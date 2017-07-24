Арки Крымского моста собраны на 90 %
Арки железнодорожной и автомобильной части Крымского моста собраны и снабжены необходимым оборудованием более чем на 90 процентов, передает РИА Новости сообщение генподрядчика строительства.
Сообщается, что «обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне, укрупнительная сборка арок завершена». Они оборудуются эксплуатационными элементами и будут защищены антикоррозийным покрытием.
«Протяженность каждого арочного пролета – 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок – 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста», – рассказали в пресс-службе.
Высота фарватерных опор практически достигла проектной отметки в 35 метров, и в настоящее время их готовят к установке арочных пролетов.
«После монтажа ригелей фарватерные опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ригели – это «металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов».
В настоящее время готовится монтаж ригелей на опорах, которые примут на себя автодорожную арку. Их масса и габариты еще больше – каждый ригель весит 400 тон.
Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, будет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 километров.
Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%, говорится в релизе.
Сообщается, что «обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне, укрупнительная сборка арок завершена». Они оборудуются эксплуатационными элементами и будут защищены антикоррозийным покрытием.
«Протяженность каждого арочного пролета – 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок – 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста», – рассказали в пресс-службе.
Высота фарватерных опор практически достигла проектной отметки в 35 метров, и в настоящее время их готовят к установке арочных пролетов.
«После монтажа ригелей фарватерные опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ригели – это «металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов».
В настоящее время готовится монтаж ригелей на опорах, которые примут на себя автодорожную арку. Их масса и габариты еще больше – каждый ригель весит 400 тон.
Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, будет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 километров.
Использованы фотографии: информационный сайт строительства Крымского моста
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