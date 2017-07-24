22:20 24 июля

СовФед: Необходимо укрепить военную безопасность РФ на западном и северо-западном направлении

В рамках визита членов Комитета СФ по обороне и безопасности в Калининградскую область состоялось выездное заседание, посвященное нормативно-правовому обеспечению военной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, сообщила специально для "Военного обозрения" помощник члена Совета Федерации, представителя в СФ ФС РФ от Республики Крым О.Ф. Ковитиди Анна Горбачева.

В процессе пребывания в регионе сенатор от Республики Крым, Ольга Ковитиди подчеркнула значимость и своевременность утвержденных Президентом России Владимиром Путиным Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года для укрепления безопасности Российской Федерации в условиях нарастающих вызовов международной безопасности, с учетом разработанной США концепции «глобального удара».

СовФед: Необходимо укрепить военную безопасность РФ на западном и северо-западном направлении



В своем выступлении сенатор подчеркнула, что геополитические конкуренты России предпринимают активные меры для того, чтобы минимизировать возможности РФ, в том числе на западном направлении. Основные усилия Североатлантического союза и США направлены на сдерживание России и обеспечение своего доминирования с ослаблением роли международных институтов безопасности, в частности ОБСЕ. Вопросы мира и безопасности в Европе никогда не интересовали Пентагон и официальный Брюссель. Подтверждением этому являются наличие очагов эскалации вооруженных конфликтов на территориях, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации и ее союзников, рост неконтролируемой миграции, международный терроризм и сохраняющиеся межгосударственные противоречия, в частности по вопросу планируемых маршрутов транспортировки углеводородов.

При этом важное место в планах НАТО занимают страны Балтии, руководство которых единогласно поддерживает все решения Брюсселя и Вашингтона по ключевым мировым и региональным проблемам. Стремление политического руководства Швеции и Финляндии к более широкой интеграции в евроатлантические структуры нивелирует их нейтральный статус, повышает риски военных инцидентов в акватории моря и в воздушном пространстве над ним, а также вблизи границ и на границах РФ, оказывает негативное влияние на развитие обстановки в регионе Балтийского моря. Действия США по развитию эшелонированной системы ПРО путем совершенствования средств поражения и разведки, размещаемых на территориях европейских государств, направлены на создание военной инфраструктуры, нарушающей баланс сил в регионе, и тем самым чреваты подрывом стратегической стабильности.

Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на Балтийском флоте, в западном форпосте России – Калининграде, посещение Северо-Западного федерального округа показали необходимость продолжения последовательного укрепления военной безопасности РФ на западном и северо-западном направлении в целях мирного и динамичного социально-экономического развития нашей страны и реализации стратегической цели обороны России. Очевидна слаженность органов управления, направленная на подготовку личного состава, надлежащую обеспеченность образцами вооружения и военной техники, что свидетельствует о полной готовности выполнения задач по обеспечению военной безопасности РФ на Западном стратегическом направлении
– подчеркнула Ольга Ковитиди.

Использованы фотографии: http://www.council.gov.ru/
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Комментарии 20

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  1. KVashentcev Сегодня, 21:18
    И? Ну да, надо.
    KVashentcev
    1. Logall Сегодня, 21:25
      Цитата: KVashentcev
      И? Ну да, надо.

      Просто необходимо! Хочу слышать гневные возгласы США. И плач Прибалтики с Польшей...
      Logall
      1. INVESTOR Сегодня, 21:47
        4 рейх основательно готовится напасть на Россию, но в этот раз их нужно давить беспощадно.
        INVESTOR
      2. Балу Сегодня, 22:12
        Цитата: Logall
        Цитата: KVashentcev
        И? Ну да, надо.

        Просто необходимо! Хочу слышать гневные возгласы США. И плач Прибалтики с Польшей...

        Мне это душу греет, я спокоен теперь как удав. Раз сама представитель в СФ ФС РФ от Республики Крым О.Ф. Ковитиди подчеркнула полную готовность и слаженность и ваще... я теперь могу быть спокоен. Зарплаты у медиков в разы меньше чем гласит статистика-очень меня это напрягает. Я звиняюсь, а О.Ф. Ковитиди она кто? В каком звании? Боевой опыт есть? Повоевать пришлось? Как она вообще оказалась среди членов Комитета СФ по обороне и безопасности?
        Балу
    2. Смог Сегодня, 21:29
      Цитата: KVashentcev
      И?

