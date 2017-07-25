Разработка морских БЛА MQ-4С "Тритон" увеличивается в сроках и цене
Как сообщает интернет-журнал Jane , стоимость программы создания беспилотных летательных аппаратов морской разведки MQ-4С "Тритон" , реализуемой "Нортроп Грумман" в интересах ВМС США, возросла на 17% с декабря 2015 года. В итоге она стала лидером прироста затрат в перечне ведущихся авиационных разработок.
Расходы на осуществление программы увеличились с 14 млрд. долл. до 16,8. Как пояснил Эндрю Хантер, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), он был удивлен данным приростом, так как разработка «Тритона» ведется на основе зрелой платформы БПЛА RQ-4 "Глобал Хоук", также разработанной "Нортроп Грумман".
Ранее указывалось, что задержки в реализации программы составляют более трех лет. Сроки начала полноценного производства БЛА перенесены с сентября 2018 года на май 2021.
БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, который ориентирован на использование над акваторией мирового океана. Изменения конструкции аппарата незначительные, но имеются. Среди прочего были изменены молниезащита, система борьбы с обледенением, усилены фюзеляж и крыло. Данный беспилотник является полностью автономным, то есть он может управляться программой, которая была задана оператором устройства. В случае необходимости задание «Тритона» можно изменять, принимая в расчет изменения обстановки.
Расходы на осуществление программы увеличились с 14 млрд. долл. до 16,8. Как пояснил Эндрю Хантер, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), он был удивлен данным приростом, так как разработка «Тритона» ведется на основе зрелой платформы БПЛА RQ-4 "Глобал Хоук", также разработанной "Нортроп Грумман".
Ранее указывалось, что задержки в реализации программы составляют более трех лет. Сроки начала полноценного производства БЛА перенесены с сентября 2018 года на май 2021.
БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, который ориентирован на использование над акваторией мирового океана. Изменения конструкции аппарата незначительные, но имеются. Среди прочего были изменены молниезащита, система борьбы с обледенением, усилены фюзеляж и крыло. Данный беспилотник является полностью автономным, то есть он может управляться программой, которая была задана оператором устройства. В случае необходимости задание «Тритона» можно изменять, принимая в расчет изменения обстановки.
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