Новая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 от Rheinmetall
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-журнал Jane , Rheinmetall Air Defence, являющееся швейцарским подразделением концерна Rheinmetall с 2000 года, заявила о создании 35-мм спаренной буксируемой зенитной артиллерийской установки Oerlikon GDF-009.
Данное изделие представляет собой новую модификацию 35-мм зенитных артиллерийских установок серии GDF, выпускаемых с 1961 года и закупленных не меньше, чем 36 странами.
Впервые ЗУ была показана публике на выставке IDEF-2015, проходившей в мае 2015 года в Стамбуле. К настоящему времени её внешний существенно изменился, хотя установка сохранила конструкцию ранее выпускавшихся серийных вариантов данной системы (GDF-001. GDF-002, GDF-003, GDF-005 и GDF-007).
На вооружении состоят две 35-мм автоматические пушки Oerlikon KDC со cкорострельностью 550 выстрелов в минуту на ствол. Огонь ведется стандартными снарядами Oerlikon 35 x 228 мм различного назначения. Боекомплект – 280 выстрелов, в том числе 112 готовых к стрельбе. Как указывается, GDF-009 способна вести огонь программируемыми снарядами AHEAD, хотя для этого "требуется некоторая модификация баллистического вычислителя".
Особенностью рассматриваемой модификации является питание не от генератора, а от блока аккумуляторов, смонтированного в носовой части четырехколесного лафета. Его зарядка осуществляется от внешнего источника. Управление огнем производит расположенная на прицеле СУО Oerlikon Skyguard 3 с радиолокационным, электронно-оптическим и лазерным каналами. Одна СУО управляет двумя огневыми установками.
При этом опционально GDF-009 в варианте GDF-009 EO может быть оснащена электронно-оптической круглосуточной системой слежения за целью компании Chess Dynamics, представленной в виде стабилизированного модуля кругового обзора с тепловизионным, электронно-оптическим и лазерным каналами.
В модификации GDF-009 TREO устанавливается также РЛС обнаружения и сопровождения цели Х-диапазона с дополнительным электронно-оптическим блоком. РЛС в состоянии обнаруживать воздушные цели на дальности до 50 км.
Данное изделие представляет собой новую модификацию 35-мм зенитных артиллерийских установок серии GDF, выпускаемых с 1961 года и закупленных не меньше, чем 36 странами.
Впервые ЗУ была показана публике на выставке IDEF-2015, проходившей в мае 2015 года в Стамбуле. К настоящему времени её внешний существенно изменился, хотя установка сохранила конструкцию ранее выпускавшихся серийных вариантов данной системы (GDF-001. GDF-002, GDF-003, GDF-005 и GDF-007).
Oerlikon GDF-009 в стандартной конфигурации
На вооружении состоят две 35-мм автоматические пушки Oerlikon KDC со cкорострельностью 550 выстрелов в минуту на ствол. Огонь ведется стандартными снарядами Oerlikon 35 x 228 мм различного назначения. Боекомплект – 280 выстрелов, в том числе 112 готовых к стрельбе. Как указывается, GDF-009 способна вести огонь программируемыми снарядами AHEAD, хотя для этого "требуется некоторая модификация баллистического вычислителя".
Особенностью рассматриваемой модификации является питание не от генератора, а от блока аккумуляторов, смонтированного в носовой части четырехколесного лафета. Его зарядка осуществляется от внешнего источника. Управление огнем производит расположенная на прицеле СУО Oerlikon Skyguard 3 с радиолокационным, электронно-оптическим и лазерным каналами. Одна СУО управляет двумя огневыми установками.
При этом опционально GDF-009 в варианте GDF-009 EO может быть оснащена электронно-оптической круглосуточной системой слежения за целью компании Chess Dynamics, представленной в виде стабилизированного модуля кругового обзора с тепловизионным, электронно-оптическим и лазерным каналами.
Oerlikon GDF-009 EO
В модификации GDF-009 TREO устанавливается также РЛС обнаружения и сопровождения цели Х-диапазона с дополнительным электронно-оптическим блоком. РЛС в состоянии обнаруживать воздушные цели на дальности до 50 км.
Oerlikon GDF-009 TREO
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2748355.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти