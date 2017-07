Подводная лодка Explorer (США)

Подлодка Explorer во время строительства. Фото Cyberneticzoo.com



Схема судна. Рисунок Cyberneticzoo.com



Чертеж подлодки из патента



Схема всего исследовательского комплекса, описанного в патенте



Подлодка Explorer и ее экипаж (слева направо): Фрэнки Крилли, Саймон Лейк, Уильям Биби и Джек Данбер. Фото Sites.google.comsitecwilliambeebe



Подлодка на обложке журнала Science and Mechanics, апрель 1933 г.



Уильям Биби и Саймон Лейк у входного люка субмарины. Фото Cyberneticzoo.com



Брошенная подлодка в сухом доке, 1950 г. Фото Cyberneticzoo.com



Судно в Милфорде, 1958 г. Фото Cyberneticzoo.com



1976 год - подлодка сразу после ремонта и реставрации. Фото Cyberneticzoo.com



Лодка Explorer в качестве памятника самой себе. Фото Ctmonuments.net



Вид на правый борт. Фото Ctmonuments.net



Левый борт и корма. Фото Ctmonuments.net

Midget Sub to Seek Riches on Sea’s Floor. Popular Science. 1933, №3

Роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», прочитанный еще в детстве, определил дальнейшую карьеру и сферу деятельности конструктора Саймона Лейка. Получив соответствующую возможность, он занялся разработкой подлодок различного назначения. За несколько десятилетий работы инженер разработал и предложил ряд различных субмарин, пригодных для использования в научно-исследовательских программах. Последним судном такого рода, созданным С. Лейком, стала лодка Explorer.В середине двадцатых годов военно-морские силы Соединенных Штатов были вынуждены вывести из боевого состава все имевшиеся подлодки проекта O-class Group 2, разработанные под руководством С. Лейка. Вскоре после этого компания Lake Torpedo Boat оказалась на грани разорения и на несколько лет фактически прекратила свою деятельность. В конце десятилетия С. Лейк получил предложение присоединиться к подготовке будущей подводной полярной экспедиции на правах разработчика транспортного средства для исследователей. Специально для решения такой задачи существующая компания была преобразована в новую фирму под названием Lake and Danenhower.Изначально задачей компании «Лейк и Дэненхауэр» была перестройка и модернизация многоцелевой субмарины Defender, построенной два десятилетия назад. Однако вскоре специалисты получили новое задание. Джордж Хьюберт Уилкинс и Линкольн Эллсуорт, руководившие подготовкой экспедиции, взяли в аренду у ВМС США списанную подлодку USS O-12 проекта O-class Group 2, которой предстояло пройти модернизацию, получить новое имя Nautilus и отправиться к Северному полюсу. Экспедиция завершилась в сентябре 1931 года частичным успехом. Это был первый случай, когда творение Саймона Лейка приняло участие в полномасштабных научных работах.В ходе экспедиции Уилкинса-Эллсуорта было установлено, что существующие подлодки имеют весьма ограниченный потенциал с точки зрения исследования арктического региона. Возможно, именно по этой причине новый проект С. Лейка отличался меньшей дерзостью, хотя и по-прежнему относился к категории исключительно научных. Вскоре после завершения экспедиции лодки Nautilus конструктор задумал строительство нового специального подводного судна.Для реализации своей новой идеи С. Лейк в 1932 году реорганизовал существующую компанию в корпорацию Lake Underseas Development Corporation («Корпорация подводных разработок Лейка»). В следующем году организация сменила название на Explorer Submarine Corp. – в честь основного ее проекта, который к тому времени успел дойти до стадии строительства. Новая компания фактически располагалась на старом месте, в промышленном районе г. Бриджпорта.Новая подводная лодка и проект в целом получили имя Explorer («Исследователь»), полностью отражавшее суть всех работ. На этот раз конструктор-энтузиаст предложил построить подлодку, способную работать как на заданной глубине, так и на морском или речном дне. Она должна была перевозить немногочисленный экипаж и, при необходимости, обеспечивать работу водолазов. Какое-либо вооружение, по очевидным причинам, не предусматривалось, зато лодка должна была нести развитый комплекс специальных инструментов, научного оборудования и т.д.Интересным нововведением проекта стало использование надводного судна-носителя. Его основной задачей была транспортировка «Исследователя» к месту работ. Кроме того, на борту судна помещались электрогенератор, насосы для подачи воздуха, средства связи и т.д. Набор кабелей и шлангов должен был обеспечивать постоянный контакт носителя и лодки во время подводных работ, необходимый для подачи электроэнергии и свежего воздуха. Кабели могли закрепляться на специальном буе, удерживающем их в правильном положении.