18:40 24 июля

В Берлине предложили расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens

ФРГ предложила Евросоюзу расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин концерна Siemens, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».

В Берлине предложили расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens


По данным агентства, ссылающегося на дипломатический источник, «в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины».


В самом концерне отказались комментировать эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщение агентства не содержит ссылки «на хоть какой-то внятный источник».

Накануне газета Bild am Sonntag, также ссылаясь на дипломатический источник, написала, что ситуация с турбинами «приведет к ухудшению отношений» между двумя странами.

Ранее компания Siemens заявила, что все 4 ее турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены на Крымский полуостров. Руководство предложило аннулировать контракт и выкупить изделия.

Концерн «намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство», говорится в публикации.

РИА «Новости» напоминает, что «Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.

По словам представителя «Технопромэкспорта», четыре комплекта турбин для Крыма были закуплены на вторичном рынке и затем модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Использованы фотографии: Александр Рюмин / ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:25
    По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?
    DEZINTO
    1. cniza Сегодня, 16:29
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?


      Своеобразный пиар , мол купите у нас и мы откажемся от российского рынка.
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 17:12
        Концерн ("Сименс") «намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с ФИРМАМИ, которые контролирует ГОСУДАРСТВО», говорится в публикации.

        Примечательно, что требование "Сименс" "приостановить поставки по действующим контрактам с ФИРМАМИ, которые контролирует ГОСУДАРСТВО" (Россия) означает, по сути, не просто фирменную "обиду", а именно серьёзное вмешательство иностранного поставщика во внутренние дела суверенной РФ.
        Требование "Сименс" по отношению к России имеет своею целью усилить иностранное давление на гос. руководство РФ именно продолжить в России ТОТАЛЬНУЮ приватизацию остатков национальной ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности в стране - именно в ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЕ руки.
        За такие вещи Россия должна фирму "Сименс" наказывать!
        Татьяна
        1. tanit Сегодня, 17:44
          Цитата: Татьяна
          Требование "Сименс" по отношению к России имеет своею целью усилить иностранное давление на гос. руководство РФ именно продолжить в России ТОТАЛЬНУЮ приватизацию остатков национальной ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности в стране - именно в ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЕ руки.

          Браво, такая патетика. hi Лично меня радует, что Вы, уважаемая Татьяна, хоть в эту тему ролики про сдачу Курильских островов не ввернули, помните? Вы там так же гневно и с надрывом возмущались? hi
          Кстати, все сроки на сдачу, озвученные в роликах -прошли. Не хотите прокомментировать? smile
          tanit
          1. Татьяна Сегодня, 18:33
            tanit
            Лично меня радует, что Вы, уважаемая Татьяна, хоть в эту тему ролики про сдачу Курильских островов не ввернули, помните? Вы там так же гневно и с надрывом возмущались? hi

