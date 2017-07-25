10:36 25 июля

Новая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 от Rheinmetall

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-журнал Jane , Rheinmetall Air Defence, являющееся швейцарским подразделением концерна Rheinmetall с 2000 года, заявила о создании 35-мм спаренной буксируемой зенитной артиллерийской установки Oerlikon GDF-009.

Данное изделие представляет собой новую модификацию 35-мм зенитных артиллерийских установок серии GDF, выпускаемых с 1961 года и закупленных не меньше, чем 36 странами.

Впервые ЗУ была показана публике на выставке IDEF-2015, проходившей в мае 2015 года в Стамбуле. К настоящему времени её внешний существенно изменился, хотя установка сохранила конструкцию ранее выпускавшихся серийных вариантов данной системы (GDF-001. GDF-002, GDF-003, GDF-005 и GDF-007).



Oerlikon GDF-009 в стандартной конфигурации


На вооружении состоят две 35-мм автоматические пушки Oerlikon KDC со cкорострельностью 550 выстрелов в минуту на ствол. Огонь ведется стандартными снарядами Oerlikon 35 x 228 мм различного назначения. Боекомплект – 280 выстрелов, в том числе 112 готовых к стрельбе. Как указывается, GDF-009 способна вести огонь программируемыми снарядами AHEAD, хотя для этого "требуется некоторая модификация баллистического вычислителя".

Особенностью рассматриваемой модификации является питание не от генератора, а от блока аккумуляторов, смонтированного в носовой части четырехколесного лафета. Его зарядка осуществляется от внешнего источника. Управление огнем производит расположенная на прицеле СУО Oerlikon Skyguard 3 с радиолокационным, электронно-оптическим и лазерным каналами. Одна СУО управляет двумя огневыми установками.

При этом опционально GDF-009 в варианте GDF-009 EO может быть оснащена электронно-оптической круглосуточной системой слежения за целью компании Chess Dynamics, представленной в виде стабилизированного модуля кругового обзора с тепловизионным, электронно-оптическим и лазерным каналами.

Новая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 от Rheinmetall

Oerlikon GDF-009 EO


В модификации GDF-009 TREO устанавливается также РЛС обнаружения и сопровождения цели Х-диапазона с дополнительным электронно-оптическим блоком. РЛС в состоянии обнаруживать воздушные цели на дальности до 50 км.


Oerlikon GDF-009 TREO

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2748355.html
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 08:52
    Интересно, на какое время непрерывной работы хватает зарядки аккумуляторов?
    Чёрный Полковник
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:52
    Ну, раз такая продается, значит - востребована. Только "Панцирь", ИМХО, куда универсальнее. И дальнобойней ( в совокупности). Против кого такие пушки? Против вертолетов? Или штурмовиков?
    Пока привезут, пока развернут... Боекомплект на 20 секунд стрельбы! Не понимаю... На грузовик поставить бармалеям - вот, скорее всего задачка как раз для такой ...
    Горный стрелок
    1. просто экспл Сегодня, 09:06
      какие 20 секунда БК ? БК 280 снарядов , скрострельность 550 на один ствол , то есть на 2 ствола будет 1100 .
      попробуйте хотя бы на калькуляторе посчитать на сколько сек хватит БК .
      а по сути тут просто БК на определенное количество фиксированных очередей .
      у наших тоже скорострельность от 4000 выстрелов в сек , БК в среднем емнип на шилке был около 2000 снарядов .
      просто экспл
      1. san4es Сегодня, 10:03
        ...Четырёх снарядов достаточно (для самоходного варианта)
        san4es
    2. voyaka uh Сегодня, 10:18
      Такие орудия, как и авиационные пушки, стреляют отсечками, обычно по 10 снарядов.
      Самое важное - добавление радара. Наводка по радару, а не только по отптике.
      И программируемые снаряды, которым можно выставлять дальность/высоту подрыва
      прямо с стволе, динамично.
      Электроника увеличивает стоимость такой зенитки в несколько раз, но и эффективность растет.
      voyaka uh
  3. 24rus Сегодня, 09:05
    Для локальных конфликтов, гражданских войн - вполне подойдёт
    24rus
    1. san4es Сегодня, 09:54
      Цитата: 24rus
      Для локальных конфликтов, гражданских войн - вполне подойдёт

      ...Особенно как заград-огонь по джихад-мобилям
      san4es
  4. Yauzbek Сегодня, 09:13
    По моему эти установки уже давно не эффективны против ударных вертолетов и штурмовиков, у них не хватает не дальности, не точности. А против БЛА они могут быть полезны.
    Yauzbek
  5. Andrey160479 Сегодня, 10:22
    Не плохая машинка и ещё может дать жару. Из засады можно и по вертолётам отрабатывать, да и не только(по низко летящим). По наземным из за укрытий и засад то же самое то.
    Andrey160479
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