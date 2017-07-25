10:36 25 июля

Лавров о «массовом психозе» среди политиков США

В Москве понимают, насколько сейчас тяжело в Соединенных Штатах тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл, сказал глава МИД Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу «Рудав».

Лавров о «массовом психозе» среди политиков США


Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу. Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно,
цитирует Лаврова РИА Новости .


Министр выразил предположение, что, возможно, «многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».

К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать,
сказал он.

Министр также выразил мнение, что тем американцам, кто пытался проявлять здравый смысл, приходится непросто.

Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела. Нормальным людям там непросто,
отметил он.

Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, заявив о «российском вмешательстве» в выборы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 23

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 08:51
    "Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией...Нормальным людям там непросто..."
    Нормальным людям сейчас везде непросто,что в США,что в ЕС,что в Украине,что и у нас.
    Алексей7777777
    1. Чёрный Сегодня, 08:59
      Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу.
      Ну а чего тут удивительного? Одному опухоль на мозг давит, у другого вообще мозгов нет, третий занял у того , которому самому не хватало и так через одного.. laughing
      Чёрный
      1. jjj Сегодня, 09:03
        Капитолийские старцы доведут страну до цугундера. Мы-то это знаем
        jjj
        1. НасРать Сегодня, 09:49
          Лаврову надо сказать, что это Россия вскрыла сервера, повлияла на выборы в США, на выборы во Франции, Великобритании, сейчас влияет на выборы в Германии...Кстати, анамальные погоды в мире - да, да- это то же Россия. А вспышки на солнце - это давняя традиция Россиян! Заявить, что теперь выбор даже обеда, для граждан США - напрямую зависит от Кремля!

          "Холодная война" - это было детская игра, сейчас истерия на порядок выше.
          НасРать
  2. злой партизан Сегодня, 08:54
    они сами себя загоняют на очень высокий забор
    Чёт Лавров их немного повысил, а то про Обаму сами американские журналисты говорили, что он залез на пальму. yes
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 09:03
      Цитата: злой партизан
      а то про Обаму сами американские журналисты говорили, что он залез на пальму.

      Он оттуда слез....его даже ФСБ вербовало на пальме laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 09:25
        Он оттуда слез....его даже ФСБ вербовало на пальме
        да, а когда его папа узнал что он стал президентом - то упал с пальмы и хвост сломал lol
        pjastolov
  3. Сергей-svs Сегодня, 08:57
    Единственное в чём америкосы ещё не обвинили Россию и россиян, это наверное только в изнасиловании попугая в нью-йоркском зоопарке! laughing Да и то это ещё пока, а там глядишь опять "русский след" найдут! fool
    Сергей-svs
  4. Logall Сегодня, 08:59
    Страшно жить. Опухоль Маккейна теперь передаётся воздушно-капельным путём.
    Где сделать прививку???
    Logall
  5. bouncyhunter Сегодня, 09:03
    Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу.

    Мастер-класс по тонкому троллингу от Сергея Викторовича ! good Намекнул , что у каждого матрасного политикана в кармане справка из психушки . lol
    bouncyhunter
    1. Подрезчик Сегодня, 09:15
      Паша, доброго утра! hi Вообще то фраза "...массовому психозу.." из уст министра звучит как пощечина!! laughing
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
        И тебе доброго дня , Саня ! hi Именно как пощёчина , а не конкретный хук слева - дипломат всё-таки ! wink
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 09:23
          Вообще мне, например, было бы стыдно, если бы про нашу страну министр крупного государства (Китая, например) говорил такое! Но им похоже стыд не ведом... request
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
            Есть такая китайская мудрость :
            "Возомнивший о себе многое , подобен человеку на вершине горы : ему все кажутся маленькими , а всем маленьким кажется он сам." .
            bouncyhunter
        2. pjastolov Сегодня, 09:27
          Доброго утра, славяне hi , но лучше бы хук с права с последующим нокаутом laughing good
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            Привет , Володя ! hi Иногда пощёчина производит больший эффект , чем нокаут . Но точно не с матрасами . yes
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 09:36
              Но точно не с матрасами
              так что лучше нокаут
              pjastolov
          2. Подрезчик Сегодня, 09:32
            Приветствую, Володя! hi НАДО и справа, и слева, и...апперкот! laughing
            Подрезчик
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:04
    Это просто УДОБНО! Ты в общей стае и лаешь в "нужную" сторону. Стало быть, тебя не покусают и даже косточку могут дать. Плевать на них вовсе. На джинсы и жвачку нас уже не развести, а все остальное "американское" все равно в Китае делается wassat
    Горный стрелок
  7. anjey Сегодня, 09:07
    к сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать
    ладно бы забор,такое ощущение что они себя на "Олимп" загнали и потеряли связь с реальностью...
    anjey
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 09:21
    Лавров снова за свое(((. Да какой смысл с ними вообще вести диалог !? Слов и жестов доброй воли они не поймут никогда. Тогда зачем нужен этот базар ?
    Если после нового пакета американских санкций наши не вышлют америкосов и не заберут резиденцию посла в Москве, то я окончательно разочаруюсь во внешней политике России. Чем такая политика отличается от козыревщины ?
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  9. григорьевич Сегодня, 09:26
    Забыл добавить в конце:Д..Б..По другому эту шайку в сенате не назовешь.
    григорьевич
  10. gguess Сегодня, 09:58
    Отказ Путина от предложенного мной решения проблемы ПРО, позволяющего перейти от противостояния к сотрудничеству, усиливает подозрения в агрессивных намерениях российского руководства...
    gguess
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