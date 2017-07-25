Проект самоходного миномета «Ландыш»



Опытный образец САУ "Нона-Д", построенный на шасси 2С2 "Фиалка". Похожим образом мог выглядеть и "Ландыш"



Самоходка 2С9 "Нона-С" - главный результат развития идей, впервые примененных в проекте "Ландыш"

По материалам:

http://bratishka.ru/

http://desantura.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Широкорад А. Б. Арсенал: Новое оружие наземной артиллерии // Братишка – №8 2011.

Федосеев С. Броня «крылатой пехоты». Самоходное артиллерийское орудие «Нона-С» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра — М.: Техинформ, №12 2007..

В ходе развития отечественной бронетехники регулярно создавались самые интересные боевые машины, в том числе и основывавшиеся на новых оригинальных идеях. Далеко не все они были приняты на вооружение и поставлены в серию, но все же представляют большой интерес. К сожалению, история сохранила подробные сведения далеко не обо всех оригинальных отечественных разработках. Одним из образцов интересной бронемашины, о которой известно крайне мало, является самоходный миномет «Ландыш».По ряду причин, в настоящее время в открытых источниках имеется не слишком много информации о достаточно старом проекте под шифром «Ландыш». Доступные сведения ограничиваются лишь самым общим описанием тех или иных особенностей некогда перспективной бронемашины. При этом нередко в разных источниках приводятся сведения, дополняющие или уточняющие друг друга. Таким образом, при всех известных трудностях, имеется определенная возможность определить хотя бы примерный облик малоизвестной бронемашины и рассмотреть ее как самостоятельно, так и в контексте развития отечественной военной техники.Тем не менее, не стоит забывать о существующем дефиците информации, который может приводить к тем или иным разночтениям, ошибкам и неправильным оценкам. Возможно, в будущем появятся более полные сведения по этой теме, что позволит составить более подробную картину и уточнить уже известные факты.По имеющимся данным, проект «Ландыш» стартовал одновременно с рядом других отечественных опытно-конструкторских работ в области сухопутной артиллерии. В 1964 году министр обороны СССР приказал провести исследования проблематики перевооружения воздушно-десантных войск. Проведение научно-исследовательской работы под шифром «Купол» было поручено 3-му центральному научно-исследовательскому институту Минобороны. Целью проекта «Купол» было изучение перспектив парка техники ВДВ и формирование требований к новым образцам боевых машин для этого рода войск.Результатом НИР «Купол» стали рекомендации по разработке целого ряда образцов самоходных боевых бронированных машин. Предлагалось разработать самоходки с пушкой калибром 100 мм и 122-мм гаубицей, реактивную систему залпового огня, противотанковый ракетный комплекс и самоходный миномет калибра 120 мм. Вскоре после этого стартовала предварительная проработка всех новых проектов.Первые работы показали принципиальную возможность решения поставленных задач, в результате чего был дан старт полноценному проектированию. Соответствующее постановление Совмина СССР вышло в начале июля 1967 года. Исполняя это постановление, оборонная промышленность должна была создать целый ряд перспективных образцов самоходной артиллерии для сухопутных и воздушно-десантных войск. Впоследствии часть этой техники была принята на вооружение и получила известность под своими «цветочными» названиями.Целью проекта с шифром «Ландыш» было создание перспективного 120-мм самоходного миномета. Точные сведения об авторах проекта отсутствуют, однако можно предположить, что задачи общей координации работ и разработки шасси возлагались на Волгоградский тракторный завод. Определенное участие в создании боевого отделения и его оснащения могло принять коломенское Конструкторское бюро машиностроения. Также к проекту могли привлекаться другие организации, производившие те или иные необходимые изделия.Достоверно известно, что самоходный миномет получил обозначение «Ландыш». В некоторых источниках в отношении этого образца также используется индекс ГРАУ 2С8, однако это приводит к путанице и вызывает определенные вопросы. По имеющимся данным, индекс 2С8 в тот период был присвоен перспективному самоходному миномету «Астра», разрабатывавшемуся не для ВДВ, но для сухопутных войск. В связи с этим появляются основания считать, что проект «Ландыш» так и не получил собственного обозначения по системе Главного ракетно-артиллерийского управления.