовится монтаж ригелей на опорах, которые примут на себя автодорожную арку. Их масса и габариты еще больше – каждый ригель весит 400 тон.Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, будет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 километров.