            Ха! Да я бы ролики ввернула и сейчас, да только материал с заявлением "Сименс" свежий - и роликов пока на эту тему ещё нет! Будут ролики - вверну Вам на трёпку нервов crying обязательно! Не беспокойтесь! yes
            Кстати, все сроки на сдачу, озвученные в роликах -прошли. Не хотите прокомментировать? smile
            А Вам, Вадим, что тогда от пользователей-патриотов-государственников здорово попало?! laughing
            Кстати, все сроки на сдачу, озвученные в роликах -прошли. Не хотите прокомментировать? smile
            Ну тогда, только если ради Вас, Вадим, по Вашей просьбе - уж коли Вы так уж настаиваете. feel
            Во-первых. Кто Вам сказал, что ВСЕ сроки прошли?! Вопрос-то приторможен, но всё-таки остаётся открытым!
            Во-вторых. А Вам, Вадим, видимо, ЛИБЕРАЛЬНО мечтается, чтобы население России БЕЗРАЗЛИЧНО и БЕЗУЧАСТНО смотрело бы на ЛИБЕРАЛЬНЫЕ "выходки" членов правительства РФ?!
            Да если бы волна негодования в России по уступкам РФ для Японии не поднялась - в частности, тех же СМИ, - то ещё неизвестно , с какой скоростью интересы Японии были бы реализованы на российских Курильских островах нашим российским правительством.
            Да и сам вопрос-то ведь ещё окончательно и не закрыт!
            Более того, выборы президента РФ не за горами - в сентябре 2017 года! Сменится, к примеру, ВВП на ДАМа, который, кстати, спокойно высказался, что может вполне выехать на ПМЖ в Израиль, - и скорость фактической "передачи" российских Курильских островов может статься ВЗРЫВО стремительной!
            Это как с установкой мемориальной доски Маннергейму в СПб. Народ возмутился - доску, в конце концов, сняли. Народ бы не возмутился - она бы и сейчас там висела бы!
            Татьяна
        2. Соломон Кейн Сегодня, 17:46
          Нет, в данном случае, немцев подставили наши " очень "умные" раздолбаи-системные управленцы". Им ничего не остается, как "отмываться" перед Гейропейским сообществом.
          Соломон Кейн
        3. антивирус Сегодня, 18:40
          может от СП2 отказаться? в пользу Сила Сибири2?
          гансы довольны будут?- через 5 лет попадут в зависимость от амерских контор , в тч Сименс и весь хим пром
          клоунами не рождаются... им дурацкие колпаки хозяева напяливают
          антивирус
      2. Кент0001 Сегодня, 17:20
        У них в России четверть всех заказов...ага уйдут они...
        Кент0001
    2. pjastolov Сегодня, 16:30
      четыре комплекта турбин для Крыма были закуплены на вторичном рынке и затем модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
      выкупить и посмотреть как можно модернизировать, не непрокатит laughing
      pjastolov
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:40
        Интересно, а на немецких машинах можно теперь ездить в Крым? Продавать в Крыму их тоже нельзя? Чувствую, они скоро дойдут и до такого маразма.
        СРЦ П-15
        1. Гардамир Сегодня, 16:49
          Чувствую, они скоро дойдут и до такого маразма.
          А чем вам российский маразм не нравится.
          Причиной стало перемещение четырех поставленных ранее турбин из Краснодарского края в Крым. Кто не понял, поставлять турбины и другое импортное оборудование в Крым нельзя, потому что он под санкциями. По этой же причине в Крыму не работают Сбербанк и Почта России. И многие другие российские компании. В общем, Крымнаш. И Трампнаш. Почему же тогда столько проблем, если кругом всё наше? Видимо Кремль не наш, отсюда и проблемы.
          Гардамир
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:54
            Видимо Кремль не наш, отсюда и проблемы.


            захотелось уронить мужскую слезу и помочь в боротьбе

            так гадливо и совестливо на душе после прочтения местных оппозиционеров что шендеровичу хочется крикнуть - Неси матрас! Оппозиция устала.

            но я верю в вашу боротьбу - вот Путин уйдет после нового срока - вот тогда и победите)

            с-т Petrov
            1. cniza Сегодня, 17:22
              Цитата: pjastolov
              четыре комплекта турбин для Крыма были закуплены на вторичном рынке и затем модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
              выкупить и посмотреть как можно модернизировать, не непрокатит laughing


              Именно так и прокатит , так и было сделано.
              cniza
            2. Морм Сегодня, 17:24
              Сименс боится жестких штрафных санкций.Наверняка менеджеры Сименс много читали сайт Военное обозрение laughing и пришли к выводу,что к моменту поставок турбин в Крым Украины как государства не будет сцществовать и тогда какой спрос с них. bully Вышло совсем по другому-Украина не развалилась,Трамп оказался не наш,Мариночка Ле Пен пролетела над Парижем,как фанера,санкции США еще и ужесточают.Менеджеры Сименс попросту опростоволосились,почитывая этот сайт. laughing
              Морм
          2. Dimal777 Сегодня, 16:55
            и список патриотов можно продолжать, не только сбер - но и ВТБ, Открытие, вообще ни одного банка их топ - только те которые не жалко. Ни одной нормальной продуктовой сети, один магазин ашан на весь крым. Мтс - роуминг. Согласен на все 100 с предыдущим комментом
            Dimal777
          3. СРЦ П-15 Сегодня, 16:55
            Цитата: Гардамир
            А чем вам российский маразм не нравится.