Новая боевая машина предназначалась для воздушно-десантных войск, из-за чего должна была отличаться уменьшенными габаритами и массой, позволяющими выполнять десантирование парашютным способом. Из некоторых имеющихся сведений следует, что для решения такой задачи «Ландыш» решили строить на основе одного из разрабатывавшихся в то время гусеничных шасси. В качестве основы для миномета предложили использовать шасси самоходной артиллерийской установки «Объект 924» / 2С2 / «Фиалка», разработка которой стартовала одновременно с проектом «Ландыш». Это шасси, в свою очередь, основывалось на некоторых агрегатах уже выведенной на испытания боевой машины десанта БМД-1.Можно предположить, что в ходе перестройки под новые нужды шасси «Фиалки» могли сохранить некоторые свои черты. В базовой версии оно имело сварной корпус из алюминиевой брони, обеспечивающий защиту от винтовочных пуль калибром 7,62 мм. Использовалась традиционная компоновка с передним размещением обитаемого отсека и кормовым моторно-трансмиссионным отделением. Оснащение моторного отсека и конструкция ходовой части без изменений заимствовались у БМД-1. По-видимому, эти же агрегаты должны были перейти и в проект «Ландыш».Доступная информация показывает, что в проекте самоходного миномета предлагалось использовать корпус, имеющий значительное сходство с агрегатом САУ 2С2. Напомним, ее корпус был построен для монтажа крупнокалиберной гаубицы и учитывал необходимость преодоления водных преград вплавь. Таким образом, «Ландыш» мог получить корпус с характерной лобовой частью, образованной значительно наклоненной верхней деталью и двумя нижними листами. Последние помещались под меньшими углами к вертикали и образовывали клиновидную структуру. Сбоку лоб прикрывался вертикальной броней.Проектом «Фиалка» предлагалось использование крупной надстройки-рубки, занимающей всю центральную часть корпуса. Она имела наклонный лобовой лист с центральной амбразурой и коробчатым агрегатом перед местом водителя, слева от орудия. Крыша была выполнена выгнутой в центре. Позади рубки высота корпуса уменьшалась, и там находилась горизонтальная надмоторная деталь. Лобовая и кормовая части корпуса, а также рубка образовывали крупные надгусеничные ниши.Предназначение двух образцов позволяет предположить, что в проекте «Ландыш» мог использоваться корпус «Фиалки», не претерпевший серьезных изменений. В частности, новое орудие могло помещаться на установке для гаубицы.Как и другая бронетехника для ВДВ того времени, «Ландыш» мог получить дизельный двигатель 5Д20 мощностью 240 л.с. В случае с САУ «Объект 924» двигатель соединялся с ведущими колесами через механическую трансмиссию, в составе которой присутствовали главный фрикцион сухого трения и коробка передач с пятью скоростями переднего хода и одной заднего. Вряд ли авторы проекта «Ландыш» стали бы серьезным образом перерабатывать моторно-трансмиссионное отделение базового образца.Ходовая часть без доработок могла заимствоваться у БМД-1. В таком случае на каждом борту корпуса помещалось по пять сдвоенных опорных катков с резиновыми бандажами. Использовалась индивидуальная управляемая гидропневматическая подвеска. Передняя и задняя пары катков получали гидравлические амортизаторы. Над катками имелось по четыре поддерживающих ролика на борт.Машина «Ландыш» должна была получить новейший гладкоствольный казнозарядный миномет калибром 120 мм. Тело этого орудия предлагалось устанавливать на цапфах гаубицы 2А32, находившихся рядом с лобовой амбразурой рубки. Орудийная установка с ручными приводами позволяла наводить миномет в пределах горизонтального сектора шириной 20°. Вертикальное наведение выполнялось в более широком секторе, допускавшем возвышение до 80-85°.Минометная установка должна была комплектоваться гидравлическими или гидропневматическими противооткатными устройствами. Применение заряжания с казенной части позволяло обслуживать миномет и вести огонь, не покидая пределы броневого корпуса. В параллельно разрабатывавшемся проекте «Астра» аналогичное орудие получило средства пневматической продувки ствола после выстрела. Подобную систему могли предложить и в проекте «Ландыш».По всей видимости, перспективный миномет мог бы использовать всю существующую номенклатуру 120-мм выстрелов. С существующим оружием схожего класса уже использовались осколочно-фугасные, дымовые, зажигательные и осветительные мины нескольких типов. В случае с минометом М-120 обр. 1955 года максимальная дальность стрельбы превышала 7 км. Возможно, «Ландыш» мог бы иметь схожие характеристики. Размеры боекомплекта неизвестны. Габариты корпуса позволили бы перевозить до нескольких десятков мин того или иного типа.Вспомогательное оружие отсутствовало. «Базовый» проект 2С2 предусматривал оснащение бронемашины турелью с крупнокалиберным пулеметом НСВ «Утес», но при создании самоходного миномета от такого вооружения отказались. В то же время, в распоряжении экипажа должно было иметься личное оружие, вполне пригодное для самообороны в критических ситуациях.