Лавров о «массовом психозе» среди политиков США

Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу. Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно,

К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать,

Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела. Нормальным людям там непросто,