            Российский "маразм" направлен на обеспечение населения Крыма своей электроэнергией! А германский - на лизание задницы США и потакание украинской хунте.
            СРЦ П-15
            1. garnik Сегодня, 17:16
              Пока лижут наши компании которые" народное достояние" ,но в частных руках. А Ашан молодцы ,значит и Леруа Мерлен присутствует, хоть и французы.
              garnik
            2. Кент0001 Сегодня, 17:23
              У них выбора уже нет. Они его дано сделали, поэтому только и остается, что лизать задницы (не важно кому, тому кто сильнее).
              Кент0001
            3. Гардамир Сегодня, 18:13
              направлен на обеспечение
              перечитайте ещё раз мой комментарий. Кремль то чего боится, почему в Крыму нет Сбербанка, нет почты России и много чего ещё.
              Гардамир
      2. Соломон Кейн Сегодня, 16:48
        Да пора бы уже своё производство запускать, у НПО "Салют" есть опыт и наработки, вставать надо с колен, либералы подсадили экономику страны на гейропейскую титьку....
        Соломон Кейн
        1. vovanpain Сегодня, 16:55
          Цитата: Соломон Кейн
          Да пора бы уже своё производство запускать, у НПО "Салют" есть опыт и наработки,

          Здрав будь Константин hi НПО "Сатурн" давно уже ГТД-110 выпускает и обслуживает их. hi
          vovanpain
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:03
            Владимир, Салют! Объясни, я немного не догоняю по ГТД, в чем разница между Сименсом и Салютом?
            Соломон Кейн
            1. vovanpain Сегодня, 17:45
              Цитата: Соломон Кейн
              в чем разница между Сименсом и Салютом?

              Костя большая,Сименс выпускает парогазовые турбины и большей мощности(не буду врать,не помню тупо,прошу понять и простить).мы выпускаем газовые(ГТД-газово турбинный двигатель)самой большой мощностью 110МВатт.И делают эти ГТД не на НПО"Салют"в Москве,а в НПО"Сатурн" в Рыбинске.
              Цитата: user1212
              ГТД-110 прекратили закупать из за частых поломок, ГТД-110М планируют закончить только в 18 году.

              Согласен Коллега,рекламации с Ивановской ГТЭС были и не одна,лопатки ротора летят.С уважением Коллкги. hi
              vovanpain
              1. Соломон Кейн Сегодня, 18:09
                Я понял, хотя и на Салюте были работы по созданию ГТУ, на базе Ал-21.
                Теперь понятно почему лопатки летят, порошковые технологии методом спекания под давлением ( ВИАМ) + аддитивные технологии. Ветер дует с Рейна..,у меня дипломная работа была по дисперсно-упрочненным сплавам на никелевой матрице.
                Соломон Кейн
          2. user1212 Сегодня, 17:10
            Если бы... ГТД-110 прекратили закупать из за частых поломок, ГТД-110М планируют закончить только в 18 году. Иначе сименс был бы нафиг не нужен
            user1212
            1. Соломон Кейн Сегодня, 17:18
              Так всё-таки можем обойтись без Сименса? На Салюте запустили проект по созданию
              серийного производства ГТУ мощностью в 20 мегаватт, которая эксплуатируется успешно на Ямале, опреснительные установки «Каскад» итд. Так умеем же делать....
              Соломон Кейн
              1. user1212 Сегодня, 17:22
                Салют делает авиационные моторы, а не газотурбинные двигатели для электростанций
                user1212
                1. Соломон Кейн Сегодня, 17:41
                  Согласен, но есть и гражданская тематика, в том числе и ГТУ, созданные на базе снятых с производства и вооружения двигателей АЛ-21. ГТУ мощностью в 60 МВт проходит испытания на ТЭЦ-28 на Коровинке, в Москве. Есть потенциал у предприятия и на создание более мощных ГТУ, гражданского назначения.
                  Соломон Кейн
    3. user1212 Сегодня, 16:40
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?

