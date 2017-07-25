На Курилах найдены останки 47 советских воинов

Результаты работы в этой экспедиции нас впечатляют. Удалось найти останки 47 советских солдат и матросов, погибших во время Курильской десантной операции в августе 1945 года. Также найдены останки троих японских солдат,

Сахалинские поисковики в ходе экспедиции на остров Шумшу (Северные Курилы) нашли останки советских и японских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс сказал агентству председатель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.По его словам, у пятерых советских солдат поисковики нашли именные вещи – ложки, фляжки и каблуки сапог с выцарапанными и выбитыми на них инициалами.«Трое из них выцарапали свои фамилии (уже установлено, что солдаты родом из Новгородской и Челябинской областей). Еще у двоих указаны только инициалы (первые буквы имени и фамилии), поэтому по прибытию в Южно-Сахалинск поисковики будут работать в архиве со списками участников десантной операции, чтобы установить их личности», – рассказал Бандура.Сейчас уже ведется поиск родственников бойцов, чьи личности установлены.Что касается погибших японских солдат, то у одного из них обнаружен жетон с личным номером, у другого – именная печать. Эти вещи вмести с останками будут переданы японской стороне.Неопознанных советских воинов похоронят со всеми почестями в Северо-Курильске (о. Парамушир) на местном мемориале Славы.Агентство напоминает, что в конце Второй мировой войны на Шумшу, где базировалась основная часть (80 тыс. военнослужащих) группировки японских войск на Курилах, высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. Тогда в боях погибло около тысячи советских воинов, и не менее 200 японских военных.