В рамках проекта Explorer была создана совершенно новая конструкция полуторакорпусной подводной лодки, лишь отдаленно напоминавшая предыдущие разработки С. Лейка. Основой субмарины являлся прочный корпус сравнительно простой формы. Главным его элементом был длинный горизонтальный цилиндр. Спереди к нему крепился выгнутый наружу круглый торец, а в корме предусматривалась установка наклонной секции в виде усеченного конуса. Поверх прочного корпуса монтировался легкий, выполнявший функции надстройки. Он имел горизонтальную палубу и незначительно наклоненные наружу борта. По периметру легкого корпуса располагалось трубчатое ограждение, предотвращавшее удары об окружающие предметы. В передней части палубы помещалась более крупная рубка-башенка. Вторая подобная деталь меньших габаритов находилась ближе к корме. Палуба оснащалась леерным ограждением.Носовая часть надстройки прикрывала лишь верхнюю половину прочного корпуса. В ней предусматривалась пара окон для установки прожекторов, прикрытых подвижными крышками. Ниже небольшого днища легкого корпуса имелся промежуток, через который экипаж мог наблюдать за местностью при помощи нескольких небольших иллюминаторов. Ниже последних находилась опорная платформа с креплениями для элементов специального оборудования и ходовой части.По задумке С. Лейка, «Исследователь» должен был использовать движители, аналогичные использованным в его ранних проектах. В зависимости от поставленных задач и обстановки, лодка должна была перемещаться при помощи гребного винта или колес. Привод движителей осуществлялся отдельным электромотором, помещенным в корме. Использовалась оригинальная трансмиссия, при помощи которой крутящий момент, по выбору экипажа, передавался на гребной винт или на ведущие колеса.Гребной винт находился внутри рамной конструкции, задний элемент которой выполнял функции руля. Вся рама могла вращаться вокруг вертикальной оси, изменяя направление тяги винта. В задней части на ней крепилась пара металлических колес малого диаметра. Привод трехлопастного винта осуществлялся при помощи вала, проходящего через вертикальную ось устройства. Как минимум в теории, такой винтовой движитель позволял подлодке совершать весьма энергичные маневры и резкие развороты.На вынесенной перед прочным корпусом горизонтальной опоре находилась стойка для двух носовых колес большего диаметра, внутри которой помещались необходимые механические передачи. Движение по дну предлагалось осуществлять за счет двух металлических колес большего диаметра, оснащенных выраженными грунтозацепами. Специфической особенностью колесной ходовой части было сочетание сравнительно длинной базы с относительно малой колеей, не превышавшей даже ширину корпуса.Компоновка внутренних объемов лодки была достаточно простой. Все необходимые агрегаты и рабочие места экипажа находились внутри однообъемного прочного корпуса. Пост управления поместили в носу, рядом с иллюминаторами. Рядом с рулевым находился наблюдатель или водолаз. Прочие объемы отдавались под установку балластных цистерн, двигателя, воздушных баллонов и т.д. Также оставалось место для перевозки водолазного снаряжения. Почти все внутренние объемы легкого корпуса использовались в качестве одной большой цистерны для балласта.Для экономии внутренних объемов было решено отказаться от собственных запасов топлива, двигателя внутреннего сгорания и т.д. Вследствие этого подлодка Explorer должна была получать электричество и воздух с судна-носителя. Во избежание повреждения кабели отводились на некоторое расстояние от корпуса при помощи Л-образной качающейся рамы, установленной на палубе. С ее помощью «корневая» часть шлангов и кабелей поднималась над корпусом, после чего они, уходя к поверхности, провисали под собственным весом.Для проведения исследовательской или иной работы экипаж подлодки нуждался в развитых средствах наблюдения. С этой целью прочный корпус и другие элементы «Исследователя» получили значительное количество смотровых приборов. В носовой части прочного корпуса устанавливался набор иллюминаторов. По два схожих устройства находилось в нижней части бортов. Судно получило сразу две рубки с большим числом иллюминаторов по периметру. Передняя рубка, отличавшаяся большей высотой, оснащалась люком для доступа внутрь лодки.Исследовательская подлодка должна была обеспечивать работу водолазов. Для этих целей она получила люк в днище, при помощи которого водолаз мог выходить за пределы прочного корпуса. Шлюзовая камера не использовалась: от поступления внутрь корпуса воду удерживало давление воздуха.Экипаж подлодки мог помочь водолазу при помощи имеющейся аппаратуры. Самым крупным и заметным элементом специального оборудования был подъемный кран. На носу «Исследователя» установили стрелу необычной конструкции. Имелась вращающаяся опора с приводами для перемещения в горизонтальной плоскости, оснащенная параллелограммным механизмом. Передний элемент последнего имел блок для выдачи троса. За счет изменения взаимного положения деталей стрела могла выдвигаться на значительную длину. Трос подъемного крана проходил через несколько блоков стрелы и через специальное герметизирующее устройство уходил на лебедку, смонтированную внутри корпуса. Кран сразу получил оснастку в виде грейферного захвата с решетчатым рабочим органом.