      Знали конечно. Но раз их спалили теперь приходиться крутиться. Вот и строят... целомудренную деву wink
      user1212
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:23
        Их спалил чепушило (Ген.директор, уже бывший ) с Питерского завода силового машиностроения.........
        Гендиректора предприятия «Силовые машины» допросили по делу о разглашении гостайны после заявления компании Siemens, о том, что газовые турбины были поставлены в Крым с нарушением контракта и санкций ЕС. По данным СМИ, именно представители «Силовых машин» стали источником информации о поставке.
        Соломон Кейн
        1. user1212 Сегодня, 17:26
          А он то чего хотел?
          user1212
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:34
            ПАО «Силовые машины» является одной из ведущих российских компаний в сфере энергетического машиностроения, ее владелец — Алексей Мордашов, занимает второе в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes.
            Ей принадлежит ООО «Сименс технологии газовых турбин», созданное совместно с немецкой компанией Siemens. Его учредителями являются «Силовые машины» Алексея Мордашова и Siemens. 65% предприятия принадлежит немецкой стороне и 35% — российской. Предприятие изготовило турбины для строительства теплоэлектростанции на Таманском полуострове в Краснодарском крае.



            По ходу решил бабок срубить с хозяев, но те его послали, на что Филиппов, в рамках санкций , слил всех( а может и под полосатых лег, за откат).
            Соломон Кейн
    4. kapitan92 Сегодня, 16:42
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?

      Главное турбины в Крыму и станции будут запущены в срок. good
      kapitan92
      1. Подрезчик Сегодня, 16:47
        Закуплены на вторичном рынке? Модернизировали сами? В чем дело, евромаразматики??? А Президенту РФ можно приехать в Гамбург на G20 в немецкой рубашке, или спросить разрешения?
        Подрезчик
        1. jonhr Сегодня, 17:19

          ну как-то так
          jonhr
    5. Комментарий был удален.
    6. Юра Сегодня, 16:50
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?

      Кто- то отлично сработал провокацию, надо же было как-то заставить Европу уже дающую задний ход в принятии санкций, снова маршировать под барабанный бой и звуки горна под флагом США.
      Юра
      1. Балу Сегодня, 16:59
        А ведь у Сименса есть совместные предприятия в России. Например не самые лучшие в мире томографы или не самые лучшие цифровые рентгенаппараты. А вы видели рентгенограмму комара в формате А4? А ведь это наши ученые изобрели такой аппарат, только вот движухи ему нет.
        Хватит кормить Запад, Восток и Юг.
        Балу
    7. ser-pov Сегодня, 17:01
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?

      Вот вам и ответ как они будут реагировать на замену российского газа на пин.досовский СПГ.... Сразу писаться начинают , если попадут под аме.рские санкции... Мыши плакали , кололись , но продолжали жрать кактус.... yes
      ser-pov
    8. ОТДЕЛ Сегодня, 17:11
      Цитата: DEZINTO
      По моему Сименс сам себя рекламирует. Они что не знали что делают?

