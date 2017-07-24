СМИ: Российская разведка вербует этнических русских в прибалтийских армиях

Мы должны быть всегда настороже. Мы должны постоянно развивать свои средства разведки и должны быть в состоянии предотвратить всякие попытки подорвать лояльность наших сил

Мы, разумеется, усвоили, что в крымской операции был не только вопрос лояльности, но отдавались и ложные приказы, имела место коммуникационная блокада