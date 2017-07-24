СМИ: Российская разведка вербует этнических русских в прибалтийских армиях
С очередной страшилкой о России выступил некий командир НАТО, пожелавший сохранить анонимность, который заявил, что по аналогии с использованной в Крыму тактикой, российская разведка пытается завербовать срочников — этнических русских по национальности — и в других регионах, пишет латвийский портал Delfi со ссылкой на новостное агентство Reuters
По словам анонимного командира, НАТО особо чувствителен к рискам в странах, где велика концентрация этнических русских, а именно в Прибалтике.
Также, по его словам, НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере, однако, нельзя и переоценивать риски, т.к. русские корни не означают лояльность Москве.
По данным издания, прибалтийские чиновники не считают данную опасность особо большой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы, но при этом заявил, что:
Reuters также пишет о бывшем заместителе руководителя флота Украины Сергее Елисееве, который перешел на сторону врага и получил там аналогичное звание.
Издание признает, что балтийские страны заметно отличаются от Украины, так как советские военнослужащие по большей части покинули армии этих стран. В Крыму же был усвоен урок.
Отметим, что в НАТО уже выражали опасения из-за большого количества русских, живущих в Прибалтике: так, в альянсе опасались, что они помешают открытию базы ВМФ НАТО в Лиепае
По словам анонимного командира, НАТО особо чувствителен к рискам в странах, где велика концентрация этнических русских, а именно в Прибалтике.
Также, по его словам, НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере, однако, нельзя и переоценивать риски, т.к. русские корни не означают лояльность Москве.
По данным издания, прибалтийские чиновники не считают данную опасность особо большой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы, но при этом заявил, что:
Мы должны быть всегда настороже. Мы должны постоянно развивать свои средства разведки и должны быть в состоянии предотвратить всякие попытки подорвать лояльность наших сил
Reuters также пишет о бывшем заместителе руководителя флота Украины Сергее Елисееве, который перешел на сторону врага и получил там аналогичное звание.
Издание признает, что балтийские страны заметно отличаются от Украины, так как советские военнослужащие по большей части покинули армии этих стран. В Крыму же был усвоен урок.
Мы, разумеется, усвоили, что в крымской операции был не только вопрос лояльности, но отдавались и ложные приказы, имела место коммуникационная блокада— поведал госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.
Отметим, что в НАТО уже выражали опасения из-за большого количества русских, живущих в Прибалтике: так, в альянсе опасались, что они помешают открытию базы ВМФ НАТО в Лиепае
Использованы фотографии: http://www.versia.am/
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