      А мне кажется, конкуренты за российский рынок сдали фирму...! Слышал где то, как западные фирмы предлагают нам свой товар под гнетом санкций..."Вы купите, а мы найдем способ как обойти санкции и поставить .." Они так прямо говорят, хитро улыбаясь.. Во времена СССР все было тоже самое, сейчас еще проще ..Ресурсы у нас неисчерпаемые и потенциал огромнейший ! Желающих много , но все же самим лучше производство восстанавливать..Эти разборки мне нравятся , пусть грызутся за Российский рынок!
      ОТДЕЛ
    9. Дуплет Сегодня, 17:22
      Они боятся, что если они сами отношения с нами не порвут, то их американские хозяева оштрафуют их так, что мало не покажется..
      Дуплет
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:30
    Грязно работают наши технари-комерсанты. Не можем сами мощные турбины делать, так поставьте побольше слабых, которые делаем.
    Mavrikiy
    1. Кент0001 Сегодня, 17:26
      Эффективность упадет, эксплуатационные затраты вырастут...учите азы экономики, так как все в итоге в неё упирается, а не технарей.
      Кент0001
  3. Tusv Сегодня, 16:33
    Про пошлины уже говорил. Арендную плату можно увеличить за пользование землей на которой стоит немецкая недвижимость раз так в тысячу
    Tusv
    1. vlad_vlad Сегодня, 16:50
      Цитата: Tusv
      Про пошлины уже говорил. Арендную плату можно увеличить за пользование землей на которой стоит немецкая недвижимость раз так в тысячу


      мудро. чтобы и все остальные немцы ушли. что ето все ети Фолксвагены, Бошы, Кнауфы, ОБИ и Метро тут деньги чтоли решили заработать? нет уж. доктор сказал в морг, значит в морг.

      а освободившимся рабочим другая работа найдется. в огороде например.
      vlad_vlad
      1. Стирбьорн Сегодня, 17:09
        Цитата: vlad_vlad
        мудро. чтобы и все остальные немцы ушли. что ето все ети Фолксвагены, Бошы, Кнауфы, ОБИ и Метро тут деньги чтоли решили заработать? нет уж. доктор сказал в морг, значит в морг.

        Немцы еще могут отказаться у нас газ покупать - вот счастье то будет Газпрому и местным ура-патриотам
        Стирбьорн
        1. Кент0001 Сегодня, 17:28
          Пишите полный абсурд. Немцам наш газ позарез нужен, причем чем больше тем лучше.
          Кент0001
        2. Tusv Сегодня, 17:36
          Цитата: Стирбьорн
          Немцы еще могут отказаться у нас газ покупать - вот счастье то будет Газпрому

          При всем богатстве выбора, без Газпрома газу не хватит. Кстати сам Газпром под санкциями. Там все через дочки шуруют
          Tusv
      2. Tusv Сегодня, 17:31
        Цитата: vlad_vlad
        мудро. чтобы и все остальные немцы ушли. что ето все ети Фолксвагены, Бошы, Кнауфы, ОБИ и Метро тут деньги чтоли решили заработать? нет уж. доктор сказал в морг, значит в морг

        Если Всякие Сименсы, Фолксвагены, Бошы и прочая Гансы начинают быковать против России, то пусть дуют в свой фатерлянд и провозят свои товары через таможню
        Tusv
        1. Walanin Сегодня, 18:23
          Так они и уйдут такими темпами. Будем при лучинах сидеть скоро.
          Walanin
  4. Zaurbek Сегодня, 16:41
    Зачем..Отлучить от гос контрактов. Сименс много где монопольно участвует.Те же Ласточки и Сапсаны. Есть Японские, Корейские конкуренты, китайские наконец (освоившие тот же Сапсан сами)
    Zaurbek
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:45
    Это турбины совместного предприятия "Сименс" в Питере. Там правда у Сименса контрольный пакет, но выдавить Сименс с российского рынка совсем не сложно... И начать выпускать газовые турбины большой мощности самим. Завод и люди, все так у нас останутся.
    Горный стрелок
    1. Стирбьорн Сегодня, 17:11
      Да с 2014 года все сами выпускаем, выпустить не можем - импортозамещение, все дела. И эта, еще в долговые обязательства США регулярно миллиарды вкладываем, а так ваша мысль конечно ясна, только воз и ныне там
      Стирбьорн
      1. Кент0001 Сегодня, 17:29
        И что самое страшное, что этот воз ка-то и не думают сдвигать....
        Кент0001
    2. профессор Сегодня, 17:33
      Цитата: Горный стрелок
      И начать выпускать газовые турбины большой мощности самим. Завод и люди, все так у нас останутся.

