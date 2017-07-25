10:37 25 июля

Блестящая тактическая победа НМ ДНР под Красногоровкой и её далеко идущие последствия: процесс «оттеснения» начат



Целая серия тактически важных событий произошла за последние полтора месяца на линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные украинским войсковым формированиям оккупированные территории ЛДНР и освобождённые территории республик. Речь идёт о постепенном «ползучем отступлении» различных подразделений ВСУ из окопной инфраструктуры и значимых опорных пунктов на стратегически важных оперативных направлениях Луганской и Донецкой народной республик. Так, 13 июня 2017 года мы наблюдали наиболее яркий случай вытеснения боевиков «незалежной» с ранее занятых позиций между Коминтерново и Водяным. Подразделениям 1-го армейского корпуса НМ МО ДНР удалось тогда оттеснить формирования 36-й ОБрМП ВСУ более чем на 400 м в сторону населённого пункта Водяное и занять ближние подступы к господствующей (относительно Мариуполя) высоте в Лебединском. Здесь, по заявлениям командующего оперативным командованием армии ДНР Эдуарда Басурина, у военнослужащих НМ ДНР не было необходимости в силовом выдворении укров, поскольку, ввиду осознания реального положения дел и полной деморализации личного состава, офицерский состав так называемых «морских пехотинцев» из 36-й бригады согласился отдать важный укрепрайон без боя (с небольшим «финансовым вливанием»).

Цепная реакция не заставила себя долго ждать, что в очередной раз подтвердило психологическое состояние и финансовое положение украинских войск на линии фронта. Так, спустя всего три дня, 16 июня, очередные передовые позиции ВСУ были оставлены на Северном фронте Новороссии (в ЛНР). «Свежую» окопную сеть немедленно посетил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он также сообщил, что за несколько последних месяцев ополченцы ЛНР смогли выдвинуться на 200 м в районе Золотого, на 250 м — в районе Катериновки и на 300 м — в районе Попасной. В подвижках на вышеуказанных оперативных направлениях также имели место факты денежного вознаграждения. Но если на мариупольском оперативном направлении 400 — 600 м для армии ДНР играют значительную роль, поскольку на пути освобождения оккупированных территорий республики остаётся последний плацдарм ВСУ в виде Мариуполя, то в районе Золотого 200 метров для армии ЛНР являются каплей в море, так как на пути зачистки предстаёт огромная сеть подготовленных киевской хунтой укрепрайонов в виде «фортифицированных» н.п. Горское, Тошковка, Мирная Долина, Лисичанск, Северодонецк и Старобельск.


В ту же очередь, вышеуказанные подвижки под Мариуполем и на Северо-Западном фронте Луганской Народной Республики не могут сравниться с недавним подвигом диверсионно-разведывательной группы НМ ДНР на западных рубежах Красногоровки. В данный момент этот населённый пункт, находящийся в 3 км от Старомихайловки и 5 км от Петровского района Донецка, является достаточно мощным укрепрайоном ВСУ на ровне с Марьинкой и Георгиевкой. Контроль над восточными окрестностями Красногоровки на протяжении трёх лет давал возможность украинским боевикам почти безнаказанно обстреливать Старомихайловку и Петровский район из такого вооружения, как батальонные 82-мм миномёты БМ-37, станковые противотанковые гранатомёты СПГ-9 («сапоги») с использованием осколочной гранаты ОГ-9М1, различные противотанковые ракетные комплексы и т.д. В зоне же досягаемости 120-мм миномётов 2Б11 и самоходных аналогов «Нона-С» были центральная часть Петровского района, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Ситуация стала кардинально меняться 20 июля 2017-го года, когда весьма немногочисленная ДРГ армии ДНР смогла осуществить молниеносный прорыв передовых опорных пунктов 92-й ОМБр на западных окраинах Красногоровки.

