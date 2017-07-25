10:36 25 июля

На Курилах найдены останки 47 советских воинов

Сахалинские поисковики в ходе экспедиции на остров Шумшу (Северные Курилы) нашли останки советских и японских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс .



Результаты работы в этой экспедиции нас впечатляют. Удалось найти останки 47 советских солдат и матросов, погибших во время Курильской десантной операции в августе 1945 года. Также найдены останки троих японских солдат,
сказал агентству председатель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.


По его словам, у пятерых советских солдат поисковики нашли именные вещи – ложки, фляжки и каблуки сапог с выцарапанными и выбитыми на них инициалами.

«Трое из них выцарапали свои фамилии (уже установлено, что солдаты родом из Новгородской и Челябинской областей). Еще у двоих указаны только инициалы (первые буквы имени и фамилии), поэтому по прибытию в Южно-Сахалинск поисковики будут работать в архиве со списками участников десантной операции, чтобы установить их личности», – рассказал Бандура.

Сейчас уже ведется поиск родственников бойцов, чьи личности установлены.

Что касается погибших японских солдат, то у одного из них обнаружен жетон с личным номером, у другого – именная печать. Эти вещи вмести с останками будут переданы японской стороне.

Неопознанных советских воинов похоронят со всеми почестями в Северо-Курильске (о. Парамушир) на местном мемориале Славы.

Агентство напоминает, что в конце Второй мировой войны на Шумшу, где базировалась основная часть (80 тыс. военнослужащих) группировки японских войск на Курилах, высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. Тогда в боях погибло около тысячи советских воинов, и не менее 200 японских военных.

Использованы фотографии: https://skr.su
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Комментарии 30

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  1. Logall Сегодня, 08:30
    [/quote] На Курилах найдены останки 47 советских воинов[quote]

    Вечная память!!!
    Logall
  2. Банкир Сегодня, 08:33
    Как же так? Не отступали ведь! Победоносная война а своих побросали и так они и пролежали больше 70 лет. Никто не забыт.... блин, зла не хватает!
    Банкир
    1. Чёрный Сегодня, 08:46
      Воистину говорят: "войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший солдат"
      Чёрный
    2. AID.S Сегодня, 09:07
      Откуда уверенность в том, что в архиве не лежит рапорт командира со списком потерь. А смертных медальонов большинство солдат не заполняло или не носило.Я бы тоже не захотел бы заполнить на себя похоронную бумажку.
      AID.S
      1. nizhegorodec Сегодня, 09:19
        Цитата: AID.S
        что в архиве не лежит рапорт командира со списком потерь. А смертных медальонов большинство солдат не заполняло или не носило.

        а при чём тут список потерь? Это всё бумажная мишура, а тела защитников Родины остались незахороненными, кстати, вместе с медальонами.
        nizhegorodec
        1. AID.S Сегодня, 09:43
          Цитата: nizhegorodec
          а тела защитников Родины остались незахороненными, кстати, вместе с медальонами.

          Информации мало, но мне кажется, что обнаружили братскую могилу, возможно и по архивным данным.
          AID.S
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:34
    Где они там разместились, 80 тыс? И плохо, что одержав молниеносную победу, наши не обшарили весь остров в поисках тел погибших. Хотя... Время было такое. Не сентиментальное...
    Горный стрелок
    1. Банкир Сегодня, 08:35
      Цитата: Горный стрелок
      Где они там разместились, 80 тыс?
      может имелось в виду на всех островах Курильской гряды, там же отдельный фронт был.
      Цитата: Горный стрелок
      Время было такое. Не сентиментальное...

      да при любом времени хоронили своих погибших, не считая советское...
      Банкир
      1. faiver Сегодня, 08:57
        чушь писать не надо про советское время, страна до сих пор существует только на основе советского задела, ничего кардинально нового производить не начали, а прохезали столько что уму не постижимо....
        faiver
        1. Oznob Сегодня, 09:01
          Всё так. Только не забывайте, сколько "прохезали", когда империю порушили. Как бы не больше ...
          Oznob
        2. nizhegorodec Сегодня, 09:23
          Цитата: faiver
          страна до сих пор существует только на основе советского задела

          хватит уже эту мантру повторять про задел? Что от него осталось? Даже сырьевые источники, на которых ещё бюджет строится это новые месторождения в подавляющем большинстве своём. Оборудование всё новое, то что при советах (кстати, купленное за кордоном) давно износилось и заменено на новое. Остались только хреново спланированные города, в которых вечные транспортные пробки и отсутствует элементарная ливнёвая канализация, горы отходов вокруг городов и нарушенная экология, которую потомкам ещё разгребать и разгребать.
          nizhegorodec
          1. faiver Сегодня, 09:43
            ваши новые месторождения когда разведаны были? в советское время
            хреново спланированы города? ну так времена изменились, надоели пробки? езжайте в тикси - там пробок нет и на берегу моря laughing
            faiver
      2. DenZ Сегодня, 09:07
        Цитата: Банкир
        да при любом времени хоронили своих погибших, не считая советское...

        Как легко что-то писать в возмутительной манере про советское время. А вот после Куликовской битвы всех похоронили или после Бородинского сражения или после не столь громких сражений 18-19 веков?? Может дадите исчерпывающий ответ вместо оскорбительных обобщений.
        DenZ
        1. nizhegorodec Сегодня, 09:25
          Цитата: DenZ
          А вот после Куликовской битвы

          ага, а в каменном веке вообще убитых врагов жрали...
          Цитата: DenZ
          Может дадите исчерпывающий ответ вместо оскорбительных обобщений.

          ответ на что?
          nizhegorodec
          1. DenZ Сегодня, 09:50
            Цитата: nizhegorodec
            ответ на что?