      Интересуюсь, а до сих пор религия не позволяла самим выпускать?
      профессор
      1. tanit Сегодня, 17:47
        Цитата: профессор
        Интересуюсь, а до сих пор религия не позволяла самим выпускать?

        Вообще-то, разработка "своего" была свернута еще при СССР. А то Вы не знаете. hi
        tanit
        1. профессор Сегодня, 17:54
          Цитата: tanit
          Цитата: профессор
          Интересуюсь, а до сих пор религия не позволяла самим выпускать?

          Вообще-то, разработка "своего" была свернута еще при СССР. А то Вы не знаете. hi

          Не знаю как в России, но в Украине на МашПроекте разработка не прекращалась ни на день.
          профессор
      2. Stas157 Сегодня, 17:54
        Цитата: профессор
        Интересуюсь, а до сих пор религия не позволяла самим выпускать?

        А до сих пор выпускали все что надо, и даже больше, пока ЕБН власть не захватил! С тех пор тысячи предприятий разорены оказались. Сей час же, пока адепты Путина визжат от восторга по поводу импортозамещения, другие тайком, то есть контробандой, немецкие турбины в Крым переправляют. Позор!
        Stas157
        1. профессор Сегодня, 18:20
          Цитата: Stas157
          А до сих пор выпускали все что надо, и даже больше, пока ЕБН власть не захватил!

          Хватит уже этих соплей про ЕБН. С тех пор прошло миллиард световых лет. Целое поколение выросло при новой власти.
          профессор
      3. Соломон Кейн Сегодня, 18:13
        Скорее сознание некоторых челов из Кремля......
        Соломон Кейн
      4. Setrac Сегодня, 18:29
        Цитата: профессор
        Интересуюсь, а до сих пор религия не позволяла самим выпускать?

        Конкуренция.
        Setrac
    3. Соломон Кейн Сегодня, 17:53
      good О чем и разговор, Евгений! Пора бы отвоёвывать позиции проданные либерснёй в лихие 90-е, нашим "западным партнерам". По сути говоря, все создавалось и без Гансов, просто кто-то
      (не будем пальцем показывать)
      свой маленький гешефт решил приподнять.
      Соломон Кейн
      1. Walanin Сегодня, 18:19
        А что мешало солнцеликому это сделать за последние 17 лет?
        Walanin
  6. alekc75 Сегодня, 16:47
    пора гансов на место ставить!
    alekc75
  7. mahoney Сегодня, 16:47
    Мде...опять сами себе мат поставили....
    mahoney
    1. Кент0001 Сегодня, 17:29
      Как в той пословице, не украсть не покараулить....))))
      Кент0001
  8. Гардамир Сегодня, 16:54
    Сименс, ссанкции, то, сё. Уж турбины то, раньше мы сами для себя делали и на экспорт. Но это было при тоталитарном -неэффективном совке.
    Гардамир
    1. tanit Сегодня, 17:15
      Цитата: Гардамир
      Уж турбины то, раньше мы сами для себя делали и на экспорт. Но это было при тоталитарном -неэффективном совке.

