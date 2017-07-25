06:26 25 июля

Разработка морских БЛА MQ-4С "Тритон" увеличивается в сроках и цене

Как сообщает интернет-журнал Jane , стоимость программы создания беспилотных летательных аппаратов морской разведки MQ-4С "Тритон" , реализуемой "Нортроп Грумман" в интересах ВМС США, возросла на 17% с декабря 2015 года. В итоге она стала лидером прироста затрат в перечне ведущихся авиационных разработок.

Разработка морских БЛА MQ-4С "Тритон" увеличивается в сроках и цене


Расходы на осуществление программы увеличились с 14 млрд. долл. до 16,8. Как пояснил Эндрю Хантер, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), он был удивлен данным приростом, так как разработка «Тритона» ведется на основе зрелой платформы БПЛА RQ-4 "Глобал Хоук", также разработанной "Нортроп Грумман".


Ранее указывалось, что задержки в реализации программы составляют более трех лет. Сроки начала полноценного производства БЛА перенесены с сентября 2018 года на май 2021.

БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, который ориентирован на использование над акваторией мирового океана. Изменения конструкции аппарата незначительные, но имеются. Среди прочего были изменены молниезащита, система борьбы с обледенением, усилены фюзеляж и крыло. Данный беспилотник является полностью автономным, то есть он может управляться программой, которая была задана оператором устройства. В случае необходимости задание «Тритона» можно изменять, принимая в расчет изменения обстановки.


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Комментарии 10

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  1. DEZINTO Сегодня, 05:22
    Куда вправо? Что за заголовок? Журналисты такие журналисты, в смысле вправо сдвигается разработка? Кто это сочиняет?

    Если это какие-то намёки на политику то очень дурацки озвучено.

    Жду комментариев - "у нас и таких нет". Вот прям предвижу. smile "мы вообще отстаём" и прочее прочее. Господа либералы где вы? Новость требует умного комментария.

    Только вот странность когда Россия разрабатывает новую ракету то это - "лучше бы больницу построили, милитаризация, агрессивность", когда в США разрабатывают новый беспилотник то это - "ха ха рашка ничё не может, беспилотников такого уровня нет"......когнитивный дессонанс наблюдается..... request
    DEZINTO
    1. сибиралт Сегодня, 05:27
      Похоже перепечатка с плохим переводом. В чем информация то?
      сибиралт
      1. Алексей7777777 Сегодня, 05:34
        У нас и таких нет.Мы вообще отстаём.А информация в чём?Да ничего нового-Трамп увеличил военный бюджет-надо осваивать,а то денег больше могут и не дать-как у нас асфальт сыпят в лужи,ледком уже покрывающиеся-а осваивать надо деньги,а то на тот год не дадут.
        Алексей7777777
    2. Арарат Сегодня, 05:38
      В английском языке перенос в право или в лево означает раньше или поздней. На пример schedule was moved to the right. Or deadline was moved to the left.
      Арарат
      1. insular Сегодня, 05:42
        Цитата: Арарат
        В английском языке перенос в право или в лево

        Это "schedule was moved to the right. Or deadline was moved to the left." означает "сроки сдвинуты в право. крайний срок сдвинут в лево" т.к. это перевод. А значит это смещение плановой даты на опережение и на отстование.
        Когда работаешь с датами и графиками, то прочие слова могут вызвать двусмысленность. Вправо и влево означает смещение даты, а не факт отставания или опережения. Причин может больше чем в этих двух формулировках (как субъективных причин, так и объективных, как положительных моментов, так и отрицательных) и факт смещения в право еще не означает отставания.
        insular
    3. insular Сегодня, 05:39
      Цитата: DEZINTO
      Куда вправо? Что за заголовок? Журналисты такие журналисты, в смысле вправо сдвигается разработка? Кто это сочиняет?

      Чтого так шуметь то?
      Возьмите в руки любой график и посмотрите, что такое "сроки влево", а что "вправо".
      Цитата: DEZINTO
      Если это какие-то намёки на политику то очень дурацки озвучено

      Проще надо быть. Не в ту степь понесло...
      insular
      1. DEZINTO Сегодня, 05:42
        Чтого так шуметь то?


        Да потому что безграмотность а тяп ляп в новостях раздражает! Что это такое?, давайте уже левой ногой новости печатать, а там уж читатель как-нибудь сам поймёт, переведёт, догадается что было сказано.

        Не профессионализм это в третей степени как минимум.

        Может уже до такого уровня новостных заголовков скатимся. Реально - работа на отвали. Чего-бы нет то? пипл кушает.

        DEZINTO
        1. insular Сегодня, 05:49
          Всё там правильно написано, со смещениями и вполне доступно.
          Обычно, если человек сталкивается с незнакомыми выражениями или фразами, он берёт в руки словарик/справочник/интернет и ищет нужное, те самым расширяя свой кругозор.

          Возьмите фанарный график производства работ и посмотрите, что значило бы смещение одного из этапов вправо или влево.

          Журналисты не виновты...
          insular
  2. Беляш Сегодня, 05:36
    Для них это копейки. Да и напечатать могут если не хватит.
    Беляш
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:50
    В итоге она стала лидером прироста затрат в перечне ведущихся авиационных разработок.

    ... а как же бабло воровать, "без прироста затрат"? wassat
    a.s.zzz888
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