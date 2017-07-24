18:40 24 июля

СМИ: Российская разведка вербует этнических русских в прибалтийских армиях

С очередной страшилкой о России выступил некий командир НАТО, пожелавший сохранить анонимность, который заявил, что по аналогии с использованной в Крыму тактикой, российская разведка пытается завербовать срочников — этнических русских по национальности — и в других регионах, пишет латвийский портал Delfi со ссылкой на новостное агентство Reuters

По словам анонимного командира, НАТО особо чувствителен к рискам в странах, где велика концентрация этнических русских, а именно в Прибалтике.

СМИ: Российская разведка вербует этнических русских в прибалтийских армиях



Также, по его словам, НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере, однако, нельзя и переоценивать риски, т.к. русские корни не означают лояльность Москве.

По данным издания, прибалтийские чиновники не считают данную опасность особо большой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы, но при этом заявил, что:

Мы должны быть всегда настороже. Мы должны постоянно развивать свои средства разведки и должны быть в состоянии предотвратить всякие попытки подорвать лояльность наших сил


Reuters также пишет о бывшем заместителе руководителя флота Украины Сергее Елисееве, который перешел на сторону врага и получил там аналогичное звание.

Издание признает, что балтийские страны заметно отличаются от Украины, так как советские военнослужащие по большей части покинули армии этих стран. В Крыму же был усвоен урок.

Мы, разумеется, усвоили, что в крымской операции был не только вопрос лояльности, но отдавались и ложные приказы, имела место коммуникационная блокада
— поведал госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Отметим, что в НАТО уже выражали опасения из-за большого количества русских, живущих в Прибалтике: так, в альянсе опасались, что они помешают открытию базы ВМФ НАТО в Лиепае

Использованы фотографии: http://www.versia.am/
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Комментарии 31

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  1. Дуплет Сегодня, 17:29
    Думаю даже вербовать не надо, в случае заворухи русские раком всех поставят..
    Дуплет
    1. Зяблицев Сегодня, 17:35
      Я больше могу рассказать, но не буду...Впрочем НАТО аналогично вербует и у нас..., и Китай вербует и даже Украина корчит из себя супердержаву...! laughing
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 17:38
        Странно было бы если бы этим не воспользовались , только вот согласен все обойдется без вербовки , а сугубо добровольно и безвозмездно.
        cniza
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:39
          Отметим, что в НАТО уже выражали опасения из-за большого количества русских, живущих в Прибалтике

          НАТО будет ОТОДРАТО! soldier
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 17:41
            Мы их туда не звали ...
            cniza
          2. Балу Сегодня, 17:44
            Цитата: СРЦ П-15
            Отметим, что в НАТО уже выражали опасения из-за большого количества русских, живущих в Прибалтике

            НАТО будет ОТОДРАТО! soldier


            Кто бы сомневался. drinks
            Балу
        2. pjastolov Сегодня, 17:59
          НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере
          правильное замечание - гражданские уже нер начистили морды натовским гейвоякам, страшно однако laughing
          pjastolov
          1. pjastolov Сегодня, 18:03
            прям мозг взрывается lol
            pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:39
      Цитата: Дуплет
      Думаю даже вербовать не надо, в случае заворухи русские раком всех поставят..

      Прям с языка снял...! hi Там просто в громкоговоритель крикнуть "Русские идут" и из калаша очередь дать ..Все сдаваться начнут и сдавать администрации городов и поселков... soldier До того там все напуганы западной пропагандой..А еще мы очень злы на Прибалтику и они это знают и чувствуют вину перед нами..И хорохорятся прикрываясь НАТО! Ждите скоро придем обязательно..И посмотрим вам в глаза(бесстыжие..) спокойно, молча положив автомат на колени ... soldier
      ОТДЕЛ
      1. Дуплет Сегодня, 17:43
        Цитата: ОТДЕЛ
        спокойно, молча положив автомат на колени ...

        приставив дуло к голове, когда оные будут стоять на коленях..
        Дуплет
      2. Pirogov Сегодня, 18:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ждите скоро придем обязательно..И посмотрим вам в глаза(бесстыжие..) спокойно, молча положив автомат на колени .

        Уже не раз смотрели ,а толк какой ? Давить их надо ,а не смотреть. Нашли кого к совести призывать.
        Pirogov
      3. Rusj Сегодня, 18:07
        Я не понял тут что с евреями спорить нельзя ! Сразу предупреждение о бане ! Не пойму им можно Россию Путина русских оскорблять ? А поведай мне или они сразу жалобу чуть что пишут модеру ! Глупец или клоун это оскорбление из за которого могут забанить ? Ту матом люди пишут и повторяю Россию оскорбляют и Правительство и персонально и эти люди постоянно комментируют на них что никто не жалуется .? А еврейские троли сразу жалятся ?
        Rusj
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:20
          Тихо Rusj..! Сейчас пулю получишь в голову..Успокойся и мужиков почитай, просто!
          ОТДЕЛ
  2. злой партизан Сегодня, 17:30
    То же мне Бином Ньютона! fool Это ещё что! Мы Трампа завербовали!! wassat
    злой партизан
    1. Стройбат запаса Сегодня, 17:35
      Юра, не пали контору. Трампову уже импичментом грозят, а шпротники с такими темпами совсем на ноль сойдут. Жидко-жидко. hi
      Стройбат запаса
      1. злой партизан Сегодня, 17:41
        Цитата: Стройбат запаса
        Юра, не пали контору. Трампову уже импичментом грозят