Подлодка получилась достаточно компактной и легкой. Общая длина не превышала 6,7 м, водоизмещение – 10 т. Собственный экипаж должен был состоять из двух человек. Также можно было перевозить одного или двух водолазов с их снаряжением.С подлодкой должно было взаимодействовать судно сопровождения, отвечавшее за подачу воздуха и электроэнергии. Его планировалось создать путем переоснащения существующего судна с подходящими параметрами. На палубе следовало размещать барабаны для кабелей и шлангов, генератор, компрессор и т.д. Выдавать гибкие элементы к подлодке предлагалось при помощи системы с подпружиненными блоками. За счет амортизирующего подвеса планировалось гасить рывки и предотвращать обрывы.Подлодка Explorer была заложена в 1932 году. Компания Explorer Submarine Corp. не располагала особо крупными производственными мощностями, что имело понятные последствия. Так, на строительство небольшой субмарины ушло около двух лет. Следует отметить, что в это время специалисты не только собирали различные элементы конструкции, но и проводили разнообразные испытания уже установленных систем. Вскоре после начала строительства лодки компания-разработчик приобрела подержанное легкое судно Normona и переоснастила его по новому проекту.С 1934 по 1936 годы проводились испытания и доводка подводной лодки. Во время первых проверок в море было установлено, что субмарина имеет определенные недостатки и должна быть доработана. Путем изменения различных элементов конструкции удалось получить требуемые характеристики и вывести надежность систем на требуемый уровень. Подлодка была готова к полноценной эксплуатации в научных целях. На стадии испытаний судно получило прозвище Baby Sub – «Подлодка-малыш».Еще на стадии испытаний интерес к проекту проявил биолог Уильям Биби, занимавшийся изучением морской фауны. В тот период зоологи имели весьма ограниченные возможности в деле исследования животных на сравнительно больших глубинах. Новейшая подлодка, изначально создававшаяся для науки, могла найти применение и помочь биологам. Как следствие У. Биби не просто заинтересовался «Исследователем», но и принял деятельное участие в его испытаниях. В дальнейшем не исключалась возможность продолжения совместной работы С. Лейка и У. Биби.После завершения испытаний руководство компании Explorer Submarine Corp. решило отправить свою единственную подлодку нового типа во Флориду. Там она должна была начать работу по сбору образцов флоры и фауны местного морского дна. Кроме того, рассматривалась возможность применения подлодки в поисках затонувших в прошлом кораблей. Тем не менее, вскоре планы поменялись. Приоритетом стали именно погибшие корабли, вернее, конкретный фрегат.Во время Войны за независимость США, 24 ноября 1779 года (по другим данным, 24 ноября 1780-го) британский фрегат 6-го ранга HMS Hussar попытался пройти через пролив Хелл-Гейт, но сел на мель, получил повреждения и затонул. Согласно моментально разлетевшимся слухам, на борту погибшего корабля было большое количество золота – по разным оценкам, на сумму до 5-6 млн фунтов стерлингов. В связи с этим место крушения сразу привлекло искателей сокровищ, которые, однако, в течение длительного времени не могли поднять ценности.В 1937 году Саймон Лейк организовал экспедицию, в ходе которой судно Normona и подлодка Explorer отправились к берегам Лонг-Айленда для поисков затонувшего «Гусара». Несколько недель экипаж подлодки исследовал дно и искал признаки крушения. В итоге исследователям удалось найти обломки английского корабля. Тем не менее, они так и не смогли найти какие-либо признаки «клада». По-видимому, сокровища на шесть миллионов фунтов в действительности существовали только в виде легенд и слухов.В следующем году С. Лейка и его коллег пригласили участвовать в поисковой операции. 15 августа 1938-го в Канаде пропал без вести Дэниел Джордж Додж – сын Джона Френсиса Доджа, основателя известной автомобилестроительной компании. Родственники приложили все усилия, чтобы найти молодого человека или обнаружить его тело. Среди прочего, они решили воспользоваться услугами подлодки «Исследователь». В срочном порядке С. Лейк приобрел у компании Westinghouse новый прожектор увеличенной мощности и установил его на субмарину. Через несколько дней конструктор прибыл на место будущих работ.Транспортировка «Подлодки-малыша» к берегам озера Онтарио заняла некоторое время. Буквально накануне ее прибытия к месту работы рыбаки нашли тело погибшего Д. Доджа. Подлодку отправили обратно, на предприятие Explorer Submarine Corporation.