Трамп одобряет санкции в отношении РФ

Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку.

Согласно информации РИА Новости , пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о приверженности Дональда Трампа санкционной политике в отношении России, Ирана и КНДР.Понятие "наилучшая сделка" часто применяется Трампом для описания совокупности преимуществ, которые получат США от принятия того или иного решения. Как заявила С. Сандерс, "у конгресса не лучший послужной список в этом".Фактически она отказалась озвучивать информацию о позиции Трампа в отношении законопроекта, расширяющего санкции против указанных трех стран. Предполагается, что 25 июля он будет рассмотрен палатой представителей конгресса США.