            Я все достаточно ясно написал для человека с обычными умственными возможностями
            DenZ
        2. faiver Сегодня, 09:45
          да не даст он никакого ответа, работа у него такая - бросать навоз на вентилятор... hi
          faiver
        3. Банкир Сегодня, 10:11
          Цитата: DenZ
          А вот после Куликовской битвы всех похоронили или после Бородинского сражения или после не столь громких сражений 18-19 веков??
          В то время не хоронил никто, кроме, конечно известных военачальников. Сравнение 18 и 20-х веков, по меньшей мере, некорректно. Посмотрите на кладбища гансов и их союзников. Не обидно за наших? К тому же остров остался за нами, погибших было не так много, я бы даже сказал - мало. Так что вместо огромных лозунгов на всю стену зданий про "Никто не забыт..." лучше бы занялись поиском и захоронением останков погибших воинов, как это сейчас делают. Вот и всё, что я хотел сказать. И нечего защищать советских чинуш, которые устроили себе коммунизм в отдельно взятых квартирах, прикрываясь какими то мифическими заделами, которые к этой теме вообще никакого отношения не имеют.
          Банкир
          1. faiver Сегодня, 10:23
            про коммунизм который к данной теме не относится вы милейший сам первый начали,ну а что про нерадивых и вороватых чиновников то сейчас то похлеще в разы будет чем при ссср, поэтому и стоят в идеальном порядке кладбища немцев, венгров, румын на нашей территории, а у нас ни один мэр или уж тем более губернатор не может обойтись без машины стоимостью как минимум в 5млн.руб, а то и нескольких к примеру...
            faiver
            1. Банкир Сегодня, 10:29
              Цитата: faiver
              про коммунизм который к данной теме не относится

              относится
              Цитата: faiver
              а у нас ни один мэр или уж тем более губернатор не может обойтись без машины стоимостью как минимум в 5млн.руб, а то и нескольких к примеру...

              да, согласен, но, тем не менее, незахороненных погибших воинов стали искать при господдержке сейчас
              Цитата: faiver
              поэтому и стоят в идеальном порядке кладбища немцев, венгров, румын на нашей территории

              каким образом это относится к нашим вороватым чиновникам? Это заслуга их потомков (немцев, венгров, румын), но я имел в виду их кладбища во время войны, а не сейчас.
              Банкир
    2. 30 вис Сегодня, 09:06
      К своему стыду вспоминаю ,как мы мальчишками в 70-х под Севастополем на Мекензиевых горах перебрасывались черепами , сапогами , фехтовали берцовыми костями ..... Ещё и в начале 70-х по воронкам , траншеям и кустам всё было усеяно останками погибших воинов, оружием .. Какая была кровавая война , сколько погибло людей ,ужас .Только сейчас это осознаёшь в полной мере .Бедные наши деды . что им пришлось пережить .
      30 вис
    3. AID.S Сегодня, 09:13
      Цитата: Горный стрелок
      ...наши не обшарили весь остров в поисках тел погибших.

      Скорее всего найдена братская могила.
      AID.S
      1. nizhegorodec Сегодня, 09:26
        Цитата: AID.S
        Скорее всего найдена братская могила.

        могила предполагает надгробие, да и останки японских солдат как то отметают мысль о братской могиле.
        nizhegorodec
        1. faiver Сегодня, 09:49
          надгробие за 70 лет могло не сохраница - на шумшу погранзона, там народу мало, разбитая военная техника японцев до сих пор там стоит, если в последние года не прибрали... в инете тьма фоток
          faiver
          1. Банкир Сегодня, 10:00
            Цитата: faiver
            надгробие за 70 лет могло не сохраница

            а что с ним могло произойти, на старых кладбищах до сих пор могильные холмики (из земли насыпанные) торчат. А там могли и из камней соорудить. К тому же, в статье не написано, что нашли братскую могилу.
            Банкир
            1. faiver Сегодня, 10:27
              это морской остров, постоянные ветра, эрозия почвы и так далее, даже если не могила, всякое тогда могло быть потому и не нашли, могли решить что утонули к примеру при высадке...
              faiver
              1. Банкир Сегодня, 10:33
                Цитата: faiver
                могли решить что утонули к примеру при высадке...

                а пройти по острову, к примеру, не судьба? хотя бы в поисках оружия, боеприпасов и оставшихся в живых японцев? Я уж про поиск погибших не упоминаю...
                Банкир
  4. anjey Сегодня, 09:19
    эхо старой войны еще гремит а в мире разжигают новые бойни деструктивные силы и агрессивные государства- ничему история не учит поджигателей войн и законы этого мира далеки от гуманизма,тем более когда USA и К их не соблюдает,даже более того грубо нарушает....
    anjey
    1. nizhegorodec Сегодня, 09:36
      Цитата: anjey
      ничему история не учит поджигателей войн

      так они ж сами и их родственники не воюют, они на этом бабло стригут
      nizhegorodec
  5. anjey Сегодня, 10:03
    Цитата: nizhegorodec
    Цитата: anjey
    ничему история не учит поджигателей войн

    так они ж сами и их родственники не воюют, они на этом бабло стригут

    если разожгут ядерную заварушку,хочу всем мировым олигархам пожелать подольше помучиться на обугленной и радиационной земле,ну если только американские астронавты им на луне схроны и подлунния не накопали....
    anjey
    1. Банкир Сегодня, 10:14
      Цитата: anjey
      хочу всем мировым олигархам пожелать подольше помучиться на обугленной и радиационной земле

      к сожалению, только это и остаётся, пожелать, но мучится то будут простые люди.
      Банкир
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