В дальнейшем субмарина Explorer неоднократно выходила в море и выполняла несложные задачи, как научного, так и коммерческого характера. Тем не менее, большую часть времени ей приходилось простаивать у берега без дела. Как полагал У. Биби, такая техника имела определенный потенциал, но далеко не все возможные эксплуатанты или арендаторы намеревались его реализовывать. Во избежание повреждений и т.п. неприятных последствий подлодку вскоре перевели в сухой док предприятия Bridgeport Concrete Co. в г. Бриджпорте.После атаки японской авиации на базу Перл-Харбор в декабре 1941 года США вступили в войну. Саймон Лейк счел это хорошим поводом для возобновления продвижения своих разработок. Стартовала рекламная кампания, в ходе которой фирма Explorer Submarine Corp. пыталась убедить военных в необходимости заказа лодок «Исследователь» или им подобных. После небольших и незначительных доработок научная субмарина могла стать носителем торпедного или минного вооружения. Утверждалось, что такие лодки смогут скрытно подбираться к целям и уничтожать их при помощи малогабаритных торпед, демонстрируя определенные преимущества перед прочими подлодками.Тем не менее, военное ведомство не обратило внимания на предложение об использовании малых подлодок исследовательского назначения, переоборудованных в боевые. До самого конца войны компания С. Лейка так и не смогла получить заказ на серийное строительство перспективной техники. Единственная построенная подлодка Explorer все это время простаивала в доке Бриджпорта.23 июня 1945 года конструктор подводных лодок Саймон Лейк ушел из жизни. Вскоре его компания прекратила свое существование и «Исследователь» остался без хозяев. Подлодку могла ждать самая печальная участь, однако инициативные граждане спасли ее от бесславной утилизации.В 1950 году жители Милфорда, родного города С. Лейка, обратились к компании Bridgeport Concrete Co. с просьбой передать субмарину для установки в качестве памятника выдающемуся инженеру. Компания согласилась выдать подлодку, после чего профинансировала ее перевозку, а также предоставила бетонное основание с кильблоками для установки на новом месте. Однако памятник так и не был установлен, и Милфорд остался без монумента в честь известного земляка.По неким причинам подлодку отправили на хранение на одну из городских площадок и попросту забыли там. В течение долгих лет судно Explorer стояло под открытым небом и защищалось только сетчатым ограждением. Вскоре оно стало жертвой вандалов, пытавшихся поломать различные элементы конструкции, исписать корпус теми или иными надписями и «отметиться» другими способами. Со временем состояние подлодки ухудшилось настолько, что ее можно было только отправить в металлолом. Тем не менее, про неудавшийся памятник забыли – его даже не планировали утилизировать. Такая ситуация сохранялась в течение нескольких лет. В 1964 году подросток, пытавшийся забраться внутрь подлодки, получил серьезную травму от упавшей на него крышки люка. Лишь после этого местные власти вспомнили об уникальном объекте и озаботились его дальнейшей судьбой.Но и на этот раз подлодку не сделали памятником. Вскоре городские власти получили запрос от Музея искусств, науки и индустрии г. Бриджпорта, который желал приобрести «Исследователя». Запрос был одобрен, и вскоре подлодку отправили в город, где три десятилетия назад осуществлялось строительство. При этом г. Милфорд получил статус опекуна музейного экспоната. В 1974 году опекуном субмарины стала база подводных сил ВМС США Гротон. С ее помощью была проведена реставрация, после которой лодку вернули в музей.В девяностых годах прошлого века милфордские власти пожелали вернуть Explorer и все-таки сделать его памятником выдающемуся конструктору. На этот раз инициаторы новой передачи повели себя ответственно. Подлодку перевезли на площадь перед портом г. Милфорда и установили на бетонном основании.Как видно на имеющихся фотографиях, подлодка Explorer находится в достаточно хорошем состоянии и, вероятно, регулярно обслуживается. Тем не менее, долгие годы под открытым небом и хулиганы оставили свой след. Во многих местах корпуса проглядывает ржавчина, заметны некоторые деформации.На протяжении всей своей конструкторской карьеры Саймон Лейк намеревался создать подводную лодку, способную решать различные задачи научно-исследовательского характера. Сразу несколько его разработок соответствовали подобным требованиям и ограниченно использовались в разных проектах. Подлодка Explorer стала последней попыткой С. Лейка дать ученым новый удобный инструмент для изучения морей и их обитателей. В силу некоторых обстоятельств последний проект тоже не смог похвастать большими успехами. Тем не менее, он полностью реализовал основные идеи конструктора и вновь воплотил в жизнь детскую мечту С. Лейка – изучать океан при помощи подводной лодки.