На протяжении следующих нескольких дней не поступало точной информации о положении дел на данном участке линии соприкосновения: одни источники утверждали, что военнослужащие НМ ДНР снова вернулись на исходные позиции, другие твердили о закреплении на новых рубежах. К 22 июля поступили уточнённые данные о том, что малая ДРГ всё же смогла оттеснить солидное бригадное формирование ВСУ в сторону Красногоровки, прижав их к жилым кварталам пригорода. Блуждает информация, что укров «откинули» на 5 км, между тем это никак нельзя увязать с реальной географией района. Расстояние от ранее занимаемых ополченцами позиций до Красногоровки едва достигает 2,5 км, сам населённый пункт ни на метр не зачищен, а поэтому можно смело говорить о 1,5 — 2 км продвижения. Однозначно, была смята окопная первая линия обороны, и даже это можно назвать большим достижением. Прорыв осуществлялся после короткой артиллерийской подготовки, под прикрытием РСЗО «Град» и ствольной артиллерии НМ ДНР, размещённой близ Старомихайловки и западных районов Донецка. В очередной раз было подтверждено, что более малочисленные подразделения ВСН смогли дать отпор многочисленным силам противника.

Позднее появились ещё более интересные факты: личный состав НМ ДНР был замечен местным населением на окраинах Красногоровки, а это указывает на то, что, помимо прорыва передней линии обороны, был достигнут временный успех по нарушению оборонительной системы ВСУ в городских кварталах Красногоровки. Итог таков: помимо незначительного оттеснения радиусов огневого воздействия ВСУ на западные районы Донецка, достигнут большой задел в формировании оперативных наступательных рубежей на красногоровском направлении. Непосредственно в ходе грядущего штурма этого населённого пункта, ополченцы смогут гораздо быстрее «отрезать» его от материально-технического обеспечения со стороны резервных подразделений ВСУ, находящихся в Курахово, Кураховке и Карловке.

Благодаря этому, в течении первых нескольких суток станет возможным освобождение Марьинки, а затем дальнейшее наступление в южном направлении (Победа, Елизоветовка и Новомихайловка), где командование ВСУ сосредоточило довольно внушительный артиллерийский «кулак», состоящий из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», «Ураганов» и «Градов». Возможно, что это наступление станет промежуточным этапом для лишения ВСУ возможности обстреливать Донецк из тяжёлых вооружений, а возможно, и началом большого броска в сторону Угледара с формированием «Волновахского котла». Тем не менее, одно из нескольких приоритетных направлений теперь обозначено, а на дальнейший успех могут повлиять лишь политические результаты «нормандского формата», а также степень терпения военного руководства ЛДНР с надеждой на «Северный ветер».

Источники информации:
http://yurasumy.livejournal.com/1641497.html
http://www.mk.ru/politics/2017/06/28/dnr-obstrel-krasnogorovki-vsu-eto-provokaciya.html
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    Речь идёт о постепенном «ползучем отступлении» различных подразделений ВСУ из окопной инфраструктуры и значимых опорных пунктов на стратегически важных оперативных направлениях Луганской и Донецкой народной республик.

    ... ага "жабьи прыжки" назад.. bully ну это всё в тренде у ВСУшников, им что вперёд, что назад... laughing
    ... а вообще молодцы ребята из НМ ДНР, хватит - натерпелись!!! good
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 08:36
      Молодцы конечно.Лишь бы из Кремля тормозить не начли..Хотя не должны-выборы скоро.
      210окв
  2. Mik13 Сегодня, 07:59
    ...где командование ВСУ сосредоточило довольно внушительный артиллерийский «кулак», состоящий из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», «Ураганов» и «Градов».

    Гиацинт - (он же 2А36 или 2А37 в самоходном варианте) - это нифига не гаубица, а очень даже пушка. Длина ствола - 50 калибров...
    Mik13
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 08:46
      Цитата: Mik13
      это нифига не гаубица, а очень даже пушка. Длина ствола - 50 калибров...

      Согласен, Гиацинт - пушка, но сейчас есть гаубицы и с большей длиной ствола. Например, у Коалиции длина стола 52 калибра.
      Капитан Пушкин
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:12
    Судя по поступающим новостям, ничего полезного для ЛДНР произойти не может. Посему Кремль ( ИМХО) может "закрыть глаза" на активные действия ополченцев. Ну а если америкосы окончательно "ошизеют" и начнут снабжать укристан оружием... Тогда уже не стоит ничего "сдерживать"...
    Горный стрелок
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:45
      Цитата: Горный стрелок
      Кремль ( ИМХО) может "закрыть глаза" на активные действия ополченцев

