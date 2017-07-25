Лавров о «массовом психозе» среди политиков США
В Москве понимают, насколько сейчас тяжело в Соединенных Штатах тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл, сказал глава МИД Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу «Рудав».
Министр выразил предположение, что, возможно, «многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».
Министр также выразил мнение, что тем американцам, кто пытался проявлять здравый смысл, приходится непросто.
Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, заявив о «российском вмешательстве» в выборы.
Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу. Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно,цитирует Лаврова РИА Новости .
Министр выразил предположение, что, возможно, «многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».
К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать,сказал он.
Министр также выразил мнение, что тем американцам, кто пытался проявлять здравый смысл, приходится непросто.
Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела. Нормальным людям там непросто,отметил он.
Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, заявив о «российском вмешательстве» в выборы.
Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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