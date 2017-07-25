Политическая расправа по-бразильски. Точнее, по-американски

В начале 2000-ых годов можно было твердо говорить о левом повороте в Латинской Америке. Пару лет назад, напротив, в этом регионе начался правый поворот.Так, в конце 2015 года в Аргентине, после окончания второго президентского срока Кристины Фернандес де Киршнер и проигрыша на выборах ее соратника Даниэля Сиоли, к власти пришел деятель правого толка Маурисио Макри. Вскоре в Венесуэле началась активная «раскачка» ситуации, которая продолжается и по сей день. В Бразилии в августе 2016 года была отправлена в отставку президент Дилма Русеф (под предлогом фальшивых обвинений в коррупции). Ее сменил Мишел Темер (который, между прочим, являлся информатором посольства США о ситуации в стране). Да и смерть выдающегося кубинского лидера Фиделя Кастро Руса в ноябре 2016 года также стала огромным ударом по левому движению Латинской Америки.А надо сказать, что. Так что еще и в силу данной причины для Вашингтона важен этот правый поворот, которого американские спецслужбы добивались много лет.Так, в Венесуэле власть Президента Николаса Мадуро держится гораздо дольше, чем прогнозировали аналитики. Боливия, Никарагуа, Куба – держатся уверенно. А в самой крупной стране региона – Бразилии – уже и новый президент, Мишел Темер, сталкивается с обвинениями в коррупции. К тому же,Этот человек ранее уже дважды возглавлял Бразилию. Его преемником на президентском посту была Дилма Русеф, ставшая жертвой интриг проамериканских политиков.Теперь Лула да Сильва вновь имеет право быть избранным на высший руководящий пост страны. И, кроме того, - имеет достаточно высокие шансы на успех. Однако его победа станет чувствительным ударом по американским планам в регионе. Поэтому. Именно это так характерно для Вашингтона и его марионеток: кто отказывается подчиняться, подлежит расправе по надуманным предлогам.К 9,5 годам лишения свободы приговорил бразильский «суд» самого популярного в стране политика. Против него возбуждены пять уголовных дел, связанных с «коррупцией», хотя под этим скрывается совершенно другой мотив. Сам да Сильва. И неспроста.В настоящее время политик находится на свободе, так как у него есть законное право обжаловать приговор. Но против него активно работает судебная машина: принято решение об аресте его активов и имущества. Безусловно, это - не только мелкая месть, но и попытка создания еще одного препятствия к его участию в президентской гонке.Выборы нового главы государства по плану должны состояться в октябре 2018 г. Крайний срок для выдвижения кандидатур – 15 августа будущего года. Весь процесс против Лулы да Сильвы имеет лишь одну цель –. А лучший способ для этого –Бразильский судья Карлос Томпсон Флореш прямо заявил, что именно до 15 августа 2018 года «судебным инстанциям необходимо поставить точку в этом деле» (фактически судья подтвердил политические мотивы этого преследования). Предположительно, срок рассмотрения апелляции на приговор да Сильве может составить около 11 месяцев.Одна из заинтересованных в обвинении сторон, по иронии судьбы называющаяся «Народным министерством», попросила у суда дополнительного времени – 60 дней, дабы за этот срок поискать «недостающие доказательства» вины экс-президента Бразилии. Это означает, что на сегодня таковых доказательств попросту очень мало (если вообще есть хоть какие-то). Обвинение шатается от бессилия. Однако судья Валлисней Де Соуза Оливейра оказался предоставить такую паузу. По его мнению, нет оснований затягивать процесс.Казалось бы, лицам, заинтересованным в осуждении Лулы да Сильвы, пауза только выгодна: она позволила бы хоть как-то укрепить позиции обвинения. Но все дело именно в этом сроке: 15 августа 2018 года. Если до этой даты политик-социалист не будет осужден – он сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства. На которых, напомню, имеет все шансы победить.Между тем, под действующим бразильским президентом Мишелом Темером серьезно зашатался трон (из-за чего ему пришлось даже пропустить саммит двадцатки). Вокруг него разгорается куда более серьезный коррупционный скандал. В парламент уже направлен запрос Верховного суда о возбуждении против него дела о крупной взятке – 500 тысяч реалов (152 тысячи долларов) – от президента компании J&F Investimentos S. A., одного из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий мира.В отличие от надуманных процессов да Сильвы и Русеф, в деле Темера есть реальное доказательство. В мае владельцы компании JBS S.A передали Верховному суду аудиозапись, из которой следует, что глава государства предлагал также подкупить экс-председателя нижней палаты парламента.Именно нижняя палата парламента должна решить судьбу Темера. Если две трети депутатов проголосуют против него, то он будет отстранен от власти сперва на 180 дней. Если же в ходе суда его признают виновным - дело обернется досрочными президентскими выборами. (Таким же образом сам Темер, интригуя против Русеф, рвался к власти).В случае принятия такого решения даже судилище над Лулой да Сильвой не помешает последнему баллотироваться на высший государственный пост. Поэтому стоит ожидать, что правые будут делать все возможное, дабы спасти оскандалившегося Темера, а также попытаются добиться для Сильвы обвинительного приговора (в лучшем для них случае упечь за решетку). И в этом, нет никаких сомнений, они получат поддержку извне.