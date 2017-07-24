В яблочко: снайперские удары Су-34 по артиллерии ИГИЛ Сегодня, 14:44 В Сети появилась видеозапись атаки российского многофункционального истребителя-бомбардировщика по артиллерийским расчетам террористов возле крепости Акербат. 8 310 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость Русская артиллерия, как все начиналось Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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