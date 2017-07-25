MH17: журналистское счастье на чужом несчастье

Произошедшая в июле 2014 года трагедия с самолетом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшим рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшим крушение над территорией Украины, продолжает регулярно попадать на передовицы крупнейших мировых новостных изданий. На этот раз, правда, поводом для заострения внимания на преступлении с неустановленными виновными стало заявление адвоката из ФРГ Эльмара Гимуллы.По версии немецкого юриста, специализирующегося на проблемах авиационного права, в конечном итоге ответственность за произошедшее должна быть возложена на власти Украины, причем независимо от того, какой стране принадлежало оружие, применение которого повлекло за собой гибель почти 300 пассажиров рокового рейса. Оказывается, еще в ноябре 2014 года, то есть буквально «по горячим следам», Гимулла подал иск в Европейский суд по правам человека, ответчиком по которому выступает государство Украина. Защищая интересы родственников жертв авиакатастрофы, он настаивает на том, что киевское руководство не предприняло необходимых мер для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации над территорией страны.Хотя на данный момент рассмотрение иска продолжается, а перспективы его удовлетворения неясны, сам факт такого нетрадиционного видения обстоятельств катастрофы выбивается из череды «сенсационных» публикаций, доказательная база в которых строится на косвенных и тенденциозно подобранных свидетельствах, неизменно подводящих читателя к мысли о виновности в произошедшем России или «пророссийских сепаратистов». К подобным «сенсационным открытиям» относится недавний доклад международной организации Bellingcat. Основываясь исключительно на данных, полученных из открытых источников, признанные «авторитеты» жанра журналистских расследований смогли установить не только маршрут, по которому «Бук», из которого предположительно была выпущена ракета по «Боингу», прибыл с территории Российской Федерации, но также точное место запуска ракеты и состав конвоя, сопровождавшего данный ЗРК. Впрочем, настоящие эксперты уже поставили под сомнение обоснованность выводов, к которым пришли сотрудники «независимого агентства».Даже не учитывая сверхсложную специфику авиакатастроф и траектории полета зенитных ракет, доклад Bellingcat не выдерживает критики уже на этапе выборки источников информации. Основные положения документа основываются на данных Международной следственной группы, в состав которой входит Украина. Стоит ли упоминать, что участие в расследовании трагедии с MH17 государства, над территорией которого она произошла, абсурдно само по себе? Очевидно, что киевские эмиссары сделают все возможное для того, чтобы вина за сбитый «Боинг» не была возложена на Украину, поскольку в этом случае перспективы евроинтеграции для нее станут еще более туманными. Глупо претендовать на членство в Европейском Союзе, если нынешнее украинское правительство фактически не несет ответственности за все, что происходит на ее официально суверенной территории.С другой стороны, специалисты из Российской Федерации не допущены к процессу сбора и обработки доказательств, а предоставляемые ими расчеты и снимки со спутников попросту игнорируются. Оно и понятно – журналисты, стремящиеся конвертировать «расследование» в политические очки и дополнительные перспективы карьерного роста для себя, не заинтересованы в том, чтобы дать ход той версии, которая может помешать им в этом. Иными словами, истина их мало интересует.Тщеславие – феномен давно известный. Современные средства массовой коммуникации дают возможность практически любому человеку, обладающему хоть каким-то талантом, в одночасье обрести известность. Видимо, не одаренные никаким другим качеством, кроме графоманства, сотрудники Bellingcat в поисках дешевой славы готовы время от времени публиковать очередные доклады с заранее определенным виновным. Правда это или нет – не играет никакой роли. Главное, что такие опусы занимают свою нишу в информационном поле. Как и всегда в таких случаях, на чувства простых людей, лишившихся в этой катастрофе близких и друзей, авторам глубоко наплевать.