СовФед: Необходимо укрепить военную безопасность РФ на западном и северо-западном направлении

Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на Балтийском флоте, в западном форпосте России – Калининграде, посещение Северо-Западного федерального округа показали необходимость продолжения последовательного укрепления военной безопасности РФ на западном и северо-западном направлении в целях мирного и динамичного социально-экономического развития нашей страны и реализации стратегической цели обороны России. Очевидна слаженность органов управления, направленная на подготовку личного состава, надлежащую обеспеченность образцами вооружения и военной техники, что свидетельствует о полной готовности выполнения задач по обеспечению военной безопасности РФ на Западном стратегическом направлении

В рамках визита членов Комитета СФ по обороне и безопасности в Калининградскую область состоялось выездное заседание, посвященное нормативно-правовому обеспечению военной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, сообщила специально для "Военного обозрения" помощник члена Совета Федерации, представителя в СФ ФС РФ от Республики Крым О.Ф. Ковитиди Анна Горбачева.В процессе пребывания в регионе сенатор от Республики Крым, Ольга Ковитиди подчеркнула значимость и своевременность утвержденных Президентом России Владимиром Путиным Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года для укрепления безопасности Российской Федерации в условиях нарастающих вызовов международной безопасности, с учетом разработанной США концепции «глобального удара».В своем выступлении сенатор подчеркнула, что геополитические конкуренты России предпринимают активные меры для того, чтобы минимизировать возможности РФ, в том числе на западном направлении. Основные усилия Североатлантического союза и США направлены на сдерживание России и обеспечение своего доминирования с ослаблением роли международных институтов безопасности, в частности ОБСЕ. Вопросы мира и безопасности в Европе никогда не интересовали Пентагон и официальный Брюссель. Подтверждением этому являются наличие очагов эскалации вооруженных конфликтов на территориях, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации и ее союзников, рост неконтролируемой миграции, международный терроризм и сохраняющиеся межгосударственные противоречия, в частности по вопросу планируемых маршрутов транспортировки углеводородов.При этом важное место в планах НАТО занимают страны Балтии, руководство которых единогласно поддерживает все решения Брюсселя и Вашингтона по ключевым мировым и региональным проблемам. Стремление политического руководства Швеции и Финляндии к более широкой интеграции в евроатлантические структуры нивелирует их нейтральный статус, повышает риски военных инцидентов в акватории моря и в воздушном пространстве над ним, а также вблизи границ и на границах РФ, оказывает негативное влияние на развитие обстановки в регионе Балтийского моря. Действия США по развитию эшелонированной системы ПРО путем совершенствования средств поражения и разведки, размещаемых на территориях европейских государств, направлены на создание военной инфраструктуры, нарушающей баланс сил в регионе, и тем самым чреваты подрывом стратегической стабильности.– подчеркнула Ольга Ковитиди.