      Теперь осталась "мелочь"! Усилить.
      Смог
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:23
    подчеркнула Ольга Ковитиди.
    Молодец!Пока Ковитиди стоят на защите Российских рубежей .Можно спать спокойно winked
    Наблюдатель2014
    1. Смог Сегодня, 21:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Можно спать спокойно

      Но перед этим надо заплатить налоги.... laughing
      Смог
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:54
        Смог
        Но перед этим надо заплатить налоги....
        И вспомнить прости Господи комсомольский актив.Или работников.Или как эту .Или ту, богему ещё обозвать?. feel Ха ха ха!! laughing
        Её что, к Дале поближе отправили?Ну типо, девки вспоминали минулые дни?! wassat
        Наблюдатель2014
    2. Tusv Сегодня, 21:39
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пока Ковитиди стоят на защите Российских рубежей .Можно спать спокойно

      Тут на много интересней. Представитель Крыма в Калининграде вещает интересные вещи. Мол Крым Наш, так и Русское море в придачу, а Балтика что? Почему до сих пор не внутренняя лужа РФ? Ведь Калининград тот же непотопляемый авианосец. С какого перепугу юропейцы борзеют
      Tusv
      1. sabakina Сегодня, 22:16
        С Балтикой чуть посложнее. Мы и так "вломились" к ним, когда Пётр I прорубил окно. Хотя надо было бы дверь.
        sabakina
  3. Olegater Сегодня, 21:25
    Нападение ожидается с западного направления - ну ничего нового и так уже все понятно. И зачем было туда ездить? Посмотреть и укрепить вертикаль власти? Так могли бы действовать дистанционно! Отдавать поручения и требовать их выполнения. Интересно в чем подвох то?!
    Olegater
    1. Paranoid50 Сегодня, 22:01
      Цитата: Olegater
      Так могли бы действовать дистанционно!

      Дык, пытались уже... О результатах,думаю,может поведать бывшее командование ДКБФ. Вот и стараются теперь "держать руку на пульсе",что,в принципе, правильно. Но что бы только на пульсе,не на горле. laughing
      Paranoid50
      1. Olegater Сегодня, 22:16
        Уважаемый Paranoid50 Вот мне лично интересно - этот сенатор направляясь в такой сложный регион в военном отношении на что надеется? на то что она своим присутствием может утихомирить еврорейх или приведет с собой пару дивизий или супер оружие останавливающее агрессора. Если нет то какого поперлась - приобрести пару политических очков? Вы можете разъяснить хоть как нибудь!!!!!!!!!!!!!!
        Olegater
  4. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:45
    В своем выступлении сенатор подчеркнула, что геополитические конкуренты России предпринимают активные меры для того, чтобы минимизировать возможности РФ, в том числе на западном направлении.

    А у нас на Северо-Западе голое поле...
    Зато у границ Украины 8-ю ОА развертываем...парадокс...
    DOCTOR ZLO
    1. Tusv Сегодня, 21:58
      Цитата: DOCTOR ZLO
      А у нас на Северо-Западе голое поле...
      Зато у границ Украины 8-ю ОА развертываем...парадокс...

      А что лично против Гитлера в юбке - Дале прикажете несколько армий развертывать, когда Пеца не предсказуем?
      Tusv
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:00
        Цитата: Tusv
        А что лично против Гитлера в юбке - Дале прикажете несколько армий развертывать, когда Пеца не предсказуем?

        То думаешь пару МСБр. хватит на всю Псковскую и Ленинградскую область?
        DOCTOR ZLO
        1. Tusv Сегодня, 22:13
          Цитата: DOCTOR ZLO
          То думаешь пару МСБр. хватит на всю Псковскую и Ленинградскую область?

          Не не хватит.Большие части Псковской, Новгородской и Ленинградской областей прикрывается Амурами. а границы приличным ПВО. Думаю пару десятков приземлим на их территории(Знаю возможности родного ПВО). Тут лучше бы им подумать что останется от того смельчака
          Tusv
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:18
            Цитата: Tusv

            Не не хватит.Большие части Псковской, Новгородской и Ленинградской областей прикрывается Амурами. а границы приличным ПВО. Думаю пару десятков приземлим на их территории(Знаю возможности родного ПВО). Тут лучше бы им подумать что останется от того смельчака

            Я имею ввиду батальонные тактические группы стран НАТО в Прибалтике...
            DOCTOR ZLO
  5. Proton Сегодня, 21:50
    А в чем смысл поездки этой ковитиди то был?У нее что ,есть генштабовское образование или может полномочия какие то?В Крыму дел за гланды,а она по калиниградам шастает укрепляет,очками посверкивает грозно.Яровая №2,тьфу, прости хоспади wassat
    Proton
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:56
      Формой деятельности депутата Государственной Думы также является работа с избирателями, а депутата Государственной Думы, входящего в соответствии со статьей 7.1 настоящего Федерального закона во фракцию в Государственной Думе, - помимо этого участие в работе соответствующей фракции.

      ч.2 ст.7 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 08.05.1994 N 3-ФЗ (последняя редакция)
      http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36
      37/
      Приехала к таким как ты неблагодарным в гости... эээх...не чувствуешь ты всего политического момента, а может еще хуже не разделяешь чаяния народа (благодарного) и линию Партии...
      DOCTOR ZLO
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