        Ваня. hi Нашего Трампушку спалили без моей помощи request . Ему уже ничто не поможет. crying
        Привет! drinks
        злой партизан
        1. Стройбат запаса Сегодня, 17:44
          Вот я и говорю, ты хоть наших в шпротляндии не пали! А то ведь и на тебя ссанкции наложат, если раньше не наложат в штаны (хотя они могут и одновременно) Привет! drinks
          Стройбат запаса
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:01
      злой партизан
      Это ещё что! Мы Трампа завербовали!!
      Причём два раза минимум! Первый раз ещё давно.А второй раз две недели назад в Германии. bully
      Наблюдатель2014
  3. katalonec2014 Сегодня, 17:30
    Будут так много думать о русской агрессии-с ума сойдут и выбросятся из окна с криком " Русские идут ",не нервничайте понапрасну,следите за здоровьем.
    katalonec2014
    1. Алексей7777777 Сегодня, 17:35
      "...Также, по его словам, НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере, однако, нельзя и переоценивать риски, т.к. русские корни не означают лояльность Москве.
      По данным издания, прибалтийские чиновники не считают данную опасность особо большой..."

      По-моему,истерией не пахнет.Просто спокойно просчитывают все возможные варианты развития событий.
      Алексей7777777
      1. Подрезчик Сегодня, 17:50
        Попробуй заве wink рбуй таких, вон какие на фото злые-сердитые... laughing Поневоле от таких убегать будешь!
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 18:05
          страшно, аж жуть laughing
          pjastolov
  4. Копчёный Сегодня, 17:34
    Русские в Прибалтике это такая вещь в себе. Это если без розовых очков.
    Копчёный
    1. gabonskijfront Сегодня, 18:01
      Всё население Прибалтики, так себе
      gabonskijfront
  5. gabonskijfront Сегодня, 17:40
    Почему только русских?Вербовать надо всех.
    gabonskijfront
  6. ronnon Сегодня, 17:44
    Ну да! Вот начнётся война с Россией, а вся армия прибалтов укомплектована на 99% из "этнических русских".
    Оперный театр belay ! А нападать и тем более оборонятся не с кем!Вся армия развернёт свои штыки на запад, да уж такое может только в бреду приснится или в тяжёлом наркотическом сне fellow wassat
    ronnon
  7. HAM Сегодня, 17:54
    Что за птички обделали рожи вояк на фотке?
    Или сами!?
    HAM
  8. Горный стрелок Сегодня, 17:56
    Так в чем проблема, господа? ФАКЕЛЫ в руки и марш - марш! Что, страшно? Там в Латвии русских - треть. Сколько в Литве - не смотрел, но тоже не мало. Если что, так всю эту шпротландию "на уши" поставят. Слабоваты, нацики доморощенные, супротив...
    Горный стрелок
  9. МВГ Сегодня, 18:07
    НАТО хуже гитлеровской СД - Штирлиц на Штирлице, Штирлиц на Штирлице )))))
    МВГ
    1. злой партизан Сегодня, 18:16
      Цитата: МВГ
      Штирлиц на Штирлице, Штирлиц на Штирлице

      И при чём: в самом плохом смысле. yes
      злой партизан
  10. злой партизан Сегодня, 18:25
    Не по теме, но очень занятно:

    Против Кличко возбудили уголовное дело из-за переименования проспекта Ватутина в честь Шухевича

    24.07.2017 - 17:47
    Против Кличко возбудили уголовное дело из-за переименования проспекта Ватутина в честь Шухевича | Русская весна
    Шевченковский суд Киева обязал полицию возбудить уголовное дело в отношении мэра украинской столицы Виталия Кличко, который вопреки решению суда попытался переименовать проспект Генерала Ватутина в честь главаря УПА* Романа Шухевича.

    Об этом сообщила глава общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная.

    «Друзья! Сегодня очередная Победа! Шевченковский райсуд обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований уведомление о криминальном правонарушении, совершенном мэром Кличко и секретарем Киевсовета по факту подписания и опубликования на сайте решения по переименованию проспекта имени Генерала Ватутина на Шухевича, не смотря на запрет суда! Это значит будет возбуждено уголовное дело в отношении этих горе- чиновников!» — написала она на своей странице в соцсети.

    «Обращаю внимание, в настоящее время проспект носит имя Ватутина и мы добьёмся в суде окончательного законного решения!», — подчеркнула она.
    Чтобы это значило? what
    злой партизан
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