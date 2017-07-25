Блестящая тактическая победа НМ ДНР под Красногоровкой и её далеко идущие последствия: процесс «оттеснения» начат

Источники информации:

http://yurasumy.livejournal.com/1641497.html

http://www.mk.ru/politics/2017/06/28/dnr-obstrel-krasnogorovki-vsu-eto-provokaciya.html

Целая серия тактически важных событий произошла за последние полтора месяца на линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные украинским войсковым формированиям оккупированные территории ЛДНР и освобождённые территории республик. Речь идёт о постепенном «ползучем отступлении» различных подразделений ВСУ из окопной инфраструктуры и значимых опорных пунктов на стратегически важных оперативных направлениях Луганской и Донецкой народной республик. Так, 13 июня 2017 года мы наблюдали наиболее яркий случай вытеснения боевиков «незалежной» с ранее занятых позиций между Коминтерново и Водяным. Подразделениям 1-го армейского корпуса НМ МО ДНР удалось тогда оттеснить формирования 36-й ОБрМП ВСУ более чем на 400 м в сторону населённого пункта Водяное и занять ближние подступы к господствующей (относительно Мариуполя) высоте в Лебединском. Здесь, по заявлениям командующего оперативным командованием армии ДНР Эдуарда Басурина, у военнослужащих НМ ДНР не было необходимости в силовом выдворении укров, поскольку, ввиду осознания реального положения дел и полной деморализации личного состава, офицерский состав так называемых «морских пехотинцев» из 36-й бригады согласился отдать важный укрепрайон без боя (с небольшим «финансовым вливанием»).Цепная реакция не заставила себя долго ждать, что в очередной раз подтвердило психологическое состояние и финансовое положение украинских войск на линии фронта. Так, спустя всего три дня, 16 июня, очередные передовые позиции ВСУ были оставлены на Северном фронте Новороссии (в ЛНР). «Свежую» окопную сеть немедленно посетил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он также сообщил, что за несколько последних месяцев ополченцы ЛНР смогли выдвинуться на 200 м в районе Золотого, на 250 м — в районе Катериновки и на 300 м — в районе Попасной. В подвижках на вышеуказанных оперативных направлениях также имели место факты денежного вознаграждения. Но если на мариупольском оперативном направлении 400 — 600 м для армии ДНР играют значительную роль, поскольку на пути освобождения оккупированных территорий республики остаётся последний плацдарм ВСУ в виде Мариуполя, то в районе Золотого 200 метров для армии ЛНР являются каплей в море, так как на пути зачистки предстаёт огромная сеть подготовленных киевской хунтой укрепрайонов в виде «фортифицированных» н.п. Горское, Тошковка, Мирная Долина, Лисичанск, Северодонецк и Старобельск.В ту же очередь, вышеуказанные подвижки под Мариуполем и на Северо-Западном фронте Луганской Народной Республики не могут сравниться с недавним подвигом диверсионно-разведывательной группы НМ ДНР на западных рубежах Красногоровки. В данный момент этот населённый пункт, находящийся в 3 км от Старомихайловки и 5 км от Петровского района Донецка, является достаточно мощным укрепрайоном ВСУ на ровне с Марьинкой и Георгиевкой. Контроль над восточными окрестностями Красногоровки на протяжении трёх лет давал возможность украинским боевикам почти безнаказанно обстреливать Старомихайловку и Петровский район из такого вооружения, как батальонные 82-мм миномёты БМ-37, станковые противотанковые гранатомёты СПГ-9 («сапоги») с использованием осколочной гранаты ОГ-9М1, различные противотанковые ракетные комплексы и т.д. В зоне же досягаемости 120-мм миномётов 2Б11 и самоходных аналогов «Нона-С» были центральная часть Петровского района, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Ситуация стала кардинально меняться 20 июля 2017-го года, когда весьма немногочисленная ДРГ армии ДНР смогла осуществить молниеносный прорыв передовых опорных пунктов 92-й ОМБр на западных окраинах Красногоровки.На протяжении следующих нескольких дней не поступало точной информации о положении дел на данном участке линии соприкосновения: одни источники утверждали, что военнослужащие НМ ДНР снова вернулись на исходные позиции, другие твердили о закреплении на новых рубежах. К 22 июля поступили уточнённые данные о том, что малая ДРГ всё же смогла оттеснить солидное бригадное формирование ВСУ в сторону Красногоровки, прижав их к жилым кварталам пригорода. Блуждает информация, что укров «откинули» на 5 км, между тем это никак нельзя увязать с реальной географией района. Расстояние от ранее занимаемых ополченцами позиций до Красногоровки едва достигает 2,5 км, сам населённый пункт ни на метр не зачищен, а поэтому можно смело говорить о 1,5 — 2 км продвижения. Однозначно, была смята окопная первая линия обороны, и даже это можно назвать большим достижением. Прорыв осуществлялся после короткой артиллерийской подготовки, под прикрытием РСЗО «Град» и ствольной артиллерии НМ ДНР, размещённой близ Старомихайловки и западных районов Донецка. В очередной раз было подтверждено, что более малочисленные подразделения ВСН смогли дать отпор многочисленным силам противника.Позднее появились ещё более интересные факты: личный состав НМ ДНР был замечен местным населением на окраинах Красногоровки, а это указывает на то, что, помимо прорыва передней линии обороны, был достигнут временный успех по нарушению оборонительной системы ВСУ в городских кварталах Красногоровки. Итог таков: помимо незначительного оттеснения радиусов огневого воздействия ВСУ на западные районы Донецка, достигнут большой задел в формировании оперативных наступательных рубежей на красногоровском направлении. Непосредственно в ходе грядущего штурма этого населённого пункта, ополченцы смогут гораздо быстрее «отрезать» его от материально-технического обеспечения со стороны резервных подразделений ВСУ, находящихся в Курахово, Кураховке и Карловке.Благодаря этому, в течении первых нескольких суток станет возможным освобождение Марьинки, а затем дальнейшее наступление в южном направлении (Победа, Елизоветовка и Новомихайловка), где командование ВСУ сосредоточило довольно внушительный артиллерийский «кулак», состоящий из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», «Ураганов» и «Градов». Возможно, что это наступление станет промежуточным этапом для лишения ВСУ возможности обстреливать Донецк из тяжёлых вооружений, а возможно, и началом большого броска в сторону Угледара с формированием «Волновахского котла». Тем не менее, одно из нескольких приоритетных направлений теперь обозначено, а на дальнейший успех могут повлиять лишь политические результаты «нормандского формата», а также степень терпения военного руководства ЛДНР с надеждой на «Северный ветер».