      Только, если уж про турбины большой мощности, то не газовые, а паровые. hi
      Вы можете назвать серийно выпускаемую в СССР газовую турбину большой мощности? Ну так не стесняйтесь, назовите.
      tanit
      1. Гардамир Сегодня, 18:16
        Вы можете назвать серийно выпускаемую в СССР газовую турбину большой мощности?
        http://www.reph.ru/upload/iblock/9b4/referentsii-
        repkh_gazovye-turbiny_1964_2016.pdf
        Даже если не было тогда, в чём всё-таки сомневаюсь, почему бы не наладить собственное производство? А то это жужжание про импортозамещение изрядно достало.
        Гардамир
        1. tanit Сегодня, 18:26
          Ключевая фраза -не было тогда. Не было серийного производства, не сомневайтесь. Наработки велись -но в СССР их все же прекратили, чего сейчас и расхлебываем.
          А что Вам мешает эту покупку рассматривать как вариант импортозамещения? СССР поступал так же, надеюсь с этим спорить не будете? hi Купить и переделать. Ну, со скандалами, но переделать. В конце концов, германцы сейчас не после первой мировой - аж свою "гордость" пытаются показать.
          tanit
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:34


        Для информации ПГУ(паро-газовая установка)
        Соломон Кейн
  9. злой партизан Сегодня, 17:08
    «в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины».

    Баржу, баржу, на которой тубины перевозили в Крым, не забудьте в список включить. ДББТЬ. fool
    злой партизан
  10. samarin1969 Сегодня, 17:23
    Теперь осталось подождать когда запретят ездить по Крыму на БМВ и мерседесах...Если бы Россия была Россией, а не "РФ", то давно был бы закрыт рынок для потомков эсесеовцев лет на 25. Большой позор, что руководство "РФ" вообще обсуждает проблему с "Симменсом". Это внутренние суверенные планы России, что и где строить, и какое оборудование использовать. Россия же не призывает не использовать русский газ на "Рамштайне".
    samarin1969
    1. профессор Сегодня, 17:34
      Цитата: samarin1969
      Это внутренние суверенные планы России, что и где строить, и какое оборудование использовать.

      Свое-да. Чужое- только в соответствии с взятыми на себя обязательствами.
      профессор
      1. tanit Сегодня, 17:52
        Цитата: профессор
        Свое-да. Чужое- только в соответствии с взятыми на себя обязательствами

        Вряд ли Вам докладывали о взятых кем-либо на себя обязательствах по контракту, не так ли? Или - все контракты Сименс согласовывает именно с Вами? smile
        tanit
        1. профессор Сегодня, 17:56
          Цитата: tanit
          Вряд ли Вам докладывали о взятых кем-либо на себя обязательствах по контракту, не так ли? Или - все контракты Сименс согласовывает именно с Вами?

          Неоднократно покупал немецкое оборудование. Всегда оговаривается "конечное место установки". Причем оборудование значительно меньшее и более дешевое чем турбины.
          профессор
          1. tanit Сегодня, 18:30
            И сколько раз Вы читали чужие контракты? На значительно большее и более дорогое оборудование? При чем, заключенные не с Вами?
            Цитата: профессор
            Неоднократно покупал немецкое оборудование. Всегда оговаривается "конечное место установки". Причем оборудование значительно меньшее и более дешевое чем турбины.

            Хм...Будь я представителем Сименс, я бы подал на Вас в суд hi
            tanit
            1. профессор Сегодня, 18:37
              Цитата: tanit
              И сколько раз Вы читали чужие контракты? На значительно большее и более дорогое оборудование? При чем, заключенные не с Вами?

              Не имею привычки читать чужие контракты, но знаю как работает эта система. Работаю с теми же немцами не один десяток лет. Тем более сами немцы нынче озвучили пункт "о конечном назначении" турбин. Их во лжи никто не обвинил. Тупо начали их тролить.

              Цитата: tanit
              Хм...Будь я представителем Сименс, я бы подал на Вас в суд

              За что же интересно? Я деловую репутацию не порочу и ссылаюсь на их собственные зявления.

              ПС
              Вы сами сколько контрактов с немцами в своей жизни заключили? wink
              профессор
      2. Юра Сегодня, 18:01
        Цитата: профессор
        Свое-да. Чужое- только в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

        Здравствуйте профессор, давно что вас не было видно. Вопрос к вам - с каких это пор Россия брала на себя обязательства выполнять антироссийские санкции?
        Юра
        1. Walanin Сегодня, 18:21
          С тех пор, когда ее представители поставили подписи в контракте.
          Walanin
        2. профессор Сегодня, 18:23
          Цитата: Юра
          Здравствуйте профессор, давно что вас не было видно. Вопрос к вам - с каких это пор Россия брала на себя обязательства выполнять антироссийские санкции?