      формально Кремль здесь вообще ни при делах
      aybolyt678
  4. domokl Сегодня, 08:22
    Судя по положению дел на фронте, можно говорить о скорой очередной активности минских переговоров. Забегают гаранты мирного урегулирования. Интересно, послушают теперь в ЛДНР гарантов...
    Судя по общей картине, АК республиканцев вполне по силам загнать в котел ВСУ. А там оборона посыпется. Слишком затянули "мирный процесс" политики. У большинства бойцов сейчас извилины мозга крутятся вокруг простой мысли: "Или грудь в крестах, или голова в кустах". Посмотрим...
    domokl
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:34
      о скорой очередной активности минских переговоров

      Уже. "Нормандская четверка" два часа общалась в телефонном режиме, правда на старые темы - разведение войск.
      rotmistr60
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 08:50
        Цитата: rotmistr60
        "Нормандская четверка" два часа общалась в телефонном режиме, правда на старые темы - разведение войск.

        Если разведут, то хохлы продолжат "разводить" и дальше - по привычке займут "серую зону" "жабьими прыжками". И начинай все сначала, только в худших условиях.
        Капитан Пушкин
    2. BAI Сегодня, 09:31
      Нет никаких подвижек по Минску.
      BAI
    3. Ныробский Сегодня, 10:27
      Цитата: domokl
      Судя по положению дел на фронте, можно говорить о скорой очередной активности минских переговоров. Забегают гаранты мирного урегулирования. Интересно, послушают теперь в ЛДНР гарантов...Судя по общей картине, АК республиканцев вполне по силам загнать в котел ВСУ. А там оборона посыпется. Слишком затянули "мирный процесс" политики.

      Шут его знает как дело пойдёт. Тут на днях новый американский смотрящий приезжал по ту сторону линии разграничения. Он сказал - тут типа идёт не АТО, а настоящая война, . Сие можно истолковать как то, что Порошенко получил картбланш на введение в стране военного положения, что откроет возможности поставок оружия и вообще начать войсковую операцию...... Матрасы свою линию гнут, а нормандская четвёрка пытается выстроить свою.
      Ныробский
  5. aybolyt678 Сегодня, 08:44
    Очень радует возможность "покупки" окопов у ВСУ, тут главное дешевле купить дороже продать
    aybolyt678
  6. vladimirvn Сегодня, 08:46
    Ставлю плюс за позитивный прогноз. Всегда хочется верить в хорошее, но жизнь зачастую бьет мордой об стол.
    vladimirvn
  7. Alexey-74 Сегодня, 09:26
    Если бы не политические игры, соглашения по Минску-1,2....то ЛДНР далеко продвинулось бы вперед, и гнали бы нациков давно.....
    Alexey-74
    1. владимир1155 Сегодня, 10:01
      давно пора, гнать фашистов, видимо ждут когда на окраине совсем отключат свет и отопление, предположительно в сентябре, и тогда фашистов можно будет взять тепленькими без особого боя
      владимир1155
  8. 1536 Сегодня, 10:16
    Становится ясно, зачем мучают телефон в Нормандии, а мракобесы в США, подняв своего Вия - Маккейна с больничной койки, лихорадочно принимают санкции против России. Что-то это напоминает... Ах, да. Примерно также действовал "цивилизованный мир", когда наши проводили успешные войсковые операции в Чеченской республике против сил международного террора. Стратегия и тактика не меняется.
    1536
  9. Neputin Сегодня, 10:16
    "...достигнут большой задел в формировании оперативных наступательных рубежей...". - Мечты, мечты, где ваша сладость. Никакого наступления не будет, не надо тешить себя иллюзиями. Только в случае выраженной эскалации со стороны Киева, в ответ. Но в Киеве тоже не все ДБ, далеко не все и они прекрасно понимают, чем это может обернуться для них же. Инстинкт самосохранения. Особенно у среднего руководящего звена. Большие начальники в случае чего убегут за рубеж, с простых исполнителей и взять нечего. Значит отвечать за все будет среднее звено, а это полковники и майоры.
    Neputin
  10. mahoney Сегодня, 10:29
    Хм...бредятина, мы и так управляем там всем, и снабжаем танками, оружием...постоянные гумконвои отправляем.
    Осталось только ввести войска и повторить грузинский сценарий. Через год украинцы будут всех наших "отпускников" гасить как детей. А если еще американцы норм оружия подкинут, можно уже сейчас лавочку закрывать.
    mahoney
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