Состав экипажа самоходного миномета неизвестен. Вероятно, управлять машиной и ее оружием должны были четыре человека: водитель, командир, наводчик и заряжающий. Наводчика и водителя можно было расположить в передней части боевого отделения, по бокам от казенника миномета, а места командира и заряжающего могли находиться в задней части отсека. Как и в случае с «Фиалкой», доступ к рабочим местам следовало обеспечивать люками в крыше рубки. Должно было предусматриваться использование переговорного устройства и радиостанции.САУ «Объект 924» / «Фиалка» имела длину 5,76 м, ширину 2,65 м и высоту 2,18 м. Боевая масса этого образца составляла 10 т. Вероятно, схожие габариты и вес, обусловленные необходимостью транспортировки самолетами Ан-12, должен был иметь и самоходный миномет «Ландыш». Как следствие, подвижность тоже должна была остаться на уровне базового образца – скорость более 60 км/ч, запас хода 500 км, возможность пересечения препятствий и перемещения на плаву.Разработка самоходки 2С2 завершилась не позднее конца 1967 года. Проектирование «Ландыша» должно было закончиться к началу семидесятых годов. Имеющиеся сведения о дальнейших работах по самоходному миномету разнятся и могут даже противоречить друг другу. Вполне возможно, что в конце шестидесятых советская оборонная промышленность построила опытный образец новой бронемашины и вывела его на испытания, однако подтверждения тому не найдены. Сведения об испытаниях, естественно, тоже отсутствуют.Известно только то, что проект «Ландыш» вместе с несколькими другими разработками своего времени был закрыт. Новый образец бронетехники не поступил на вооружение, и переоснащение артиллерии воздушно-десантных войск было отложено на несколько лет. Доступные сведения о дальнейших работах позволяют говорить о том, что самоходный миномет «Ландыш» мог сам определить свою судьбу – самим фактом своего существования и своими основными идеями.В некоторых источниках упоминается, что от самоходок «Фиалка» и «Ландыш» отказались в связи с перегрузкой ходовой части. Действительно, импульс отдачи 122-мм гаубицы 2А32, несмотря на дульный тормоз и противооткатные устройства, был слишком мощным для пятикаткового шасси. В дальнейшем эту проблему попытались решить путем усиления ходовой части дополнительной парой катков. Могли ли возникнуть проблемы такого рода с самоходным минометом – неизвестно. Можно предположить, что меньшая мощность метательного заряда позволяла «Ландышу» сохранить менее прочное шасси.Тем не менее, печальный финал проекта был связан не с техническими характеристиками, а с дальнейшим развитием оригинальных идей. Еще в конце шестидесятых годов в рамках НИР «Купол-2» было определено, что воздушно-десантным войскам следует получить не отдельные гаубичные и минометные САУ, но универсальную машину, имеющую основные возможности техники этих двух классов. Орудийная установка самоходного миномета «Ландыш», в свою очередь, подтвердила возможность практической реализации таких идей. Тем не менее, существующий «Ландыш» не в полной мере соответствовал новым требованиям.В результате этого проект самоходного миномета на базе «Объекта 924» был закрыт по причине ограниченных перспектив. Развивать самоходную артиллерию ВДВ теперь предлагалось при помощи новых разработок. Вскоре были запущены проекты «Орудие-выстрел» и «Нона», итогом которых стало появление целого семейства универсальных орудий в самоходном и буксируемом исполнении. Новое орудие 2А51, ставшее результатом двух проектов, получило возможность решения широкого круга задач и потому было отнесено к новому классу «пушка-гаубица-миномет». Техника и оружие, созданные на основе оригинальных идей, до сих пор состоят на вооружении ВДВ России.Если опытный образец «Ландыша» и был построен, его дальнейшая судьба была печальной. Сведения о сохранности уникального прототипа отсутствуют, и это позволяет предположить, что он – если и существовал – был утилизирован за ненадобностью. Более того, в открытом доступе нет никаких фотографий, чертежей, схем или иных графических материалов по малоизвестному проекту. Облик необычной машины можно представить, изучая другие образцы того времени, такие как опытный образец на базе шасси 2С2 с экспериментальным орудием Д-64. Стоит напомнить, что проект «Фиалка», лежавший в основе «Ландыша» тоже не слишком хорошо представлен в виде визуальных материалов.Изначально целью проекта «Ландыш» было создание авиадесантируемого самоходного миномета для воздушно-десантных войск. Поставленные конструкторские задачи были частично решены, однако готовая машина так и не поступила на вооружение. Уже во время ее разработки появились новые идеи, которые было решено развивать в ближайшем будущем. Таким образом, «Ландыш» не попал в войска, но в определенной мере помог их дальнейшему перевооружению, показав некоторые плюсы новых идей.