06:26 25 июля

Трамп одобряет санкции в отношении РФ

Согласно информации РИА Новости , пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о приверженности Дональда Трампа санкционной политике в отношении России, Ирана и КНДР.

Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку.


Трамп одобряет санкции в отношении РФ



Понятие "наилучшая сделка" часто применяется Трампом для описания совокупности преимуществ, которые получат США от принятия того или иного решения. Как заявила С. Сандерс, "у конгресса не лучший послужной список в этом".

Фактически она отказалась озвучивать информацию о позиции Трампа в отношении законопроекта, расширяющего санкции против указанных трех стран. Предполагается, что 25 июля он будет рассмотрен палатой представителей конгресса США.


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