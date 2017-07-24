В Берлине предложили расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens
ФРГ предложила Евросоюзу расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин концерна Siemens, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
По данным агентства, ссылающегося на дипломатический источник, «в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины».
В самом концерне отказались комментировать эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщение агентства не содержит ссылки «на хоть какой-то внятный источник».
Накануне газета Bild am Sonntag, также ссылаясь на дипломатический источник, написала, что ситуация с турбинами «приведет к ухудшению отношений» между двумя странами.
Ранее компания Siemens заявила, что все 4 ее турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены на Крымский полуостров. Руководство предложило аннулировать контракт и выкупить изделия.
Концерн «намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство», говорится в публикации.
РИА «Новости» напоминает, что «Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.
По словам представителя «Технопромэкспорта», четыре комплекта турбин для Крыма были закуплены на вторичном рынке и затем модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
По данным агентства, ссылающегося на дипломатический источник, «в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины».
В самом концерне отказались комментировать эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщение агентства не содержит ссылки «на хоть какой-то внятный источник».
Накануне газета Bild am Sonntag, также ссылаясь на дипломатический источник, написала, что ситуация с турбинами «приведет к ухудшению отношений» между двумя странами.
Ранее компания Siemens заявила, что все 4 ее турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены на Крымский полуостров. Руководство предложило аннулировать контракт и выкупить изделия.
Концерн «намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство», говорится в публикации.
РИА «Новости» напоминает, что «Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.
По словам представителя «Технопромэкспорта», четыре комплекта турбин для Крыма были закуплены на вторичном рынке и затем модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
Использованы фотографии: Александр Рюмин / ТАСС
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