          Разве я про санкции? Когда я покупал машину для литья Арбург, то в контракте четко указывалось где я её буду устанавливать. Установив её другом месте я нарушу условия контракта. А это чревато.
          То же самое здесь. Взял обязательства- держи их. Не хочешь брать обязательства? Обходись без буржуинского оборудования.
          профессор
          1. tanit Сегодня, 18:32
            Цитата: профессор
            Когда я покупал машину для литья Арбург, то в контракте четко указывалось где я её буду устанавливать

            Так где и когда Вы покупали турбины для Крыма? Или - хотя бы- читали этот контракт? smile
            tanit
            1. профессор Сегодня, 18:38
              Цитата: tanit
              Так где и когда Вы покупали турбины для Крыма? Или - хотя бы- читали этот контракт?

              Я утверждал, что я покупал турбины? Читайте внимательней мои коменты и заявления Сименс.
              профессор
    2. НесНосНый Сегодня, 18:01
      Если что, то «Сименс» осуществляет свою деятельность на территории России на протяжении уже 160 лет
      НесНосНый
      1. Setrac Сегодня, 18:33
        Цитата: НесНосНый
        Если что, то «Сименс» осуществляет свою деятельность на территории России на протяжении уже 160 лет

        Пора гнать его в шею.
        Setrac
  11. katalonec2014 Сегодня, 17:26
    Как бы там ни было,это очередная проверка России,точнее нашей власти на прочность,вот и посмотрим как поступят,в конце то концов мы же их не украли.
    Мне хорошо рассуждать...тема закончена-читать комент всё равно уже не станут.
    katalonec2014
  12. Kars Сегодня, 17:32
    Запретили бы мерседессы ввозить
    Kars
  13. ADmA_RUS Сегодня, 17:33
    Хомячки возбудилась. Контракт и прописанные там условия не кто из присутствующих не читал. Все разговоры - пустой треп.
    ADmA_RUS
  14. 32363 Сегодня, 17:40
    ............вот урoды..... negative
    32363
  15. НесНосНый Сегодня, 17:58
    В 2009 году компания «Сименс» и ОАО «Силовые Машины» подписали в Санкт-Петербурге лицензионное соглашение о передаче «Силовым Машинам» технологии, а также права на производство, сбыт и сервисное обслуживание газотурбинных установок, а также соглашение акционеров об условиях сотрудничества при дальнейшем развитии и модернизации «Силовых Машин». Данная информация неверна?
    НесНосНый
  16. СкептикЦиник Сегодня, 18:09
    Цитата: Татьяна
    Концерн ("Сименс") «намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с ФИРМАМИ, которые контролирует ГОСУДАРСТВО», говорится в публикации.

    Примечательно, что требование "Сименс" "приостановить поставки по действующим контрактам с ФИРМАМИ, которые контролирует ГОСУДАРСТВО" (Россия) означает, по сути, не просто фирменную "обиду", а именно серьёзное вмешательство иностранного поставщика во внутренние дела суверенной РФ.
    Требование "Сименс" по отношению к России имеет своею целью усилить иностранное давление на гос. руководство РФ именно продолжить в России ТОТАЛЬНУЮ приватизацию остатков национальной ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности в стране - именно в ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЕ руки.
    За такие вещи Россия должна фирму "Сименс" наказывать!

    Россия не такой важный для сименс рынок, если компания идёт на такие шаги. Такого даже при СССР не было иностранные фирмы сами искали способы обойти запреты, хоть через посредников но оборудование успешно поставляли в Союз. Это сигнал для государства, что возможны ограничения более жёсткие чем при СССР.
    СкептикЦиник
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