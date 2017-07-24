18:41 24 июля

В яблочко: снайперские удары Су-34 по артиллерии ИГИЛ

В Сети появилась видеозапись атаки российского многофункционального истребителя-бомбардировщика по артиллерийским расчетам террористов возле крепости Акербат.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:09
    Шансов уцелеть на позиции никаких ....молодцы летуны
    .
    Тот же ЛЕХА
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